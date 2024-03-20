Над черноморским побережьем Румынии зафиксирована работа стратегических самолётов-разведчиков НАТО

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Над черноморским побережьем Румынии зафиксирована работа стратегических самолётов-разведчиков НАТО

Над черноморским побережьем Румынии фиксируется работа сразу двух самолетов-разведчиков Boeing Rivet Joint модификаций RC-135V и RC-135W, один из которых американский, а второй - британский. Там же замечены противолодочный самолет "Посейдон", а также британский самолет-заправщик Airbus KC2 Voyager и Bombardier Challenger 650, основным предназначением которого является проведение радиоэлектронной разведки.

Boeing Rivet Joint является основным самолетом ВВС стран НАТО, предназначенным для осуществления радио- и радиотехнической разведки источников излучения в сантиметровом, дециметровом и метровом диапазонах волн. Он также используется для борьбы с авиацией и системами ПВО противника. RC-135V/W способен обеспечивать разведку всех видов средств ПВО, включая истребители-перехватчики и ЗРК, а также сетей радиосвязи авиации и бортовых радиоэлектронных средств. Самолеты, которые замечены возле черноморского побережья Румынии, вероятнее всего, используются для мониторинга РЛС российской ПВО в Крыму.



Ранее сообщалось, что в Румынии предполагается создать крупнейшую базу НАТО в Европе. Объект планируется разместить в причерноморском округе Констанца на основе существующей 57-й авиабазы имени Михаила Когэлничану. Приблизительная стоимость проекта составит 2,5 миллиарда евро. На базе будут постоянно находиться не менее 10 тысяч военнослужащих с семьями, а общая площадь объекта составит порядка 2,8 тысяч гектаров. Сроки завершения строительства не называются.
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4 комментария
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  1. poquello Ранг пользователя
    poquello
    0
    Сегодня, 18:49
    увеличивать надо опасную для вражин зону полёта в директивном порядке
  2. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    -1
    Сегодня, 18:51
    Над черноморским побережьем Румынии зафиксирована работа стратегических самолётов-разведчиков НАТО

    А Су-35 (Су-57) там не видно? Говорят и дальнобойные ракеты у нас имеются...
    Новатор КС-172 был российским проектом ракеты класса "воздух-воздух", разработанной как "убийца AWACS" на дальности до 400 км.

    Всё известно, прилетели гадить - помогать нацистам. Приземляйте без всяких сожалений...
  3. andr327 Ранг пользователя
    andr327
    0
    Сегодня, 18:52
    Bombardier Challenger 650 пошел на посадку в Констанце, остался только Boeing P-8A Poseidon. Британцы появляются относительно редко. еще натовского не хватает от Люксембурга Boeing E-3A Sentry который почему-то над Европой крутиться
  4. goscha_04 Ранг пользователя
    goscha_04
    0
    Сегодня, 18:55
    Эта активность разведки ни к чему хорошему не ведёт ,надо ждать удар по мосту или по кораблям

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