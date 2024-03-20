Politico: Киев «оскорблён» предложением конгрессменов-республиканцев по выделению помощи Украине в кредит
Киевское руководство с привычной наглостью отреагировало на предложение некоторых членов республиканской партии нижней палаты Конгресса США принять вроде как компромиссное решение по размораживанию военно-финансовой помощи Украине, которое блокируется американскими депутатами-республиканцами с осени прошлого года.
Накануне издание Politico сообщило, что законодатели-республиканцы предлагают оформить для Украины низкопроцентный или беспроцентный кредит в размере около 12 млрд долларов. Остальные 48 миллиардов из предложенной администрацией Байдена помощи в размере 60 млрд так или иначе будут вложены в американский ВПК и не поступят непосредственно Киеву, отметили конгрессмены. Ранее спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон предложил выделить помощь Киеву в качестве займов и ленд-лиза.
Привыкшие за два года к бесконтрольным миллиардам Запада, украинские властители сильно возмутились тем, что теперь деньги придется отдавать. Американское издание Politico пишет со ссылкой на источник в офисе президента Зеленского, что Киев «оскорблён» предложением конгрессменов-республиканцев по выделению помощи Украине в кредит, учитывая роль США в Будапештском меморандуме. Это межгосударственный документ о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия и передачи Киевом советского ядерного оружия правопреемнику СССР России. К слову, документ был подписан в декабре 1994 года тогдашними лидерами США, Украины, Великобритании и РФ.
— сообщил изданию чиновник офиса президента Украины.
А вот министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил американскому изданию, что вовсе не шокирован такой идеей конгрессменов-республиканцев, хотя Украина до сих пор «не видела никаких подробностей этого предложения, кроме широкого упоминания о кредитах вместо грантов». Впрочем, главе украинского МИД, действительно, переживать по этому поводу особо незачем. Ранее украинские СМИ сообщали, что президент Зеленский рассматривает возможность отставки главы дипломатического ведомства страны. Так что уж кому, а Кулебе точно не приходится беспокоиться о возврате Украиной иностранных займов.
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