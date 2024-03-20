Украинский экс-министр: Если Украина победит, то расплатится с США российскими нефтью, газом, алмазами и мехами...

Вариант первый – Украина побеждает в войне, и с кредиторами, с США расплатится очень легко – российской нефтью, газом, алмазами, мехами.

Если Украина проиграет, то и расплачиваться уже не нужно будет, так как Запад будет занят тем, как бы ему вообще выжить.

На Украине в связи с инициативой отдельных американских конгрессменов перевести военную помощь на кредитные рельсы всё чаще стали поднимать вопрос, а чем же в таком случае платить. В Киеве вдруг стали осознавать, что западные рейтинговые агентства не просто так не присваивают украинской экономике статус дефолтной. Основная причина таких действий может быть связана с тем, что Запад ожидает от Киева (рано или поздно) выплат за всё то, что уже было передано, в первую очередь по линии МВФ и Всемирного банка.Напомним, что на данный момент украинской экономике присвоен кредитный рейтинг, который на пару ступеней выше дефолтного. Это означает, что кредиты для Киева даются под немыслимые проценты.Потрясающий вариант развития событий с возможным погашением кредитов предложил бывший министр инфраструктуры Украины В.Омелян. По его словам, имеют место всего два варианта развития событий:Второй вариант, по словам Омеляна, таков:По сути, украинский экс-чиновник обозначил главное: стремление Запада: руками Украины заполучить доступ к российским недрам, к колоссальным российским ресурсам. По большому счёту, никаким секретом этого для нас, россиян, никогда и не являлось. Но факт в том, что теперь это вполне чётко и осознанно обозначено противником. То есть, речь идёт уже даже не о пресловутом «выходе на границы 1991 года», а о полном переводе России в режим оккупированной территории, бесплатно обслуживающей долларовую гегемонию. Как говорят математики, что и требовалось доказать.