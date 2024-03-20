Украинский экс-министр: Если Украина победит, то расплатится с США российскими нефтью, газом, алмазами и мехами

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Украинский экс-министр: Если Украина победит, то расплатится с США российскими нефтью, газом, алмазами и мехами

На Украине в связи с инициативой отдельных американских конгрессменов перевести военную помощь на кредитные рельсы всё чаще стали поднимать вопрос, а чем же в таком случае платить. В Киеве вдруг стали осознавать, что западные рейтинговые агентства не просто так не присваивают украинской экономике статус дефолтной. Основная причина таких действий может быть связана с тем, что Запад ожидает от Киева (рано или поздно) выплат за всё то, что уже было передано, в первую очередь по линии МВФ и Всемирного банка.

Напомним, что на данный момент украинской экономике присвоен кредитный рейтинг, который на пару ступеней выше дефолтного. Это означает, что кредиты для Киева даются под немыслимые проценты.



Потрясающий вариант развития событий с возможным погашением кредитов предложил бывший министр инфраструктуры Украины В.Омелян. По его словам, имеют место всего два варианта развития событий:

Вариант первый – Украина побеждает в войне, и с кредиторами, с США расплатится очень легко – российской нефтью, газом, алмазами, мехами.

Второй вариант, по словам Омеляна, таков:

Если Украина проиграет, то и расплачиваться уже не нужно будет, так как Запад будет занят тем, как бы ему вообще выжить.

По сути, украинский экс-чиновник обозначил главное: стремление Запада: руками Украины заполучить доступ к российским недрам, к колоссальным российским ресурсам. По большому счёту, никаким секретом этого для нас, россиян, никогда и не являлось. Но факт в том, что теперь это вполне чётко и осознанно обозначено противником. То есть, речь идёт уже даже не о пресловутом «выходе на границы 1991 года», а о полном переводе России в режим оккупированной территории, бесплатно обслуживающей долларовую гегемонию. Как говорят математики, что и требовалось доказать.
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    35 комментариев
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    1. Тарелка Ранг пользователя
      Тарелка
      +7
      Сегодня, 21:34
      Если Украина проиграет, то и расплачиваться уже не нужно будет, так как Запад будет занят тем, как бы ему вообще выжить.

      Интересно, украинцы и правда верят, что от одного их поражения Запад будет поставлен в такую трудную ситуацию? Кто, где и когда внушил им, что они - центр мира?
      1. bambr731 Ранг пользователя
        bambr731
        +7
        Сегодня, 21:38
        Кто, где и когда внушил им, что они - центр мира?

        С 2014-го весь Запад внушал. Из каждого утюга
        1. carpenter Ранг пользователя
          carpenter
          +2
          Сегодня, 21:50
          Цитата: bambr731
          С 2014-го весь Запад внушал. Из каждого утюга

          А не с Горбачева ли, это началось ?. Когда он признал "Рух" и далее.
      2. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        +2
        Сегодня, 21:48
        Цитата: Тарелка
        Интересно, украинцы и правда верят, что от одного их поражения Запад будет поставлен в такую трудную ситуацию?

        Некоторые в Афганистане, тоже верили.
      3. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 21:57
        Украинский экс-министр: Если Украина победит, то расплатится с США российскими нефтью, газом, алмазами и мехами...

        Достаточно прочитать "Если Украина победит"... А потом долго смеяться над mупостью тех кто даёт деньги УкроРейху взаймы... Легче потрогать мираж, чем получить от Окраины российскую нефть, газ, золото и меха... Ну разве что мы купим у креаклов за это саму Украину... Причём целиком и полностью... am
      4. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 21:59
        Цитата: Тарелка
        Интересно, украинцы и правда верят, что от одного их поражения Запад будет поставлен в такую трудную ситуацию? Кто, где и когда внушил им, что они - центр мира?

        Ситуация парадоксальная - Украина, как Вы правильно отметили, вовсе не центр мира, а скорее, то, что ставят на задворках - туалет типа "сортир" или яма помойная...
        С другой стороны - для Запада поражение Украины есть очень и очень нехороший сигнал к самоспасению.
        Причинно-следственную связь этот "мыслитель" определил правильно, только приоритет субъектов неправильно расставил.

        Всё потому, что от самой Украины как таковой тут ничего не зависит. Победа Украины, если на секунду это допустить, самой Украине не принесёт ни фига. Она расплачиваться ни с кем нашими богатствами не будет - Запад сам возьмёт то, что захочет, без "помощи" или посредничества Украины.
        А вот после нашей Победы Запад сядет в такую огромную лужу, что тот же Афганистан покажется маленьким плевком в душу Америки. Потому что восстановить существовавший порядок с "гегемоном" и "приближёнными" у них не получится.

