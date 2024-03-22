Это мифическое превосходство в воздухе
США вскоре могут потерять превосходство в воздухе. Этот рефрен звучит на той стороне океана все громче и громче, и аргументация становится все внушительнее, поневоле начинаешь верить, что дело совсем не в триллионах на перевооружение.
Военно-воздушные силы США заявили, что должны «переосмыслить» концепцию превосходства в воздухе в будущих войнах. Здесь опять же возникает вопрос, а что делать всем остальным? Если американцы всерьез беспокоятся о том, что у них не будет этого самого превосходства – остальным куда бежать и насколько глубоко копать?
Американцы реально страшатся того, что китайские ВВС будут более многочисленны, чем американские, а ПВО не хуже, чем у России. Это действительно, вполне может стать ночным кошмаром для американских военных, но тут вони сами виноваты, именно у американских экспертов фантазия разыгралась по полной.
Фабула: США начинают войну против Китая. Жизненно, потому что фантастика на тему того, что Китай нападет на США – это вот что есть фантастика.
В отличие от других конфликтов, в которых участвовала армия США после окончания холодной войны, война с Китаем может привести к тому, что самолеты ВВС будут в меньшинстве. Темпы развития вооруженных сил Китая об этом намекают весьма и весьма недвусмысленно, а ведение боевых действий против страны, обладающей отличным ВПК, да еще и рядом с ее территорией – не лучший расклад для американцев, которые просто не мыслят другого ведения войны, кроме как при полном превосходстве своей авиации.
Да, начиная со Второй Мировой войны именно так: сперва завоевание полного превосходства в воздухе, потом все остальное. Так было везде, начиная с момента вступления США в ту войну. И действительно, армия и флот США воевали исключительно под защитой своих ВВС, которые безраздельно царили в воздухе.
В наши дни армия США как-то не ввязывалась в конфликты со странами, способными оказать американским ВВС более-менее приличное сопротивление. Разве что Югославия, которую разнесли сотнями крылатых ракет, но это, скорее, исключение. Теперь же в случае с Китаем военно-воздушные силы США могут оказаться в ситуации, когда им придется применять различные тактики, чтобы установить превосходство в воздухе, если это вообще будет осуществимо.
Довольно сложный вызов, не так ли?
После окончания Второй Мировой войны военно-воздушные силы были "500-фунтовой гориллой" (по калибру основной бомбы 227-кг) в любом конфликте, быстро завоевывая контроль над воздухом. Но что, если на другой стороне есть еще одна горилла весом 500 фунтов или даже 1000 фунтов? Военно-воздушные силы США должны изменить методы ведения боевых действий, чтобы адаптироваться к новой стратегической обстановке, в которой они не являются автоматически сильнейшими военно-воздушными силами в этой борьбе.
Превосходство в воздухе под угрозой?
Известный американский журнал Air & Space Forces Magazine, являющийся практически официальным рупором Пентагона в области ВВС и космической военщины, напугал читателей откровениями начальника штаба ВВС генерала Дэвида У. Оллвина, который заявил аудитории, что дни, когда военнослужащие наслаждались американским превосходством в воздухе, прошли. Оллвин сказал, что это было «непомерно дорого... создать достаточное количество военно-воздушных сил, чтобы сделать это так, как мы делали это раньше, и иметь превосходство в воздухе в течение нескольких дней и недель подряд».
Знаете, если такое позволяет сказать чин столь высокого уровня, значит, дела действительно идут, точнее, летят, несколько не туда, куда хотелось бы американским военным.
Военно-воздушные силы (любой страны) определяют превосходство в воздухе как «такую степень господства в воздухе одной силы, которая позволяет проводить свои операции в данное время и в данном месте без запретительного вмешательства со стороны воздушных и ракетных угроз».
Вообще все можно и нужно бы разделить на несколько ступеней.
Преимущество в воздухе. Это когда ВВС могут выполнять любую миссию, но противник все еще действует, и миссия может понести потери.
Господство в воздухе, которое описывается как «такая степень контроля над воздухом, при которой противоборствующая сила не способна эффективно вмешиваться в операционный район с помощью воздушных и ракетных угроз».
