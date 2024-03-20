ВС России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении - Минобороны
На Белогорском направлении противник снизил активность на некоторых участках, тем не менее обстрел населенных пунктов на территории Белгородской области продолжается. Российские войска, в свою очередь, полностью зачистили от остатков боевиков ВСУ село Козинка и продолжают уничтожать украинские ДРГ. В результате ударов авиации и огня артиллерии противник потерял до 650 боевиков, два броневика и две РСЗО RM-70 Vampire.
На основных направлениях без значительных изменений, хотя продвижение отмечается практически везде. Противник снова жалуется на большие потери и неспособность удержаться на позициях, при этом контратакуя на отдельных участках. На Купянском направлении после долгого перерыва российские войска улучшили положение по переднему краю в районах Синьковка, Кисловка, Ягодное и Тимковка Харьковской области. Противник дважды контратаковал в районе Терны.
На Донецком наши продвинулись в районах в районах Ивановское (Красное), Андреевка, Клещеевка, Новомихайловка и Георгиевка. У Белогоровки противник попытался контратаковать, но был отбит и вернулся на свои позиции. Севернее Марьинки в Красногоровке ВСУ, проведя контратаки, сумели оттеснить наши войска к окраинам, идут тяжелые бои. На Авдеевском наши взяли Орловку и закрепились в ней, бои идут в Тоненьком, Первомайском, Бердычах. ВСУ предпринимают попытки отбить позиции, но безуспешно.
На Южно-Донецком направлении российские войска улучшили положение в районах Водяное, Павловка, Урожайное и Старомайорское. Продвижение тактическое, но оно есть. На Херсонском в районе Работино наши снова бьются за центр села, артиллерия противника приутихла, но очень много дронов. Не хватает станций РЭБ.
Общие потери ВСУ по всем направлениям (без Белгородского) за сутки: по личному составу - 1075 человек убитыми и ранеными: по бронетехнике - один танк, 37 единиц автотранспорта, восемь бронированных машин; по артиллерии - одна гаубица М777, одна Д-20, САУ Paladin, две САУ Krab, по одной САУ "Акация" и "Гвоздика", противотанковая пушка МТ-12 "Рапира". В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубицы М119, L119, Д-20, РСЗО "Град", ЗРК "Стрела-10", РЛС подсвета и наведения ЗРК С-300, радар контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, две станции РЭБ "Анклав-Н" и четыре полевых склада боеприпасов.
Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией уничтожены: склад топлива для военной техники ВСУ, пусковая установка и транспортно-заряжающая машины РСЗО "Град". Средствами ПВО уничтожено 145 украинских беспилотников, 22 реактивных снаряда РСЗО HIMARS и Vampire, тактическая ракета "Точка-У", переделанная для стрельбы по наземным целям зенитная управляемая ракета ЗРК С-200, а также зенитная управляемая ракета ЗРК Patriot.
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