        Ситуацию можно будет по значению сравнить только с нашей Победой в Великой Отечественной и, как следствие той Победы - крах мировой колониальной системы. Тогда рост авторитета СССР привёл к нехорошим для колонизаторов последствиям, и теперь то же самое будет. Как, например, после нашей Победы на Украине будет чувствовать себя та же Германия и будет ли она дальше шестерить перед Америкой, которая продула всё, куда додумалась сунуться?

        А поскольку Запад вне колониализма в том или ином виде существовать не умеет, то ему очень и очень придётся думать, как выжить дальше.
        В этом укронедоумок, как ни странно, прав.
        1. Болторез Ранг пользователя
          Болторез
          -2
          Сегодня, 22:16
          Запад вне колониализма в том или ином виде существовать не умеет
          Умеет. Запад создает и производит товары, которые во всем остальном мире хотят купить и покупают, расплачиваясь в итоге нефтью, металлами, лесом. Можно назвать это колониализмом, но этот миропорядок не изменится, пока в Камеруне не станут строить самолеты, а в Боливии- литографы.
        2. Алексей Лантух Ранг пользователя
          Алексей Лантух
          0
          Сегодня, 22:26
          Как, например, после нашей Победы на Украине будет чувствовать себя та же Германия и будет ли она дальше шестерить перед Америкой, которая продула всё, куда додумалась сунуться?

          Похоже на то, что америкосы сваливают Украину на ЕЭС, которые в основном и будут оплачивать войну и мало того они не прочь втянуть ЕЭС в войну с Россией. Их даже не особо заботит проигрыш Европы, которая за океаном и больше не будет конкурировать с США. И это вполне рабочий план.
      5. ZovSailor Ранг пользователя
        ZovSailor
        0
        Сегодня, 22:07
        Тарелка

        Сегодня, 21:34
        Если Украина проиграет, то и расплачиваться уже не нужно будет, так как Запад будет занят тем, как бы ему вообще выжить.

        Интересно, украинцы и правда верят, что от одного их поражения Запад будет поставлен в такую трудную ситуацию? Кто, где и когда внушил им, что они - центр мира?
        Есть инфа, после выборов и на встрече с Коллегией ФСБ, СВР , МО даны указания и усилили ССО и ШГ и агентуру, разведку!
        Пару часов назад около 20 час мск в Харькове Заискандерили иносс сра нных зверей-любителей сафари,
        Ждём официального подтверждения МО!
    2. Обычный Ранг пользователя
      Обычный
      +7
      Сегодня, 21:35
      Пока вы расплачиваетесь внутренними органами. Не останавливайтесь, чубатые.
      1. ААК Ранг пользователя
        ААК
        -6
        Сегодня, 21:40
        А я бы рассмотрел данный вопрос слегка в иной плоскости - а чем таким украинским будет расплачиваться с Китаем, США и ЕС наше руководство в случае окончательной победы над бандерами?
        1. Василенко Владимир Ранг пользователя
          Василенко Владимир
          +2
          Сегодня, 21:52
          Цитата: ААК
          а чем таким украинским будет расплачиваться с Китаем, США и ЕС наше руководство в случае окончательной победы над бандерами?
          расплачиваться за что?!
        2. Фанат Стопореза
          Фанат Стопореза
          +3
          Сегодня, 21:57
          Тебя им отдадим.Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
        3. Монтесума Ранг пользователя
          Монтесума
          +2
          Сегодня, 22:29
          Цитата: ААК
          А я бы рассмотрел данный вопрос слегка в иной плоскости - а чем таким украинским будет расплачиваться с Китаем, США и ЕС наше руководство в случае окончательной победы над бандерами?

          Предлагаемая вами плоскость находится в другом измерении и с реальностью не пересекается. request yes
    3. oldzek Ранг пользователя
      oldzek
      +1
      Сегодня, 21:36
      мечты,мечты где ваша сладость...ведь реальность...такая гадость.нормальный такой бандит...типа:что моё то моё ,а что твоё то это наше.
    4. Сергей_Моряк Ранг пользователя
      Сергей_Моряк
      +1
      Сегодня, 21:38
      Смешно читать такие высказывания неДополитиков!!
    5. Фаталист Ранг пользователя
      Фаталист
      0
      Сегодня, 21:39
      Это тот министр Омелян, который освоил энный лярд денег на создание "Гипер Лупа", который так и остался в мечтах оного.))
      1. Василенко Владимир Ранг пользователя
        Василенко Владимир
        +2
        Сегодня, 21:50
        Цитата: Фаталист
        освоил энный лярд денег на создание "Гипер Лупа"
        1. Себастьян Аристархович Перейра Ранг пользователя
          Себастьян Аристархович Перейра
          +1
          Сегодня, 21:56
          "...Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в интервью изданию «Обозреватель» выразил уверенность, что проект вакуумного поезда Илона Маска «Гиперлуп» будет реализован на Украине. И что оптимистический сценарий реализации проекта на Украины — 2023-2025 годы...."

