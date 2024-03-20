Министр обороны РФ: Во время избирательных мероприятий сбиты 419 БПЛА и 67 реактивных снарядов ВСУ
С 15 по 17 марта в России проходили выборы президента страны. Голосование признано состоявшимся, а победу одержал Владимир Путин, набрав 87,29% голосов избирателей.
В то же время киевский режим и его западные партнеры приложили максимум усилий, чтобы сорвать проведение выборов президента РФ. При этом для достижения своей цели украинские боевики осознанно использовали исключительно террористические методы.
В частности, как заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ, противник пытался наносить прицельные удары по местам проведения голосования, а также другим гражданским объектам. При этом министр подчеркнул, что Киев и его западные советники прекрасно знали, что там находятся исключительно мирные граждане.
Глава Минобороны России отметил, что в соответствии с поручением Верховного главнокомандующего Владимира Путина, Вооруженные силы РФ обеспечивали безопасность проведения избирательных мероприятий во всех субъектах Российской Федерации, включая новые регионы.
В итоге, со слов Шойгу, в период проведения выборов президента российской армией были сбиты 419 БПЛА и 67 снарядов РСЗО, выпущенных с подконтрольной киевскому режиму сопредельной территории.
Кроме того, глава российского военного ведомства добавил, что боевики также намеревались осуществить захват приграничных территорий РФ, атакуя Белгородскую и Курскую области. При этом все атаки противника были отбиты российскими военнослужащими.
Не добившись никакого результата, украинские боевики потеряли более 3,5 тыс. человек личного состава, 23 танка, 34 единицы бронетехники, вертолет Ми-8 и пять чешских установок РСЗО «Вампир».
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