Разница есть, разница ощутимая, как между войнами во Вьетнаме и Афганистане. Во время Вьетнамской войны ВВС США имели как раз превосходство в воздухе, столкнувшись с численно уступающими, но боеспособными ВВС и ПВО Северного Вьетнама. Военно-воздушные силы могли выполнять задачи где угодно, но им были необходимы истребители для защиты бомбардировщиков и подавления ПВО противника, чтобы избежать серьезных потерь.
Война в Афганистане, где у талибов вообще не было ни истребителей, ни средств ПВО (ПЗРК, сами понимаете, не в счет), и где бомбардировщики, такие как B-1B Lancer, могли выполнять задания без истребителей, выполняющих эскорт или подавление ПВО, была примером господства в воздухе.
Дивиденды холодной войны
ВВС США были вторыми по величине военно-воздушными силами в мире в конце «холодной войны», поскольку они численно уступали ВВС СССР, плюс на стороне наших ВВС было отсутствие необходимости разбрасывания самолетов по всему миру. Распад СССР в 1991 году оставил ВВС США самыми сильными военно-воздушными силами в мире на сегодняшний день. Во время войны в Персидском заливе в 1991 году, интервенции НАТО в Югославию в 1999 году, вторжения в Афганистан в 2001 году и вторжения в Ирак в 2003 году ВВС смогли заявить о своем превосходстве в воздухе, а в некоторых случаях и о господстве в воздухе.
Сторона, обладающая превосходством в воздухе, пользуется всевозможными преимуществами. Превосходство в воздухе означает, что войскам на фронте не нужно постоянно беспокоиться о том, что вражеские самолеты будут бомбить их. Военно-воздушные силы США с удовлетворением отмечают, что до недавнего времени, 15 апреля 1953 года, был зафиксирован последний раз, когда американский боевой самолет был сбит пилотируемым самолетом противника.
Это означает, что снабжение может беспрепятственно поступать на близлежащие аэродромы, а раненые бойцы могут быть эвакуированы по воздуху. Самолеты-разведчики могут выполнять задания над территорией противника и давать командованию полное представление о поле боя, дружественные наземные силы могут вызывать непосредственную воздушную поддержку на линии фронта, а бомбардировщики и штурмовики могут наносить удары дальше, чтобы истощить боевую мощь противника на фронте.
Правда, в 20 веке ситуация заметно изменилась и в первую очередь появлением на мировой арене советских/российских ЗРК, а в 21 веке ситуация только осложнилась.
Сегодня в ВВС США считают, что следующая крупная война может быть (или будет) против Китая. Аналитики уже не первый год трудятся в поте лица, разрабатывая и рисуя планы предстоящих операций. То, что процесс идет, ясно по просачивающимся в СМИ данным, подтверждающим смену концепции применения ВВС.
Вообще то, что просачивается понемногу, вызывает удивление, потому что если посмотреть внимательно, то в головах у американских составителей планов какая-то Вторая Мировая царит: масштабные сражения на суше, на море и в воздухе через Восточную Азию и западную часть Тихого океана, протянувшиеся на тысячи миль. Военно-воздушные силы будут летать с баз, разбросанных по всему региону: Гуам в Тихом океане, Ёкота, Кадена и Мисава в Японии, базы в Корее, на Филиппинах и в Австралии. Соединенные Штаты также будут использовать бомбардировщики непосредственно из континентальной части США для участия в боевых действиях в западной части Тихого океана и даже против целей в материковом Китае.
В общем – масштабно, но с каким-то таким налетом несерьезности. И тут Вторую Мировую и японский блицкриг вспоминаешь моментально.
Огромный фронт, со снабжением которого японцы откровенно не справились, в итоге рухнул. Да, вышибали японскую армию с островов примерно столько же по времени, сколько гнали гитлеровцев сотоварищи до Берлина, но результат был примерно одинаков.
