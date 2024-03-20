В Киеве после повторения Франциском призыва начать переговоры с Россией предложили лишить его статуса папы римского

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В Киеве после повторения Франциском призыва начать переговоры с Россией предложили лишить его статуса папы римского

Глава Римской католической церкви вновь сделал заявление по вопросу украинского вооружённого конфликта. По большому счёту, папа римский вновь повторил свой ранее высказанный тезис о том, что война заканчивается переговорами и подписанием соглашений, а зачастую сесть за стол переговоров в ответственный момент – это не меньшая, а порой и большая, смелость, чем заявления о готовности воевать дальше.

Напомним, что ранее Франциск призвал Киев поднять белый флаг и показать свою готовность начать переговоры. Однако после этого заявления на папу римского с критикой обрушились не только представители киевского режима, но и западные чиновники, включая Жозепа Борреля, использующего свои излюбленные метафоры о «саде» и к месту, и не к месту. Боррель тогда заявил, что папа римский «залез в сад, где его не ждали».



Сегодня Франциск заявил о том, что он призывал и призывает начать переговоры между Украиной и Россией. Не упоминая прямо о том, что переговоры вести запретил сам себе Зеленский, глава РКЦ прозрачно на это намекнул. По словам главы Ватикана, нельзя двигаться вперёд во время войны.

Папа римский:

Нужно прилагать все усилия, чтобы война закончилась. А для этого всегда нужно начинать с переговоров.

По понятным причинам, в Киеве эти заявления вновь вызвали недовольство. Дошло до того, что папу римского вновь записали чуть ли не в «агенты Кремля». Представители киевского режима теперь предлагают, ни много ни мало, лишить Франциска статуса папы римского. Местечковая спесь или полная потеря рассудка с отрывом от реальности?
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    40 комментариев
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    1. Aken Ранг пользователя
      Aken
      +4
      Сегодня, 21:18
      Кому, интересно, предлагают? Кто должен лишать? Пан Бидон, что-ли?
      И кто именно предложил? Кто там такой креативный?
      1. Фаталист Ранг пользователя
        Фаталист
        +3
        Сегодня, 21:27
        В том то и дело. Если такая позиция официальных лиц Киева, то последствия будут, даже несмотря на Жопеза Барделя с его садомом, пордон, садом. А если это вопли всяких ТВ шоу, то это просто говорит об уровне развития интеллекта их "экспертов".
        1. carpenter Ранг пользователя
          carpenter
          0
          Сегодня, 21:31
          Цитата: Фаталист
          В том то и дело. Если такая позиция официальных лиц Киева, то последствия будут, даже несмотря на Жопеза Барделя с его садом, пордон, садом. А

          Не Садом, а Сатана. Только сатана, может лишить власти посланника Божьего, главу одно из четырех ветвей Христианской Веры.
          1. Фаталист Ранг пользователя
            Фаталист
            0
            Сегодня, 21:35
            laughing Содом, я имел в виду игру слов. Он говорит, что Европа сад, я же считаю, что это Содом, один из городов разрушенных Богом из за поголовного разврата.
          2. LIONnvrsk Ранг пользователя
            LIONnvrsk
            +3
            Сегодня, 21:52
            Представители киевского режима теперь предлагают, ни много ни мало, лишить Франциска статуса папы римского.

            Хотелось бы ссылки получить, чтоб самому почитать. С хоxлoв конечно станется, но и журналистам ВО, пишущим анонимно, веры в последнее время нет. Они уже 28 февраля Тоненькое освободили, хотя наши парни еще сегодня додавливают там скакуасов! yes
          3. Кот Александрович Ранг пользователя
            Кот Александрович
            -2
            Сегодня, 22:05
            Папа никакой не посланник, а сектант, раскольник и противник истинной веры - православия. Наш идеал - Гундяев!
          4. Mitos Ранг пользователя
            Mitos
            0
            Сегодня, 22:33
            Так Папа к его приспешникам и обратился, чего в ответ ожидал? Пусть им святой воды пришлет.
        2. goscha_04 Ранг пользователя
          goscha_04
          0
          Сегодня, 21:38
          даже несмотря на Жопеза Барделя с его садомом, пордон, садом
          . за его с садомом +
          1. Rage66 Ранг пользователя
            Rage66
            +1
            Сегодня, 21:52
            Похоже, у вас есть проблемы с двумя понятиями из трех...
            а именно с "Содомом" и "Пардоном" yes
            1. goscha_04 Ранг пользователя
              goscha_04
              0
              Сегодня, 21:58
              а третье? Моя проблема?
        3. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          +4
          Сегодня, 21:40
          В Киеве после повторения Франциском призыва начать переговоры с Россией предложили лишить его статуса папы римского

