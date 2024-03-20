Проект 677 «Лада»: «миниатюрная» российская дизель-электрическая подлодка с самым передовым функционалом

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Проект 677 «Лада»: «миниатюрная» российская дизель-электрическая подлодка с самым передовым функционалом

Дизель-электрическая подводная лодка 4-го поколения «Кронштадт» проекта 677 «Лада» является самой маленькой в составе ВМФ РФ. Ее длина составляет 66,8 мера, наибольшая ширина корпуса - 7,1 метр, а подводное водоизмещение – 2650 тонн.

Однако несмотря на свои «скромные» габариты, субмарина обладает весьма впечатляющим функционалом, так как в ней воплотились одни из самых передовых конструкторских решений.



Об особенностях подводной лодки «Кронштадт» рассказал ведущий «Военной приемки», побывав на борту субмарины.

Так, одной из особенностей подлодок проекта 677 является инновационное гидроакустическое покрытие, которое поглощает большую часть сигнала и делает ее практически невидимой для аппаратуры противника.

В целом, в субмарине внедрено 130 опытно-конструкторских работ, завершившихся конкретными изделиями, которые ранее не применялись в российском подводном флоте.

Одной из таких ноу-хау является принципиально новый гребной двигатель. Кроме того, подлодка получила уникальный гидроакустический комплекс, позволяющий, как выразился главный конструктор проекта 677 Александр Арсентьев, «видеть и слышать под водой так, как раньше не видели и не слышали».

Еще одной немаловажной особенностью является то, что лодка максимально автоматизирована. Многие решения способна принимать бортовая электронная система, оценивающая обстановку посредством набора датчиков. Со слов Арсентьева, в какой-то степени управлять субмариной помогает ИИ.

Но и это еще не все. В отличие от других российских дизель-электрических подлодок, «Лады» - однокорпусные (кроме носовой части). Например, те же «Варшавянки» имеют два корпуса – внутренний прочный и внешний легкий.

Загрузка торпед в субмарины проекта 677 происходит через специальную шахту в носовой части. Через нее же загружаются и крылатые ракеты, которыми оснащены «Лады».

Каюты в «Кронштадте» рассчитаны на шесть мест и очень тесные, что не удивительно, учитывая габариты лодки. Между тем вшестером в каюте моряки-подводники собираются крайне редко, так как пока одни отдыхают, другие стоят на вахте.

Экипаж российской субмарины 4 поколения состоит из 36 человек, что практически в два раза меньше, чем в других подводных лодках.
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    8 комментариев
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    1. Аэродромный Ранг пользователя
      Аэродромный
      0
      Сегодня, 17:49
      корабль был заложен в 2005 году. полагаю,за такой срок был сделан просто бриллиант.(неимеющийаналогов) это уж само собой.
      1. Glagol1 Ранг пользователя
        Glagol1
        0
        Сегодня, 17:55
        Да, два долгостроя , Кронштадт и Великие Луки, 2005 и 2006 закладки. Еще две заложили в 2022 - Вологда и Ярославль. А что дальше? Лодка то в итоге удалась, а серия?
        1. Алексей Лантух Ранг пользователя
          Алексей Лантух
          0
          Сегодня, 17:59
          За такой срок, хорошо если корпус сохранился. А оборудование уж наверное не то, что в первоначальном проекте. Понятно и стоимость более, чем удвоилась.
        2. болгарин Ранг пользователя
          болгарин
          +1
          Сегодня, 18:01
          В передаче сказано что шесть корпусов уже на заводе имеются. Чем не серия
        3. Андрей из Челябинска Ранг пользователя
          Андрей из Челябинска
          +1
          Сегодня, 18:10
          Цитата: Glagol1
          Лодка то в итоге удалась

          Вот это как раз и неясно. Потому что если бы удалась, то и клепали бы именно 667, а вместо этого продолжали закладку 636.3
    2. С.Викторович Ранг пользователя
      С.Викторович
      0
      Сегодня, 18:00
      В статье характеристика проекта как хорошего на фоне давно устаревшей "Варшавянки". Остался вопрос к длительности подводного хода относительно зарубежных аналогов.
    3. Удав КАА Ранг пользователя
      Удав КАА
      +1
      Сегодня, 18:16
      то не статья про лодку 4-го поколения, а пересказ видеоролика. При этом допущен ряд ошибок-оговорок. Но комментатор их не замечает, потому как не глубоко погружен в тему.
      1. на лодке корпус обклеен не гидроакустическим, а ПРОТИВОгидроакустическим покрытием. Нверняка вариацией "Медузы-2" толщиной всего 4 см. У япов на СОРЮ оно 10 см, на 29SS Taigei оно 7-8 см, а у амерских ПЛА -- 20-25 см. Так что, есть чем гордиться.
      2. Гребной двигатель... а может все-таки движитель? Ну, если даже и ГЭД типа ЭД-1 на постоянных магнитах, то можно было бы хоть что-нить про него "мяукнуть"? А если про 7-лопастной саблевидный композитный гребной винт речь идет, то мог бы и намЯкнуть, что ли...
      3. Очень уж короткой получилась ОДА (песнь козлов!) о ГАК лодки. Ни тебе про ГПБА, ни про основной г/а прибор в носу лодки и почему НГР убраны на ограждение выдвижных, ни про фланговые полотна -- даже намека нет! Информативно, аж "гордость распирает!"
      4.
      бортовая электронная система, оценивающая обстановку посредством набора датчиков.
      Ай-ай-яй!!! оценивает обстановку АСБУ (!), получающая первичную инфу от датчиков (сенсоров). Они по сути -- нервные окончания, а не головной мозг (АСУ с элементами ИИ), который и оценивает обстановку и выдает варианты решения ...
      5. Погрузка ТО осуществляется через торпедопогрузочное устройство, то бишь -- люк! А не через шахту (вертикальное ус-во!): 7 метровую сигару вертеть внутри ПК диаметром 7,1 м будет ну очень проблематично!
      И да, вторая серия уже с ПКР, что еще более повышает огневую мощь корабля.
      Ну, и "двойка по поведению" автору статьи, не словом не упомянувшему о новой батареи на 677А проекте, которая позволяет беспрерывно находиться под водой до 13-15 суток. И это, говорят, не предел!
      С уважением, hi
    4. красноярск Ранг пользователя
      красноярск
      0
      Сегодня, 18:19
      [/quote] российская дизель-электрическая подлодка с самым передовым функционалом[quote]

      Что-то с трудом верится, учитывая сроки ее строительства. Пока ее строили проект явно успел устареть. Такое часто бывает.

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