          Этот чувак "отвечает" за каждое сказанное им слово !
      2. LIONnvrsk Ранг пользователя
        LIONnvrsk
        0
        Сегодня, 22:03
        Цитата: Фаталист
        который так и остался в мечтах оного

        Луп в мечтах, зато лярд в карманах! laughing
    6. Болторез Ранг пользователя
      Болторез
      +4
      Сегодня, 21:46
      о полном переводе России в режим оккупированной территории, бесплатно обслуживающей долларовую гегемонию.
      В британских СМИ первую пару месяцев после начала СВО об этом писали как о свершившемся факте. Расчет был на дворцовый переворот, поддержанный большей частью народа, чей уровень жизни должен был резко упасть- прогнозировали нехватку продовольствия и бензина (это в России), что вкупе с сокрушительными успехами укроармии должно было этот самый народ деморализовать. На рулежку в Кремль планировались "русские демократы, пострадавшие от репрессий"- ходор, сисян (его до сих пор видели реальным народным лидером) и чич. Это демократическое правительство, как заверялось, поведет Россию курсом, соответствующим западной демократии. Именно поэтому в Европу запустили укробеженцев- расчет был, что через пару месяцев они поедут обратно считать репарации и благодарить "свободный мир". Как-то так.
    7. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +1
      Сегодня, 21:47
      Вариант первый – Украина побеждает в войне, и с кредиторами, с США расплатится очень легко – российской нефтью, газом, алмазами, мехами.

      Интересно, а кто же вам удодам, это даст, вы и так все получали от России, Империи, СССР и от РФ.
      Теперь путь вас "кореша" янки кормят.
    8. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      +2
      Сегодня, 21:47
      все суть шароварников, что нить взять на халяву и при этом еще и надуть партнера
      именно по этому принципу они и живут со времен разбойничьего псевдо государственного образования под названием сечь
    9. Комментарий был удален.
      1. Младший рядовой Ранг пользователя
        Младший рядовой
        0
        Сегодня, 21:53
        Так у монсант и происходит зуд в заднем проходе. Они думали что все черноземное скупили, а здесь все обломалось. А не повоевать ли за демократию?
    10. goscha_04 Ранг пользователя
      goscha_04
      0
      Сегодня, 21:50
      Да там не один нарик у них ,там все ,как говорится должность можно потерять ,а привычки останутся
    11. Младший рядовой Ранг пользователя
      Младший рядовой
      0
      Сегодня, 21:50
      Бред какой-то. Украине уже нечем расплачиваться. Поэтому инвесторы особо денег не заносят. Ну если только в плане ослабления России. А это уже геополитика и Украина к ней не имеет никакого отношения.
    12. ДжонниЭл Ранг пользователя
      ДжонниЭл
      0
      Сегодня, 21:52
      А если не победит, то тоже расплатится - своим очком.
    13. Rage66 Ранг пользователя
      Rage66
      0
      Сегодня, 21:57
      А еще пшеницей, ураном, электроэнергией, территориями.... Что? Мало?
      Дайте подумать.... Навозом, макулатурой и женщинами с пониженной социальной ответственностью...
      Что? Мало? Давайте проведем дополнительные консультации yes
    14. Вадим С Ранг пользователя
      Вадим С
      0
      Сегодня, 21:58
      То есть он рад любому исходу, типа их все равно не коснется laughing Напрочь отбитый
    15. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 22:07
      По любому, оно дебилус конченый...
      Про победит... можно не обсуждать вообще, просто бреб
      Про не победит... запад начнёт выкручиваться, переобутся и все такое прочее.
      В общем, квартал 95 на выезде...
    16. isv000 Ранг пользователя
      isv000
      0
      Сегодня, 22:13
      Этот щегол на заставке бывший министр?" belay Порулил, ушел в сторонку, дал другому порулить...
    17. Knell Wardenheart Ранг пользователя
      Knell Wardenheart
      0
      Сегодня, 22:15
      Украинский экс-министр: Если Украина победит, то расплатится с США российскими нефтью, газом, алмазами и мехами

      И невольниками, невольниками ! Торговец черным деревом , ахаха .Вот это фантазия , чиорд, ему б книги писать .. am
    18. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 22:18
      А чего не традиционными-мехами, медом и воском?-и еще можно-лаптями laughing
    19. tatarin1972 Ранг пользователя
      tatarin1972
      0
      Сегодня, 22:32
      Бандерлоги, кого вы победить собрались? Идите грибы собирайте, отсосиновики.
    20. БМП-2 Ранг пользователя
      БМП-2
      0
      Сегодня, 22:42
      "Экс-министр" не означает "экс-лжец". Лжецы бывшими не бывают! yes

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