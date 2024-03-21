Перспективы крейсера ТК-208 «Дмитрий Донской»
Подлодка "Дмитрий Донской" у причала. Фото Минобороны РФ
В начале восьмидесятых в боевой состав ВМФ СССР вошел новейший тяжелый атомный стратегический подводный ракетный крейсер ТК-208 (с 2002 г. носит имя «Дмитрий Донской») – головной корабль нового проекта 941 «Акула». В течение следующих десятилетий эта подлодка участвовала в стратегическом ядерном сдерживании и в развитии морской компоненты ядерных сил. Однако к настоящему времени из-за морального и физического устаревания корабль вывели из состава флота и планируют утилизировать. Такие планы предсказуемо подвергаются критике – и предлагаются другие варианты использования уникальной подлодки.
Головной корабль серии
Проект 941 «Акула» был разработан в первой половине семидесятых в Ленинградском проектно-монтажном бюро «Рубин» (ныне ЦКБ МТ «Рубин»). Строительство подлодок поручили предприятию «Севмаш» (г. Северодвинск), располагавшему необходимыми производственными мощностями. В планах ВМФ была постройка 10 кораблей, но фактическая серия ограничилась 6 корпусами. Строительство остальных отменили на стадии подготовки.
Головной корабль под обозначением ТК-208 заложили 17 июня 1976 г. Строительство на стапеле продолжалось до сентября 1980 г., когда подлодку спустили на воду. В декабре следующего года, после всех работ и испытаний, крейсер передали заказчику. Вскоре он начал полноценную службу в составе Северного флота.
ТК-208 и следующие пять однотипных «Акул», построенные до конца восьмидесятых, являлись носителями межконтинентальных баллистических ракет Р-39. Как и другие РПКСН, подлодки пр. 941 должны были осуществлять патрулирование в заданных районах Мирового океана и ожидать команду на пуск ракет по целям на территории потенциального противника.
Активная служба ТК-208 продолжалась до 1989 г., когда лодка отправилась на «Севмаш» для капитального ремонта и модернизации по проекту 941У. Ввиду финансовых трудностей и изменения государственной политики уже в 1991 г. работы были приостановлены. Ремонт перезапустили только в середине десятилетия, причем уже с новыми целями. Теперь РПКСН решили переделать по проекту 941УМ или «09412» и сделать опытовым носителем перспективного оружия.
До недавнего времени ТК-208 использовалась для обеспечения различных учений и испытаний. Фото Минобороны РФ
Крейсер вернулся в состав КСФ в июле 2002 г. В октябре того же года ему присвоили имя «Дмитрий Донской». После необходимой подготовки РПКСН привлекли к проведению испытаний перспективной БРПЛ Р-30 «Булава». Первый бросковый пуск такого изделия состоялся в сентябре 2004 г. Через год выполнили запуск натурного изделия по условным целям на полигоне Кура. До 2010 г. включительно экипаж ТК-208 провел 15 испытательных пусков. Затем аналогичные испытания проводились с использованием новых РПКСН пр. 955 «Борей».
В дальнейшем «Дмитрий Донской» регулярно участвовал в различных мероприятиях флота, в т.ч. в парадах. В частности, осенью 2022 г. сообщалось об участии этой подлодки в программе испытаний новых ракетных крейсеров. Кроме того, регулярно поднималась тема будущего ремонта и модернизации с переводом на новое вооружение.
Конец службы
Однако от всех планов дальнейшего развития отказались. В июле 2022 г. агентство ТАСС со ссылкой на свой источник в оборонно-промышленном комплексе сообщило о выводе ТК-208 из боевого состава ВМФ. Теперь корабль ожидает утилизация. При этом имя «Дмитрий Донской» передается новому РПКСН пр. 955А, заложенному на «Севмаше» в июле 2021 г.
Следующие сообщения о судьбе головной «Акулы» появились лишь недавно. 6 февраля Общероссийское движение поддержки флота вновь сообщило о выводе крейсера из боевого состава ВМФ. Отмечается, что в ближайшее время он будет находиться в Северодвинске с двумя другими оставшимися РПКСН пр. 941 – ТК-17 «Архангельск» и ТК-20 «Северсталь». Затем их порежут на металл.
Планы по утилизации уникального корабля предсказуемо вызвали критику. Кроме того, появились альтернативные предложения. К примеру, еще летом 2022 г. общественная организация «Офицеры России» выступила с идеей превращения «Дмитрия Донского» в музей с размещением в кронштадском парке «Патриот». По следам недавней новости организация выпустила открытое письмо, в котором вновь предложила сделать из подлодки музей, а также упомянула возможность модернизации и перевооружения корабля с приданием ему новых возможностей.
Вид на корму. Фото Минобороны РФ
Как будут развиваться события, и какая судьба ждет «Дмитрия Донского», пока неизвестно. Сообщения о выводе из боевого состава и скорой утилизации подлодки поступали из неофициальных источников, тогда как министерство обороны не раскрывает свои планы. Ситуация должна проясниться в ближайшем будущем.
Причины и предпосылки
Следует отметить, что «Дмитрий Донской» и другие «Акулы», как и любые другие подлодки, рано или поздно должны были бы завершить свою службу. Такой исход предопределяется рядом общих для подводного флота факторов. Кроме того, в случае с проектом 941 имели место свои собственные причины разного рода.
