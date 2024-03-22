Олимпийский стыд: россияне едут в Париж

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Олимпийский стыд: россияне едут в Париж
Под такой тряпкой должны выступать атлеты из России и Белоруссии на Олимпиаде-2024


Олимпийцы второго сорта


Как выглядит современный западный национализм?



Без концентрационных лагерей и звезд Давида на груди, но вполне узнаваемо. Международный олимпийский комитет показывает, как надо делать, на примере атлетов из России и Беларуси.

Во-первых, для «второсортных» недоспортсменов жестко квотируется количество мест на олимпиаде. Чтобы своим видом не раздражали расу господ.

Во-вторых, ни один россиянин или белорус не сможет участвовать в командных видах спорта. Сборной по волейболу из России не будет. Опять же, чтобы глаз не мозолили и не подрались с кем-нибудь.

В-третьих, на церемонии открытия появиться нашим соотечественникам также запрещено. Простите за сравнение, но на ум приходят Летние Олимпийские игры 1936 года в Берлине. Но даже тогда гитлеровский режим ничего не мог сделать с торжественным маршем евреев и негров по олимпийскому стадиону. Может, сравнение и не корректное, но заставляет задуматься о сущности происходящего.

Кстати, о евреях. Если в случае с Россией и Беларусью олимпийский комитет опрашивал мировые державы, то почему не спросили мусульманский мир?

С октября прошлого года Израиль похоронил под бомбами почти тридцать тысяч мирных граждан. Из них порядка 13 тысяч – дети. Для наглядности – каждый день еврейская армия убивает в секторе Газа не менее 180 человек. Кровожаднее уже некуда, но «спортсмены не в ответе за израильское правительство».


Когда Томаса Баха спросили по поводу допуска израильтян на Олимпиаду под своим флагом и гимном, он заявил:

«Всё очень ясно. В отличие от Олимпийского комитета России, Олимпийский комитет Израиля не нарушал Олимпийскую хартию. ОКР хочет распространить своё влияние на другие регионы. Это нарушение целостности Национального олимпийского комитета Украины. Они говорят, что спортсмены из ЛНР или ДНР должны быть российскими спортсменами. Это вопиющее нарушение Олимпийской хартии. Олимпийский комитет России выдвинул такой аргумент: «Вы не наказываете израильтян, поэтому вы не можете наказывать и нас. Но эти два случая нельзя сравнивать. В случае с Израилем нарушений не было».

Вот она где собака-то зарыта!

Все дело в атлетах из Донбасса, оказывается. Следуя аналогии, предложенной Бахом, израильской армии и дальше можно стирать с лица земли жилые кварталы Газы, главное – не приглашать арабов в собственную олимпийскую сборную.

Томасу стоит быть честнее и просто сказать, что евреям можно, потому что они евреи, а россиянам с белорусами нельзя, потому что оттенком кожи не вышли. Или формой черепа. Ну вы поняли.

А вообще случилась бы очень забавная историческая параллель с условным допуском атлетов из Израиля. Например, если бы их, как и россиян с белорусами, не пустили на церемонию открытия. Испугались в МОК, что вспомнят французам и прочей «белой кости» холокост во Франции, когда на расправу нацистам выдали до 120 тысяч евреев.

А пока армия Израиля вбивает Газу в каменный век, на Олимпиаду поедут 45 атлетов, участвующих в семи видах спорта.

Кто поедет, а кто россиянин?


На данный момент известно о 12 отобравшихся на Олимпиаду россиянах и семи белорусах. Число спортсменов до лета явно вырастет, но не превысит 55 из России и 28 из Беларуси. Это в несколько раз меньше, чем в Токио-2020.

Как уже говорилось выше, все они выйдут на турниры под нейтральными флагами и без государственных гимнов. Может, оно и к лучшему.

Вот, к примеру, теннисистка Арина Соболенко не пропустит Париж-2024 ни в коем случае. Если, конечно, господа разрешат белоруске сыграть пару-тройку матчей. Арина для этого сделала все – публично отрекалась от Лукашенко и осудила Российскую спецоперацию. Живет и тренируется эта дама в Майами. Такая будет рада выйти на корт без национального флага и гимна. Впрочем, без разницы – она и под любым другим стягом будет играть. Как это называется, думается, не стоит отдельно объяснять.

И вот, например, «французский теннисист российского происхождения» Даниил Медведев также готов выехать в Париж. Согласен он со всеми условиями и готов их неукоснительно соблюдать. Удивляться не стоит – в Токио Медведев уже работал под нейтральным флагом. Привычка – вторая натура, ничего не поделаешь. Кстати, в Токио-2020 теннисист выступил очень невыразительно, хотя это было для него «одно из самых ярких ощущений в его жизни».

