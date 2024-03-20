Медведев считает отправку французских войск на Украину хорошей идеей

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Медведев считает отправку французских войск на Украину хорошей идеей

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает отправку французских войск на Украину хорошей идеей. Если Париж решит послать на украинскую землю хотя бы пару полков, их будет несложно обнаружить и уничтожить.

Данное мнение политик высказал в своем Telegram-канале.

Такое количество военнослужащих спрятать весьма проблематично, а, стало быть, вопрос их планомерного уничтожения будет не самой сложной, но сверхважной задачей

- написал Медведев.

По его мнению, ликвидация российскими военными этих подразделений интервентов не представит особой сложности, но станет для них одной из приоритетных задач. И когда это произойдет, станет невозможно скрыть гибель такого количества граждан Франции, да еще и официально состоящих в рядах французских Вооруженных сил.

Тут уже не отбрешешься ссылками на то, что, мол, наемники сами выбирают свою судьбу и распоряжаются правом на жизнь

- отметил зампред Совбеза России.

Французское руководство, отправляющее своих военнослужащих на смерть в чужую для них страну, Медведев назвал «петухами».

Незадолго до этого президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что западные страны обсуждают отправку воинских контингентов на Украину. В свою очередь, глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что его ведомство располагает сведениями о подготовке к переброске на украинскую территорию около двух тысяч французских военных.
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26 комментариев
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  1. Lev_Russia Ранг пользователя
    Lev_Russia
    -2
    Сегодня, 15:35
    Медведев считает отправку французских войск на Украину хорошей идеей

    Тут уже не отбрешешься ссылками на то, что, мол, наемники сами выбирают свою судьбу и распоряжаются правом на жизнь

    Дима стал троллингом заниматься... Как то я этого раньше за ним не замечал... laughing
    1. Trapp1st Ранг пользователя
      Trapp1st
      +10
      Сегодня, 15:38
      Дима стал троллингом заниматься...
      Из него тролль такой же как и политик.
    2. marchcat Ранг пользователя
      marchcat
      +10
      Сегодня, 15:39
      их будет несложно обнаружить и уничтожить
      Дмитрий Анатольевич так вот и займитесь обнаружением и уничтожением, хватит уже "пургу" гнать. negative
      1. bandabas Ранг пользователя
        bandabas
        +1
        Сегодня, 15:58
        А оно как то так. А может иначе...
      2. spirit Ранг пользователя
        spirit
        +1
        Сегодня, 16:06
        займитесь

        ОН пока видимо "Финляндию" уничтожает сидя у себя в особняке .Как доберется до графства Арманьяк так и до Французов добереться drinks
        1. ASAD Ранг пользователя
          ASAD
          +1
          Сегодня, 16:10
          Уточек покормит и сразу в бой.
        2. Ивар Рави Ранг пользователя
          Ивар Рави
          0
          Сегодня, 16:33
          Прикольный комментарий, может ему и сакэ понравится со временем)
  2. Trapp1st Ранг пользователя
    Trapp1st
    +4
    Сегодня, 15:36
    руководство, отправляющее своих военнослужащих на смерть в чужую для них страну, Медведев назвал «петухами».
    Интересно как долго он думал, прежде чем выдать столь гениальную мысль? И для Французов петух — один из национальных символов.
  3. Türkiye Ранг пользователя
    Türkiye
    -10
    Сегодня, 15:39
    Ну, ну)) я посмотрю, как Россия будет атаковать армию ядерной страны. Никогда такого не будет. Это все балабольство. Путин разумный человек и он прекрасно это понимает. Большие фигуры не бьют открыто друг друга. Даже Короли на шахматной доске никогда близко не приближаются друг к другу.
    Если ввод войск НАТО и состоится в Украину, то это станет начало переговоров.
    1. ИванИванов Ранг пользователя
      ИванИванов
      +1
      Сегодня, 15:54
      Ну, ну)) я посмотрю, как Россия будет атаковать армию ядерной страны.

      Вы считаете, что с их стороны это соображение не работает? Если все же не работает и господа мечтают помереть коллективно, вместе с толпой мычащих п.р.и.д.у.р.к.ов-обывателей, то и нам ничего не останется. И это всех коснется, в том числе новоиспеченных турков-азербайджанцев, в том числе объявивших вдруг себя золотой ордой казахов. Отсидеться в стороне не выйдет по естественным причинам.
    2. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      +4
      Сегодня, 15:55
      Это макарон то большая фигура...
      . Даже Короли на шахматной доске никогда близко не приближаются друг к другу.

