Глава МВД Молдавии назвал «фальшивкой» удар дрона-камикадзе по вертолёту в Приднестровье
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В Молдавии назвали фальшивым видео с ударом дрона-камикадзе по вертолету Ми-8 на территории одной из воинских частей в Тирасполе. С таким заявлением выступил глава МВД республики Молдова Адриан Эфрос.
В Кишиневе не верят в достоверность видео удара неустановленного беспилотника по вертолету 17 марта в Тирасполе. По словам главы МВД Адриана Эфроса, специалисты расскажут об этой смонтированной "фальшивке" поподробнее, но это была попытка спецслужб Тирасполя спровоцировать панику в регионе.
Это монтаж, никакого взрыва не было. Специалисты выскажутся подробнее. Но это было частью кампании по дезинформации с целью спровоцировать панические настроения в обществе и нестабильность в регионе
- заявил министр.
В Министерстве госбезопасности Приднестровья уже назвали заявление Эфроса "лживым выводом", а самого министра "некомпетентным чиновником". Пр этом Тирасполь оставляет за собой право обратиться в международную организацию уголовной полиции – Интерпол для оказания содействия в расследовании этого преступления.
Ранее сообщалось, что 17 марта неустановленный дрон со стороны "Клеверного моста" в Одесской области атаковал территорию воинской части в Тирасполе, в результате чего был поражен вертолет Ми-8. Винтокрылая машина, выведенная из эксплуатации и не представляющая никакой опасности, полностью сгорела, МГБ республики начало расследование.
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