Эволюция разгрузочных систем пехотинца
Винтовка Мосина и патронная сумка с двумя гнездами. Фото Wikimedia Commons
Солдаты-стрелки или представители других специальностей нуждаются в специальном снаряжении для удобной переноски боеприпасов и других предметов. В современных армиях для этого используются т.н. тактические разгрузочные жилеты с большим количеством подсумков и карманов разного назначения. Оптимальный облик такого предмета экипировки формировался в течение всего прошлого века, и нынешние образцы по своим свойствам наголову превосходят своих предшественников.
Ремни и лямки
В конце XIX в. широкое распространение получили магазинные винтовки. Такое оружие повысило огневую мощь пехоты, но увеличило расход боеприпасов. Также возникли дополнительные требования к снаряжению для переноски боеприпасов Бойцам требовались средства для переноски достаточного количества патронов.
Британские солдаты с РПС типа 1908 Pattern, Франция, 1915 г. Фото Imperial War Museum
Ответом на это стали т.н. ременно-плечевые системы (РПС), сочетавшие простоту и эффективность решения своей основной задачей. Типовая РПС представляла собой поясной ремень, дополненный плечевыми лямками. На ремне спереди закреплялись патронные сумки для боеприпасов россыпью или в обоймах. Размеры и емкость подсумков определялись типом патрона и способом заряжания штатного оружия пехотинца.
Амуниция для переноски боеприпасов постоянно развивалась. Внедрялись разные материалы для ремня и лямок, изменялось количество и конфигурация подсумков. По мере развития стрелкового оружия появлялись системы с подсумками не под обоймы, а под магазины. Также появлялись отдельные ячейки для гранат. В некоторых случаях подсумки закреплялись не только на ремне, но и на лямках.
Любопытно, что уже в 1908 г. британская армия довела эти идеи до логического конца. Система 1908 Pattern Web Infantry Equipment предусматривала оснащение стандартной РПС не только подсумками для патронов, но и сумкой-ранцем, дополнительными сумками на поясе и т.д. Количество переносимых боеприпасов и имущества резко выросло. В дальнейшем такие идеи были реализованы и в других странах.
Британская РПС обр. 1937 г. Фото Imperial War Museum
Дальнейшее развитие
Ременно-плечевые системы традиционного облика использовались в ходе обеих мировых войн и постоянно совершенствовались. Развитие этой концепции продолжалось и во времена Холодной войны. Теперь на ремне подвешивались подсумки для гранат и магазинов. Впрочем, со временем РПС уступили место более новым и совершенным разгрузочным системам.
Новый этап улучшения РПС использовал те же методы, что и ранее. В первую очередь, внедрялись новые материалы. Если ранние изделия изготавливались из кожи, то в середине и второй половине XX в. перешли на брезент и нейлон. Совершенствовалась эргономика. Изменялась конфигурация лямок, а также появлялись расширительные погоны для большего удобства носки. Подсумки приобрели размер автоматных или винтовочных магазинов, а также начали жестко закрепляться на ремне.
Американский боец с разгрузочной системой ALICE обр. 1973 г. Фото Минобороны США
Свои версии т.н. разгрузочных нагрудников (некоторые изделия также именовались жилетами) появились у всех ведущих армий. Широкое распространение в разных странах получили китайские нагрудники «Тип 58», созданные в конце пятидесятых годов. По опыту боевых действий в Афганистане свои версии такой экипировки появились и у советской армии – как заводское изделие «Пояс-А», так и различные кустарные изделия. Несколько образцов схожей амуниции на основе ремней за время Холодной войны сменили США и их союзники.
От ремней к жилету
Разгрузочная система на основе ремней имеет несколько важных преимуществ. Прежде всего, это простота подгонки по фигуре конкретного бойца. В то же время, имеются ограничения по размещению подсумков. По сути, для этого доступна только передняя и боковая части поясного ремня, а также лицевая сторона лямок.
