Израильские войска готовятся к штурму крупнейшего медицинского учреждения в секторе Газа

4
Израильские войска готовятся к штурму крупнейшего медицинского учреждения в секторе Газа

Подразделения армии обороны Израиля продолжают осаду и готовятся к началу штурма госпиталя Аль-Шифа, являющегося крупнейшим медицинским учреждением на территории палестинского анклава.

Как сообщает панарабское новостное издание Al-Araby-al-Jadid, на территории медицинского комплекса в настоящее время находятся до 30 тысяч беженцев из других районов сектора Газа. Несмотря на то, что после израильских авиаударов нескольким тысячам человек удалось покинуть территорию медкомплекса, большинство оставшихся внутри являются жертвами бомбардировок, неспособными к самостоятельному передвижению.



Израильские власти заявляют, что на территории больницы укрываются лидеры палестинского движения ХАМАС вместе со своей охраной. По данным ЦАХАЛ, на территории комплекса израильской армией уже были убиты более 90 членов ХАМАС, израильские военные арестовывают всех, заподозренных в связях с группировкой.

Ранее больничный комплекс Аль-Шифа на юге секторе Газа неоднократно подвергался обстрелам со стороны израильской армии, в результате чего погибли десятки мирных жителей. Позднее ЦАХАЛ потребовал от беженцев, укрывающихся на территории больницы, немедленно покинуть медкомплекс. При этом в израильском командовании не сообщают, где именно беженцы должны разместиться.

Обстрелы Аль-Шифа происходят каждый раз, как только больница частично возобновляет свою работу для оказания помощи пострадавшим от бомбардировок. В Красном Полумесяце сообщают об отсутствии связи с больницей. Все призывы международных организаций прекратить обстрелы гуманитарного объекта игнорируются командованием израильской армии.

Ранее сообщалось, что за период с 7 октября прошлого года при помощи 300 самолетов и 50 кораблей в Израиль было перевезено около 35 тысяч тонн оружия. Основные поставки осуществлялись из США, что вновь делает Вашингтон причастным к очередным военным преступлениям и геноциду теперь уже мирных палестинцев в секторе Газа.
  • Wikipedia
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

Новости Дзен Телеграм
4 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    +2
    Сегодня, 20:28
    Да снесите его бомбежкой-вам бандитам не привыкать
  2. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    -1
    Сегодня, 20:30
    А где осуждения главных кукловодов и источников всех войн и смертей на земле с момента зарождения человеческой цивилизации: , сак-со нагл ии,ян ке ср и и,
    А не поддать ли им парку, хотя мужики-хуситы стараются стараются вовсю!
    Иран, Китай и РФ следует более жёстче озаботиться о призывах к миру на
    Ближнем Востоке не токмо в словесной форме, но и принять активные действия
    для устранениЯ угроз и смертей палестинского народа!
  3. carpenter Ранг пользователя
    carpenter
    0
    Сегодня, 20:54
    Израильские власти заявляют, что на территории больницы укрываются лидеры палестинского движения ХАМАС вместе со своей охраной.
    А разве можно верить этим властям ?
  4. goscha_04 Ранг пользователя
    goscha_04
    0
    Сегодня, 21:00
    Что за армия такая которой надо готовится к штурму больницы с больными ?[quote]Подразделения армии обороны Израиля продолжают осаду и готовятся к началу штурма госпиталя Аль-Шифа[/quote]

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»