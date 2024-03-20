NYT: В США недовольны стремлением ВСУ удерживать любой ценой малозначимые территории

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NYT: В США недовольны стремлением ВСУ удерживать любой ценой малозначимые территории

Под натиском российской армии украинское командование объявило о переходе ВСУ к так называемой активной обороне, заявления о новом «контрнаступлении» хотя и продолжают звучать из Киева, но все реже. При этом в США не очень довольны стремлением ВСУ удерживать любой ценой небольшие малозначимые со стратегической точки зрения территорий и пока еще подконтрольные населенные пункты. Об этом со ссылкой на неназванных американских чиновников пишет газета The New York Times (NYT).

В частности, речь идет о небольшом участке фронта в районе села Работино Ореховского направления на Запорожском фронте, где в ходе прошлогоднего «контрнаступления» ВСУ сумели незначительно вклиниться в оборону ВС РФ. Американские журналисты даже пообщались с украинскими бойцами, воюющими в этом секторе.



Они привычно пожаловались на значительное превосходство российской армии в артиллерии, авиации и количестве дронов. Украинские военнослужащие признали, что удержание этого фактически полукотла дается им с большим трудом. Российская армия постоянно наносит перекрестное огневое поражение по украинским позициям, одновременно существенно затруднено снабжение воюющей здесь группировки ВСУ.

Как Бахмут и Авдеевка, Роботино, население которого до войны составляло около 500 человек, сейчас представляет собой просто руины. На протяжении всей войны американские официальные лица неоднократно высказывали опасения, что Украина слишком долго держалась за оборону таких мест, отправляя солдат и боеприпасы цепляться за разрушенные города, имеющие небольшую стратегическую ценность

— совершенно справедливо пишет NYT.

Оставление очевидно невыгодного с точки зрения военной целесообразности плацдарма в районе полностью разрушенного Работино было бы логичным решением. Отход украинских формирований на новые оборонительные позиции как минимум позволил бы выровнять линию фронта. Однако, как заявили боевики ВСУ журналистам, они якобы сами не готовы на это с учетом «репутационных» потерь и признания очередного успеха ВС РФ. Иную, более похожую на реальность, причину удержания любой ценой малозначительных территорий озвучил изданию директор американского Института Маккейна Эвелин Фаркас.

Неясно, являются ли военные решения (ВСУ) чисто военными или они принимаются под политическим давлением

— заявил эксперт, добавив, что администрация президента США Джо Байдена разочарована такой стратегией киевского военно-политического руководства.
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    4 комментария
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    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 18:22
      В США недовольны стремлением ВСУ удерживать любой ценой малозначимые территории

      Ну так прикажите им сдать все малозначимые для США территории вплоть до Киева... А лучше до Ужгорода... laughing
    2. Село Ранг пользователя
      Село
      0
      Сегодня, 18:47
      Украинцы мелочные до безобразия, готовы родного человека am за межу убить. А америкосы о ЦЕЛЫХ селах. fool
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        0
        Сегодня, 18:51
        У свиней дилемма, не мешайте думать пятаком laughing
    3. Попуас Ранг пользователя
      Попуас
      0
      Сегодня, 18:48
      "Эксперту" откуда известно, что администрация разочарована... request

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