          Я балдею от глупости и необразованности укропитеков... Лишатели хреновы... Пупы земли недоделанные... Для справки этим умникам... Лишить папу римского статуса(сана) не может никто кроме него самого... Для этого есть папская отставка (отречение) - добровольное сложение Папой римским своего сана...Папа римский избирается пожизненно, и случаи его добровольной отставки крайне редки. Лишь шесть пап ушли в добровольную отставку... am
          1. Кот Александрович Ранг пользователя
            Кот Александрович
            +1
            Сегодня, 22:09
            Тогда и Зеленский папа киевский. Его тоже никто не может ничего лишить! laughing
          2. Zoldat_A Ранг пользователя
            Zoldat_A
            +4
            Сегодня, 22:10
            Цитата: Lev_Russia
            Я балдею от глупости и необразованности укропитеков... Лишатели хреновы... Пупы земли недоделанные...
            Меня лично их требование сместить папу не удивило бы. Я удивляюсь, как они до сих пор Солнцу не приказали не светить над Россией.
      2. Кот Александрович Ранг пользователя
        Кот Александрович
        0
        Сегодня, 22:01
        Действительно, а почему ВО скрывает от нас фамилии папиных обидчиков?
    2. Себастьян Аристархович Перейра Ранг пользователя
      Себастьян Аристархович Перейра
      +8
      Сегодня, 21:19
      Да что там лишить Папу статуса Папы....винтовку ему и в окопы ,пусть искупает laughing
      1. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        -1
        Сегодня, 21:22
        Цитата: Себастьян Аристархович Перейра
        Да что там лишить Папу статуса Папы....винтовку ему и в окопы ,пусть искупает laughing

        Ещё лучше расстрелять предателя папу перед Собором Святого Петра. laughing
        1. goscha_04 Ранг пользователя
          goscha_04
          -1
          Сегодня, 21:41
          и чёрный дым из трубы ,типа свободная должность появилась
          1. Zoldat_A Ранг пользователя
            Zoldat_A
            0
            Сегодня, 22:07
            Цитата: goscha_04
            и чёрный дым из трубы ,типа свободная должность появилась

            Пан Гиммлер в аду, увидев чёрный дым из трубы, вспомнит трубы Освенцима и довольно постучит костями: "Ого! Наши вернулись!.. Артист Броневой не зря предупреждал..."
      2. Кот Александрович Ранг пользователя
        Кот Александрович
        +1
        Сегодня, 22:16
        Сидит Отэц в окопе,
        Торчит винтовка в _опе...
    3. Dizel200 Ранг пользователя
      Dizel200
      +2
      Сегодня, 21:20
      Адам же был хохлом и море они выкопали и другая муть. И в это они свято верят,а тут какой-то папа предлагает чушь. Они всегда были такие,а тут их ещё западные друзья подначивают и подкармливают.
      1. isv000 Ранг пользователя
        isv000
        +1
        Сегодня, 22:02
        Цитата: Dizel200
        Адам же был хохлом и море они выкопали и другая муть. И в это они свято верят,а тут какой-то папа предлагает чушь. Они всегда были такие,а тут их ещё западные друзья подначивают и подкармливают.

        Минуточку! Тут новая версия нарисовалась от восточных соседей, наследников Золотой Орды - Адам был казахом!
    4. Metallurg_2 Ранг пользователя
      Metallurg_2
      +4
      Сегодня, 21:21
      Ну так в чем проблема? Пусть Верховная Рада примет соответствующее постановление.
      1. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        -1
        Сегодня, 21:27
        Цитата: Metallurg_2
        Пусть Верховная Рада примет соответствующее постановление.

        Когда власть, вмешивается в религию, это уже не власть.
      2. Монтесума Ранг пользователя
        Монтесума
        0
        Сегодня, 21:52
        Цитата: Metallurg_2
        Ну так в чем проблема? Пусть Верховная Рада примет соответствующее постановление.

