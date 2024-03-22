1204. Падение Нового Рима



Еще один византийский воин. Св. Меркурий. Фреска из одноимённой церкви. XIII–XIV вв. Археологический музей. Стамбул. Турция. Фото автора.



Так выглядели византийские воины в XIII в. Св. Георгий. Стелла. Константинополь. XIII в. Из собр. Н. П. Лихачева. ГЭ. Санкт-Петербург. Фото автора.



Башня и стены на Мраморном море. Стамбул. Турция. Фото автора.

Ежели вы это сделаете, то они будут вполне удовлетворены; а ежели вы не сделаете этого, то знайте, что с этого часа они не станут считать вас ни сеньором, ни другом, но постараются добиться того, что им причитается, всеми способами, какими только сумеют. И передают они вам, что не причинили бы вам зла, ни вам, ни кому-либо другому, не бросив вызов: ибо они никогда не совершали предательства, и в их стране нет обычая поступать таким образом. Вы хорошо слышали то, что мы вам сказали, решайте же, как вам будет угодно.

«Дрянной мальчишка, мы вытащили тебя из грязи, – сказа дож, – и мы же втолкнем тебя в грязь; и я бросаю тебе вызов, а ты заруби себе на носу, что отныне и впредь я буду чинить тебе зло всей своей властью».

«И тогда греки придумали некую великую уловку: они взяли 17 больших кораблей и наполнили все их большими деревянными плахами и всякими горючими вещами – паклей, смолой, бочками, и выждали, пока с их стороны подул сильный ветер. И вот однажды в полночь они подбросили огонь в эти корабли и поставили их паруса по ветру, дав пламени разгореться весьма высоко, так что казалось, будто вся земля пылает».



Святая София. Современная реконструкция.



Дворец Буколеон. Совр. реконструкция.

На пути к битве



Станция Фанар на Золотом Роге. Стамбул. Турция. Фото автора.



Так выглядела осада в начале XIII века. Осада Дамиетты в Египте 1219 г. Большая хроника Матвея Пражского 1240–1260 гг. Нац. библиотека Франции. Париж.



Так выглядела осада городов «торгашами»-венецианцами в XVI в. Что и изобразил Дж. Тинторетто, назвав картину «Осада Константинополя». Находится во Дворце дожей в Венеции.

Последний бой

«...Затем корабли с укрепленными на них башнями приблизились, насколько можно было, к стене; и в то время, как несколько храбрецов полезли по лестницам наверх, герольды громко возвестили: тот, кто первым взберется на вражеские стены, получит в награду сто марок».



Высадка сицилийских норманнов. XII в. Издательство Osprey Publishing.

Петр, который, по-видимому, один в состоянии был обратить в бегство целые фаланги: это был великан, своим громадным ростом напоминавший девятисаженных гигантов, так что каска, которую он носил на своей голове, казалась укрепленной башней какого-нибудь города. Будучи не в силах взглянуть на высокое чело одного этого рыцаря поразительной наружности и необыкновенной величины, благородные люди, составлявшие царскую свиту, а за ними и все войско, почли лучшим средством спасения обычное бегство, соединившись и слившись все как бы в одну неблагородную душу.



Немецкий меч. XIII в. Музей германской истории . Берлин. ФРГ. Фото автора.