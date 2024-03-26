Полубронебойная противокорабельная ракета
Потопленный хуситами сухогруз Rubymar в свои лучшие дни
Вечером 18 февраля 2024 года йеменские хуситы попали двумя противокорабельными ракетами в сухогруз Rubymar, ходивший под флагом Белиза. Судно имело на борту 21 тысячу тонн удобрений – фосфата аммония и сульфата аммония, и шло из саудовского порта Рас-аль-Хэйр в болгарский порт Варна. Но прибыть в назначенный порт ему было не суждено.
Одна из ракет попала в борт, в районе машинного отделения, и разрушила топливную цистерну. За судном образовалось длинное нефтяное пятно. Сухогруз набирал воду через пробоину, но тонул долго. Только 1 марта судно, наконец, затонуло. Счет тоннажа открыт.
Распространенные хуситами кадры быстро тонувшего судна на поверку оказались поддельными, и это была съемка совсем других судов, а не того, что было атаковано.
Поврежденный сухогруз оставляет за собой нефтяной след
Конец. Сухогруз скрылся под водой
Дыма много – толку мало
Это событие привлекло мое внимание в связи со старой темой о методах борьбы с торговым судоходством противника. Так уж получилось, что хуситы первыми пошли этой дорогой и получили первый практический опыт.
В частности, оказалось, что вполне возможно противокорабельной ракетой потопить довольно крупное судно. Затонувший Rubymar, построенный в 1997 году, был в длину 172 метра, в ширину 27 метров, имел вместимость 19 420 тонн и дедевейт 32 211 тонн.
Однако в общем успехи хуситов оказались довольно скромными. С 24 ноября 2023 года по конец марта 2024 года было атаковано 42 торговых судна, в том числе 8 – беспилотными летательными аппаратами и 34 – различными ракетами. Из них было потоплено одно судно и еще одно было брошено экипажем в поврежденном состоянии. Эти обе атаки были ракетными. Самый серьезный урон при атаках беспилотными аппаратами состоял в нарушении энергопитания судна, исправленного экипажем.
Насколько можно судить по имеющимся данным, противокорабельные ракеты, как правило, наносили небольшой ущерб. Взрыв противокорабельной ракеты на палубе или в районе надстройки не наносил судам повреждений, способных вызвать затопление. Дыма много – толку мало.
Это ставит вопрос о повышении эффективности противокорабельных ракет. Ранее я рассматривал этот вопрос и высказывался против использования противокорабельных ракет. Однако выбирать не из чего. ПКР остаются наиболее доступным и наиболее универсальным морским оружием.
Толстые борта и палубы
Современные торговые суда не только большие, но и имеют довольно толстые борта и палубы. Например, автомобилевоз Sunrise Ace имеет толщину борта ниже 7-й палубы 25 мм. Двухкорпусные контейнеровозы и сухогрузы имеют внешний корпус толщиной 14–19 мм, а внутренний – 12–14 мм. Толщина палубы танкеров достигает 30 мм. Бывают и более толстые конструкции. Чем больше судно, тем более толстыми делаются его борта и палубы.
В этом и заключается секрет малой уязвимости торговых судов при попадании противокорабельных ракет. Алюминиевая ракета не может пробить сталь такой толщины, усиленную стрингерами и шпангоутами, и взрыв боевой части ракеты происходит снаружи, а не внутри корабля. Ущерб оказывается небольшим.
Потопление сухогруза Rubymar, очевидно, было обусловлено однокорпусной конструкцией судна, а также его состоянием. Не исключено, что корпус поржавел или был расшатан штормами, и ракете повезло попасть в ослабленное место.
Чтобы потопить торговое судно, ракете нужно пробить борт как можно ближе к ватерлинии, если атака идет в борт. Или же, если атака идет сверху, пробить две или три палубы и взорваться на днище судна. Тогда есть шанс, что образуется пробоина, приводящая к затоплению.
Но, как уже говорилось, противокорабельная ракета не может пробить двойной корпус или палубы.
Что делать?
Задача не из простых. Нужно изобрести некую модификацию, не выходящую за пределы конструкции и массогабаритных характеристик ракеты.
Пробить сталь
В связи с этим вспоминается знаменитая атака на Перл-Харбор 7 декабря 1941 года, когда японцы потопили линкор USS Arizona. Для обычных авиабомб линкор был почти неуязвим. Толщина главной броневой палубы составляла 3 дюйма или 76,2 мм. Обычная авиабомба просто разбивалась, ударясь в такую броню. Японцы изготовили особые бомбы Type 99 No. 80 Mk 5 из 41-см бронебойных снарядов, снабженных стабилизаторами, калибром 797 кг.
Но и это оказалось непростой задачей. Японские самолеты добились четыре попадания такими бомбами, три из которых нанесли небольшой ущерб. Лишь последняя бомба пробила броневую палубу в районе второй башни и вызвала взрыв артиллерийского погреба, который разрушил носовую часть линкора и пустил его на дно бухты.
Взрыв линкора «Аризона»
При падении с высоты около 3 000 метров авиабомба развила скорость примерно 873 км/час, а кинетическая энергия удара достигла 23,4 мегаджоуля.
Отсюда вывод.
Чтобы пробить толстую сталь, нужна бронебойная боевая часть.
Можно ли такое сделать на противокорабельной ракете?
Думается, что можно.
Для этого нужна боевая часть, выполненная в виде полубронебойного фугасного снаряда. Баллистический обтекатель не нужен.
Общее устройство ПКР П-800 «Оникс»/«Яхонт». В боевом отделении вполне помещается полубронебойный снаряд без баллистического обтекателя
Поскольку не стоит задачи пробития толстой броневой стали, а значительно более тонкой стали бортов и палубы торговых судов, то снаряд можно выполнить в форме стальной трубы из вязкой хромоникелевой стали, на носовую часть которой крепится на резьбе бронебойный наконечник, а на донную часть – взрыватель с замедлителем.
Для иллюстрации идеи – устройство немецкого 380-мм полубронебойного фугасного снаряда
Заряд взрывчатки придется сократить на вес стальной оболочки, но зато он сработает ощутимо эффективнее, если взорвется, например, в топливной цистерне судна, в танке с нефтью или нефтепродуктами танкера, или же взорвется в машинном отделении. Осколки снаряда, разлетающиеся внутри судна, нанесут многочисленные вторичные повреждения, вплоть до пробоин в бортах и в днище судна.
Бронебойный наконечник, который проложит боевой части дорогу внутрь судна, сыграет свою роль и после взрыва. Оторвавшись от снаряда, он полетит дальше, ускоренный взрывной волной. При атаке ракетой сверху и взрыве снаряда внутри судна, наконечник вполне может протаранить днище судна и создать довольно большую пробоину в подводной части.
Разрушения от взрыва и пожар будут препятствовать борьбе за живучесть и заделке пробоины. Чтобы пожар разгорался лучше, опционально можно добавить в снаряд термитные элементы.
При таком оснащении противокорабельной ракеты шансов на то, чтобы потопить даже весьма крупное торговое судно с одного-двух попаданий, существенно больше.
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