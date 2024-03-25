БПЛА «Герань» с видеокамерой и 4G-модемом сулит нам больше подтверждённых случаев уничтожения РСЗО HIMARS и ЗРК Patriot

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БПЛА «Герань» с видеокамерой и 4G-модемом сулит нам больше подтверждённых случаев уничтожения РСЗО HIMARS и ЗРК Patriot
Изображение twz.com


Недавно, в марте этого года, рядом украинских и западных ресурсов была опубликована информация о том, что были найдены обломки российского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) типа «Герань-2», на котором была дополнительно установлена поворотная видеокамера. Характерно, что ранее, ещё в ноябре 2023 года, специалистами противника были обнаружены предполагаемые остатки БПЛА типа «Герань-2», с установленным 4G-модемом сотовой связи с широкополосными MIMO-антеннами, с установленной в модем SIM-картой украинской телекоммуникационной компании «Киевстар».



Некоторыми украинскими специалистами были выдвинуты предположения о том, что сотовая связь была использована для получения телеметрии с БПЛА «Герань-2», кроме того, что данное решение было выполнено кустарным способом и не является серийным. А также о том, что наличие модема сотовой связи позволяет корректировать полетную задачу БПЛА-камикадзе в режиме реального времени.

Сегодня мы попробуем подробнее рассмотреть возможности и сопутствующие риски внедрения в конструкцию БПЛА-камикадзе «Герань-2» модемов сотовой связи и видеокамер.

БПЛА-камикадзе и сотовая связь


Как мы уже сказали выше, потенциально 4G-модем сотовой связи в составе БПЛА-камикадзе «Герань-2» может применяться для получения данных телеметрии, а также для выдачи целеуказания – обе эти задачи имеют право на жизнь и вполне актуальны.


Предполагаемое изображение 4G-модема сотовой связи на борту российского БПЛА «Герань-2». Изображение twz.com

Получение данных телеметрии в ходе полёта БПЛА-камикадзе «Герань-2» позволит Вооружённым Силам Российской Федерации (ВС РФ) получить важную информацию, в частности, запуская БПЛА-камикадзе на разных высотах можно понять их выживаемость на этих высотах с учётом воздействия огневых средств противника. Например, в материале Набрать высоту: новая тактика применения БПЛА «Герань-2» позволит максимально истощить украинскую ПВО автором было выдвинуто предположение о том, что, увеличив высоту полёта «Гераней», мы можем избежать потерь БПЛА-камикадзе от огня переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК), зенитных артиллерийских комплексов (ЗАК) и стрелкового оружия.

Однако предположение – это одно, в реальности всё может быть сложнее, и именно наличие обратной связи позволит подтвердить или опровергнуть теорию практикой, понять, на каких высотах БПЛА-камикадзе будут добираться до цели с минимальными потерями.

Таким же способом можно оценить влияние внесения различных изменений в конструкцию, например, окраски корпусов в чёрный цвет вместо белого или оснащение БПЛА-камикадзе «Герань-2» буксируемыми ложными целями.

Кроме того, косвенно могут быть получены и иные данные, например, плотность/эффективность противовоздушной обороны (ПВО) атакуемого объекта, примерное месторасположение зенитных ракетных комплексов (ЗРК), а в том случае, если известен их тип, то и их эффективность против БПЛА такого типа.


Бойцы вооружённых сил Украины (ВСУ) откапывают корпус неразорвавшегося БПЛА-камикадзе «Герань-2»

Наконец, косвенно можно оценить эффективность нанесения удара по цели, по крайней мере, по последним переданным БПЛА-камикадзе с 4G-модемом координатам будет ясно, долетел ли он до назначенной цели или нет.

Ну и самое главное – это возможность перенацеливания БПЛА-камикадзе «Герань-2» в полёте, уже после его запуска (если данная возможность реализована).

