В Тернополе военкомы для мобилизации рабочих в ВСУ поднялись на крышу строящегося здания

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В Тернополе военкомы для мобилизации рабочих в ВСУ поднялись на крышу строящегося здания

Вслед за остановками, общественным транспортом и даже религиозными учреждениями, сотрудники территориальных центров комплектования (аналог военкоматов) Украины начали ловить потенциальных призывников даже на стройках. Соответствующие кадры опубликовало одно из украинских средств массовой информации.

В Тернополе военкомы для мобилизации рабочих в ВСУ умудрились подняться на крышу строящегося здания. Прямо на крыше они начали выписывать повестки строителям.

Интересно, кто будет достраивать здание, если строители уйдут на фронт. Но сотрудников ТЦК подобные вопросы вряд ли интересуют.




Как мы видим, принудительная мобилизация на Украине приобретает все более жесткий и даже дикий характер. Не удивительно, что матери юношей допризывного возраста уже стараются всеми силами вывезти 15-16-летних мальчиков за пределы страны – пока они не достигли совершеннолетия или глава киевского режима Владимир Зеленский не решил снизить возраст для мобилизации лет эдак до 16.


Однако из принудительно мобилизованных гражданских лиц, еще и подвергавшихся насилию со стороны сотрудников ТЦК, вряд ли получатся хорошие и мотивированные военнослужащие.

Возможно, именно с таким характером пополнений в воюющих бригадах и связаны растущие случаи сдачи в плен целыми взводами или массовое дезертирство из ВСУ, о котором сегодня на коллегии Министерства обороны Российской Федерации рассказал глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
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    9 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +4
      Сегодня, 15:31
      «В Тернополе военкомы для мобилизации рабочих в ВСУ поднялись на крышу» —

      — ТЦК стали работать на "более высоком уровне" ...
    2. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Сегодня, 15:34
      То, что земля тамошняя пустеет, это уже понятно...
      То, что там всего прочего, чем дальше, тем больше будет, догадаться не сложно...
      Могилизация идёт полным ходом.
    3. JD1979 Ранг пользователя
      JD1979
      +1
      Сегодня, 15:41
      Сами залезли на верх строящегося объекта без касок, сами упали, внизу случайно оказалась арматура. Там что не знают как НС устроить. Ну или плита с крана упала.
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        +1
        Сегодня, 15:53
        Не удивлюсь , если они в самолете летчиков будут скручивать. laughing ...скоро мемы пойдут как на луне космонавтам повестки вручают... wassat
        Что ж строители не проверили есть у них крылья или нет? "Не рабы" bully
    4. Попандос Ранг пользователя
      Попандос
      +1
      Сегодня, 15:42
      начали ловить потенциальных призывников даже на стройках.

      Почему ДАЖЕ? На стройке самое то, там женского полу - разве что крановщица, а на этой стройке, и крановщик мужик.
      1. topol717 Ранг пользователя
        topol717
        0
        Сегодня, 16:05
        Цитата: Попандос
        Почему ДАЖЕ? На стройке самое то, там женского полу - разве что крановщица, а на этой стройке, и крановщик мужик.
        Я думал на стройке только гастробайтеры. Откуда там украинцы? или они Молдаван берут?
        1. Петр_Колдунов Ранг пользователя
          Петр_Колдунов
          0
          Сегодня, 16:30
          Цитата: topol717
          Я думал на стройке только гастробайтеры. Откуда там украинцы? или они Молдаван берут?

          Да они даже негров по обмену - и тех решили подтянуть! Негры там в панике, я смотрел сюжет из Киева - так они почти белые от страха, что ни с того, ни с сего их хотят тащить на фронт belay
    5. Кот Александрович Ранг пользователя
      Кот Александрович
      0
      Сегодня, 16:07
      Всё же смелые эти парни - украинские военкомы!
      Никто их не любит, все норовят им в морду плюнуть, даже побить, даже убить!
      Но они ради нэньки любимой набирают ей новых беззаветных захистников! Планы по набору выполняют и перевыполняют!
      Пока такие херои есть на Украине, она не только не сгинеет, но и не вмернет!
    6. Петр_Колдунов Ранг пользователя
      Петр_Колдунов
      0
      Сегодня, 16:27
      Вот так возникают долгострои...

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