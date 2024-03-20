Командир нацбата ВСУ: Без новой волны мобилизации удержать российскую армию не получится

Без мобилизации хотя бы 250 тысяч человек у нас очень малые шансы сдерживать россиян на тех границах, где мы сейчас есть. О восстановлении границ в этом году вообще речь не может идти. О возвращении Крыма, Мариуполя или Донецка - тоже

Украинская армия несет большие потери независимо от того, признают их в Киеве или нет, на передовой уже не хватает личного состава, ротация практически не проводится. На этом фоне украинские военные призывают Зеленского как можно быстрее принять новый закон о мобилизации и загнать в окопы хотя бы четверть миллиона новых солдат. Иначе придется отступать.По словам комбата националистического формирования "Волки да Винчи" Сергея Филимонова, ВСУ не сумеют сдержать российские войска на тех рубежах, которые занимают сейчас, так как на это не хватит личного состава. А говорить о каком-то там контрнаступлении вообще не приходится. Без новой мобилизации придется отступать, а на каких рубежах удастся остановить российские войска, никто не знает. Минимальное количество необходимых новых штыков оценивается примерно в 250 тысяч, но лучше, конечно, больше.- заявил украинский националист.По данным украинских ресурсов, сейчас у ВСУ еще имеются резервы, поэтому Генштаб может закрывать места возможного прорыва российских войск, перебрасывая их с направления на направление. При этом, на фронт уже пошли бригады из стратегического резерва. Украинская армия вошла в фазу, когда ежедневные потери превышают количество новых мобилизованных. Предполагается, что ближе к лету дефицит может составить 4 к 1, т.е. на 4 выбывших (убитые, раненые) придется всего один мобилизованный.