Вслед за остановками, общественным транспортом и даже религиозными учреждениями, сотрудники территориальных центров комплектования (аналог военкоматов) Украины начали ловить потенциальных призывников даже на стройках. Соответствующие кадры опубликовало одно из украинских средств массовой информации.В Тернополе военкомы для мобилизации рабочих в ВСУ умудрились подняться на крышу строящегося здания. Прямо на крыше они начали выписывать повестки строителям.Интересно, кто будет достраивать здание, если строители уйдут на фронт. Но сотрудников ТЦК подобные вопросы вряд ли интересуют.Как мы видим, принудительная мобилизация на Украине приобретает все более жесткий и даже дикий характер. Не удивительно, что матери юношей допризывного возраста уже стараются всеми силами вывезти 15-16-летних мальчиков за пределы страны – пока они не достигли совершеннолетия или глава киевского режима Владимир Зеленский не решил снизить возраст для мобилизации лет эдак до 16.Однако из принудительно мобилизованных гражданских лиц, еще и подвергавшихся насилию со стороны сотрудников ТЦК, вряд ли получатся хорошие и мотивированные военнослужащие.Возможно, именно с таким характером пополнений в воюющих бригадах и связаны растущие случаи сдачи в плен целыми взводами или массовое дезертирство из ВСУ, о котором сегодня на коллегии Министерства обороны Российской Федерации рассказал глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

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