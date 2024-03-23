Предателям не место в новой России. Мы внутренне меняемся

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Предателям не место в новой России. Мы внутренне меняемся

С каким удовольствием я читал цитаты из выступления президента Путина на расширенной коллегии ФСБ РФ по вопросу поиска и наказания предателей. Ну наконец-то все встало на свои места. Наконец-то предателей XXI века приравняли к предателям середины и конца прошлого века. Закончена эпоха вседозволенности и сурового поглаживания по головке: «Так делать нельзя».

Иногда было до боли в сердце обидно, когда читал о ликвидации какого-то террориста-предателя времен чеченских войн, а в следующей заметке о каком-то сроке «заблудившемуся» россиянину, который воевал против наших войск. Ну почему так? Разве современный предатель менее предатель, чем предатель давно прошедших времен?



Мне иногда задают вопросы по поводу СМЕРШа. Почему не возрождают эту структуру, ведь она доказала свою эффективность во время Великой Отечественной? Достаточно трудно объяснить спросившему, что время изменилось, что существуют подразделения, которые не менее эффективно выполняют эту работу, что те предатели, о которых сообщает пресса, найдены не случайно, а благодаря кропотливой работе именно этих органов.

Смотришь на кадры задержания очередного российского члена РДК, который не принимал участия в боевых действиях, а «всего лишь» помогал материально, вербовал предателей, распространял литературу, при этом гордо заявлял, что он борец против государства, и где-то внутри возникало желание самосуда. Эту мразь надо давить! Представляю, что творится на душе у тех, кто это слушает рядом с ним.

Усилить работу по всем направлениям...


Требование президента некоторые восприняли как некий упрек спецслужбам. Быстро же мы забыли, кем был президент в предыдущей должности, какую структуру он возглавлял. Путин прекрасно знает возможности ФСБ. А для тех, кто этого не понял, приведу прямую цитату. Кстати, впервые власовцы и те, кто сейчас воюет за Украину, названы в одном контексте. Всегда полезно обратиться к первоисточнику:

«Когда я сказал про этих предателей, я прошу, так, как это всегда было в нашей истории, не забывать, кто они такие, выявлять их поименно. Мы будем наказывать их без срока давности, где бы они ни находились. И прошу уделить достаточно внимания этому направлению деятельности, чтобы неповадно было никому. Мы помним, что власовцы творили на советской земле. И этим никогда не простим».

Знаете, когда я узнал о подготовке операции по противодействию ДРГ, которые попытаются приникнуть на территорию России перед выборами, масштабов этой операции я не представлял. Потому и был немного удивлен, когда началась эта мясорубка. Удивлен тем, что обе стороны практически не церемонились с противником. Бить и ещё раз бить…

В разговорах с теми, кто как-то причастен к операции, меня поразил тот факт, как буднично они рассказывают о боях.

«Прут. Под химией. Перемалываем всем, что есть в наличии. ВКС и арта очень помогают… Поле перед позицией просто завалено желтушниками...»

И ни одной жалобы! Все есть, всего хватает. Всегда считал, что так не бывает, но жалоб нет… Очень рад, что моё мнение совпадает с мнением президента Путина:

«Хочу в этой связи поблагодарить наших пограничников, солдат и командиров армейских подразделений, бойцов Росгвардии, сотрудников ФСБ, МВД, добровольцев из отрядов территориальной обороны за четкие, слаженные действия. И конечно, хочу поблагодарить всех, кто сражается сейчас в одном строю, защищая наших граждан и границу Российской Федерации».

Безусловно, первыми в списке предателей сегодня стоят те, кто сейчас пытается кошмарить приграничные области РФ. Как по мне, там разговор должен быть короткий. Пленных не брать. Собаке собачья смерть. Да простят меня эти милые животные. Но я опять о других. О тех, например, кто пакостил на выборах, кто материально поддерживает Украину, кто прямо работает «по неведению» на СБУ и прочих.

Сколько таких пособников сейчас находится на нашей территории?

Девушка с испуганными глазами, которую шантажировали «коллекторы» из банка, бабулька – божий одуванчик, которой не хватает пенсии, алкаш, которому не на что выпить… И зеленка в урне для голосования, СВУ в ящике управления движением, дроны возле систем ПВО и прочее.

