«Воевать боятся, командуют в тылу»: политик Рогов рассказал о французских наёмниках ВСУ в Запорожье

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«Воевать боятся, командуют в тылу»: политик Рогов рассказал о французских наёмниках ВСУ в Запорожье

Французские наёмники, включая военнослужащих-«отпускников», и так есть в составе ВСУ, но они боятся участвовать в боевых действиях. С таким заявлением выступил российский политик из Запорожской области РФ, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов ОП РФ Владимир Рогов.

Большое количество иностранных наемников, по словам политика, сосредоточено на Запорожском и Купянском направлениях. Среди наемников – граждане Франции, Германии, Польши, Болгарии и Чехии.

Французы есть в Запорожье в числе наёмников иностранного легиона ВСУ, но реально воевать с русскими на передовой они боятся, поэтому выполняют командные функции в тылу

- рассказал политик Рогов РИА Новости.

По словам Рогова, с французских наемников «сдувают пылинки». Украинские военные стараются по максимуму обеспечить их безопасность. Сами наемники – отнюдь не «дикие гуси»-искатели приключений, а французские кадровые военные, которые формально вышли в отставку или ушли в отпуск.

Таким образом, французские военнослужащие на территории Украины и так присутствуют. Поэтому, когда президент Франции Эммануэль Макрон заговорил о возможности отправки французских военных на Украину, он явно подразумевал переброску организованного и относительно многочисленного контингента французской армии, а отнюдь не отправку отдельных военных инструкторов или специалистов, как сегодня пыталась убеждать общественность эстонская премьер-министр Кая Каллас.
  • Министерство обороны Франции
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10 комментариев
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  1. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +4
    Сегодня, 15:16
    переброску организованного и относительно многочисленного контингента французской армии,
    . И что, их тоже в тылу будут оберегать?
    Бред какой то.
  2. Lev_Russia Ранг пользователя
    Lev_Russia
    +2
    Сегодня, 15:17
    «Воевать боятся, командуют в тылу»: политик Рогов рассказал о французских наёмниках ВСУ в Запорожье

    Ну и правильно делают... Неужто избалованным французам за УкроРейх кровь нужно свою проливать, когда сбежавшие во Францию молодые креаклы будут жрать круассаны на Елисейских полях... laughing
  3. Canecat Ранг пользователя
    Canecat
    +3
    Сегодня, 15:22
    а французские кадровые военные, которые формально вышли в отставку или ушли в отпуск.

    Нормальная практика для любого крупного государства отправлять своих воен спецов на зарубежный театр военных действий.
    А вот отправка кадрированных подразделений может иметь неприятные последствия. Макрон и прочие могут сколько угодно говорить об этой отправке, но сначала надо продавить закон, который позволит им легитимно присутствовать за рубежом.
  4. ИванИванов Ранг пользователя
    ИванИванов
    +3
    Сегодня, 15:29
    Да какая нафиг разница, они руки свинарнику освобождают, этого достаточно. А вот нам никто руки не развязывает и верховная власть об этом не заботится походу.
  5. Single-n Ранг пользователя
    Single-n
    +2
    Сегодня, 15:47
    А зачем им умирать за 404? Они приехали деньги зарабатывать. А умирают пусть дурачки скакуасные.
  6. Фразах Ранг пользователя
    Фразах
    +1
    Сегодня, 15:47
    Иноземным чертям бояться нечего, не они наемники, а чубатая шайка. Приказали прыгать, чубатые и скачут несмотря на потери.
    1. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      0
      Сегодня, 15:56
      Цитата: Фразах
      Иноземным чертям бояться нечего,

      Неужели нельзя их вычислить и устранить?
      1. Фразах Ранг пользователя
        Фразах
        0
        Сегодня, 16:04
        Разве что послать отряд неуловимых мстителей. Но это же не кино.
  7. Кот Александрович Ранг пользователя
    Кот Александрович
    0
    Сегодня, 15:59
    До фига же этот политик о французах "рассказал"! Глубоко раскрыл тему!
  8. Дедок Ранг пользователя
    Дедок
    0
    Сегодня, 16:23
    Цитата: Canecat
    а французские кадровые военные, которые формально вышли в отставку или ушли в отпуск.

    Нормальная практика для любого крупного государства отправлять своих воен спецов на зарубежный театр военных действий.
    А вот отправка кадрированных подразделений может иметь неприятные последствия. Макрон и прочие могут сколько угодно говорить об этой отправке, но сначала надо продавить закон, который позволит им легитимно присутствовать за рубежом.

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