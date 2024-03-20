Командир нацбата ВСУ: Без новой волны мобилизации удержать российскую армию не получится

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Командир нацбата ВСУ: Без новой волны мобилизации удержать российскую армию не получится

Украинская армия несет большие потери независимо от того, признают их в Киеве или нет, на передовой уже не хватает личного состава, ротация практически не проводится. На этом фоне украинские военные призывают Зеленского как можно быстрее принять новый закон о мобилизации и загнать в окопы хотя бы четверть миллиона новых солдат. Иначе придется отступать.

По словам комбата националистического формирования "Волки да Винчи" Сергея Филимонова, ВСУ не сумеют сдержать российские войска на тех рубежах, которые занимают сейчас, так как на это не хватит личного состава. А говорить о каком-то там контрнаступлении вообще не приходится. Без новой мобилизации придется отступать, а на каких рубежах удастся остановить российские войска, никто не знает. Минимальное количество необходимых новых штыков оценивается примерно в 250 тысяч, но лучше, конечно, больше.



Без мобилизации хотя бы 250 тысяч человек у нас очень малые шансы сдерживать россиян на тех границах, где мы сейчас есть. О восстановлении границ в этом году вообще речь не может идти. О возвращении Крыма, Мариуполя или Донецка - тоже

- заявил украинский националист.

По данным украинских ресурсов, сейчас у ВСУ еще имеются резервы, поэтому Генштаб может закрывать места возможного прорыва российских войск, перебрасывая их с направления на направление. При этом, на фронт уже пошли бригады из стратегического резерва. Украинская армия вошла в фазу, когда ежедневные потери превышают количество новых мобилизованных. Предполагается, что ближе к лету дефицит может составить 4 к 1, т.е. на 4 выбывших (убитые, раненые) придется всего один мобилизованный.
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    20 комментариев
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    1. Пионер1984
      Пионер1984
      +1
      Сегодня, 15:39
      Скоро будем наблюдать как команды от конкретных подразделений ВСУ будут отлавливать личный состав в целях пополнения своих рядов.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 15:43
        Командир нацбата ВСУ: Без новой волны мобилизации удержать российскую армию не получится

        Да и с "новой волной" мобилизации тоже ничего не получится... Россия всегда сможет мобилизовать больше и людей и техники... Так что думайте креаклы, думайте...
        1. Бородач Ранг пользователя
          Бородач
          0
          Сегодня, 16:39
          Новая волна могилизации призывников не поможет укрофюреру остановить ВС РФ, как не помогли Гитлеру ни гитлерюгенд ни фольксштурм остановить Красную армию.
      2. ИванИванов Ранг пользователя
        ИванИванов
        -6
        Сегодня, 15:59
        К лету натовцы могут начать вводить своих для подпорки свинарника, если тем мяса вдруг не хватит. Хватит ли кремлю духа ответить больше чем риторикой. Раньше не хватало.
        1. Бородач Ранг пользователя
          Бородач
          0
          Сегодня, 16:40
          Цитата: ИванИванов
          К лету натовцы могут начать вводить своих для подпорки свинарника, если тем мяса вдруг не хватит. Хватит ли кремлю духа ответить больше чем риторикой. Раньше не хватало.

          Разговоры о том, что на свинорезке не хватает мяса, ещё не значит, что Макарон кинет на мясо французскую свинину. am
      3. Ferdinant Ранг пользователя
        Ferdinant
        0
        Сегодня, 16:02
        Уже внесли предложение передать списки из ТЦК в воинские части ,что бы по мере необходимости разведка применяя свои навыки пополняла численность.
    2. Болторез Ранг пользователя
      Болторез
      +1
      Сегодня, 15:40
      Напалм нужно применять- количество желающих пойти на передовую уменьшится. Тюрьма лучше.
    3. Ella34 Ранг пользователя
      Ella34
      +1
      Сегодня, 15:41
      Идёт утилизация потихоньку. Американцы рады, земли пустеют.
    4. Жнец Ранг пользователя
      Жнец
      +6
      Сегодня, 15:42
      на передовой уже не хватает личного состава, ротация практически не проводится