Есть все основания полагать, что Париж-2024 станет таким же ярким для российских шоссейных велосипедистов. Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов заявил в связи с этим:

«Будем смотреть по ситуации. Я не хочу отправлять кого-то, чтобы просто поехать, я хочу отправлять конкурентоспособных».

Браво, Вячеслав Владимирович, нечего больше добавить. Для справки – у велосипедистов четыре олимпийские лицензии, столько же у борцов и десять у дзюдоистов.

Мусу Евлоева, олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе 2020 года, в МОК уже отстранили за фотографию с баннером «Zа мир без нацизма». Комментарии к данной акции воротил из олимпийского околоспортивного бизнеса излишни – они сами выразились предельно ясно. Кто за, а кто против.




Как ни крути, но участие в Олимпийских играх в стране, которая убивает твоих соотечественников, грязная затея. Испачкаешься так, что потом не отмыться. Пусть и убивают французы россиян преимущественно опосредованно. Пока опосредованно – на Елисейских полях вынашивают мысль об отправке 20 тысяч солдат Иностранного легиона на Украину.

Понятно, зачем МОК затеял эту возню с допуском россиян с белорусами. Целей несколько – максимально дискредитировать атлетов в глазах общественности, лишний раз продемонстрировать превосходство, заставить покаяться и унизить, а также отвлечь внимание. Например, от крыс Парижа, от допинговых злоупотреблений и невыразительной организации мероприятий.

И, конечно, балом правят деньги. Ажиотаж вокруг россиян и белорусов на Олимпиаде поднялся такой, что вполне может быть монетизирован. Многие на Западе включат телевизоры и купят билеты, только чтобы взглянуть невооруженным глазом на тех самых «орков».

И еще мотивация – а вдруг с ними украинцы подерутся. Зоопарк, а не Олимпиада.
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63 комментария
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  1. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
    БЭТ-МЕНТ
    +16
    Сегодня, 04:01
    Посмотрите как поступили с Каммилой Валиевой! Такому таланту жизнь сломали, ведь специально это сделали, в самое больное место ударили, по ребенку. Да после такого вообще никаких контактов не должно быть с МОК. Где же лозунг Своих не бросаем? Надо было плюнуть им в лицо публично. Такое унижение, а мы перед ними пресмыкаемся, как бы чего не вышло. Встали развернулись и ушли, свои соревнования устроим. Сами к нам приезжайте и участвуйте. Пока мы не дадим достойный отпор, так нас и будут принижать. Стержень должен быть, национальная честь и достоинство.
    1. Владимир_2У Ранг пользователя
      Владимир_2У
      +23
      Сегодня, 04:21
      По моему рвущиеся на "Олимпиаду" спортсмены просто меркантильные особи вида человеческого.
      Но рвущиеся туда же российские чиновники - это просто предатели, только прямо не стреляющие в наших бойцов - из за трусости, и не отправляющие ВСУкам деньги - из за жадности! Возможно пока, не стреляющие и не отправляющие...
      1. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
        БЭТ-МЕНТ
        +10
        Сегодня, 04:35
        Фамилии надо называть и гнать их с постов! Надеюсь придет время разберемся с предателями!
        1. Борис Сергеев Ранг пользователя
          Борис Сергеев
          +2
          Сегодня, 07:54
          Вице-премьер Чернышенко: "Осталось всего несколько видов спорта, представители которых еще могут поехать, но это будут решать международные федерации и Олимпийский комитет России (ОКР) вместе. Если есть возможность принять участие, то, наверное, надо ехать."
          1. Борис Сергеев Ранг пользователя
            Борис Сергеев
            +1
            Сегодня, 07:56
            Член Совета Федерации А. Карелин:

            "Убежден, что те российские атлеты, которые прошли сквозь дискриминационную, тенденциозную череду неприемлемых требований, завоевали олимпийские лицензии, должны участвовать в Олимпийских играх в Париже», – сказал Карелин
            1. Авиатор_ Ранг пользователя
              Авиатор_
              0
              Сегодня, 08:27
              Член Совета Федерации А. Карелин:

              "Убежден, что те российские атлеты, которые прошли сквозь дискриминационную, тенденциозную череду неприемлемых требований, завоевали олимпийские лицензии, должны участвовать в Олимпийских играх в Париже», – сказал Карелин
              В этом он по интеллекту сильно напоминает мэра Киева Кличко - того во время спортивной карьеры много били по голове , этого часто роняли на голову.
              1. Борис Сергеев Ранг пользователя
                Борис Сергеев
                0
                Сегодня, 08:36
                Тем не менее, в Совете Федерации и когда власти надо, то он скажет. Как за повышение пенсионного возраста выступал! Ещё и пристыдил "несознательных"!
      2. Uncle Lee Ранг пользователя
        Uncle Lee
        +6
        Сегодня, 04:48
        И, конечно, балом правят деньги.