        И этим постановлением строго постановить: Если Франциск не сможет правильно выговорить контрольное проверочное слово "паляныця", то не считать его главой католической церкви, как явного "прихильника москалiв". lol
    5. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      0
      Сегодня, 21:23
      Без просветная тупость, отсутствие образования и селюковская ни чем не оправданная гордыня. Это так по западенски.
      1. Кот Александрович Ранг пользователя
        Кот Александрович
        0
        Сегодня, 22:21
        Пленник! У Вас-то самого что с образованием? Столько ошибок в маленьком тексте! laughing
        А, жетва ЕГЭ.
        1. Пленник Ранг пользователя
          Пленник
          0
          Сегодня, 22:48
          Похоже мы оба жертвы "ЕГЭ". Сужу по Вашим ошибкам. laughing
    6. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 21:24
      Нет предела тупости,украинства. Украинство- психическое заболевание. И не иначе...
    7. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +1
      Сегодня, 21:25
      Представители киевского режима теперь предлагают, ни много ни мало, лишить Франциска статуса папы римского.

      Интересное решение еврейского режима Киева, лишить Папу Римского его звания, если они не католического вероисповедования.
    8. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 21:27
      Честно говоря папа Римский ( поборник однополых браков) воду мутит ,если украинские власти согласятся следующее его заявление будет:Мир на Украине наступит ,если Россия уйдёт с Украины! Мамой клянусь.За радужную ленточку в которой он иногда " вышивает" ему светит срок в России ,если он у нас появится.
    9. bambr731 Ранг пользователя
      bambr731
      +1
      Сегодня, 21:30
      Представители киевского режима теперь предлагают, ни много ни мало, лишить Франциска статуса папы римского. Местечковая спесь или полная потеря рассудка с отрывом от реальности?

      Всё, что говорят представители киевского режима - болтовня для самих себя. Говорят, чтобы просто говорить, чтобы о них не забыли. С папой римским они перегнули. Зеле осталось, до кучи, предложить состав американского конгресса поменять
    10. Stenolaz Ранг пользователя
      Stenolaz
      0
      Сегодня, 21:34
      Так они же другой конфессии. Совсем обнаглели. Спросили бы у нас как с ними обращаться. А надо так: "Ничего не получите - ни одного патрона, ни гроша ломаного пока на коленях, в рубище, посыпая голову пеплом и облизывая туфли папы просить у него прощения" И заскулят наглецы...
    11. Buyan Ранг пользователя
      Buyan
      0
      Сегодня, 21:35
      Цитата: Aken
      Кому, интересно, предлагают? Кто должен лишать? Пан Бидон, что-ли?
      И кто именно предложил? Кто там такой креативный?

      Глава раскольничей церкови на 404
      1. Кот Александрович Ранг пользователя
        Кот Александрович
        0
        Сегодня, 22:24
        Это точно он? Вы уверены? Ссылочку на источник разместите, пожалуйста.
    12. Фразах Ранг пользователя
      Фразах
      -1
      Сегодня, 21:44
      Хозяйское высокомерие и хамство нашло живейший отклик у чубатой шайки. Сейчас оно прорывается и у хозяйских подручных чертей, с которых сползло одеяние ангелов. Украина полигон всего, чего черти и их хозяева хотят видеть в "райском саду" уже в ближайшем будущем. Вероятно, королевским кланам надоело прятаться в тени, они желают открыто править своей империей доллара. Только наивный полагает, что монархия стала опереттой. Была и есть, с помощью финансовых гнид вертит всех на императорском жезле.
    13. isv000 Ранг пользователя
      isv000
      0
      Сегодня, 21:49
      В Киеве после повторения Франциском призыва начать переговоры с Россией предложили лишить его статуса папы римского

      А вот тут х охлам амананга! Папа уходит из Ватикана только вперёд ногами, а потом бодяга затянется с 12-ю кардиналами, будут кота за хвост таскать пока белый дым не пойдёт...
    14. Комментарий был удален.
    15. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
      Иезекиль 25-17
      0
      Сегодня, 22:07
      Кто предлагает то? Те чьи предки участвовали в распятии Христа??? А ну как Папа вспомнит про свой сан и предаст их всех Анафеме???
    16. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 22:09
      В Киеве после повторения Франциском призыва начать переговоры с Россией предложили лишить его статуса папы римского
      . Так зелебобики... нечисть обыкновенная.
    17. IlgizL Ранг пользователя
      IlgizL
      0
      Сегодня, 22:11
      Мощно конечно агентом кремля сделать САМОГО ПАПУ...это ж что надо принять чтоб такое сказануть чубатым.
    18. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 22:16
      Ага-лишить и пинками из Ватикана-выгнать laughing

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