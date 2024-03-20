Прокуратура Германии подозревает в прослушке офицеров Бундесвера «двух неизвестных лиц»

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Прокуратура Германии подозревает в прослушке офицеров Бундесвера «двух неизвестных лиц»

Фото иллюстрационное


Прокуратура Германии расследует дело о прослушке "неизвестными лицами" высокопоставленных офицеров Бундесвера. Как следует из заявления прокуратуры, в подозреваемые попали два "неизвестных лица".



Власти ФРГ все же запустили расследование утечки разговора высокопоставленных немецких военных, обсуждавших возможную поставку Украине крылатых ракет Taurus, а также удар по Крымскому мосту. Скандал по этому поводу всколыхнул немецкое болото, называемое обществом, которое потребовало найти виновных. За расследование взялась прокуратура Германии.

Как следует из заявления прокуратуры, уголовное дело заведено в отношении "двух неизвестных лиц", которые причастны к прослушке. И хотя немцы не обозначили никаких подробностей, это заявление уже послужило основой появления в России кучи мемов в отношении "Петрова и Боширова", поскольку сомнений в том, что в окончании расследования виновной окажется Россия, сомнений нет.

Прокуратура Германии завела уголовное дело о "двух неизвестных лицах", причастных к организации прослушки офицеров бундесвера обсуждавших удар по Крымскому мосту

- говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что официальная позиция Бундесвера гласит о том, что перехват разговора немецких высокопоставленных военных об использовании ракет дальнего радиуса действия на Украине произошел в Сингапуре, а никак не в Германии.
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    26 комментариев
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    1. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      +5
      Сегодня, 20:18
      Дайте догадаться, чур я первый. Петров и Боширов.))
      1. фигвам Ранг пользователя
        фигвам
        +3
        Сегодня, 20:21
        Прокуратура Германии завела уголовное дело о "двух неизвестных лицах", причастных к организации прослушки офицеров бундесвера

        Ну ещё Вован и Лексус.
      2. Egeny Ранг пользователя
        Egeny
        +1
        Сегодня, 20:31
        ..................опередил.)
    2. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      0
      Сегодня, 20:20
      Прокуратура Германии завела уголовное дело о "двух неизвестных лицах"
      Двое ! Опять Петров и Баширов ? Или новые появились.
      1. topol717 Ранг пользователя
        topol717
        0
        Сегодня, 20:25
        Цитата: carpenter
        Двое ! Опять Петров и Баширов ? Или новые появились.

        Россия очень многонациональная страна. И фамилий у нас очень много.
        Но работают всегда парами.
        например Вован и Лексус, Чапаев и Петька, Карл и Маркс, Фридрих и Энгельс. Ленин и Сталин.
        1. Младший рядовой Ранг пользователя
          Младший рядовой
          0
          Сегодня, 20:44
          А вот товарища Маркса, я попрошу не трогать. Я нес знамя с его ликом на демонстрации. Правда это еще в СССР было. Отнеситесь с уважением к старшему поколению.
          1. carpenter Ранг пользователя
            carpenter
            0
            Сегодня, 20:51
            Цитата: Младший рядовой
            Правда это еще в СССР было. Отнеситесь с уважением к старшему поколению.

            А я за портрет И.В.Сталина, пару раз в кутузке сидел.
        2. Кот Александрович Ранг пользователя
          Кот Александрович
          0
          Сегодня, 20:49
          Вы не правы. У нас чаще на троих.
    3. bambr731 Ранг пользователя
      bambr731
      +1
      Сегодня, 20:20
      Как следует из заявления прокуратуры, уголовное дело заведено в отношении "двух неизвестных лиц", которые причастны к прослушке.