        Поеду в Париж,
        Может денег дадут
        И медальку !
        Козьма Прутков-Сан о спорте, мысль № 14
        1. Doccor18 Ранг пользователя
          Doccor18
          +2
          Сегодня, 06:31
          Цитата: Uncle Lee
          Поеду в Париж,
          Может денег дадут

          Спортсменам нужно дать достойный выбор - это Игры доброй воли в России. Пригласить всех иностранных спортсменов (кто захочет, пусть приезжает). Провести всё на высшем уровне, включая строгий антидопинговый контроль. Если это станет возможным на регулярной основе, то со временем к прозападной насквозь политизированной олимпиаде пропадёт малейший интерес.
        2. роман66 Ранг пользователя
          роман66
          +2
          Сегодня, 07:15
          На белой тряпке флага олимпийского
          Гражданскую невиннонность я у трачу
          Пусть видят все - на все согласна
          Оттуда же ... Номер не помню
          1. Uncle Lee Ранг пользователя
            Uncle Lee
            +2
            Сегодня, 07:33
            Цитата: роман66
            Номер не помню

            Это уже № 15....
            Рома hi
            1. роман66 Ранг пользователя
              роман66
              +2
              Сегодня, 07:33
              Володя hi великий был человек
              1. Uncle Lee Ранг пользователя
                Uncle Lee
                +1
                Сегодня, 07:43
                Цитата: роман66
                великий был человек

                У него на все случаи жизни был свой афоризм !
      3. антивирус Ранг пользователя
        антивирус
        +5
        Сегодня, 05:09
        Под лозунгом "защитим парижских клопов и тараканов от истребления", выше знамя российмкого спорта.
        Нет гос политики в спорте, есть денежные интересы агентов. От тарпищева пошло. И победила эта идея у нас перед ои сочи.
        Отмена профессионалов решит все вопросы. Кержаков кем станет тогда? А губерниев?
      4. lis-ik Ранг пользователя
        lis-ik
        +5
        Сегодня, 07:36
        Помните первую олимпиаду под белым флагом? Сколько же защитников этих 'спортсменов"было,какие только оправдания им не придумывли.
    2. Arifon Ранг пользователя
      Arifon
      +8
      Сегодня, 05:39
      А как поступили с Валиевой?!
      Кто знает точно, что случилось?
      Мастер спорта СССР международного класса, заслуженный тренер СССР Тарасова Татьяна Анатольевна, сказала, что Тутберидзе ей допинг дала! А Роднина считает, что Валиева сама виновата... Эти люди ближе к "телу"-делу чем вы и все мы, простые смертные. Если Валиева не виновата, то зачем она дедушку своего приплетала, что это он ей что-то там сыпанул? Представим, что Валиева ничего не знала, а дедушка сдуру зарядил что-то, это что нам даёт? Только то, что допинг был применён, но девочка не знала. И ОНИ должны были её поэтому простить? Вы от ЭТИХ ждали прощения ребёнка, ведущей спортсменки сборной России? Нечего об.ира .ться и не будет такого позора
      1. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
        БЭТ-МЕНТ
        0
        Сегодня, 07:08
        Валиеву подставили и сделали мученицей за все грехи!
    3. paul3390 Ранг пользователя
      paul3390
      +2
      Сегодня, 07:07
      А мне вот интересна позиция спортсменов из других стран. Ведь золотая медаль - она ценна тем, что ты действительно доказал и себе и всем что ты самый лучший, разве не так? Но если твоих соперников не пустили на соревнования - значит, твоя победа какая-то неполноценная, фуфловая? Ведь и ты знаешь, и люди знают, что где-то там - есть человек, который мог бы её оспорить, но ему банально не дали? Какое же тебе тогда удовольствие в этой медали? Зачем ты её берёшь? Это всё равно как девятый дан по карате в знак признания твоих заслуг по развитию.. Пояс-то есть, но боец-то из тебя никакой!

      Как по мне - это позор. Я бы на месте остальных - такие медали бы не взял. Ибо расценил подобное как унижение.