Указанные БПЛА имеют достаточно низкую скорость, по этой причине ряд целей может изменить своё местоположение уже после запуска БПЛА-камикадзе, например, пусковую установку (ПУ) ЗРК могут переместить на несколько сот метров в сторону – в обычном случае это означает, что БПЛА-камикадзе «Герань-2» будет израсходован без какой-либо пользы, однако, получив от средств космической или агентурной разведки информацию об изменении местоположения цели, БПЛА-камикадзе «Герань-2», оснащённый 4G-модемом, получит обновлённые координаты, в результате чего изменение местоположения не позволит цели избежать удара.

Разумеется, и получение телеметрии, и перенацеливание БПЛА-камикадзе в полёте возможны только в том случае, если он будет находиться в зоне действия сетей сотовой связи противника. Необходимо учитывать и ещё один фактор – диаграмма направленности антенн вышек сотовой связи обычно ориентирована вдоль поверхности, в связи с чем иногда проблемы с сигналом бывают даже на верхних этажах высотных зданий (если на них не сориентированы специальные вышки сотовой связи), в связи с чем, возможно, что обеспечить сотовую связь удастся только для БПЛА-камикадзе, идущих на относительно малой высоте, или после их снижения с большой высоты на конечном участке полёта.

Конечно, наилучшим решением организации двусторонней связи является использование собственных спутниковых сетей высокоскоростной передачи данных, но их пока у нас нет. В ряде случаев можно использовать спутниковую инфраструктуру противника, например, коммерческие спутники связи Starlink, но случаи её применения вряд ли будут массовыми, поскольку для доступа к спутниковой сети противника необходимо где-то раздобыть и активировать достаточное количество соответствующих наземных терминалов, при этом необходимо сохранить всё это в тайне от владельцев сети и разведслужб противника, иначе можно самому стать целью для удара высокоточным оружием большой дальности.

БПЛА-камикадзе – прямой эфир


Одним из важнейших отличий нынешней войны на Украине стало широкое освещение боевых действий воюющими сторонами – информационное противодействие. Задача «правильного» отображения событий, происходящих на поле боя, по значению зачастую не уступает самим победам и поражениям.

Казалось бы, какая разница – достаточно обеим сторонам снимать обычные патриотические ролики, однако теперь этого недостаточно. Визуальное подтверждение результатов побед и поражений служит обоснованием для поставок Украине (или для отказа в поставках) вооружений, финансовых средств и других вполне материальных предметов. Вот и стремятся обе стороны не только уничтожить врага, но и сделать это публично, с подтверждением.

К примеру, в материале Уничтожение с подтверждением: применение БПЛА-камикадзе «Ланцет-3» с БПЛА-носителей «Орион» позволит демонстративно уничтожать украинские ЗРК Patriot и РСЗО HIMARS мы рассматривали возможность уничтожения обозначенных целей именно таким способом, чтобы ни у кого не возникало сомнений в реальности произошедшего.


Видеозаписи поражения целей на поле боя стали важнейшей составной частью информационной войны

Разумеется, не меньшее значение играет возможность проведения объективного контроля – та ли цель уничтожена, не макет ли это, да и было ли уничтожено хоть что-то вообще, или атакующий боеприпас был уничтожен на подлёте?

Ну и наконец, наличие средств видеонаблюдения на боеприпасе, в сочетании с обратной связью, позволяют обеспечить его точное наведение на атакуемый объект, исключив возможность промаха, например, в том случае, если объект немного изменил своё местоположение или отклонился атакующий боеприпас – ни один искусственный интеллект (ИИ) не заменит живого человека – оператора, оценивающего изображение через видеокамеру высокого разрешения.

В отличие от простой передачи телеметрии, координат и перенацеливания БПЛА в полёте, передача фото, а тем более видеоизображений, потребует куда большей пропускной способности каналов связи, а обеспечение прямого управления БПЛА – ещё и минимальных задержек при передаче данных.