Советский спецназ в Афганистане, 1988 г. Боец в середине использует нагрудник "Пояс-А". Фото РИА Новости / Wikimedia Commons
Избавиться от таких ограничений позволяли решения по типу 1908 Pattern Web Infantry Equipment либо применение новой «платформы» в виде жилета. Сплошной тканевый жилет имеет большую полезную площадь, так же удобен в носке и прост в изготовлении.
Считается, что первые разгрузочные жилеты были созданы в начале тридцатых годов в Италии и предназначались для десантников. Такие жилеты надевались через голову и имели застежки на боковых частях. На груди и на спине предусматривались горизонтальные подсумки-карманы для коробчатых магазинов штатных пистолетов-пулеметов. Такие карманы кому-то напомнили доспехи японских воинов, и за жилетами закрепилось прозвище «самурай».
Во время Второй мировой войны аналогичные средства ограниченно внедрялись в подразделениях Великобритании и США. К примеру, британские спецподразделения получили изделия Battle Jerkin. «Боевая охотничья куртка» была выполнена из кожи и имела карманы-подсумки на большей части своей площади. Жилет и штатный ранец позволяли бойцу переносить боекомплект для длительных боев.
Итальянский солдат в жилете типа "Самурай", 1943 г. Фото Wikimedia Commons
Впрочем, жилеты такого рода не получили большого распространения во время Второй мировой и в послевоенный период. Большей популярностью пользовались усовершенствованные РПС, к которым перешло название «жилет». Однако полноценные сплошные жилеты не пропали и в дальнейшем вновь вернулись в практику.
Модульный подход
В девяностых годах в США была разработана и внедрена система крепления снаряжения MOLLE. Она предусматривала оснащение предметов снаряжения горизонтальными стропами и лямками для подвеса. Такая система позволяла сделать амуницию в полной мере модульной и конфигурировать ее любым удобным способом. Появление MOLLE радикально повлияло на развитие разгрузочных систем.
Единый войсковой бронежилет 6Б45 из состава российской экипировки "Ратник". Все свободные плоскости оснащены стропой системы MOLLE. Фото Vitalykuzmin.net
Сначала в США, а затем и в других странах были созданы и широко внедрены новые модульные комбинированные системы, объединяющие в себе средства защиты и переноски. Основой такой системы является сплошной жилет с внутренними карманами для броневых элементов и стропами снаружи. На грудной части жилета закрепляются подсумки для магазинов, гранат и т.д. Прочее снаряжение можно разместить на боках или на спине с использованием стандартного крепления.
Модульный принцип дает очевидные преимущества. Он позволяет создавать самостоятельную разгрузочную систему или интегрировать подсумки с бронежилетом. Имеется широкий выбор подсумков и других устройств с унифицированными креплениями, позволяющих переносить не только магазины и гранаты, но и иное снаряжение и оснащение. При всем этом, боец получает возможность разместить подсумки на жилете желаемым образом и получить максимальное удобство их использования.
Разгрузочные жилеты модульной архитектуры быстро показали свой потенциал. Кроме того, в ходе локальных войн последних десятилетий подобное снаряжение получило хорошую рекламу. В итоге практически все развитые армии к настоящему времени в той или иной мере внедрили модульную амуницию американского образца, а также развивают это направление.
Боевой защитный нагрудник 6Б46 для "Ратника", оснащенный подсумками. Фото Vitalykuzmin.net
Растущие потребности
В течение прошлого века снаряжение пехотинца постоянно менялось в сторону увеличения количества переносимых предметов и роста их общей массы. В связи с этим особое значение приобретали вопросы переноски амуниции и эргономики этого процесса. Ответом на них стало появление ременно-плечевых систем, жилетов и модульных комплексов разного рода.
К настоящему времени военная и инженерная мысль дошла до унифицированных и универсальных систем переноски снаряжения и боекомплекта, которые могут адаптироваться практически под любые задачи и требования. Современные разгрузочные жилеты, в т.ч. с функцией баллистической защиты, решают самый широкий круг задач и прочно занимают свое место в экипировке бойца. И можно ожидать, что модульные системы еще долго будут оставаться в строю – с теми или иными нововведениями, но без принципиальных изменений. По крайней мере, до тех пор, пока не возникнут совершенно новые требования к такому снаряжению.
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