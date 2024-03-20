Израильские войска готовятся к штурму крупнейшего медицинского учреждения в секторе Газа
Подразделения армии обороны Израиля продолжают осаду и готовятся к началу штурма госпиталя Аль-Шифа, являющегося крупнейшим медицинским учреждением на территории палестинского анклава.
Как сообщает панарабское новостное издание Al-Araby-al-Jadid, на территории медицинского комплекса в настоящее время находятся до 30 тысяч беженцев из других районов сектора Газа. Несмотря на то, что после израильских авиаударов нескольким тысячам человек удалось покинуть территорию медкомплекса, большинство оставшихся внутри являются жертвами бомбардировок, неспособными к самостоятельному передвижению.
Израильские власти заявляют, что на территории больницы укрываются лидеры палестинского движения ХАМАС вместе со своей охраной. По данным ЦАХАЛ, на территории комплекса израильской армией уже были убиты более 90 членов ХАМАС, израильские военные арестовывают всех, заподозренных в связях с группировкой.
Ранее больничный комплекс Аль-Шифа на юге секторе Газа неоднократно подвергался обстрелам со стороны израильской армии, в результате чего погибли десятки мирных жителей. Позднее ЦАХАЛ потребовал от беженцев, укрывающихся на территории больницы, немедленно покинуть медкомплекс. При этом в израильском командовании не сообщают, где именно беженцы должны разместиться.
Обстрелы Аль-Шифа происходят каждый раз, как только больница частично возобновляет свою работу для оказания помощи пострадавшим от бомбардировок. В Красном Полумесяце сообщают об отсутствии связи с больницей. Все призывы международных организаций прекратить обстрелы гуманитарного объекта игнорируются командованием израильской армии.
Ранее сообщалось, что за период с 7 октября прошлого года при помощи 300 самолетов и 50 кораблей в Израиль было перевезено около 35 тысяч тонн оружия. Основные поставки осуществлялись из США, что вновь делает Вашингтон причастным к очередным военным преступлениям и геноциду теперь уже мирных палестинцев в секторе Газа.
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