Politico: Киев «оскорблён» предложением конгрессменов-республиканцев по выделению помощи Украине в кредит

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Politico: Киев «оскорблён» предложением конгрессменов-республиканцев по выделению помощи Украине в кредит

Киевское руководство с привычной наглостью отреагировало на предложение некоторых членов республиканской партии нижней палаты Конгресса США принять вроде как компромиссное решение по размораживанию военно-финансовой помощи Украине, которое блокируется американскими депутатами-республиканцами с осени прошлого года.

Накануне издание Politico сообщило, что законодатели-республиканцы предлагают оформить для Украины низкопроцентный или беспроцентный кредит в размере около 12 млрд долларов. Остальные 48 миллиардов из предложенной администрацией Байдена помощи в размере 60 млрд так или иначе будут вложены в американский ВПК и не поступят непосредственно Киеву, отметили конгрессмены. Ранее спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон предложил выделить помощь Киеву в качестве займов и ленд-лиза.



Привыкшие за два года к бесконтрольным миллиардам Запада, украинские властители сильно возмутились тем, что теперь деньги придется отдавать. Американское издание Politico пишет со ссылкой на источник в офисе президента Зеленского, что Киев «оскорблён» предложением конгрессменов-республиканцев по выделению помощи Украине в кредит, учитывая роль США в Будапештском меморандуме. Это межгосударственный документ о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия и передачи Киевом советского ядерного оружия правопреемнику СССР России. К слову, документ был подписан в декабре 1994 года тогдашними лидерами США, Украины, Великобритании и РФ.

Я не слышал никаких конкретных предложений по такой стратегии, предлагаемых Киеву. Но Киеву обязательно нужно знать условия, при которых Украине не придется его (кредит США) возвращать

— сообщил изданию чиновник офиса президента Украины.

А вот министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил американскому изданию, что вовсе не шокирован такой идеей конгрессменов-республиканцев, хотя Украина до сих пор «не видела никаких подробностей этого предложения, кроме широкого упоминания о кредитах вместо грантов». Впрочем, главе украинского МИД, действительно, переживать по этому поводу особо незачем. Ранее украинские СМИ сообщали, что президент Зеленский рассматривает возможность отставки главы дипломатического ведомства страны. Так что уж кому, а Кулебе точно не приходится беспокоиться о возврате Украиной иностранных займов.
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    32 комментария
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    1. alexoff Ранг пользователя
      alexoff
      -2
      Сегодня, 18:58
      Надо требовать чтоб США и их шестерки простили Украине все долги. Тогда они точно переругаются
      1. Болторез Ранг пользователя
        Болторез
        +6
        Сегодня, 19:02
        простили Украине все долги.
        Украина все долги уже простила, не переживайте yes .
        1. Чёрный Ранг пользователя
          Чёрный
          +2
          Сегодня, 19:24
          Такие оскорбления смываются только кровью. Я требую сатисфакции. wassat
          1. Болторез Ранг пользователя
            Болторез
            +1
            Сегодня, 19:27
            смываются только кровью. Я требую сатисфакции.
            Полкольца кровяной колбасы пойдет? Больше нема sad .
            1. krot Ранг пользователя
              krot
              +3
              Сегодня, 19:47
              Кастрюлеголовым переживать незачем. Украины не будет, не будет и долга..
              1. Отшельница Ранг пользователя
                Отшельница
                0
                Сегодня, 20:49
                Интересно, а кто за этот банкет платить будет? Украйны ведь не будет. А если останется какой то кусок под названием Украина так у них грошей нема. Получается Запад Украину ужинал-ужинал, а она его кинула.
          2. RealPilot Ранг пользователя
            RealPilot
            +1
            Сегодня, 19:42
            Politico: Киев «оскорблён» предложением конгрессменов-республиканцев по выделению помощи Украине в кредит
            Проститутки не работают в долг, особенно который должны сами отдавать! Они громко возмущаются и устраивают истерики...

            Как там было?
            "Ржевский выходит от очередной дамы.
            - Поручик! А деньги?
            - Гусары денег не берут..."
      2. Тарелка Ранг пользователя
        Тарелка
        0
        Сегодня, 19:03
        Это Украину надо молить, чтоб она хотя бы рассмотрела вопрос списания хотя бы небольшой части того, что ей должны США и их шестёрки.
        1. Наган Ранг пользователя
          Наган
          +2
          Сегодня, 19:09
          Цитата: Тарелка
          Украину надо молить, чтоб она хотя бы рассмотрела вопрос списания

          Это США надо рассмотреть вопрос о списании Украины. В утиль.
          1. Андрей Москвин Ранг пользователя
            Андрей Москвин
            +2
            Сегодня, 19:31
            Цитата: Наган
            В утиль.

            На свалку истории.
        2. carpenter Ранг пользователя
          carpenter
          +1
          Сегодня, 19:10
          Цитата: Тарелка
          Это Украину надо молить, чтоб она хотя бы рассмотрела вопрос списания хотя бы небольшой части того, что ей должны США и их шестёрки.

