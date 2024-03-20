На Авдеевском направлении отмечается снижение активности сопротивления ВСУ

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На Авдеевском направлении отмечается снижение активности сопротивления ВСУ

Украинские формирования существенно снизили активность сопротивления к западу от Авдеевки. Также отмечается снижение морального духа боевиков киевского режима.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на командира расчета FPV-дрона из отряда "Русские ястребы", после освобождения ВС РФ Авдеевки отмечается существенное снижение активности ВСУ, боевики продолжают огрызаться, но не так смело, как ранее.



По информации российских военкоров, противник продолжает терять позиции между населенными пунктами Орловка и Бердычи. В настоящее время в Бердычах идут ожесточенные бои. Российской армии удалось взять под огневой контроль несколько путей снабжения украинской группировки в районах сел Бердычи, Орловка и Уманское на Авдеевском направлении.

На протяжении нескольких минувших суток российская армия усилила активность на этом участке фронта и продолжает наносить огневое поражение частям ВСУ на линии Бердычи-Орловка-Тоненькое, при этом занимая позиции, предварительно обработанные ударами ВКС, артиллерии и FPV-дронов.

Накануне МО РФ отчиталось о полном освобождении Орловки. Также отмечается тактическое продвижение наших войск в районе населенных пунктов Тоненькое и Бердычи. Однако, прорыва линии обороны ВСУ на этом участке линии боевого соприкосновения в настоящее время еще не произошло. При этом после уничтожения переброшенных главкомом ВСУ на этот участок резервов отмечается наращивание наступательной активности российской армии.
  • Минобороны России
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7 комментариев
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  1. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    0
    Сегодня, 16:21
    Противник сточил резервы, которые были доступны... откуда он может пригнать новые подразделения???
    Их Командующий выполняет приказы с верху... вопрос, хватит ли у него сил, что б ситуация не обрушилась по настоящему?
    1. Trapp1st Ранг пользователя
      Trapp1st
      -1
      Сегодня, 16:30
      Противник сточил резервы, которые были доступны...
      Ну все, теперь точно у всу катастрофа ))
  2. Лешак Ранг пользователя
    Лешак
    +1
    Сегодня, 16:24
    Также отмечается снижение морального духа боевиков киевского режима.

    Как часто и давно мы слышим такие заявления, но не бегут утырки, упираются. А это как раз и был бы показатель снижения морального духа.
    Так ихочется сказать, после подобных заявлений - НЕ СПЕШИ.
    1. barclay Ранг пользователя
      barclay
      +1
      Сегодня, 16:35
      Это всего лишь частное мнение командира расчёта FPV дрона. Это, видимо, сержант - не больше. Он , конечно, сверху видит больше, чем рядовой солдат в окопе, но чтобы делать глобальные выводы - масштаб маловат.
  3. dmi.pris1 Ранг пользователя
    dmi.pris1
    +2
    Сегодня, 16:25
    О чем речь то?В Бердычах ожесточенный бой,и тут же-сопротивление снижается.".Я художник,и так вижу!"(с)Это так?
  4. Смею_заметить_ Ранг пользователя
    Смею_заметить_
    +1
    Сегодня, 16:33
    Украинские формирования существенно снизили активность сопротивления к западу от Авдеевки. ..
    ...Зато нарастили террористическую активность на Белгородском направлении.
    Я понимаю... Эти два события абсолютно не связаны!
    #этодругое! (это бы сарказм, если шо?..)
    Господа офицеры, если всё так хорошо складывается за Авдеевкой, почему мы до сих пор не в Красноармейске?
    Давайте приглушим духовые... Не время ещё играть туш.
    А булки расслаблять тем более!
  5. красноярск Ранг пользователя
    красноярск
    0
    Сегодня, 16:36
    [/quote]На Авдеевском направлении отмечается снижение активности сопротивления ВСУ

    В настоящее время в Бердычах идут ожесточенные бои.

    Однако, прорыва линии обороны ВСУ на этом участке линии боевого соприкосновения в настоящее время еще не произошло.[quote]

    У автора когнитивный диссонанс?

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