Верить тому, что они говорят о причинах своих преступлений? Русский человек добрый… Поймет и простит. В крайнем случае, посадят на пару лет за хулиганство или что-то подобное... Обстоятельства так сложились...

А когда обстоятельства складывались по-другому?

У тех, над кем издевались в фашистских лагерях, были другие обстоятельства? Или у бойцов с винтовками и одной обоймой патронов против танков где-то под Москвой или Ленинградом в 1941 были в лучшем положении?

Может, сейчас всем хватает денег на жизнь? Все катаются как сыр в масле? Или те бойцы, что оторваны от семей и месят весенний украинский чернозем, в других обстоятельствах?

Может те, кто совершает преступления против государства, не понимают того, что они делают? Все они понимают. Всмотритесь в лица тех, кого задерживают. Они умышленно идут на преступление. Умышленно!

Может, не знают, как действовать, когда понимают, что попались на крючок иностранных спецслужб? Знают! Но вместо того, чтобы помочь поймать гаденышей, идут на преступление.

И ещё вопрос.

О том, знают ли спецслужбы о тех, кто потенциально готов к преступлению?

Отвечу так, по большей части да. Они не скрываются. Они выходят на митинги. Демократия. Россия слишком заботится о международном имидже. Человек должен иметь возможность высказывать свое мнение…

А в светоче демократии, в США, как поступили с теми, кто проник в здание Конгресса? Демократически посадили на приличные сроки! И что? Кто-то из американцев возмутился? Закон есть закон! Нарушил – наказан! И плевать на то, что скажет «цивилизованный мир». Это США, и там действует закон. Плохо ли, хорошо ли, но это так.

Недавно разговаривал с одним таким «демократом», давно сменившим российское гражданство на немецкое. Он очень удивился, что мне все равно, что говорит Запад о наших выборах. Мы же не признали!.. Что из того? Они не признали мой выбор. А я их просил признать? Я просто выбрал то, что мне подходит. Выбрал того, кого считаю достойным.

«Народ так не считает!» А я не народ? Я и есть народ. И нас большинство. Так что, будет работать принцип демократического централизма. Меньшинство подчиняется большинству. Высказывать свое мнение? Да, пожалуйста. Организовывать оппозиционные партии и движения? Не вопрос. Но лишь до того момента, пока все происходит по закону.

Митинг? Есть процедура, выполняя которую, вы не только проведете митинг, но вас ещё и охранять будут от ваших противников. А майданить мы не позволим. Насмотрелись на соседей.

И вот тут надо дать возможность спецам купировать опасность. Узнали о появлении радикальной организации или группы – провели соответствующие мероприятия.

Когда-то президент Путин высказался немного по-хулигански. Я про «мочить в сортире». Тогда все поняли, что началась «тихая война» с предателями. Что бы ни говорили наши враги. Да, по-хулигански, но иногда надо именно так. И я рад, что за годы своей работы в должности президента Путин не изменил своей позиции. Мочить везде и всегда!

Приведу ещё одну цитату.

На этот раз от того, кто «мочил» практически. От президента союза «Офицеры Группы Альфа» Алексея Филатова, которая опубликована во «Взгляде»:

«Правило, что ни один террорист не должен оставаться безнаказанным, для спецслужб действовало всегда. Деятельность ДРГ всегда квалифицировалась как терроризм. После «Норд-Оста», Буденовска и Беслана все силовые структуры были заточены на то, чтобы искать каждого бандита и террориста».

Наверное, читатели заметили, что я не делаю акцента на Украине, хотя у некоторых создается впечатление, что президент имел в виду именно тех, кто сейчас воюет там против нас. Нет!

Противник не дурак. И понимает, что тех, кто сейчас там, давно вычислили, и им не уйти от возмездия. Не спасут ни дальние страны, ни пластика, ни помощь иностранных спецслужб.

Россия – огромная страна со множеством соседей. Границы многих государств у нас пока условны. Диверсанты и шпионы это понимают. К сожалению, паспорта некоторых государств получить достаточно легко. Так что работать надо со всеми. Украинцы – всего лишь часть проблемы, причем самая видимая.

Демократия не означает вседозволенность


Закончу сегодня несколько неожиданно.