          Хозяин знает, кого и для чего поставил такого манки и хозяин берет расходы на себя.
        3. PROVINCIAL Ранг пользователя
          PROVINCIAL
          +1
          Сегодня, 20:03
          А сколько в конкретной сумме (в долларах) должны украине сша и их шестерки? Почем нынче цена жизни украинцев? По моему украина еще и должна останется -т.е. стирание аморфного образования под названием"украина" идет по плану.
    2. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 19:01
      Киев оскорблён, возмущен, разгневан... Но деньги все равно возьмёт даже в кредит... Один хрен отдавать уже нечем... Всё уже забрали за предыдущие кредиты... Креаклы, предложите Штатам отдать кредиты Зеленским... Авось прокатит... laughing
      1. антивирус Ранг пользователя
        антивирус
        +2
        Сегодня, 19:12
        Деньги делают деньги. В тч на крови микол и джабраилов с ваньками.
        Чем ответим? - можно только 4-5%роста ввп /год. И так 15 лет подряд
    3. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +3
      Сегодня, 19:02
      Да нормальная такая свинюшка зелебобик... она с ногами в комушку влезла и будет визгливо отстаивать свое право плюхнутся туда и задом.
      1. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        +1
        Сегодня, 19:07
        Цитата: rocket757
        Да нормальная такая свинюшка зелебобик...

        Таких и ставит Госдеп США - "президентами", они нужные люди.
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          -2
          Сегодня, 19:34
          Смешно было читать про какую то контору/организацию, куда сами скакуасы должны стучать на своих же, ворюг казнокрадов военной структуры... сразу захотелось проверить я на счёт даты, а не 1 апреля ли наступило, на дворе???
    4. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      0
      Сегодня, 19:06
      Но Киеву обязательно нужно знать условия, при которых Украине не придется его (кредит США) возвращать

      Все как мой сосед, еврей - "Дай в долг, но скажи как долг не возвращать".
      Это система, а не взаимоотношения.
    5. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +2
      Сегодня, 19:06
      точно не приходится беспокоиться о возврате Украиной иностранных займов.

      Что-то знакомое:
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    6. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      +2
      Сегодня, 19:15
      Так конечно оскорбятся. На "святое" замахнулись, на халяву. winked
    7. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      +2
      Сегодня, 19:16
      Американцы умеют отучать народы,от халявы. Респект и уважение. Нашим бы политикам,поучиться,как беречь налоги граждан а не кормить " братьев".
      1. goscha_04 Ранг пользователя
        goscha_04
        +2
        Сегодня, 19:52
        Тема уже обыграна как с наркоманами ,первая доза бесплатно ,вторую платишь сам .Первые вливания на борьбу ,когда борьба в разгаре ,тогда в кредит
    8. opuonmed Ранг пользователя
      opuonmed
      +1
      Сегодня, 19:25
      Цирк с конями оскорблен, но принимает, что хозяева скажут, то и будет.)
    9. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 19:29
      Республиканцы покушаются на святоё ,на " чёрную кассу" украинской хунты.Вы будете истерически смеяться ,но глава ЦБ Украины говорит что у Украины есть ЗВР ,в размере 38 млрд $. laughing
    10. sodium20 Ранг пользователя
      sodium20
      +1
      Сегодня, 19:33
      Ukraine is the (a) Scrap yard, (b) Canon fodder, (c) Meat Grinder and (d) Pathogen Lab of NATO.
      Anglicans were famous for providing 'used clothes' and 'expired food' for slaves.
      This Easter, Ukranians may be rewarded with 'used clothes' and 'expired food items', from NATO.
    11. knn54 Ранг пользователя
      knn54
      +3
      Сегодня, 19:36
      Займи штуку баксов.
      Но у меня есть только триста.
      \Давай триста,а семьсот будешь должен....
    12. sdivt Ранг пользователя
      sdivt
      +1
      Сегодня, 20:05
      Зеленский рассматривает возможность отставки главы дипломатического ведомства страны. Так что уж кому, а Кулебе точно не приходится беспокоиться о возврате Украиной иностранных займов

      А когда и в какой стране главе дип.ведомства приходилось отдавать государственные долги?
      На то уж пошло, и президенты долги не выплачивают)
      Платит по их счетам простой народ.
      Всегда и везде.
    13. Dizel200 Ранг пользователя
      Dizel200
      +1
      Сегодня, 20:10
      Подождите, подождите западные "партнёры" ,скоро эта нация вас загрызет ,облает и т.и д.
    14. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      +1
      Сегодня, 20:11
      Во как. Пойду завтра в Сбер возмущаться, нехай списывают на халяву.))
    15. п-к Ранг пользователя
      п-к
      +1
      Сегодня, 20:34
      Это сладкое слово "холява".
    16. nordscout Ранг пользователя
      nordscout
      0
      Сегодня, 20:47
      Господи! Что произошло с Укрорейхом? Он, ещё, способен "оскорбляться"? Об него, только, ленивый, в ЕС+США, не "вытер ноги" и "плюнул, им, в душу"... А теперь, для полного "антуража", коллеги и союзники посадили хохляцких бедолаг на кредитный счётчик... Толи ещё будет!!!!!!! (как поёт, уже, не милая, сердцу А.Б. Пугачёва...)
    17. Glagol1 Ранг пользователя
      Glagol1
      0
      Сегодня, 21:00
      Полосатые от жадности совсем опупели. Плясуны тоннами ежедневно отправляются к бандере, воюя за них, а те еще нажить на кредите хотят!!! Вот это да…

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