И в обеих случаях, войны совсем сухопутной (с Германией) и морской-островной (с Японией) авиация сыграла решающую роль. Сегодня однозначно развитие систем ПВО не даст такого преимущества авиации, как в годы Второй Мировой войны, и так топить корабли, как это делали самолеты тогда, не получится. Но тем не менее, авиация не теряет своей значимости, поскольку служит не непосредственно ударной силой, как в годы той войны, а средством доставки вооружений на расстояние удара. В первой половине 20 века по-хорошему у самолета был один враг – другой самолет. ПВО не было серьезным противником, бой «Принца Уэльсского» и «Рипалса» против японских самолетов, а «Ямато» против американских – лучшее тому подтверждение.
Десятки («Ямато» - 152 ствола 25-мм + 24 ствола 127-мм, «Рипалс» - 20 стволов 114-мм + 66 «Эрликонов» 20-мм + 32 ствола 40-мм) стволов зенитной артиллерии были совершенно неспособны защитить корабли. Современные ракеты и МЗА с наведением по радару делают это намного лучше, но и самолеты тоже кардинально отличаются от тех, которые топили «Рипалса» и «Ямато».
Очевидно, что с прогрессом средств ПВО будет идти и прогресс авиационной техники. Военное ведомство США продолжает заменять F-16 Fighting Falcon на F-35 Lightning II, закупает по меньшей мере 72 новых истребителя F-15EX Super Eagle и полным ходом (в плане вбрасываемых средств) разрабатывает замену F-22 Raptor — истребитель Next Generation Air Dominance (NGAD).
Кроме этого мы уже писали о просто огромном контракте на покупку ВВС не менее 100, а вероятно, и около 200 новых бомбардировщиков B-21 Raider, способных выполнять задачи в оспариваемом воздушном пространстве, то есть, не только в условиях превосходства в воздухе, но и на более ранних стадиях.
И есть еще один проект в стадии разработки: малозаметный воздушный танкер. Интересный замысел, поскольку малозаметный самолет-заправщик позволит снабжать топливом самолеты, не отдаляясь от линии соприкосновения и увеличивая тем самым возможности своих самолетов.
А что у «вероятного» противника?
По другую сторону Тихого океана все весьма непросто. С одной стороны, Китай наращивает свой флот истребителей-невидимок J-20, добавляя больше ударных истребителей J-10 и Су-35, а также разрабатывая истребитель-невидимку FC-31. С другой – средств экспорта силы в другие регионы (да, авианосцы и УДК) у Китая не так много, чтобы угрожать тем же Штатам. И правительство Китая, неоднократно подчеркивающее приверженность к декларируемым принципам миролюбия, не делает шагов, которые позволяют в этом усомниться. А укрепление своих рубежей – это не та угроза, о которой так любят говорить сегодня в США.
Впрочем, здесь у американцев налицо использование старых методичек времен «холодной войны», когда на месте Китая был СССР. Картинка примерно та же: базы строили США по всему миру, а угрожал этому миру почему-то Советской Союз.
Сегодняшний Китай действует совершенно такими же методами, которыми оперировал Советский Союз в вопросах своей безопасности в прошлом веке, так что американцам менять если и надо что-то, то не критично. Просто освежить старые методички.
Но тут есть нюанс, который понимают в Пентагоне: у Китая не такая растянутая территория, как у СССР. И, соответственно, большое количество баз и самолетов Китая означает, что чем ближе к Китаю ведутся боевые действия, тем больше самолетов страна может поднять в воздух в любой момент времени и переместить почти в любую точку территории. Что с северных, что с южных аэродромов самолетам лететь, скажем, в район Тайваня не более часа.
Потому в пределах 700-800 км от побережья Китая (не говоря уже о более близких рубежах) ВВС США рискуют действовать в численном меньшинстве. И здесь может сложиться ситуация, когда качественное превосходство самолетов не сможет преодолеть количественное.
Авиация флота США располагает более чем 700 самолетами F/А-18. Еще около 200 самолетов F/А-18 и полторы сотни F-35В и С в распоряжении Корпуса морской пехоты. Это очень приличный ударный кулак… если его донести до противника. А учитывая, что все 11 авианосцев США просто нереально послать в бой одномоментно, то и речи о применении сразу всех этих самолетов не может даже идти. Максимум, что могут выставить флот и КПМ – это около 500-600 самолетов.
