Финляндия собирается через Румынию передать Украине военные катера

22
Финляндия собирается через Румынию передать Украине военные катера

Финляндия собирается передать украинской армии военные катера, которые планируется переправить через Румынию, где будет проходить обучение боевиков киевского режима управлению ими.

Румынский президент Клаус Йоханнис объявил парламенту страны, что одобрил транзит через территорию Румынии военного оборудования, которые Финляндия намеревается передать Киеву. Также румынскими властями одобрена подготовка около 50 украинских военнослужащих.



При этом не сообщается, катера какого типа Финляндия планирует передать Украине, однако в феврале текущего года власти Швеции объявили, что планируют отправить на Украину десять десантных катеров CB-90 и двадцать транспортных катеров G финского производства. Учитывая, что армия Финляндии использует аналогичный тип военных катеров, вполне вероятно, что техника, которую планируется транспортировать через Румынию, будет подобной.

За время проведения российской спецоперации на Украине Финляндия выделила Киеву несколько пакетов военной помощи, общий объем которых достигает двух миллиардов евро. В предоставленные украинским боевикам финские пакеты помощи входят, среди прочего, артиллерийские боеприпасы, бронетехника, короткоствольное оружие и средства защиты. В рамках очередного, 22-го пакета военной поддержки Украине, Хельсинки предоставили ВСУ закупленную у финских производителей продукцию военного назначения.
  • Wikipedia
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

Новости Дзен Телеграм
22 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Lev_Russia Ранг пользователя
    Lev_Russia
    +2
    Сегодня, 19:29
    власти Швеции объявили, что планируют отправить на Украину десять десантных катеров CB-90 и двадцать транспортных катеров G финского производства.

    У Украины появится свой флот...??? Ну хоть будет кому мстить и хоть будет что топить... am
    1. mark1 Ранг пользователя
      mark1
      0
      Сегодня, 19:39
      Цитата: Lev_Russia
      хоть будет кому мстить

      А сейчас не кому?
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 19:48
        Было бы желание, а кому мстить всегда найти можно... Но я про конкретную месть за наши потопленные корабли кораблям (катерам) ВМС Украины...
    2. антивирус Ранг пользователя
      антивирус
      0
      Сегодня, 19:56
      Мосты и др стратегических объектов до хххх...
      Кузкина мать спит, пока.
      А что байден скажет-хочет знакомиться с ней?
  2. goscha_04 Ранг пользователя
    goscha_04
    -1
    Сегодня, 19:32
    При этом не сообщается, катера какого типа Финляндия планирует передать Украине, однако в феврале текущего года власти Швеции объявили, что планируют отправить на Украину десять десантных катеров CB-90 и двадцать транспортных катеров G финского производства.
    А главное забыли рассказать ,как будет осуществлена логистика ?
    1. goscha_04 Ранг пользователя
      goscha_04
      0
      Сегодня, 19:41
      Если Россия захочет поговорить с турками о экономическим преференциям для Турции ,то Турция по конвенции Монтрё найдёт как заблокировать эту поставку
      1. Sergey39 Ранг пользователя
        Sergey39
        +1
        Сегодня, 19:56
        Катера пойдут не своим ходом и не через Босфор, а турки договорились с американцами по соблюдению эмбарго для РФ. Посмотрим, как это будет выглядеть.
        1. goscha_04 Ранг пользователя
          goscha_04
          0
          Сегодня, 20:03
          и не через Босфор
          , а есть другие варианты ?
          1. Артем савин Ранг пользователя
            Артем савин
            0
            Сегодня, 20:22
            Цитата: goscha_04
            и не через Босфор
            , а есть другие варианты ?