      Ещё Снорри Стурлуссон писал, что он - верит всему что описано в старых сагах о конунгах. Потому что ни один конунг не позволил бы сочинять хвалебные песни о себе за подвиги, которые он не совершал.. Решив что это - прямое оскорбление..
      1. Гардамир Ранг пользователя
        Гардамир
        +2
        Сегодня, 07:12
        А мне вот интересна позиция спортсменов из других стран
        Они искренне убеждены, что не пускют недостойных. А те кто приезжают без флага, это спортсмены низшей категории.
        1. paul3390 Ранг пользователя
          paul3390
          +2
          Сегодня, 07:13
          Самая страшная форма лжи - это когда человек лжёт самому себе.. И верит в это, потому что так ему выгоднее и спокойнее..
      2. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
        БЭТ-МЕНТ
        +1
        Сегодня, 07:12
        Проходит время, в начале 2024 года Луна Хендрикс выигрывает чемпионат Европы, получает право выступить на чемпионате мира 2024 года. И вот уже тогда бельгийка решается «набросить» уже не только на Валиеву, но и на Трусову с Щербаковой, грязно и откровенно хамски намекнул, что и у них тоже допинг. Тренер-то один!

        — Я понимаю, что взяла бы больше медалей, будь фигурное катание абсолютно чистым. Возьмем, к примеру, допинг-дело Валиевой. У трех россиянок, попадавших на подиум, был один и тот же тренер, и одну из них поймали, — говорит Хендрикс.
      3. Uncle Lee Ранг пользователя
        Uncle Lee
        +2
        Сегодня, 07:40
        Цитата: paul3390
        такие медали бы не взял. Ибо расценил подобное как унижение.

        А сколько наших золотых медалей лишили через несколько лет после ОИ ? Вроде как дали, а потом забрали и без гимна и флага...Унизили по полной !
      4. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        +1
        Сегодня, 07:53
        Цитата: paul3390
        А мне вот интересна позиция спортсменов из других стран. Ведь золотая медаль - она ценна тем, что ты действительно доказал и себе и всем что ты самый лучший, разве не так? Но если твоих соперников не пустили на соревнования - значит, твоя победа какая-то неполноценная, фуфловая? Ведь и ты знаешь, и люди знают, что где-то там - есть человек, который мог бы её оспорить, но ему банально не дали? Какое же тебе тогда удовольствие в этой медали? Зачем ты её берёшь? Это всё равно как девятый дан по карате в знак признания твоих заслуг по развитию.. Пояс-то есть, но боец-то из тебя никакой!

        Как по мне - это позор. Я бы на месте остальных - такие медали бы не взял. Ибо расценил подобное как унижение.

        Ещё Снорри Стурлуссон писал, что он - верит всему что описано в старых сагах о конунгах. Потому что ни один конунг не позволил бы сочинять хвалебные песни о себе за подвиги, которые он не совершал.. Решив что это - прямое оскорбление..

        Ну какая у них позиция?
        У них гендеры-трансформеры: мужики-неудачники с бабами соревнуются. laughing
  2. Feodor13 Ранг пользователя
    Feodor13
    +17
    Сегодня, 04:17
    На днях закончился Чемпионат России по хоккею с мячом. В Кемерово на финале было больше 6 тыс.человек, а в полуфинале в Архангельске, на свежем воздухе - больше 10 тыс.чел.
    У наших главных конкурентов - шведов,
    в финальной части ихнего чемпионата приходят не более 3 тыс.человек.
    Выпущен великолепный ролик о финале (см. на сайте Федерации)
    - переслать в Швецию: пусть сдохнут от зависти, ур.ды натовские.

    Я к чему?
    Хоккей с мячом - великолепный пример того,
    как спорт может жить и без прозападного МОК.
    Этот вид спорта, на зимние олимп.игры так до сих пор не допустили.
    Так еще, с началом СВО, России на чемпионате мира запретили участие.
    В итоге - ЧМ шведы, норвежцы, финны - не могут его вытянуть теперь по деньгам!

    Во многих северных и сибирских городах - это настоящий народный вид спорта.
    И никто не умер без олимпиад за век существования хоккея с мячом.
    И строят арены, и в НХЛ никто не уезжает (деньги крутятся внутри РФ),
    и люди в небольших городах очень ему рады.
    1. Врунгель Ранг пользователя
      Врунгель
      0
      Сегодня, 08:39
      Все детство провел за просмотром хоккея с мячом, ходил с дедом на стадион, в средней полосе у каждого мало мальского комбината была своя команда, 3 лига, но как играли, мы пацанами знали всех игроков, клюшки нам дарили.
  3. Feodor13 Ранг пользователя
    Feodor13
    +12
    Сегодня, 04:27
    И..да..вдогонку про хоккей с мячом (предыдущий мой пост).
    В финале ролика, хоккеисты "Кузбасса" (чемпионы) надевают горняцкие каски -
    вот такой вот - символичный жест про связь спортсменов и народа.
    Жаль, Аман Тулеев - не дожил до этого момента.

