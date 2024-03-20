Проект 677 «Лада»: «миниатюрная» российская дизель-электрическая подлодка с самым передовым функционалом
Дизель-электрическая подводная лодка 4-го поколения «Кронштадт» проекта 677 «Лада» является самой маленькой в составе ВМФ РФ. Ее длина составляет 66,8 мера, наибольшая ширина корпуса - 7,1 метр, а подводное водоизмещение – 2650 тонн.
Однако несмотря на свои «скромные» габариты, субмарина обладает весьма впечатляющим функционалом, так как в ней воплотились одни из самых передовых конструкторских решений.
Об особенностях подводной лодки «Кронштадт» рассказал ведущий «Военной приемки», побывав на борту субмарины.
Так, одной из особенностей подлодок проекта 677 является инновационное гидроакустическое покрытие, которое поглощает большую часть сигнала и делает ее практически невидимой для аппаратуры противника.
В целом, в субмарине внедрено 130 опытно-конструкторских работ, завершившихся конкретными изделиями, которые ранее не применялись в российском подводном флоте.
Одной из таких ноу-хау является принципиально новый гребной двигатель. Кроме того, подлодка получила уникальный гидроакустический комплекс, позволяющий, как выразился главный конструктор проекта 677 Александр Арсентьев, «видеть и слышать под водой так, как раньше не видели и не слышали».
Еще одной немаловажной особенностью является то, что лодка максимально автоматизирована. Многие решения способна принимать бортовая электронная система, оценивающая обстановку посредством набора датчиков. Со слов Арсентьева, в какой-то степени управлять субмариной помогает ИИ.
Но и это еще не все. В отличие от других российских дизель-электрических подлодок, «Лады» - однокорпусные (кроме носовой части). Например, те же «Варшавянки» имеют два корпуса – внутренний прочный и внешний легкий.
Загрузка торпед в субмарины проекта 677 происходит через специальную шахту в носовой части. Через нее же загружаются и крылатые ракеты, которыми оснащены «Лады».
Каюты в «Кронштадте» рассчитаны на шесть мест и очень тесные, что не удивительно, учитывая габариты лодки. Между тем вшестером в каюте моряки-подводники собираются крайне редко, так как пока одни отдыхают, другие стоят на вахте.
Экипаж российской субмарины 4 поколения состоит из 36 человек, что практически в два раза меньше, чем в других подводных лодках.
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