Судя по всему, на модифицированном БПЛА «Герань-2» установлена вполне обычная охранная видеокамера, похоже, что она с двумя объективами, скорее всего, с увеличением и без такового (изображение приведено для примера, точную модель камеры найти не удалось)

Возможно ли обеспечить телеуправление БПЛА-камикадзе с помощью 4G-модема сотовой связи?

Возможно, но маловероятно, скорее всего, связь будет нестабильной, будут возникать прерывания и задержки – каждый сам может попробовать организовать видеосвязь со своего смартфона в движении, на скорости свыше ста километров в час, разве что в крупных городах что-то такое может получиться.

А вот получение фото и видеоизображений, как разведданных, так и фактов подтверждения уничтожения целей впереди идущими «слепыми» БПЛА-камикадзе, это куда более реально.

Комбинируя «слепые» БПЛА-камикадзе «Герань-2» и их модификации, оснащённые видеокамерами, можно организовывать налёты волнами, когда оснащённые видеокамерами БПЛА-камикадзе «Герань-2» будут обеспечивать подтверждение фактов уничтожения целей первой волной и попутно осуществлять разведку новых целей для второй и последующих волн.

Риски


Первая группа рисков – это повышение вероятности обнаружения противником наших БПЛА-камикадзе, оснащённых модемами сотовой связи с «вражескими» SIM-картами. На самом деле существуют достаточно простые способы обойти эту проблему, но здесь мы их обсуждать не станем, поскольку ими может воспользоваться и противник, будем надеяться, что наши об этом додумались сами.

Вторая группа рисков – необходимо понимать, что и противник может организовать нечто подобное, то есть оснастить свои БПЛА-камикадзе большой дальности модемами сотовой связи и видеокамерами, раздобыть российские SIM-карты и значительно повысить эффективность нанесения ударов по особо важным объектам, расположенным в глубине территории Российской Федерации.

Что можно сказать по второй группе рисков – ну, во-первых, российские операторы сотовой связи и контролирующие их структуры должны быть готовы к обнаружению таких SIM-карт, например, исходя из анализа скорости и траектории их перемещения по территории России, с такой задачей вполне могут справиться даже существующие модели искусственного интеллекта (ИИ) – не всё же им картинки рисовать, а то и более простые алгоритмы, работающие с использованием установленного у операторов сотовой связи оборудования.

Во-вторых, не стоит пренебрегать визуальной маскировкой и иными способами защиты объектов, даже расположенных в глубоком тылу, до сих пор не заметно проведения каких-либо комплексных мероприятий по защите российских городов и промышленных объектов – все проблемы переваливаются на ПВО. Между тем БПЛА-камикадзе и других высокоточных средств поражения большой дальности у противника может стать столько, что никакая ПВО не справится.

Выводы


Применение 4G-модемов с SIM-картами операторов связи противника в сочетании с видеокамерами на борту БПЛА «Герань-2», а вероятно, что и на БПЛА-камикадзе большой дальности других типов, потенциально позволяет получить дополнительные преимущества, в том числе возможность разведки по маршруту движения, по перенацеливанию БПЛА в полёте, допоиску целей и оценке результатов нанесения удара БПЛА-камикадзе или иным оружием большой дальности, не оборудованным средствами видеофиксации и связи.

При этом существуют определённые риски в виде повышения вероятности обнаружения противником таких БПЛА и принятия мер по их уничтожению, впрочем, эти риски во многом могут быть нивелированы с помощью мер, которые в настоящей статье озвучиваться не будут. Одновременно необходимо учитывать возможность применения противником симметричных мер в части оснащения его БПЛА-камикадзе большой дальности аналогичными решениями и SIM-картами российских операторов связи.

Разумеется, подобное решение является компромиссом из-за отсутствия у России собственных группировок спутников высокоскоростной интернет-связи, их создание и развёртывание, на мой взгляд, должно стать одним из важнейших приоритетов нашей страны.
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12 комментариев
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  1. Владимир_2У Ранг пользователя
    Владимир_2У
    0
    Сегодня, 04:38
    Недурная статья. Вот стоило автору отвлечься от абсурдных идей и мы видим годный аналитический материал!