Скоро начнутся вопли западных «демократов» и наших «либерастов» о репрессиях в стиле Сталина. Когда спецслужбы начнут реально «брать за фаберже» предателей и их пособников. Мы уже видели это, например, после приговора террористке, которая принесла СВУ на презентацию.

Страна проводит спецоперацию. Недавно я летел на самолете в компании ребят-участников СВО. Кто-то после ранения, кто-то в отпуск… Мы разговаривали о том о сем. По большей части о мирной жизни. Мужики, прошедшие ад, говорили о проблемах, о которых раньше даже не задумывались. О детях, о студентах, отрицающих власть и порядок, о своих недочетах в мирной жизни.

Что характерно, я не увидел ни одной награды на груди. Да, есть, да, за дело, но это личное. Для себя. Для семьи и друзей, чтобы знали, что не подвел, что делал свою работу достойно. А гаденышей, которые мутят воду в тылу, мы сами передавим. Вот так, по-солдатски прямо. Эти люди помогут спецслужбам навести порядок в стране. Их не запугаешь и не запутаешь разговорами о свободе слова и прочем.

Россия очищается. Сбрасывает тот нарост грязи, который нам наваливали долгие десятилетия. К которому многие привыкли и даже приспособились так жить. Глобальные изменения, которые сейчас происходят, коснутся всех. И виноват в этом не Путин или кто-то другой из политической элиты страны. Эти изменения внутри нас. Внутри каждого из нас.

Мы меняемся...
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45 комментариев
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  1. Леха с Андроида. Ранг пользователя
    Леха с Андроида.
    -4
    Сегодня, 04:51
    Я в инете с этими предателями на своём диване уже много лет воюю. smile
    Развелось их как тараканов...особенно увлекательно вступать в схватку с убежденными рененатами и предателями желающими побомбить нашу страну и народ натовскими бомбами...на дух этих сволочей не переношу.
    1. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      0
      Сегодня, 05:58
      Без восстановления смертной казни в стране все принимаемые решения все лишь жалкие полумеры!Когда примут по настоящему волевое решение о отмене моратория на смертную казнь,это будет означать что власть действительно заботится о нас,об безопасности России как государства.
  2. ASAD Ранг пользователя
    ASAD
    +5
    Сегодня, 04:51
    Автор в своем репертуаре,Путин и элита не виновата. Это те,другие . Царство небесное погибшим при теракте, выздоровление пострадавшим.А бандитов надо искать и пока всех не найдут. Особенно заказчиков.
    1. Леха с Андроида. Ранг пользователя
      Леха с Андроида.
      -3
      Сегодня, 05:10
      Цитата: ASAD
      Путин и элита не виновата. Это те,другие .

      Кошка бросила котят это Путин виноват.
      Бросьте свое словоблудие...Путин не может на каждом углу стоять и контролировать ситуацию.
      Спрашивать надо с конкретных лиц ответственных за свой участок.
      Прошляпила разведка удар террористов...значит плохо работала.
      Плохо сработали оперативные органы которые с большим опозданием прибыли на место террористического акта...неужто опять в этом Путин виноват.
      Почему руководство Москвы не озаботилось охраной массового мероприятия оперативными работниками?... Опять Путин виноват?
      Массу проколов вскрыла вчерашняя трагедия...выводов из Норд-Оста властями Москвы не сделано.
      Внимательно просмотрел кадры расстрелов в помещении Крокуса...ни одного вооруженного полицейского там не было...вольготно себя террористы чувствовали...народ убивали как на скотобойне.
      1. ASAD Ранг пользователя
        ASAD
        +11
        Сегодня, 05:15
        Больше 20 лет наш президент руководит государством. Все руководители ведомств и в том числе силовые назначены Путиным. Значит это его ответственность что его подчинены прошляпили терракт.Хотя даже враги предупреждали.
        1. Леха с Андроида. Ранг пользователя
          Леха с Андроида.
          +1
          Сегодня, 05:23
          Не снимаю ответственности с Путина за подбор кадров...не берусь тут давать какие то рекомендации и советы ему.
          Он человек умный должен понять что ещё пара таких терактов и народ начнёт задавать неприятные вопросы уже ему.
          1. ROSS 42 Ранг пользователя
            ROSS 42
            +4
            Сегодня, 05:38
            Цитата: Леха с Андроида.
            и народ начнёт задавать неприятные вопросы уже ему.

