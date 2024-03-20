Такое количество военнослужащих спрятать весьма проблематично, а, стало быть, вопрос их планомерного уничтожения будет не самой сложной, но сверхважной задачей

Тут уже не отбрешешься ссылками на то, что, мол, наемники сами выбирают свою судьбу и распоряжаются правом на жизнь

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает отправку французских войск на Украину хорошей идеей. Если Париж решит послать на украинскую землю хотя бы пару полков, их будет несложно обнаружить и уничтожить.Данное мнение политик высказал в своем Telegram-канале.- написал Медведев.По его мнению, ликвидация российскими военными этих подразделений интервентов не представит особой сложности, но станет для них одной из приоритетных задач. И когда это произойдет, станет невозможно скрыть гибель такого количества граждан Франции, да еще и официально состоящих в рядах французских Вооруженных сил.- отметил зампред Совбеза России.Французское руководство, отправляющее своих военнослужащих на смерть в чужую для них страну, Медведев назвал «петухами».Незадолго до этого президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что западные страны обсуждают отправку воинских контингентов на Украину. В свою очередь, глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что его ведомство располагает сведениями о подготовке к переброске на украинскую территорию около двух тысяч французских военных.