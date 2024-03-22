Олимпийский стыд: россияне едут в Париж
Под такой тряпкой должны выступать атлеты из России и Белоруссии на Олимпиаде-2024
Олимпийцы второго сорта
Как выглядит современный западный национализм?
Без концентрационных лагерей и звезд Давида на груди, но вполне узнаваемо. Международный олимпийский комитет показывает, как надо делать, на примере атлетов из России и Беларуси.
Во-первых, для «второсортных» недоспортсменов жестко квотируется количество мест на олимпиаде. Чтобы своим видом не раздражали расу господ.
Во-вторых, ни один россиянин или белорус не сможет участвовать в командных видах спорта. Сборной по волейболу из России не будет. Опять же, чтобы глаз не мозолили и не подрались с кем-нибудь.
В-третьих, на церемонии открытия появиться нашим соотечественникам также запрещено. Простите за сравнение, но на ум приходят Летние Олимпийские игры 1936 года в Берлине. Но даже тогда гитлеровский режим ничего не мог сделать с торжественным маршем евреев и негров по олимпийскому стадиону. Может, сравнение и не корректное, но заставляет задуматься о сущности происходящего.
Кстати, о евреях. Если в случае с Россией и Беларусью олимпийский комитет опрашивал мировые державы, то почему не спросили мусульманский мир?
С октября прошлого года Израиль похоронил под бомбами почти тридцать тысяч мирных граждан. Из них порядка 13 тысяч – дети. Для наглядности – каждый день еврейская армия убивает в секторе Газа не менее 180 человек. Кровожаднее уже некуда, но «спортсмены не в ответе за израильское правительство».
Когда Томаса Баха спросили по поводу допуска израильтян на Олимпиаду под своим флагом и гимном, он заявил:
Вот она где собака-то зарыта!
Все дело в атлетах из Донбасса, оказывается. Следуя аналогии, предложенной Бахом, израильской армии и дальше можно стирать с лица земли жилые кварталы Газы, главное – не приглашать арабов в собственную олимпийскую сборную.
Томасу стоит быть честнее и просто сказать, что евреям можно, потому что они евреи, а россиянам с белорусами нельзя, потому что оттенком кожи не вышли. Или формой черепа. Ну вы поняли.
А вообще случилась бы очень забавная историческая параллель с условным допуском атлетов из Израиля. Например, если бы их, как и россиян с белорусами, не пустили на церемонию открытия. Испугались в МОК, что вспомнят французам и прочей «белой кости» холокост во Франции, когда на расправу нацистам выдали до 120 тысяч евреев.
А пока армия Израиля вбивает Газу в каменный век, на Олимпиаду поедут 45 атлетов, участвующих в семи видах спорта.
Кто поедет, а кто россиянин?
На данный момент известно о 12 отобравшихся на Олимпиаду россиянах и семи белорусах. Число спортсменов до лета явно вырастет, но не превысит 55 из России и 28 из Беларуси. Это в несколько раз меньше, чем в Токио-2020.
Как уже говорилось выше, все они выйдут на турниры под нейтральными флагами и без государственных гимнов. Может, оно и к лучшему.
Вот, к примеру, теннисистка Арина Соболенко не пропустит Париж-2024 ни в коем случае. Если, конечно, господа разрешат белоруске сыграть пару-тройку матчей. Арина для этого сделала все – публично отрекалась от Лукашенко и осудила Российскую спецоперацию. Живет и тренируется эта дама в Майами. Такая будет рада выйти на корт без национального флага и гимна. Впрочем, без разницы – она и под любым другим стягом будет играть. Как это называется, думается, не стоит отдельно объяснять.
И вот, например, «французский теннисист российского происхождения» Даниил Медведев также готов выехать в Париж. Согласен он со всеми условиями и готов их неукоснительно соблюдать. Удивляться не стоит – в Токио Медведев уже работал под нейтральным флагом. Привычка – вторая натура, ничего не поделаешь. Кстати, в Токио-2020 теннисист выступил очень невыразительно, хотя это было для него «одно из самых ярких ощущений в его жизни».
Есть все основания полагать, что Париж-2024 станет таким же ярким для российских шоссейных велосипедистов. Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов заявил в связи с этим:
Браво, Вячеслав Владимирович, нечего больше добавить. Для справки – у велосипедистов четыре олимпийские лицензии, столько же у борцов и десять у дзюдоистов.
Мусу Евлоева, олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе 2020 года, в МОК уже отстранили за фотографию с баннером «Zа мир без нацизма». Комментарии к данной акции воротил из олимпийского околоспортивного бизнеса излишни – они сами выразились предельно ясно. Кто за, а кто против.
Как ни крути, но участие в Олимпийских играх в стране, которая убивает твоих соотечественников, грязная затея. Испачкаешься так, что потом не отмыться. Пусть и убивают французы россиян преимущественно опосредованно. Пока опосредованно – на Елисейских полях вынашивают мысль об отправке 20 тысяч солдат Иностранного легиона на Украину.
Понятно, зачем МОК затеял эту возню с допуском россиян с белорусами. Целей несколько – максимально дискредитировать атлетов в глазах общественности, лишний раз продемонстрировать превосходство, заставить покаяться и унизить, а также отвлечь внимание. Например, от крыс Парижа, от допинговых злоупотреблений и невыразительной организации мероприятий.
И, конечно, балом правят деньги. Ажиотаж вокруг россиян и белорусов на Олимпиаде поднялся такой, что вполне может быть монетизирован. Многие на Западе включат телевизоры и купят билеты, только чтобы взглянуть невооруженным глазом на тех самых «орков».
И еще мотивация – а вдруг с ними украинцы подерутся. Зоопарк, а не Олимпиада.
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