            У вас на Андроиде жизнь устроена иначе? lol
            1. Леха с Андроида. Ранг пользователя
              Леха с Андроида.
              -2
              Сегодня, 05:42
              На Андроиде давно уже коммунизм установился, без всех непримиримых противоречий нашего общества. hi
              Хотелось бы чтобы люди жили в мире и согласии на нашей планете... но увы войны и кровопролития ещё долго будут терзать наше человечество.
              1. ROSS 42 Ранг пользователя
                ROSS 42
                +3
                Сегодня, 05:44
                Цитата: Леха с Андроида.
                Хотелось бы чтобы люди жили в мире и согласии на нашей планете...

                Так вот и я предполагаю, что нельзя установить мир и согласие на нашей планете, находясь при этом на Андроиде...
                1. Леха с Андроида. Ранг пользователя
                  Леха с Андроида.
                  0
                  Сегодня, 05:47
                  Надо... надо стремиться к этому находясь где угодно хоть на Андроиде хоть в Альфа-Центавра.
                  Мысли большинства людей материальны...хотя это звучит фантастично...но это так.
              2. Dart2027 Ранг пользователя
                Dart2027
                -1
                Сегодня, 06:54
                Цитата: Леха с Андроида.
                На Андроиде давно уже коммунизм установился, без всех непримиримых противоречий нашего общества.

                То есть там все теракты просто скрываются от народа, как это делалось в СССР.
          2. Ильнур Ранг пользователя
            Ильнур
            0
            Сегодня, 07:07
            народ начнёт задавать неприятные вопросы уже ему.

            А разве сейчас не задавал, что за либерализм с врагами внешними и внутренними, что за СВО, в котором врага не уничтожают в пыль... Звоночки, да нет, набат давно в колокола бьёт, с первыми обстрелами Белгорода и гибелью мирных людей...
      2. tsvetahaki Ранг пользователя
        tsvetahaki
        +6
        Сегодня, 05:30
        Цитата: Леха с Андроида.
        Путин не может на каждом углу стоять и контролировать ситуацию.

        Так и директор фирмы не выполняет всю работу сам.
        Но 24 года более чем достаточно для создания работающей системы.
        Почему руководство Москвы не озаботилось охраной массового мероприятия оперативными работниками?... Опять Путин виноват?

        И что, за это время (24 года) нельзя было найти людей для руководства Москвы, кто способен это делать???
        Если бы мне начальник отдела такие отмазки приводил - "я не могу за всем уследить, это вася из моей группы тестирования опять не справился..." Это было бы не смешно... это былобы принятие мер, причем не через 20 лет.
      3. Наган Ранг пользователя
        Наган
        +3
        Сегодня, 05:50
        Цитата: Леха с Андроида.
        Внимательно просмотрел кадры расстрелов в помещении Крокуса

        Ответственность на себя взял ИГИЛ - Исламское Государство Ирака и Леванта (запрещена в России). Что называется, во имя аллаха и в честь священного месяца рамадана.am
        1. Леха с Андроида. Ранг пользователя
          Леха с Андроида.
          -2
          Сегодня, 05:53
          Цитата: Наган
          Ответственность на себя взял ИГИЛ - Исламское Государство Ирака и Леванта (запрещена в России).

