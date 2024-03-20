На Авдеевском направлении отмечается снижение активности сопротивления ВСУ
Украинские формирования существенно снизили активность сопротивления к западу от Авдеевки. Также отмечается снижение морального духа боевиков киевского режима.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на командира расчета FPV-дрона из отряда "Русские ястребы", после освобождения ВС РФ Авдеевки отмечается существенное снижение активности ВСУ, боевики продолжают огрызаться, но не так смело, как ранее.
По информации российских военкоров, противник продолжает терять позиции между населенными пунктами Орловка и Бердычи. В настоящее время в Бердычах идут ожесточенные бои. Российской армии удалось взять под огневой контроль несколько путей снабжения украинской группировки в районах сел Бердычи, Орловка и Уманское на Авдеевском направлении.
На протяжении нескольких минувших суток российская армия усилила активность на этом участке фронта и продолжает наносить огневое поражение частям ВСУ на линии Бердычи-Орловка-Тоненькое, при этом занимая позиции, предварительно обработанные ударами ВКС, артиллерии и FPV-дронов.
Накануне МО РФ отчиталось о полном освобождении Орловки. Также отмечается тактическое продвижение наших войск в районе населенных пунктов Тоненькое и Бердычи. Однако, прорыва линии обороны ВСУ на этом участке линии боевого соприкосновения в настоящее время еще не произошло. При этом после уничтожения переброшенных главкомом ВСУ на этот участок резервов отмечается наращивание наступательной активности российской армии.
- Минобороны России
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