Олимпийский стыд: россияне едут в Париж



Под такой тряпкой должны выступать атлеты из России и Белоруссии на Олимпиаде-2024

Олимпийцы второго сорта

«Всё очень ясно. В отличие от Олимпийского комитета России, Олимпийский комитет Израиля не нарушал Олимпийскую хартию. ОКР хочет распространить своё влияние на другие регионы. Это нарушение целостности Национального олимпийского комитета Украины. Они говорят, что спортсмены из ЛНР или ДНР должны быть российскими спортсменами. Это вопиющее нарушение Олимпийской хартии. Олимпийский комитет России выдвинул такой аргумент: «Вы не наказываете израильтян, поэтому вы не можете наказывать и нас. Но эти два случая нельзя сравнивать. В случае с Израилем нарушений не было».

Кто поедет, а кто россиянин?

«Будем смотреть по ситуации. Я не хочу отправлять кого-то, чтобы просто поехать, я хочу отправлять конкурентоспособных».