          Фэйк голимый...я хорошо помню как ведут себя террористы Игил во время своих акций.
          Здесь поведение террористов совершенно не типично для игиловцев...нет эти отморозки из другой организации.
          И потом не забывайте Игил детище ЦРУ США...навряд црушники так будут подставляться.
  3. Дед-дилетант Ранг пользователя
    Дед-дилетант
    +9
    Сегодня, 05:04
    Мое скромное мнение: для начала следует отменить мораторий на смертную казнь. Да, террористов можно и нужно ликвидировать на месте. Но предателей следует судить, и в некоторых случаях не просто давать им пожизненное, а казнить. Публично. То же самое следует делать с торговцами наркотиками и маньяками. Торговцы наркотиками уничтожают, пусть и не лучшую, но часть нашего населения. Разве массовое убийство не заслуживает смертной казни?
    1. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 05:51
      Цитата: Дед-дилетант
      Да, террористов можно и нужно ликвидировать на месте
      Хороший тому пример Израиля, когда он после Мюнхенской олимпиады на самом деле мочил всех террористов "в сортире", наплевав на этику и законы страны. Это, пожалуй единственное, в чем я согласен с действиями Израиля
      Цитата: Дед-дилетант
      То же самое следует делать с торговцами наркотиками
      На Филиппинах их всех отстреливают прямо на улицах. И правильно делают, экономят на судебных издержках. Нам бы перенять такой опыт
    2. Наган Ранг пользователя
      Наган
      +1
      Сегодня, 05:51
      Сажать их пожизненно. На кол.
  4. turembo Ранг пользователя
    turembo
    +8
    Сегодня, 05:14
    Статья оличная! Меня очень вдохновила, вот беремся за руки с единорогом, пряничным мишкой, и дружно вприпрыжку по радуге мы идём в нашу мармеладную страну.... По факту есть огромное количество предателей страны, вот которых в упор не видят некоторые наши защитники, и они далеко не зелёнкой ящики поливают, а грабят, марадерят, и паразитируют на стране, но оказывается они большие патриоты....
  5. Комментарий был удален.
  6. антивирус Ранг пользователя
    антивирус
    +3
    Сегодня, 05:15
    К сожалению согласен.
    +
    Все контролировать нельзя, нужен внутренний стержень. Подсознание из "пороть пока поперек лавки помещается" потом поздно.иначе лебедь, рак и щука.
    Что и вчера видели.
    1. Uncle Lee Ранг пользователя
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 06:35
      Идет война против России ! Какие могут быть песни и танцы....А уж если проходят такие мероприятия, то должны быть приняты надлежащие меры безопасности.
  7. tatra Ранг пользователя
    tatra
    +4
    Сегодня, 05:28
    Почему из всех Государств на территории бывшего СССР ,подобное происходит только в одном Государстве ? Почему в этом Государстве так много "врагов народа " и "наймитов вражеских Государств "? Может ,в этом Государстве что-то неправильно ?
    1. Владимир_2У Ранг пользователя
      Владимир_2У
      -1
      Сегодня, 05:37
      Цитата: tatra
      Почему из всех Государств на территории бывшего СССР ,подобное происходит только в одном Государстве ? Почему в этом Государстве так много "врагов народа " и "наймитов вражеских Государств "? Может ,в этом Государстве что-то неправильно ?

      Украина - это недогосударство! Потому что у государства не может быть единственной цеди, причём навязанной извне - уничтожения другой страны.
    2. Леха с Андроида. Ранг пользователя
      Леха с Андроида.
      0
      Сегодня, 05:38
      Цитата: tatra
      Государстве так много "врагов народа " и "наймитов вражеских Государств "?

      Да расскажите нам почему так много коммунистов перекрасились в буржуев, почему произошла смычка коммунистов с Навальнятами.
      Почему коммунисты вдруг оказались частными владельцами предприятий.
      1. tatra Ранг пользователя
        tatra
        +3
        Сегодня, 05:42
        И кого же Вы называете коммунистами ? Тех ,кто с Перестройки вместе со всеми врагами коммунистов клевещут на большевиков-коммунистов ,оправдывают преступления их внешних и внутренних врагов ,восхваляют Николая II , прикидываются демократами и либералами ?
        И с какой стати в этой теме Вы приплели советских коммунистов ?
        1. Леха с Андроида. Ранг пользователя
          Леха с Андроида.
          -2
          Сегодня, 05:44
          Да я ваш лозунг постоянно вспоминаю о врагах коммунистов...они враги во всем виноваты...одна беда эти самые враги в среде коммунистов и появляются почему то.
          1. tatra Ранг пользователя
            tatra
            +1
            Сегодня, 05:46
            А нечего вспоминать ,враги советских коммунистов -они же и враги СССР и советского народа и русофобы . И еще очень много отрицательного .
      2. Сергей250455 Ранг пользователя
        Сергей250455
        -1
        Сегодня, 05:46
        Вы не понимаете - это другое. Это "коммунисты - враги коммунистов". Женщина под наркозом.
      3. ROSS 42 Ранг пользователя
        ROSS 42
        +2
        Сегодня, 05:55
        Цитата: Леха с Андроида.
        Да расскажите нам почему так много коммунистов перекрасились в буржуев, почему произошла смычка коммунистов с Навальнятами.

