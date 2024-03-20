Турецкая пресса: Анкара согласовала с Вашингтоном схему соблюдения антироссийских санкций

Власти США и Турции договорились о том, что Вашингтон будет уведомлять Анкару о турецких компаниях, замеченных в нарушении антироссийских санкций, а затем вводить против них ограничения. В свою очередь, турецкая сторона обязалась проводить соответствующие расследования, по результатам которых обеими сторонами будут предприниматься предусмотренные в таких случаях меры.Как сообщает турецкое издание Hürriyet, несмотря на существование ряда проблемных вопросов, правительство США позитивно настроено в отношении сотрудничества с Анкарой. При этом некоторые американские ведомства формулируют возможные пути решения противоречий с учетом возможной победы Дональда Трампа на грядущих президентских выборах в США.Одной из основных тем, которые в последнее время обсуждают Анкара и Вашингтон, являются ограничения, которые США вводят против турецких компаний, заподозренных в ведении коммерческой деятельности с Россией. При этом США, как правило, даже не запрашивают проведение какого-либо расследования. Это, в свою очередь, провоцирует появление определенных проблем в турецкой экономике.Теперь Анкара и Вашингтон договорились о так называемой "схеме гармонизации санкций", согласно которой предполагается, что США сначала будут уведомлять турецкие власти о выявленных компаниях, предположительно ведущих торговлю с Россией, после чего Турция, в свою очередь, будет проводить расследование и уведомлять Вашингтон о его результатах. На основании полученных данных США будут принимать соответствующие меры.

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