    Вот такие примеры и надо властям популяризировать,
    а не всякую хрень..типа пижона - футболиста Дзюбы в рекламе (на гос.канале!!!).

    1. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +1
      Сегодня, 07:22
      Цитата: Feodor13
      Жаль, Аман Тулеев - не дожил до этого момента.

      А что, он бы сумел вернуть детей, сгоревших в «Зимней вишне», или продолжал ежегодную укладку асфальта на Красноармейской в сторону загородной дачи?
      Пусть что угодно говорят о новом губернаторе Цивилёве, но изменений в городе больше и глаз радуется новостройкам и прочим сооружениям.
      1. Feodor13 Ранг пользователя
        Feodor13
        0
        Сегодня, 07:32
        Я не кемеровчанин, против Цивилёва ничего против не имею: власть должна становиться лучше. Но новое - всегда созидается на основе какого-то предыдущего фундамента. Совсем уж бесполезным А.Т. наверное не был для Кузбасса?
        1. ROSS 42 Ранг пользователя
          ROSS 42
          +2
          Сегодня, 07:43
          Цитата: Feodor13
          Совсем уж бесполезным А.Т. наверное не был для Кузбасса?

          Конечно же нет...
          Это при его молчаливом согласии шахты и разрезы ушли в руки московских толстосумов, а потом с крокодиловыми слезами от грозил министру угольной промышленности, который сказал, что вина за аварию на шахте «...» полностью лежит на администрации области, закрывающей глаза на нарушение ТБ.
          Это при его участии в Кузбассе закрывали промышленные предприятия, а в областном центре в зданиях бывших цехов устраивали Променады и прочие ТРЦ...Одна история «Лапландии» чего стоит...
          Это же при его участии Кузбасс выдвинул депутатом в ГД Пашу Федяева - сыночка известного Федяева Михаила Юрьевича...
          Это же он был ярым коммунистом и вмиг переобулся в единороса, когда ветер подул в другую сторону...
          Сам он ничего не сделал...Может быть, погладил стены часовни, поставленной на горе на правом берегу...
          1. Feodor13 Ранг пользователя
            Feodor13
            0
            Сегодня, 08:22
            Ясно. Много эпизодов..Извините пожалуйста что задел - за наболевшее..
  4. Муссаси Ранг пользователя
    Муссаси
    +3
    Сегодня, 04:48
    Тьфу , срамота и презрение. Это всё что могу сказать о чинушах и спортсменах которые собрались на ОИ...
    1. АА17 Ранг пользователя
      АА17
      +5
      Сегодня, 06:54
      Тьфу , срамота и презрение. Это всё что могу сказать о чинушах и спортсменах которые собрались на ОИ...

      +100500. Разделяю Ваши мысли.

      Как ни крути, но участие в Олимпийских играх в стране, которая убивает твоих соотечественников, грязная затея.


      Эту фразу я бы применил и по другому случаю: "Как ни крути, но продажа российского газа стране, которая убивает твоих соотечественников, грязная затея."

      Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России во Францию за девять месяцев 2023 года выросли на 41% в годовом выражении. Об этом заявил в интервью «РИА Новости» директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников....https://www.rbc.ru/rbcfreenews/65c841099a7947c88c22962f


