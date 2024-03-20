Глава евродипломатии: ЕС будет трудно выделить еще 50 млрд евро помощи Украине

Трудно представить, что мы выложим на стол еще 50 миллиардов

Пока республиканцы и демократы в американском конгрессе уже несколько месяцев пытаются найти компромисс касательно выделения пакета помощи Киеву в 60 млрд долларов, удержать Украину наплаву пытается Европа.В начале февраля лидеры стран Евросоюза все-таки согласовали финансирование нашей «западной соседки» в размере 50 млрд евро на четыре года, причем по большей части в кредит. Напомним, что данное решение долгое время блокировала Венгрия.Некоторые страны, такие как Чехия, собирают средства на боеприпасы для ВСУ в инициативном порядке. При этом в Брюсселе все чаще заявляют, что без американской помощи украинская армия все равно не сможет выстоять.В ходе интервью французской газете Sud-Ouest глава евродипломатии Жозеп Боррель подчеркнул, что ЕС будет трудно выделить еще 50 млрд евро Украине вместо помощи США. С его слов, данный шаг значительно осложнит ситуацию для всего содружества.- заявил Боррель.Глава евродипломатии отметил, что Евросоюз с этой целью мог бы выпустить специальные облигации. Для этого, как он выразился, нужна лишь «политическая воля», но лидеры ЕС далеки от подобного соглашения.Здесь стоит отметить, что вариант, озвученный Боррелем, стал бы настоящим подарком для Вашингтона. И дело здесь не только в том, что американцам не пришлось бы тратить на Украину еще 60 миллиардов долларов.За последние два года США уже в значительной степени «просадили» экономику ЕС, заставив уйти европейские компании с российского рынка и отказаться от наших энергоресурсов. Теперь, если страны Евросоюза, вопреки здравому смыслу, продолжат тратить колоссальные средства на поддержку Украины, то уже в обозримом будущем им самим придется просить деньги у Штатов. Естественно, не на безвозмездной основе.