Прежде всего, имеет значение физический износ конструкций и механизмов, а также моральное устаревание техники. Не каждый корабль с высокой степенью износа целесообразно восстанавливать и возвращать на службу. Этот фактор усугубляется в случае с уникальными малосерийными образцами – может попросту отсутствовать возможность для проведения необходимых работ. Также может присутствовать фактор инфраструктуры, ограничивающий возможности эксплуатации подлодок определенного типа.
Подлодки пр. 941 отличаются от других отечественных разработок не только уникальными размерами и водоизмещением, но и большей сложностью конструкции. Их обслуживание и ремонт представляют особо сложную задачу. При наличии проблем в экономике она становится практически нерешаемой. Кроме того, на планы по «Акулам» повлияло появление более простых «Бореев».
После распада СССР подлодки типа «Акула» столкнулись с проблемами по линии боекомплекта. Производство БРПЛ Р-39 было разделено между союзными республиками, и развал страны привел к его фактической остановке. У ВМФ имелся некоторый запас готовых ракет, но его пополнение оказалось невозможным. К середине двухтысячных этот запас израсходовали в плановых мероприятиях, и корабли остались без оружия.
"Акулы" в базе. Фото Militaryrussia.ru
Таким образом, «Дмитрий Донской» и другие остающиеся в наличии РПКСН пр. 941 на протяжении последних двух десятилетий были не самым удобным активом нашего флота. Их эксплуатация и обслуживание не отличались простотой, а боевое применение не представлялось возможным из-за отсутствия штатных ракет.
Вопрос модернизации
Впрочем, от идеи сохранения «Акул» в строю в течение долгого времени не отказывались. До середины десятых годов официальные лица и неназванные источники СМИ регулярно говорили о возможности проведения модернизации кораблей и продолжения их эксплуатации. При этом предлагались разные способы сохранения боеспособности.
Так, обсуждалась возможность развития идей пр. 09412 и полного перевода «Дмитрия Донского» на новые ракеты «Булава». В начале двухтысячных одна из его пусковых установок получила возможность применения такой БРПЛ, и предлагалось провести аналогичное переоснащение оставшихся 19. В таком случае ТК-208 мог бы стать удачным дополнением к строящимся РПКСН нового проекта 955. При наличии соответствующей возможности, такую же перестройку могли бы пройти две другие «Акулы» – ТК-17 и ТК-20.
Высказывалась идея перевооружения подлодки или подлодок с их переводом в класс многоцелевых. Для этого в шахтах следовало разместить пусковые установки под крылатые ракеты семейства «Калибр». В габариты шахтной установки можно было вписать пять новых изделий. В таком случае бывший РПКСН мог бы нести 200 ракет для борьбы с надводными и береговыми целями.
Впрочем, оба варианта перевооружения могут иметь чрезмерную сложность и стоимость. Также при их планировании необходимо учесть технические возможности самих подлодок. Вполне возможно, что Минобороны оценило имеющиеся возможности и посчитало перевооружение «Акул» нецелесообразным.
Музейный экспонат
При отсутствии возможности или необходимости сохранения «Дмитрия Донского» и других подводных крейсеров в строю, хорошо смотрится идея о превращении такой подлодки в музей. Положительные последствия такого шага понятны и очевидны. Уникальное достижение отечественного судостроения будет доступно всем желающим. Это поможет сохранению наследия и гордости за наши достижения, а также поспособствует патриотическому воспитанию молодежи.
ТК-17 "Архангельск" в море незадолго до перевода в резерв. Фото Wikimedia Commons
Однако перестройка боевой подлодки в музей тоже не отличается простотой. Для этого из корпусов следует удалить ядерную энергетическую установку и потенциально опасные агрегаты, убрать некоторые механизмы, сделать внутренние объемы более доступными и удобными для размещения экспозиции и работы с посетителями и т.д. Также придется найти для музейной подлодки подходящее место и решить иные задачи.
Очевидно, что перестройка РПКСН для музея будет крайне дорогой. В этом контексте следует вспомнить недавний процесс «музеефикации» подлодки К-3 «Ленинский комсомол». В прошлом сообщалось, что на подготовку к ее переделке требовалось порядка 50 млн руб. Сама перестройка обошлась в 650 миллионов. При этом объем работ на К-3 был значительно меньше, чем может быть на ТК-208.
Стоимость перестройки «Дмитрия Донского» может запросто перевалить через миллиард рублей. Можно ли найти или собрать такую сумму для интересного и полезного проекта, неизвестно.
Неопределенное будущее
Обновление корабельного состава ВМФ осуществляется как при помощи строительства новых вымпелов, так и за счет списания устаревших. Кроме того, военным свойственен прагматизм, и ненужные боевые единицы выводятся в резерв или списываются. Их место в строю занимают современные образцы с более высокими характеристиками и улучшенными боевыми качествами.
После нескольких десятилетий службы из боевого состава выводится головной корабль пр. 941. Дальнейшая судьба «Дмитрия Донского» пока остается неизвестной, и поводы для оптимизма или пессимизма отсутствуют. Теперь все зависит от нашего Минобороны – его решение определит, в каком виде останется память об уникальном отечественном проекте.
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