      Российские чиновники от спорта ни чем не отличаются от чиновников от торговли.
    2. Gomunkul Ранг пользователя
      Gomunkul
      0
      Сегодня, 08:21
      Муссаси
      Это для честных и порядочных людей имеющих чувство собственного достоинства
      срамота и презрение.
      , а для чиновников прекрасная возможность съездить за государственный счёт лишний раз за границу.
  5. Николай Малюгин Ранг пользователя
    Николай Малюгин
    +8
    Сегодня, 04:54
    Уступишь раз,уступишь второй раз. И тебе на шею сядут.Начиная с 90 годов,мы только и делаем,что уступаем.Нам могут навязать новые дисциплины.Новые правила. Новые нормы допингов.Когда долго пассивно смотришь,что вокруг тебя творится,то в будущем все дела будут касаться и тебя самого."Не спрашивай,по кому звонит колокол.Он звонит по тебе".
  6. Таймень Ранг пользователя
    Таймень
    +8
    Сегодня, 05:01
    Неужто "старый" господин президент "не знал",что разрешая ехать под флагом сдачи на предыдущую олимпиаду, эта гадость продолжится и дальше? Или любовь к партнёрам превысила всё.Тогда почему "новый" своим чиновникам разрешает творить опять вредительство? В конце концов у нас кто-нибудь будет отвечать за свои ляпы и глупость с предательством? Или только люди,типа Стрелкова за правду по пять лет получают?
  7. turembo Ранг пользователя
    turembo
    +9
    Сегодня, 05:14
    Капитализм одним словом ничего личного, я в принципе уже не осуждаю, у нас страна уже на всех уровнях торгует. По спорту, ну прекратили транслировать формулу 1, я перестал смотреть формулу 1, да и уже не хочется. Сделали из олимпиады цирк, я перестал смотреть олимпиады,да и уже не хочется. Превратили евровидение в гейство, я перестал смотреть евровидение, и многое другое,да и уже не хочется. И знаете столько времени оказывается освободилось....
  8. parusnik Ранг пользователя
    parusnik
    +8
    Сегодня, 06:01
    Спорт это деньги, а деньги это спорт.Над Россией издеваются ОК,федерации по различным видам спорта, а тем временем Россия платит везде членские взносы.А много ли в России,различных коммерческих международных турниров? Спонсорами которыми бы являлись наши олигархи? Напомню,сгинул Кубок Известий по хоккею,он менял названия потом сгинул,его включили в официальные соревнования,но придумать новый турнир, как - то не пришло в голову.Сгинул Кубок Кремля по теннису,он и должен был сгинуть,призовой фонд был не ахти.Да и главный теннисист страны помер.Где международные велопробеги и соревнования?Под девизом ударим велопробегом по бездорожью и разгильдяйству.Где подобные турниры по другим видам спорта?С хорошим призовым фондом? А нету..Меккой для коммерческого спорта Россия так и не стала.Нашим олигархам и корпорациям выгоднее деньги в их спорт вкладывать.Покупать их клубы,являться спонсорами их же клубов.Что мешает России,внутри страны проводить Спартакиаду народов России? И не просто Спартакиаду,а открытую с привлечением иностранных спортсменов? У нас же заявляют,что спорт в России,развивается гигантскими шагами?Проведение такой,открытой Спартакиады как и морально стимулировало наших спортсменов.Прикольно было бы если хоккейный турнир,например,выиграла сборная Бразилии.
    1. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 06:46
      Parusnik.Работаю на олимпийских объектах Сочи.Проблем с международными соревнованиями нет.От детского возраста до взрослых.Всё таки Олимпиада 2014 дала толчок к развитию зимних видов спорта.Самое главное на начальном этапе - это бесплатно.Вот как раз на этом этапе и участвуют наши так сказать олигархи.Сейчас хороший тон в стране - в городе иметь свой каток( крытый) и не один не зависящий от погоды.Из олимпийских объектов Сочи только конькобежный стадион используется не по профилю- его превратили в стадион лёгкоатлетических видов спорта.
      1. parusnik Ранг пользователя
        parusnik
        +5
        Сегодня, 06:53
        Речь в комментарии,не олимпийских объектах, а о международных коммерческих соревнованиях,со спонсорами , призовыми фондами и прочими ништяками.Лицом Сбербанка сделали Даню Милохина, а не российского или иного спортсмена.
        1. tralflot1832 Ранг пользователя
          tralflot1832
          0
          Сегодня, 07:01
          Все соревнования в России на коммерческой основе и это не только государственной деньги ,я в этой " кухне " варюсь и знаю её из нутри.С Милохиным и иже с ними Сбербанк переборщил,интересно молодёжь ломанулась в Сбер после такой рекламы открывать счета?Я например ушёл из Райфазена,когда его лицом стала бородатая женщина.
  9. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    +3
    Сегодня, 06:02
    Вообще-то подобные Олимпийские игры, это уже не Игры, а го...но. Это должно объединять, а не разъединять. Вопрос на засыпку: а мы, наверное, платим взносы в Олимпийский комитет, который нас отстраняет?
    1. parusnik Ранг пользователя
      parusnik
      +4
      Сегодня, 06:26
      а мы, наверное, платим взносы в Олимпийский комитет, который нас отстраняет?
       Платим ,платим и не только туда и в ФИФу и УЕФу и далее по списку..
  10. samarin1969 Ранг пользователя
    samarin1969
    +5
    Сегодня, 06:07
    Недавно "радетель спорта" высокого градуса пустил дежурную слезинку о спортсменах: "мы должны прежде всего руководствоваться интересами спортсменов в данной ситуации. И каждый из них, кто готовился годами, десятилетиями некоторые, должны сами принять для себя определенные решения".