        Хрень не нужно пороть. За всё время работы Навального не было убито ни одного гражданина России, а дерьма о предержащих власть вскрылось немало...
        Навального уже нет. Давно умер Сталин. Сто лет прошло с тех пор, как похоронили Ленина, а вы всё ищете чёрную кошку в тёмной комнате...
        Цитата: Леха с Андроида.
        Почему коммунисты вдруг оказались частными владельцами предприятий.

        Это были не коммунисты, а владельцы партбилетов. Некоторые до сих пор хранят их, как индульгенцию, где-то в столе...Вместе с учётной карточкой...
        1. Леха с Андроида. Ранг пользователя
          Леха с Андроида.
          -2
          Сегодня, 06:01
          дерьма о предержащих власть вскрылось немало...

          Про это дерьмо я и без Навального знаю.
          Наша страна как кипящий котёл страстей и противоречий...что сделал Навальный чтобы успокоить наше общество... ничего.
          На месте Путина любой руководитель окажется в таком же положении когда надо сохранить баланс сил в обществе и не сползти в новую гражданскую войну...задача архисложная.
          1. ROSS 42 Ранг пользователя
            ROSS 42
            +7
            Сегодня, 06:11
            Цитата: Леха с Андроида.
            что сделал Навальный чтобы успокоить наше общество... ничего.

            Напоминаю, Навального уже нет, а при жизни он не обладал никакими властными полномочиями.
            Кстати, нужно было обладать достаточной степенью мужества, чтобы вернуться в страну, где ему было уготовано уголовное наказание по тяжкой статье.
            Успокаивать общество обязаны должностные лица, обладающие полномочиями, и не раздражать его своими высокими, ничем не обоснованными доходами...
            А ещё обществу необходимо говорить правду...Хотя бы об итогах четвертьвекового правления...А ещё общество обязано видеть на примере конкретных лиц, что прожить в России на 15 453 рубля в месяц очень даже возможно, а на 50 000 000 рублей в месяц - это издевательство...
      4. Stas157 Ранг пользователя
        Stas157
        0
        Сегодня, 07:11
        Цитата: Леха с Андроида.
        почему произошла смычка коммунистов с Навальнятами

        И где она произошла? У вас в голове?

        Цитата: Леха с Андроида.
        Почему коммунисты вдруг оказались частными владельцами предприятий

        Представьте себе, что самые авторитетные большевики были дворянами! То же самое относится и к декабристам, которые были за ограничение самодержавия и отмену крепостного права. А возглавлял декабристов, которые покусились на самодержавие, высокородный князь!
        Никто на паперти не побирался из тех, кто хотели улучшить жизнь простого народа. А вы сейчас хотите отправить туда коммунистов? Обвинения в том, что коммунист владеет предприятием и имеет чрезмерные блага могут быть адекватными только при свершившимся социализме. Скажите сейчас он есть?
    3. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +3
      Сегодня, 05:48
      Цитата: tatra
      Может ,в этом Государстве что-то неправильно ?

      Ирина!
      В этом государстве нет ответственности за руководство и адекватного наказания за совершённые преступления.
      Кроме того, на первом плане позиционируются меркантильные (шкурные) интересы и всё это сдабривается ужасающей разницей между богатыми и нищими.
      1. tatra Ранг пользователя
        tatra
        +7
        Сегодня, 05:51
        Одни из главных качеств этого Государства -это чудовищная безответственность и безнаказанность .
  8. Владимир_2У Ранг пользователя
    Владимир_2У
    +2
    Сегодня, 05:34
    Уверен что после крови пролитой в "Крокусе" НАШЕ руководство наконец обратит внимание и на прямых предателей и на слегка завуалированных и что очень важно! на тех кто прямо вредит армии и стране своим странным бездействием.
  9. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    +5
    Сегодня, 05:35
    Мы меняемся...