А вот ВВС НОАК смогут послать в бой все свои 1 700 или около того самолетов. Да, там большая часть будет уступать не то что F-35, им далеко до F/А-18, всем этим J-7 и J-10, но их почти 800! И они смогут сыграть весьма важную роль в намечающемся (пусть и теоретически) противостоянии США и Китая.
Во всех недавних конфликтах военно-воздушные силы и военно-морской флот обычно наносили удары по противовоздушной и наземной обороне противника в первые дни войны, нанося ущерб их боеспособности. Эти ранние дни характеризуются ударами крылатыми ракетами по аэродромам, командным узлам и узлам управления, а также зачистками истребителей, поиском вражеских истребителей в небе и задачами по подавлению ПВО радаров и ракетных установок класса «земля-воздух». Как только противовоздушная оборона противника будет нейтрализована, ВВС смогут атаковать весь спектр целей.
И вот тут сразу вопрос: а если как в СВО силы ПВО не будут нейтрализованы в первый день? А они у НОАК значительно сильнее, чем у ВСУ…
В такой войне против такого противника, американские ВВС будут вынуждены сразу же атаковать важные цели, до завоевания превосходства в воздухе, потому что иначе они никогда не добьются превосходства в воздухе против Китая. Огромное количество техники в наличии и способность Китая восстанавливать свою оборону за счет производства большего количества радаров, таких как радар H-200 PESA, ракет класса «земля-воздух», таких как HQ-9 большой дальности, и истребителей всех типов, означают, что страна всегда будет грозным противником в воздухе.
При таких раскладах американским ВВС придется либо смириться с потерями, чтобы выполнить свою работу, либо о победе не будет идти речи вообще. ВВС США смогут временно одержать верх, особенно на первом этапе, используя эффект неожиданности, но переброска ресурсов Китая из одной части огромной страны в другую может склонить чашу весов в свою пользу.
Вывод такой: как бы не перекраивали тактики и стратегии американские военные эксперты, военно-воздушные силы США не могут добиться превосходства над Китаем. Это непросто в мирное время, это будет практически невозможно в военное. Мысль о воздушном господстве стоит вообще убрать из концепции применения ВВС до той поры, когда США реально сможет выставить против одного китайского самолета один американский, превосходящий оппонента по всем параметрам.
Слишком много самолетов, слишком много радаров, слишком много ракет – эти три составляющие китайского могущества в воздухе, вкупе с сетью аэродромов по всей стране и огромным количеством наземного персонала запросто сведут на нет все потуги американской стороны по завоеванию воздушного превосходства.
Каким бы прекрасным самолетом не был бы F-35, пять J-10 просто не оставят ему шансов на выживание. Какой бы прекрасной подготовкой не обладали американские летчики, 10 ракет, пущенные одним залпом – это 10 ракет.
Но на самом деле, то, что задумали американцы – это не глупость. Наоборот, у они молодцы в этом плане – они создали себе нового врага, на борьбу с которым снова можно тратить огромные суммы. Все как в старые добрые времена прошлого века, когда была «империя зла» - Советский Союз. Теперь ему на смену пришел Китай, с которым тоже нужно бороться и быть готовым к войне. И сегодня США уступает Китаю в воздухе в гипотетическом поединке у берегов Китая. Сам Китай очень сомнительно, что пойдет воевать в Америку.
Концепция дальнейшего развития ВВС США получила главное (то, чего так не хватает современной России) – противника, во имя борьбы с которым необходимо развивать свою армию и флот. Поэтому совершенно нет сомнения в том, что дальше у США появятся новые авианосцы, УДК, эсминцы, самолеты и вертолеты.
Главное – есть вектор приложения усилий. Все остальное – это фикция, как, в принципе, и столь необходимое завоевание господства в воздухе. Много важнее завоевать превосходство в бюджете, остальное все-таки вторично.
- Роман Скоморохов
- ianed.ru, pinterest.com, popularmechanics.com, wpristav.su, bangkokbook.ru
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