    В 90х миллионы рабочих, офицеров теряли дело своей жизни, ломали судьбы. Выживали - как могли. Никто не помогал и не страдал "в верхах". Сейчас, на фоне проблем СВО - странно слушать "плач" по функционерам и мультигражданам.
    1. parusnik Ранг пользователя
      parusnik
      +4
      Сегодня, 06:28
      Никто не помогал и не страдал "в верхах
       Да и сейчас по поломанным судьбам не страдают верхи..отправляют в бизнес..
      1. samarin1969 Ранг пользователя
        samarin1969
        +3
        Сегодня, 06:33
        Цитата: parusnik
        отправляют в бизнес..


        laughing Ну да! Это коллег (и меня, в том числе) послали, были такие слова с нотками раздражения... good Я даже и забыл. Через час пойду "в бизнес"... wassat
  11. Иванов ИВ Ранг пользователя
    Иванов ИВ
    +2
    Сегодня, 06:25
    Есть такое Слово про "наших":
    ПАСКУДЫ.....
  12. carpenter Ранг пользователя
    carpenter
    0
    Сегодня, 06:26
    Но даже тогда гитлеровский режим ничего не мог сделать с торжественным маршем евреев и негров по олимпийскому стадиону.
    Фашистский режим в Европе вышел из временной спячки и стал намного сильнее. Гитлеровский фашизм имел ещё черта человеческого лица, в отличии от европейского. Даже правители современной Европы просто глупое стадо баранов, что даже по фото видно.
  13. Гардамир Ранг пользователя
    Гардамир
    +1
    Сегодня, 06:56
    Россия никогда не будет жить хорошо. Потому что раньше за всё отвечали Великие Князья, цари, императоры, генеральные секретари. А сейчас спортсмены сами решают, чиновники от спорта настолько могущественны, что они отвечают. И только человек, который реально решает всё якобы не при чем.
  14. Александр Куксин Ранг пользователя
    Александр Куксин
    +1
    Сегодня, 07:12
    Когда-то, ещё в советские времена, был болельщиком хоккея. Ночь, полночь смотрел все игры нашей сборной. Кумиром был для меня Александр Мальцев. Когда он покинул игру то хоккей для меня потускнел. Понимаю, что наш спорт хоть и назывался любительским, но был полупрофессиональный. И тем не менее советские спортсмены всегда отстаивали честь Родины... А сейчас, когда наш спорт профессиональным вообще перестал смотреть все спортивные игры! Деньги, деньги,деньги! Наших игроков продают, как скот! Читаю в новостях, Овечкин где-то там стал знаменитостью за бугром! Ах! Ах! Журналистские сопли восхищения! Да дерьмо ты Овечкин! Дорогое, но дерьмо! Которым восхищается такое же дерьмо! Страна воюет, а вы все, которые готовые ехать под белый флаг европейских педерастов, спортивные проститутки!
  15. Вадим С Ранг пользователя
    Вадим С
    +1
    Сегодня, 07:14
    Зачем вообще лезь в это всё международное? Развивайте спорт дома, зачем эти понты, какие то позерства, никогда мы там не будем признаны равными, только низшими.
  16. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 07:15
    Поддерживаю мнение Ирины Винер по поводу участия в позорящем достоинство россиян спектакле.
    Желание участвовать в ОИ - оправдание трусости, малодушие и безволия российской власти и российских спортивных функционеров.
    Это то же самое, что российская команда выступит под радужным флагом...
    Плевать на это Ковский спектакль.
    Береги платье снову, а честь смолоду.
  17. pavel.tipingmail.com Ранг пользователя
    pavel.tipingmail.com
    0
    Сегодня, 07:22
    Давно понятно - надо выстраивать параллельный спортивный мир, даже создавать его в лучшем качестве.
  18. 2112vda Ранг пользователя
    2112vda
    0
    Сегодня, 07:24
    В данном случае действует правило которое хорошо знают в простом народе. "Сила есть, ума не недо, ума нет, считай калека". Народ, не обращайте внимания на особей с низкими интеллектуальными способностями, Бог их уже и так наказал. Пусть едут куда хотят, это их право.
  19. shtatsov Ранг пользователя
    shtatsov
    +1
    Сегодня, 07:30
    Да нехай едут!!! Перепись дерьма в стране, с позорным клеймом на шкурку. Ведь после спорта эти спортсмены пойдут в чиновники и депутаты, коих там уже много. Очень надеюсь, что в будущем в стране с такой анкетой будут брать только в дворники. А так, один раз-не трансгендер!))
  20. Комментарий был удален.
  21. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 07:31
    Испачкаешься так, что потом не отмыться.
    Тем кто собрался участвовать в этих "играх" судя по всему на это наплевать - людишки (иначе не назовешь) желают славы. И они ее получат, только в кавычках и у себя на Родине. Будет интересно посмотреть на то, как судьи будут старательно размазывать их "славу" на французском олимпе.
  22. nesoglasen Ранг пользователя
    nesoglasen
    +1
    Сегодня, 07:40
    Согласен с коллегой, который говорит, что не смотрит ОИ.
    Можно столько полезных дел сделать
  23. Million Ранг пользователя
    Million
    +1
    Сегодня, 07:45
    Позорище какое выступать под нейтральным флагом и без гимна!
  24. С.З. Ранг пользователя
    С.З.
    +1
    Сегодня, 07:54
    Если наш народ реально возмущен и дружно топает ногами, то пусть этот народ НЕ смотрит и бойкотирует это мероприятие. И будет замечательно, если наши ТВ-магнаты откажутся от прибылей и не станут ее транслировать. Бойкот, значит, бойкот.

