Прокуратура Германии подозревает в прослушке офицеров Бундесвера «двух неизвестных лиц»
26
Фото иллюстрационное
Прокуратура Германии расследует дело о прослушке "неизвестными лицами" высокопоставленных офицеров Бундесвера. Как следует из заявления прокуратуры, в подозреваемые попали два "неизвестных лица".
Власти ФРГ все же запустили расследование утечки разговора высокопоставленных немецких военных, обсуждавших возможную поставку Украине крылатых ракет Taurus, а также удар по Крымскому мосту. Скандал по этому поводу всколыхнул немецкое болото, называемое обществом, которое потребовало найти виновных. За расследование взялась прокуратура Германии.
Как следует из заявления прокуратуры, уголовное дело заведено в отношении "двух неизвестных лиц", которые причастны к прослушке. И хотя немцы не обозначили никаких подробностей, это заявление уже послужило основой появления в России кучи мемов в отношении "Петрова и Боширова", поскольку сомнений в том, что в окончании расследования виновной окажется Россия, сомнений нет.
Прокуратура Германии завела уголовное дело о "двух неизвестных лицах", причастных к организации прослушки офицеров бундесвера обсуждавших удар по Крымскому мосту
- говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что официальная позиция Бундесвера гласит о том, что перехват разговора немецких высокопоставленных военных об использовании ракет дальнего радиуса действия на Украине произошел в Сингапуре, а никак не в Германии.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация