«Воевать боятся, командуют в тылу»: политик Рогов рассказал о французских наёмниках ВСУ в Запорожье
Французские наёмники, включая военнослужащих-«отпускников», и так есть в составе ВСУ, но они боятся участвовать в боевых действиях. С таким заявлением выступил российский политик из Запорожской области РФ, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов ОП РФ Владимир Рогов.
Большое количество иностранных наемников, по словам политика, сосредоточено на Запорожском и Купянском направлениях. Среди наемников – граждане Франции, Германии, Польши, Болгарии и Чехии.
- рассказал политик Рогов РИА Новости.
По словам Рогова, с французских наемников «сдувают пылинки». Украинские военные стараются по максимуму обеспечить их безопасность. Сами наемники – отнюдь не «дикие гуси»-искатели приключений, а французские кадровые военные, которые формально вышли в отставку или ушли в отпуск.
Таким образом, французские военнослужащие на территории Украины и так присутствуют. Поэтому, когда президент Франции Эммануэль Макрон заговорил о возможности отправки французских военных на Украину, он явно подразумевал переброску организованного и относительно многочисленного контингента французской армии, а отнюдь не отправку отдельных военных инструкторов или специалистов, как сегодня пыталась убеждать общественность эстонская премьер-министр Кая Каллас.
- Министерство обороны Франции
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