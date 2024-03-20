Глава евродипломатии: ЕС будет трудно выделить еще 50 млрд евро помощи Украине

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Глава евродипломатии: ЕС будет трудно выделить еще 50 млрд евро помощи Украине

Пока республиканцы и демократы в американском конгрессе уже несколько месяцев пытаются найти компромисс касательно выделения пакета помощи Киеву в 60 млрд долларов, удержать Украину наплаву пытается Европа.

В начале февраля лидеры стран Евросоюза все-таки согласовали финансирование нашей «западной соседки» в размере 50 млрд евро на четыре года, причем по большей части в кредит. Напомним, что данное решение долгое время блокировала Венгрия.



Некоторые страны, такие как Чехия, собирают средства на боеприпасы для ВСУ в инициативном порядке. При этом в Брюсселе все чаще заявляют, что без американской помощи украинская армия все равно не сможет выстоять.

В ходе интервью французской газете Sud-Ouest глава евродипломатии Жозеп Боррель подчеркнул, что ЕС будет трудно выделить еще 50 млрд евро Украине вместо помощи США. С его слов, данный шаг значительно осложнит ситуацию для всего содружества.

Трудно представить, что мы выложим на стол еще 50 миллиардов

- заявил Боррель.

Глава евродипломатии отметил, что Евросоюз с этой целью мог бы выпустить специальные облигации. Для этого, как он выразился, нужна лишь «политическая воля», но лидеры ЕС далеки от подобного соглашения.

Здесь стоит отметить, что вариант, озвученный Боррелем, стал бы настоящим подарком для Вашингтона. И дело здесь не только в том, что американцам не пришлось бы тратить на Украину еще 60 миллиардов долларов.

За последние два года США уже в значительной степени «просадили» экономику ЕС, заставив уйти европейские компании с российского рынка и отказаться от наших энергоресурсов. Теперь, если страны Евросоюза, вопреки здравому смыслу, продолжат тратить колоссальные средства на поддержку Украины, то уже в обозримом будущем им самим придется просить деньги у Штатов. Естественно, не на безвозмездной основе.
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    18 комментариев
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    1. Владимир Нижегородский Ранг пользователя
      Владимир Нижегородский
      +3
      Сегодня, 17:49
      Опять одуванчик Боррелль.
      Снова со своими мыслями и словами гадостей и домыслов.
      Языком молоть только про райский сад.
      Популизм и словесный бред Европы и стран Запада.
      Крутят по кругу одну и ту же пластинку.
      1. aksleks
        aksleks
        +1
        Сегодня, 17:56
        Цитата: Владимир Нижегородский
        Опять одуванчик Боррелль.
        Снова со своими мыслями и словами гадостей и домыслов.
        Языком молоть только про райский сад.
        Популизм и словесный бред Европы и стран Запада.
        Крутят по кругу одну и ту же пластинку.

        Крутят ту пластинку, которую им вручили(методичка). Думаю никому не стоит обращать внимание на то, что борелька лопочет.
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          +1
          Сегодня, 18:11
          Это ж надо - клоун Зеля
          Оседлал опять Борреля...
          Все же знают, что Боррель
          Даже клоуна глупей!!! wassat
      2. Младший рядовой Ранг пользователя
        Младший рядовой
        +1
        Сегодня, 18:00
        Вот интересно, когда Жопез Боррель произнес свою знаменитую и откровенно нацистскую речь о райских садах, его никто не одернул. Это все что нужно знать о демократиях.
    2. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +1
      Сегодня, 17:54
      Не жалуйтесь-а отдайте хохлам последнюю рубашку tongue
    3. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 17:54
      10- ка крупнейших компаний Франции в прошлом году заработала более 140 млрд €чистой прибыли.Будут выплачены рекордные диведенты инвесторам 65 млрд €,шиш макорону,шиш баррелю,шиш зеленскому.Частная собственность это святое,государство своё получило в виде налогов и пошлин- вот куда деньги засунула ,неизвестно.И так повсеместно по Европе.
      1. Младший рядовой Ранг пользователя
        Младший рядовой
        +2
        Сегодня, 18:05
        Французские капиталы давно НАДнациональные. И не факт, что инвесторы будут тратить деньги на парижы.
        1. tralflot1832 Ранг пользователя
          tralflot1832
          +2
          Сегодня, 18:07
          Согласен ,вполне возможно что через цатые руки мальца попадёт в Россию.
    4. Младший рядовой Ранг пользователя
      Младший рядовой
      +1
      Сегодня, 17:56
      Евросоюз с этой целью мог бы выпустить специальные облигации

