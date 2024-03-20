Турецкая пресса: Анкара согласовала с Вашингтоном схему соблюдения антироссийских санкций

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Турецкая пресса: Анкара согласовала с Вашингтоном схему соблюдения антироссийских санкций

Власти США и Турции договорились о том, что Вашингтон будет уведомлять Анкару о турецких компаниях, замеченных в нарушении антироссийских санкций, а затем вводить против них ограничения. В свою очередь, турецкая сторона обязалась проводить соответствующие расследования, по результатам которых обеими сторонами будут предприниматься предусмотренные в таких случаях меры.

Как сообщает турецкое издание Hürriyet, несмотря на существование ряда проблемных вопросов, правительство США позитивно настроено в отношении сотрудничества с Анкарой. При этом некоторые американские ведомства формулируют возможные пути решения противоречий с учетом возможной победы Дональда Трампа на грядущих президентских выборах в США.



Одной из основных тем, которые в последнее время обсуждают Анкара и Вашингтон, являются ограничения, которые США вводят против турецких компаний, заподозренных в ведении коммерческой деятельности с Россией. При этом США, как правило, даже не запрашивают проведение какого-либо расследования. Это, в свою очередь, провоцирует появление определенных проблем в турецкой экономике.

Теперь Анкара и Вашингтон договорились о так называемой "схеме гармонизации санкций", согласно которой предполагается, что США сначала будут уведомлять турецкие власти о выявленных компаниях, предположительно ведущих торговлю с Россией, после чего Турция, в свою очередь, будет проводить расследование и уведомлять Вашингтон о его результатах. На основании полученных данных США будут принимать соответствующие меры.
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12 комментариев
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  1. Lev_Russia Ранг пользователя
    Lev_Russia
    -4
    Сегодня, 18:03
    В Вашингтоне считают, что они договорились с Эрдоганом...??? Наивные... С Эрдоганом невозможно о чём то договориться... Он всё равно будет делать то, что выгодно Турции... Крутиться ка флюгер, врать и обещать, но всё в интересах Турции... Возможно так и надо, но мы так не умеем... И слава богу!!!
    1. bandabas Ранг пользователя
      bandabas
      +4
      Сегодня, 18:07
      Возможно так и надо, но мы так не умеем... И слава богу!!!
      И будем давиться дальше турецкими помидорами с яйцами? Это маразм.
      1. Trapp1st Ранг пользователя
        Trapp1st
        +6
        Сегодня, 18:11
        И будем давиться дальше турецкими помидорами с яйцами. Это маразм.
        Эрдоган крепко сжимает яйца власть имущих РФ, вывод капиталов, хранение в Турецких банках, яхты, самолеты, недвижимость, круче чем была Швейцария. Это все Эрдоган может прикрыть в секунду, поэтому в РФ ни кто не пискнет.
    2. Андрей Москвин Ранг пользователя
      Андрей Москвин
      +1
      Сегодня, 18:11
      Почему слава богу то? Мы не крутимся, не врём, не обещаем, а нам только хуже. Может, султан прав?
    3. Бородач Ранг пользователя
      Бородач
      0
      Сегодня, 18:18
      Цитата: Lev_Russia
      В Вашингтоне считают, что они договорились с Эрдоганом...??? Наивные... С Эрдоганом невозможно о чём то договориться... Он всё равно будет делать то, что выгодно Турции... Крутиться ка флюгер, врать и обещать, но всё в интересах Турции... Возможно так и надо, но мы так не умеем... И слава богу!!!

      Как же Эрдогану хочется и рыбку съесть, и на трон сесть, и косточкой не подавиться. На десяти стульях готов сидеть одновременно. lol laughing
      1. Джексон Ранг пользователя
        Джексон
        0
        Сегодня, 18:22
        И у него это вполне получается.. И с РФ в нормальных отношениях, и с Европой, Америкой... Через взаимодействие с Азербайджаном увеличивает свое влияние в регионе...
  2. Türkiye Ранг пользователя
    Türkiye
    +2
    Сегодня, 18:04
    Эрдоган такой человек, что в пустыне умудрится продать вам песок. Так что это все для вида, по факту еще больше будет нарушать санкции.
    1. maximaniak Ранг пользователя
      maximaniak
      0
      Сегодня, 18:07
      Что там с платёжной системой Мир в Турции? Невыгодно?
      1. Türkiye Ранг пользователя
        Türkiye
        +4
        Сегодня, 18:24
        Карты с ПС Мир не обслуживаются в Турции с 2022 года. Также как и российские карты Visa и MasterCard, которые ушли из России. Потому что США угрожает вторичными санкциями крупнейшим турецким банкам.
        Но это никак не мешает туристам использовать тот же китайский UnionPay, либо, если совсем в лесу живут, просто использовать наличку. Так что это решение никак не повлияло на туристический сектор Турции. В чем вопрос?
    2. aksleks
      aksleks
      0
      Сегодня, 18:09
      Цитата: Türkiye
      Эрдоган такой человек, что в пустыне умудрится продать вам песок. Так что это все для вида, по факту еще больше будет нарушать санкции.

      Лишь бы Эрдоган не догадался продавать в баночках "Воздух Стамбула".
      А, по сути кто там кому балду накручивает - не понятно.
  3. goscha_04 Ранг пользователя
    goscha_04
    0
    Сегодня, 18:12
    Власти США и Турции договорились о том, что Вашингтон будет уведомлять Анкару о
    турецких компаниях, замеченных в нарушении антироссийских санкций, а затем вводить против них ограничения. В свою очередь, турецкая сторона обязалась проводить соответствующие расследования, по результатам которых обеими сторонами будут предприниматься предусмотренные в таких случаях меры.
    в этом и смысл ,пока расследуют ,фирму ликвидируют на её месте будет другая фирма ,очень нужна Турция полосатикам на просторах средней азии и арабского региона.
  4. opuonmed Ранг пользователя
    opuonmed
    0
    Сегодня, 18:22
    ну посмотрим что делать будет турция турция будет делать что выгодно турции ! если им выгодно дружить сша они начнут исполнять что сша скажет

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