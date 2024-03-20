Нужно прилагать все усилия, чтобы война закончилась. А для этого всегда нужно начинать с переговоров.

Глава Римской католической церкви вновь сделал заявление по вопросу украинского вооружённого конфликта. По большому счёту, папа римский вновь повторил свой ранее высказанный тезис о том, что война заканчивается переговорами и подписанием соглашений, а зачастую сесть за стол переговоров в ответственный момент – это не меньшая, а порой и большая, смелость, чем заявления о готовности воевать дальше.Напомним, что ранее Франциск призвал Киев поднять белый флаг и показать свою готовность начать переговоры. Однако после этого заявления на папу римского с критикой обрушились не только представители киевского режима, но и западные чиновники, включая Жозепа Борреля, использующего свои излюбленные метафоры о «саде» и к месту, и не к месту. Боррель тогда заявил, что папа римский «залез в сад, где его не ждали».Сегодня Франциск заявил о том, что он призывал и призывает начать переговоры между Украиной и Россией. Не упоминая прямо о том, что переговоры вести запретил сам себе Зеленский, глава РКЦ прозрачно на это намекнул. По словам главы Ватикана, нельзя двигаться вперёд во время войны.Папа римский:По понятным причинам, в Киеве эти заявления вновь вызвали недовольство. Дошло до того, что папу римского вновь записали чуть ли не в «агенты Кремля». Представители киевского режима теперь предлагают, ни много ни мало, лишить Франциска статуса папы римского. Местечковая спесь или полная потеря рассудка с отрывом от реальности?