      Опять Петров и Боширов "нарисовались". Куда ни плюнь на Западе - везде "агенты Кремля" wassat
    4. goscha_04 Ранг пользователя
      goscha_04
      +2
      Сегодня, 20:20
      А кто сомневался ,что виноваты будут те кто слушал ,а не те кто говорил
    5. Младший рядовой Ранг пользователя
      Младший рядовой
      0
      Сегодня, 20:21
      Ну Меркель то, ЦРУ откровенно прослушивало. И ничего, фрицы молчаливо утерлись. А здесь какие-то бедные и несчастные духовные последователи Петрова и Боширова. Немцы, у вас осталось хоть что-нибудь от тевтонского?
    6. Землекоп Ранг пользователя
      Землекоп
      0
      Сегодня, 20:24
      1912 год. Титаник. За час до рокового выхода...
    7. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 20:24
      Имею сказать, таки, как раз нужно проверять главных известных колбасных, на которых подозрения меньше всего!
      Начать с племянника группенфюрера СС в ВОВ, далее внучки бригаденфюрера вермахта, и далее по списку!
      Помните изречение профессора Преображенского-Разруха не в разбитых клозетах, а в головах.
    8. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Сегодня, 20:25
      Ладно, прослушать могли... двое неизвестных.
      Вопрос... а кто направил тех двоих неизвестных прослушивать именно тех, кого надо??? Или, так получилось, случайно???
      В общем, в неметчине бред такой же, как и где то ещё... да где угодно, он везде одинаковый.
      СВОИ подставили, те кто знал зарании, о чем эти вояки говорили, будут говорить.
      ОБЫКНОВЕННЫЕ подковерные игры.. .
      1. Младший рядовой Ранг пользователя
        Младший рядовой
        +1
        Сегодня, 20:35
        Скорее всего, так оно и есть. В плане секретности в Германии неумные люди отсутствуют. Школа наполовину советского Штази ГДР. Может провоцируют?
        1. Фаталист Ранг пользователя
          Фаталист
          0
          Сегодня, 20:47
          Вряд ли там кого то оставили из Штази.
        2. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          0
          Сегодня, 20:50
          Да много чего и у немцев было, но... деградация в умах, в умения и прочем, это явление повальное. Тем более, для подковерных игр умения нужны спесфисские и к настоящей разведке, контр разведке, никаким боком не касающиеся.
    9. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 20:27
      То есть то что собственные офицеры треплются об ударе по российским объектам-их не волнует-им главное-кто подслушал? wink
    10. пешик
      пешик
      0
      Сегодня, 20:28
      Цитата: lukash66
      Дайте догадаться, чур я первый.))


      Люка ("Отряд специального назначения", Диана Крюгер), ладно, первый)) - Штирлиц номер 2 там работает, бедные немцы.
      1. Отшельница Ранг пользователя
        Отшельница
        0
        Сегодня, 20:38
        Штирлиц как никогда был близок к провалу . Агент СС сопровождал его везде. "Это даже хорошо что нас двое. МИ-6 решит это это Петров и Бошаров"
    11. пешик
      пешик
      0
      Сегодня, 20:43
      Цитата: Младший рядовой
      Скорее всего, так оно и есть. В плане секретности в Германии неумные люди отсутствуют. Школа наполовину советского Штази ГДР. Может провоцируют?


      Прощупывают. Не помню никакого Штази у нас в Дрездене в 1960-м году; может когда Вальтер Ульбрихт приезжал, охрана была.
      1. Младший рядовой Ранг пользователя
        Младший рядовой
        0
        Сегодня, 20:58
        Охрана и разведслужба совершенно разные структуры. Говорю максимально откровенно. Если Вам не приходилось слышать или сталкиваться в столице Саксонии со спецслужбами, то это не значит что они отсутствовали в Вашей жизни. К ГДР было повышенное внимание. И наша "кровавая гэбня" делилась информацией и опытом работы.
    12. пешик
      пешик
      0
      Сегодня, 20:52
      Цитата: Отшельница
      Штирлиц как никогда был близок к провалу


      Так высоко он там был, поэтому наиболее опасна ситуация у него. Это же собирательный агент; вот Лев Маневич из Чаус, тот хорошо работал; жалко его, такая судьба жестоко с ним обошлась.
    13. goscha_04 Ранг пользователя
      goscha_04
      0
      Сегодня, 20:54
      Что взять от нации потребителей ,их сейчас больше волнует сколько брызг появляется на унитазе ,когда мужчина ходит по маленькому на унитаз стоя ,у них даже эксперты появились по этой теме
    14. пешик
      пешик
      0
      Сегодня, 20:55
      Цитата: carpenter
      Цитата: Младший рядовой
      Правда это еще в СССР было. Отнеситесь с уважением к старшему поколению.

      А я за портрет И.В.Сталина, пару раз в кутузке сидел.


      )) не знаю, у нас в ГДР в конце 50-х всё спокойно было - змеев воздушных запускали, в начале 60-х жвачка в уличных аппаратах стала продаваться.
    15. Grossvater Ранг пользователя
      Grossvater
      0
      Сегодня, 20:58
      два "неизвестных лица"

      "Шо. Опять"!?

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