      С прошлого года это слышим и читаем, однако они всё сопротивляются и воюют. Значит есть кем.
    5. Romario_Argo Ранг пользователя
      Romario_Argo
      +1
      Сегодня, 15:44
      при начале массового применения ФАБ-3000 с УМПК никакая мобилизация не поможет
      будет лишь могилизация населения украины и оттягивание конца украины как государства
      вопрос на сколько месяцев (?)
      чем дольше тем хуже НЕ для украины а намного хуже для НАТО и европы
      украины уже нет - её уже списали
      в месяц ВС РФ пополняется личным составом, техников на 3-4 новых дивизии - армия
      к 2025 году у нас появятся новые 12 армий на дивизионной основе
      этот КАТОК будет способен раскать всю европу
    6. mihey Ранг пользователя
      mihey
      +5
      Сегодня, 15:44
      Да хватает там и мяса, и снарядов с патронами, и дронов... На какую аудиторию это заявление рассчитано? За каждый клочек земли дерутся, как за свое собственное: Крынки, Работино, Красногоровка, Купянск... при этом еще и на Белгород с Курском сил хватает. Дефицит у них. Ага...
      Дали вон хохлам команду мобилизовать всех до 27 лет - мобилизуют. Студентов только тыщ 300 наберется.
    7. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      -1
      Сегодня, 15:45
      Без новой волны мобилизации удержать российскую армию не получится
      Та же проблема:
      без "Вставай, Страна огромная!" смести натовскую шваль в Атлантику тоже не получится.
    8. Непостижимый Ранг пользователя
      Непостижимый
      +2
      Сегодня, 15:48
      Без мобилизации...

      Как я вижу процесс: без мобилизации с нашей стороны, войну не победить! Вялотекуще-позиционые бои могут продолжаться вечно. Новоизбранный повел нашу армию защитить Донбасс, а теперь у него есть плаН по защите Белгорода... Регресс.
    9. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +2
      Сегодня, 15:48
      Вопрос... а какая новая мобилизация может быть, если и сейчас выгребают всех, кто не спрятался, не сбежал?
      Студентов забить и последних работяг?
      Вопрос в том, кто жизнедеятельности городов будет поддерживать и инфраструктуры?
      Хотя, есть ведь и у них "диванные войска"... собрать в кучу и отправить в поля, что б с фактурой поближе познакомились.
      1. Andobor Ранг пользователя
        Andobor
        +1
        Сегодня, 16:00
        Цитата: rocket757
        и сейчас выгребают всех, кто не спрятался, не сбежал?
        Студентов забить и последних работяг?

        По самым скромным подсчетам миллионов пять мужиков призывного возраста на Украине есть,
        призвать десятую часть технически возможно, но воевать из них не кто не хочет, те кто хотел уже воюют и стачиваются.
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          0
          Сегодня, 16:10
          Да подсчёты разные проводили и... могут, они, пока воевать, но убыль значительная, ещё и раненых, покалеченых много а это непомерная нагрузка на систему управления, здравоохранения и на все остальное прочее...
          Далеко не всех удаётся отправить за бугор, на лечение...
          В общем, дальше будет только хуже, ещё вопрос, как им будут помогать забугорные спонсоры.?
    10. rs777 Ранг пользователя
      rs777
      +2
      Сегодня, 15:54
      Это на текущий момент. Пока наберут 250 тысяч, ВСУ потребуется еще 250 тысяч.
    11. blackcat Ранг пользователя
      blackcat
      +1
      Сегодня, 16:00
      Не ужели прыгуны и скакуасы заканчиваются и нужна тотальная мобилизация , а у нас так ещё и добровольцами не всех берут , только здоровеньких am
    12. Cartalon Ранг пользователя
      Cartalon
      +2
      Сегодня, 16:00
      Все эти заявления вообще не бьются с ситуацией на фронте, вопли нет людей нет снарядов и непрерывные атаки и контратаки.
    13. bambr731 Ранг пользователя
      bambr731
      0
      Сегодня, 16:37
      О восстановлении границ в этом году вообще речь не может идти. О возвращении Крыма, Мариуполя или Донецка - тоже

      Ни в этом году, ни в каких следующих (наркотические фантазии клоуна не считаются)

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