            По Дунаю в Чёрное море?
            1. goscha_04 Ранг пользователя
              goscha_04
              0
              Сегодня, 20:27
              Что мне кажется не совсем удачный путь логистики ,дороже ,и не однозначный ,через Венгрию и Сербию ,даже не знаю ,типа Россия не имеет влияния ни на одну из этих стран
              1. Комментарий был удален.
              2. Комментарий был удален.
              3. Комментарий был удален.
    2. КВУ-НСвД Ранг пользователя
      КВУ-НСвД
      0
      Сегодня, 20:24
      главное забыли рассказать ,как будет осуществлена логистика


      Морем в Таллин , потом по железе в любой румынский порт на Дунае
      1. goscha_04 Ранг пользователя
        goscha_04
        0
        Сегодня, 20:33
        не знаю ,влезет ли немного шире и длинее обычной грузовой платформы
        1. goscha_04 Ранг пользователя
          goscha_04
          0
          Сегодня, 20:41
          вроде платформа меньше чем заявленые размеры катера
  3. Knell Wardenheart Ранг пользователя
    Knell Wardenheart
    +2
    Сегодня, 19:45
    Вот куда они лезут ? Хорошо ж живётся, никто их не беспокоит - нет же, надо себе проблем нажить,другим создать .. 5.5 лямов населения и нулевые выгоды в этом конфликте. В чем смысл ..
    1. ГолыйМужик Ранг пользователя
      ГолыйМужик
      0
      Сегодня, 20:04
      Если политики получат выгоду, то это не значит, что и население получит. А политики Европы на подсосе у Вашингтона уже давно.
  4. Аль Манах Ранг пользователя
    Аль Манах
    0
    Сегодня, 19:45
    При этом не сообщается, катера какого типа Финляндия планирует передать Украине

    "В состав ВМС Финляндии входят, в частности, десантные корабли класса "Еху" и транспортные корабли классов "Юрмо" и "Виско"", - говорится в сообщении Yle.
  5. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +1
    Сегодня, 19:50
    Финляндия собирается через Румынию передать Украине военные катера

    Интересно, а финам Сайменский канал перекрыли наконец то???
    Они теперь СТРАНА НАТО, т. е. ВРАГ, без вариантов.
    Очень желательно услышать, что уже все, канал перекрыт!!!
    1. Комментарий был удален.
  6. fiv Ранг пользователя
    fiv
    +1
    Сегодня, 19:57
    Хлы бегут от призыва со все ног, а их европейские друзья поставляют и поставляют технику, чтобы скорее доставить бедолаг в топку на утилизацию. Как они все беззаветно и тупо любят свободолюбивый хловский народ.
  7. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 20:04
    Я смотрю в Европе наступила эйфория от прихода весны.
    Кожна мразь норовит поспособствовать укронацистам убить больше российского населения...
    Отчего такая немилость? Почему мы должны страдать, испытывать боль и огорчения из-за того, что каким-то чухонцам захотелось экстрима?
    Г-н Путин! Вы что же, ещё два срока решили держать российский народ в напряжении?
    Вам самому не противна участь вечно оправдывающегося президента?
    По какому международному праву Россия продолжает торговать с врагами? Почему красные линии никого не пугают? Почему островные государства ведут себя так, как будто на дворе XVII век?
    Откуда такая борзость и уверенность, что Россия всё стерпит?
    Может быть существуют тайные договорённости, о которых мы не знаем?
    1. Аль Манах Ранг пользователя
      Аль Манах
      0
      Сегодня, 20:16
      Может быть существуют тайные договорённости, о которых мы не знаем?

      Они потому и называются тайными, что о них не все знают. hi
  8. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    0
    Сегодня, 20:06
    Имею сказать, таки: били и будем бить, и не токмо вна 404, НАТО не надо, приготовиться, ваш выход! Хуситы мочат и имеют всю коалицию в Красном море!
    Бог и Аллах им в помощь, хотя в священный месяц Рамадан не принято,
    но РФ и её многонациональный и многоконфессиональный народ заставили воевать по понятиям лже-недо- запада, применяя пакостные методы, издеваясь над пленными в нарушение Женевских Конвенций и проч. Международных норм и права ООН!
    МО
  9. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    0
    Сегодня, 20:17
    Зашибись! Для фиников припасено немало сюпризов, ещё не время раскрывать все, хотя МИД и Верховный ещё накануне позывов НАТО не надо пердупредил о последствиях для всего горячего скандинавского народа численностью в 2-3 раза меньшей населения одной Москвы без недавно прибывших.
    Народ гей-еуропии, те же поленья,как постоянная гиена гей-еуропии, ранее бывшие главными союзниками вна 404 и многие другие дозрели до фермерских бунтов!
    Главному лягушатнику и недо бонапарту по совместительству, зоологическому трусу
    уже готовят

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»