Над черноморским побережьем Румынии зафиксирована работа стратегических самолётов-разведчиков НАТО
Над черноморским побережьем Румынии фиксируется работа сразу двух самолетов-разведчиков Boeing Rivet Joint модификаций RC-135V и RC-135W, один из которых американский, а второй - британский. Там же замечены противолодочный самолет "Посейдон", а также британский самолет-заправщик Airbus KC2 Voyager и Bombardier Challenger 650, основным предназначением которого является проведение радиоэлектронной разведки.
Boeing Rivet Joint является основным самолетом ВВС стран НАТО, предназначенным для осуществления радио- и радиотехнической разведки источников излучения в сантиметровом, дециметровом и метровом диапазонах волн. Он также используется для борьбы с авиацией и системами ПВО противника. RC-135V/W способен обеспечивать разведку всех видов средств ПВО, включая истребители-перехватчики и ЗРК, а также сетей радиосвязи авиации и бортовых радиоэлектронных средств. Самолеты, которые замечены возле черноморского побережья Румынии, вероятнее всего, используются для мониторинга РЛС российской ПВО в Крыму.
Ранее сообщалось, что в Румынии предполагается создать крупнейшую базу НАТО в Европе. Объект планируется разместить в причерноморском округе Констанца на основе существующей 57-й авиабазы имени Михаила Когэлничану. Приблизительная стоимость проекта составит 2,5 миллиарда евро. На базе будут постоянно находиться не менее 10 тысяч военнослужащих с семьями, а общая площадь объекта составит порядка 2,8 тысяч гектаров. Сроки завершения строительства не называются.
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