    А спортсмены - наименее "виновные" во всем этом процессе. У них есть профессия, которой они зарабатывают свои деньги, Олимпиада - самый престижный международный турнир, ее награды - самый ценный приз и венец карьеры. Не то, чтобы я их оправдывал, но я хотя бы показать, что тут есть реальный мотив и практически нет выбора - отказаться от таких призов по идеологически-патриотическим причинам часто похоже на глупость.

    А вот наши ТВ - боссы имеют множество других источников дохода, им вполне можно обойтись без этого.

    Тем более народ наш вполне может смотреть другие программы, там полно всякой ерунды показывается.

    Поэтому меня немного веселит возмущение по поводу наших (да наших ли?) спортсменов, которые едут на Олимпиаду. Они, возможно, были бы предателями, если бы пошли против своего народа, который бойкотирует это зрелище. А когда масса народа смотрит, то почему бы и спортсменам не участвовать?
  25. Unknown Ранг пользователя
    Unknown
    +1
    Сегодня, 07:57
    Что бы не говорили , статус РФ в мире ниже плинтуса, нагибают везде, тем более в спорте.Запреты на участие спортсменов РФ, были задолго до СВО, и сыпались как горох в связи с антидопинговым сканалом.13 ноября 2015 года совет IAAF временно отстранил членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Российским атлетам запретили выступать за пределами страны.Дальше пошло поехало .17 июня 2016 года IAAF не допустил российских легкоатлетов до Олимпиады в Рио.7 августа 2016 года Международный паралимпийский комитет (МПК) на основе доклада WADA отстранил россиян от участия в Паралимпиаде-2016.5 декабря 2017 года МОК временно отстранил Олимпийский комитет России (ОКР). На Игры-2018 россиянам разрешили отправиться под нейтральным статусом и олимпийским флагом.9 декабря 2019 года исполком WADA ввел санкции: отстранил Россию на 4 года от участия в Олимпиадах и чемпионатах мира на четыре года, а также запретил стране проводить крупные турниры на своей территории. Так что ничего нового. Но было время, когда США и их вассалы пытались провернуть такой же фортель с СССР и что получилось. Более 60 стран бойкотировали Олимпиаду в связи с вводом в 1979 году советских войск в Афганистан.Неприятно ..но терпимо, запомнили. Следующим стал бойкот Советским Союзом и ещё 13 странами летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе в 1984 году.Всё таки Союз был Союз и его мнения и действия много значили в мире , МОК сразу пошел на попятную решил не проводить игры в обоих странах. Да было время ,побаивались то ноги об страну вытирать .
  26. koksalek Ранг пользователя
    koksalek
    +1
    Сегодня, 08:17
    какой позор то, плюнуть хочется в те рожи которые подставили правую щеку после удара по левой, пресмыкающиеся и заискивающие перед западом
  27. Igor1915 Ранг пользователя
    Igor1915
    +1
    Сегодня, 08:17
    Если написать сколько всего в стране не соответствует реальности - сайт зависнет. Во всеобщем театре абсурда спорт это маленькая соринка. Если спортсмен хочет выступить то пусть лучше выступает под нейтральным флагом, все равно все понимают откуда он. Сначала в другом порядок наведите.
  28. kor1vet1974 Ранг пользователя
    kor1vet1974
    0
    Сегодня, 08:27
    Не беда,зато кибер-Олимпиады проводить будем.Автор об этом писал.
  29. жучок120560 Ранг пользователя
    жучок120560
    0
    Сегодня, 08:46
    Прочел статью и первая мысль - это же на сколько нужно морально деградировать, чтобы после того как тебе публично плюнули в лицо утереться и мило улыбаться? По мне все кто поедет на эти игрища, хоть спортсмен, хоть чиновник от спорта конченая мразь, не достойная российского гражданства.

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