    в части оснащения его БПЛА-камикадзе большой дальности аналогичными решениями и SIM-картами российских операторов связи.
    Похоже что в безэкипажных катерах такое решение уже применяется - сотовые роутеры во всяком случае там есть.
  2. iommi Ранг пользователя
    iommi
    +2
    Сегодня, 05:00
    Симки на укродронах есть уже давно, недавно при налете на нпз дрон активно маневрировал и попал точно на вершину высокой и тонкой конструкции, управление со 100 процентной вероятностью велось через интернет.

    Не понимаю почему по команде воздух у нас не отключают мобильный интернет.
    1. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 05:39
      Цитата: iommi
      Не понимаю почему по команде воздух у нас не отключают мобильный интернет
      Беспилотник совсем не обязательно должен наводиться через базовые ретрянсляционные станции сотового оператора. Наверное, это можно сделать и напрямую, через спутник. Либо, в беспилотнике конкретная цель может быть заложена уже изначально и он держит курс, согласно заложенному в него маршруту, без всякой коррекции со спутника
      1. тлауикол Ранг пользователя
        тлауикол
        0
        Сегодня, 05:53
        Коррекция спутника всё равно нужна, ошибка в инс накопится за пару часов лета. Либо двусторонняя связь через камеру.
        Кстати, так можно объекты ПВО выявлять, запустив приманку и "глазастых"
      2. iommi Ранг пользователя
        iommi
        0
        Сегодня, 06:03
        Укродроны - это реальные труболеты собранные из сантеха, термоклея, подручного кала и палок. Чего только стоит применение уцелевших частей от гераней.Там нет крутых старлинков и GPS L2, а над Россией старлинк вообще не работает, GPS гражданских целей активно врёт на пару километров, а ИНС активно копит ошибки. Есть только один вариант для точного порвжения целей - мобильный интернет. А у нас почемуто активно игнорят это дело. Аварии на обьектах инфраструктуры - это проблемы частных компании обслуживающих эти объекты.
        1. Голландец Михель Ранг пользователя
          Голландец Михель
          0
          Сегодня, 06:09
          Цитата: iommi
          Укродроны - это реальные труболеты собранные из сантеха, термоклея, подручного и палок
          Да ничего подобного! Все дроны имеют зарубежное происхождение. Взгляните на фото. Все аккуратно упаковано в коробочках
          1. iommi Ранг пользователя
            iommi
            0
            Сегодня, 06:10
            Вот фпв и дроны-камикадзе самолетного типа летящие на 400 километров не путайте пожалуйста.
            1. Голландец Михель Ранг пользователя
              Голландец Михель
              0
              Сегодня, 06:16
              Цитата: iommi
              дроны-камикадзе самолетного типа летящие на 400 километров
              Такие дроны, летящие на 400 километров, из го...на и палок не сделать wink
          2. Mazunga Ранг пользователя
            Mazunga
            0
            Сегодня, 06:17
            это братский Китай брат))братский брат понимаешь. брат брату по любому брат а если не брат то он настоящий тип
    2. Кариб Ранг пользователя
      Кариб
      0
      Сегодня, 06:20
      Если бы наши по команде воздух могли отключить и стар линк, а так для части беспилотников бесполезно, но пробовать надо.
  3. Попуас Ранг пользователя
    Попуас
    0
    Сегодня, 05:49
    Камера с маркетплейса... У меня такая же во дворе стоит winked .. Что через неё можно увидеть? ! Тем более ночью и в движении... Там матрица дешманская стоит...неужели нельзя нормальную камеру установить, а не эту за 1.5 т.р!
    1. iommi Ранг пользователя
      iommi
      0
      Сегодня, 06:08
      Понятное дело что эта камера - самодельность расчетов. Бюджет никто не выделял

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