      Так то короли...
      . Если ввод войск НАТО и состоится

      Макарон самолично решает вводить французов без мандата НАТО. Так что и за гробы самому ответ держать.
      Французы будут приоритетной целью (они таковой уже являются).
  4. Msi Ранг пользователя
    Msi
    +2
    Сегодня, 15:43
    Французское руководство, отправляющее своих военнослужащих на смерть в чужую для них страну, Медведев назвал «петухами».

    Про петухов это не новость... Это уже всем давно известно...
    1. Чёрный Ранг пользователя
      Чёрный
      -1
      Сегодня, 15:47
      Если ввод войск НАТО и состоится в Украину, то это станет начало переговоров
      ....скорее результатом....
  5. мазута Ранг пользователя
    мазута
    +7
    Сегодня, 15:46
    У Дмитрия Анатольевича сынок вроде призывного возраста.Не желает отправить его на передовую?Чтобы слова перешли в дела.
    1. FoBoss_VM Ранг пользователя
      FoBoss_VM
      +1
      Сегодня, 15:57
      Да Вы что? У него на такой случай пять справок заготовлено заранее: грыжа , геморрой, диабет и астма . Такие в окопах не воюют , это не дети Сталина хрущева микояна
      1. Кот Александрович Ранг пользователя
        Кот Александрович
        +1
        Сегодня, 16:11
        И это вот всё у сынульки наследственное?
  6. Смею_заметить_ Ранг пользователя
    Смею_заметить_
    +2
    Сегодня, 15:52
    Ну...
    Во-первых (если замсовбеса этого ещё не знает): французы уже давно там.
    И не только они. Там уже всё НАТО.
    Да, без формы и командировочного удостоверения.
    Но это не делает их хох ла ми.
    Во-вторых: нужно правильно расставлять приоритеты.
    Сегодня важно не французов 3,14 ть, а Чернигов, Харьков и Суммы "в родную гавань возвращать". Короче... как называется процесс обратный "перегруппировке"?
    А для этого надо...
    "Вставай, Страна огромная!" (с)
  7. ИванИванов Ранг пользователя
    ИванИванов
    0
    Сегодня, 15:57
    Понятно что за неимением лучшего варианта действий, можно назвать идею "хорошей". Это не хорошая идея тов. медведев. Это свинарнику руки развяжет.
  8. Максим Шалак Ранг пользователя
    Максим Шалак
    0
    Сегодня, 16:00
    «C’est la bérézina», недонаполеон хочет себе напомнить эту фразу?
    1. Борис Сергеев Ранг пользователя
      Борис Сергеев
      0
      Сегодня, 16:22
      Вы не хотите себе напомнить, что во Франции живет, например, Лиза Пескова?
  9. Медведев_Дмитрий Ранг пользователя
    Медведев_Дмитрий
    +4
    Сегодня, 16:00
    Жаль не весь текст публикуется. Там он на скрепно-патриотическом выражается, с огоньком.... Профессор, зампред...А по сути играет на руку своим западным коллегам. Смотрите каковы русские если у них даже в высших эшелонах власти такие маргиналы.
  10. Третий район Ранг пользователя
    Третий район
    +3
    Сегодня, 16:00
    [quote]Такое количество военнослужащих спрятать весьма проблематично, а, стало быть, вопрос их планомерного уничтожения будет не самой сложной, но сверхважной задачей

    - написал Медведев.[quote]
    Онвамнедимон наверное в первых рядах идти собрался хранцузов унижать. winked Хочет показать на личном примере , как это будет легко.
  11. alystan Ранг пользователя
    alystan
    +1
    Сегодня, 16:01
    Французское руководство, отправляющее своих военнослужащих на смерть в чужую для них страну, Медведев назвал «петухами».

    Будто Димон не знает, что "Гальский петух" символ Франции. Им это за честь слышать от зампредсовбеза РФ.

    А вот в руководстве тамошнем сплошь его кровные родственники сидят. Вот им он может давать любые оскорбительные клички, хотя и они все-равно ничего не поймут. Да и не в курсе они его высказываний.

    А ДАМ так на российское общественное сознание воздействует, очки и авторитет себе зарабатывает. Скоро вообще перейдет на феню в общении с народом.
  12. Младший рядовой Ранг пользователя
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 16:02
    Медведев немного не прав на счет скрытия депортации к Бандере. Французы даже об этом не узнают. Наш РТ давно забанен в европах. Все СМИ скуплены и одинаково заунывно пишут о русских варварах с ядреной бомбой. Не все у нас благополучно на информационном фронте.
  13. Thumbs Ранг пользователя
    Thumbs
    0
    Сегодня, 16:04
    Дмитрий Анатольевич от фолмастера перешёл на оксимирон. Прогрессирует)
  14. 16112014nk Ранг пользователя
    16112014nk
    0
    Сегодня, 16:43
    Если Apple заблокирует свои айфоны в России, Медведеву вообще нечем будет заняться.

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