      И кто в здравом уме их купит? Давай, Европа, само задушись.
    5. Türkiye Ранг пользователя
      Türkiye
      0
      Сегодня, 17:57
      Для войны нужны три вещи: деньги, деньги и еще раз деньги


      (С) Маршал Джан-Джакопо Тривульцио (1448 – 1518)
      1. goscha_04 Ранг пользователя
        goscha_04
        +1
        Сегодня, 18:06
        Деньги делают Деньги ,наверное не в этом случае
    6. goscha_04 Ранг пользователя
      goscha_04
      +1
      Сегодня, 18:04
      Глава евродипломатии отметил, что Евросоюз с этой целью мог бы выпустить специальные облигации. Для этого, как он выразился, нужна лишь «политическая воля», но лидеры ЕС далеки от подобного соглашения.
      Видать не все верят словам о выгодных вложениях в Украину
    7. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 18:10
      Так и хотят гейропейцы скаклофф на бойню отправить wink
    8. opuonmed Ранг пользователя
      opuonmed
      -1
      Сегодня, 18:20
      скорей сего выделят деньги !
      1. Наган Ранг пользователя
        Наган
        0
        Сегодня, 18:54
        Чтоб выделить деньги, надо, чтоб они были, а если их нет? Получается, возьми у банков в долг и дай Украине. Почти как "Жену отдай дяде, а сам иди к женщине со сниженной социальной ответственностью".
    9. avdkrd Ранг пользователя
      avdkrd
      +1
      Сегодня, 18:26
      Не могу понять принципа финансирования банкрота, в лице УкроРейха. Любое финансирование, должно в итоге приносить прибыль., дальше начинается интересное. Допустим, что ВПК Еврогейсоюза и страны где любят выбирать президентов с деменцией, действительно получил прибыль от поставок у рейху, понятно и то, что на этом нагрелись всё причастные политики, но заплатили то за это из бюджета стран участниц... Идём дальше, статус-кво нарушен, уже никогда не будет как раньше, когда Москва не лезла в экономику урейха и позволяла там западным компаниям творить, что захочется. В победу Киева уже даже самые упоротые не верят, как и в то, что они могут как-то отдать кредиты, даже если всё внезапно встанет на паузу.
      Какой смысл давать кредиты или что-то в кредит именно сейчас?
      Только для меня очевидно, что любой кто педалит за военно-финансовую помощь для этой несостоявшейся страны это коррупционер и предатель интересов той страны где ему дали право голоса? Даже не важно кто ему платит, ВПК, банки или даже сами укрорейховцы, в любом случае, сам банкет оплачивает его страна, в довесок получая, очень уж в последнее время, высокую вероятность ядерного конфликта.
    10. красноярск Ранг пользователя
      красноярск
      +1
      Сегодня, 18:31
      [/quote]Глава евродипломатии: ЕС будет трудно выделить еще 50 млрд евро помощи Украине[quote]

      Я вот удивляюсь, а что автор так сильно переживает за Европу? Трудно, не трудно, что переживать-то за них? Найдут и выделят. И еще будут выделять, пока мы до Львова не дойдем. Вот о чем надо переживать.
      То снарядов у них нет, то с мобилизацией провал, то потери сверх огромные. А они дерутся за каждое село, за каждый клочок земли. Думать надо чем помочь нашим бойцам, чтобы у них было все необходимое. Вот о чем переживать надо.
    11. evgen1221 Ранг пользователя
      evgen1221
      0
      Сегодня, 18:42
      Конечно трудно, т.к если свои дарить то их еще заработать набо и вообще внутри ес есть куда потратить, а если чужие подарить, то их еще занять без потерь надо и это точно не у сша занимать ибо это по обоим инфляцией ударит быстро.

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