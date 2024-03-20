Украинский экс-министр: Если Украина победит, то расплатится с США российскими нефтью, газом, алмазами и мехами
На Украине в связи с инициативой отдельных американских конгрессменов перевести военную помощь на кредитные рельсы всё чаще стали поднимать вопрос, а чем же в таком случае платить. В Киеве вдруг стали осознавать, что западные рейтинговые агентства не просто так не присваивают украинской экономике статус дефолтной. Основная причина таких действий может быть связана с тем, что Запад ожидает от Киева (рано или поздно) выплат за всё то, что уже было передано, в первую очередь по линии МВФ и Всемирного банка.
Напомним, что на данный момент украинской экономике присвоен кредитный рейтинг, который на пару ступеней выше дефолтного. Это означает, что кредиты для Киева даются под немыслимые проценты.
Потрясающий вариант развития событий с возможным погашением кредитов предложил бывший министр инфраструктуры Украины В.Омелян. По его словам, имеют место всего два варианта развития событий:
Второй вариант, по словам Омеляна, таков:
По сути, украинский экс-чиновник обозначил главное: стремление Запада: руками Украины заполучить доступ к российским недрам, к колоссальным российским ресурсам. По большому счёту, никаким секретом этого для нас, россиян, никогда и не являлось. Но факт в том, что теперь это вполне чётко и осознанно обозначено противником. То есть, речь идёт уже даже не о пресловутом «выходе на границы 1991 года», а о полном переводе России в режим оккупированной территории, бесплатно обслуживающей долларовую гегемонию. Как говорят математики, что и требовалось доказать.
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