    С чего бы нам меняться? Мы всегда были за суровые наказания к врагам народа и расхитителям государственной собственности (в наше время - природных ресурсов страны)...
    Как могут меняться те, кто оторван от реальной жизни в стране и отгорожен от граждан охраной, каменными стенами и капсулой бронированного автомобиля? Это ВИЛ ходил без охраны и принимал ходоков со всех регионов России. Это Улоф Пальме пешком ходил в магазин...А в наше время в магазин ходят лохи, кто не может оплатить слуг или заказать товары на дом...
    Одна закавыка, в основном такие граждане вынуждены зарабатывать на хлеб выходя из своей квартиры...И даже из дома...
    * * *
    А что касается замены, так:
    А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь.
  10. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    +2
    Сегодня, 05:45
    Наконец-то предателей XXI века приравняли к предателям середины и конца прошлого века
    Ещё не приравняли. Вот когда на самом деле начнут мочить всю эту накипь в сортире, тогда и приравняют. Все эти шендеровичи, белковские, киселевы и веллеры, не имеющие никакого отношения к нашей стране и тявкающие из-за границы об общечеловеческих ценностях, должны быть наказаны так же, как и террористы, убивающие мирных людей
  11. Ixian Ранг пользователя
    Ixian
    +7
    Сегодня, 05:48
    Типичный Ставер.

    Когда спецслужбы начнут реально «брать за фаберже» предателей и их пособников.


    А предотвращать теракты раньше чем они произойдут – спецслужбы не хотят?

    Ах да, это же не за товарищами которые зелёнкой заливают бюллютени гонятся.
  12. иван2022 Ранг пользователя
    иван2022
    +1
    Сегодня, 06:09
    Не прошло и 33 года, как предатели разделили ночью под елочкой страну, а коллективный "барин" вроде как протрезвел..... И к разуму грозится вернуться.
    Рады людишки крепостные и ликуют ! laughing
  13. klev72 Ранг пользователя
    klev72
    0
    Сегодня, 06:21
    Вновь поросячий визг с поиском виновных. Мовные на евреев молились с их системой безопасности, и какой результат весь мир не так давно наблюдал? Резня! Надо не виновных искать, время вмё на места поставит, службы работают, а сжать кулак, распознать цель и уничтожить. Это главное действие после помощи пострадавшими и соболезнования родственникам погибших, а здесь как под копирку дружный вой про виноватых, когда ещё даже не известно от кого удар пропущен!
  14. Stas157 Ранг пользователя
    Stas157
    +3
    Сегодня, 06:44
    . Мы помним, что власовцы творили на советской земле. И этим никогда не простим».

    Если мы приводим исторические параллели, то этот нарратив может относиться и к 91 году?
  15. Barkun Ранг пользователя
    Barkun
    +1
    Сегодня, 06:54
    Чубайс где? Это всё что надо знать по вопросу "мочить врагов России".
  16. Николай Малюгин Ранг пользователя
    Николай Малюгин
    0
    Сегодня, 07:01
    Пока спецслужбы не изменят свой стиль работы,так и будет продолжаться. В своей работе эти службы должны быть незаметными.И при этом видеть многое.А значит и работать по виденному. Пиар для этих служб может сыграть плохую услугу. Случай в Крокусе показал,что наши службы не имеют внештатных работников.Любой производитель контрафакта должен рассматриваться со всех сторон.Каждый разговор среди народа должен быть во внимании.Впрочем это и сами знают,но не выполняют. Мы сейчас находимся в таком положении,что нам могут нанести удар со всех сторон.Хоть из-за границы,хоть из ячеек,которые обосновались на нашей земле. Даже действия ИГИЛ нельзя исключать.Среди мигрантов возможно есть обученные радикалы.
  17. Ганкутсу_ Ранг пользователя
    Ганкутсу_
    0
    Сегодня, 07:02
    Все эти заявления путина всего лишь голословное лицемерие. Потому что есть Джамбетов. И отношение к нему, со стороны властей РФ, полностью демонстрирует это
  18. FRoman1984 Ранг пользователя
    FRoman1984
    0
    Сегодня, 07:16
    Путин прекрасно знает возможности ФСБ

    Сегодня эти "возможности ФСБ" ничем себя не проявили, проспав теракт с сотнями жертв в Москве. Не надо их переоценивать - обычные люди, причем далеко не самые умные и порядочные.

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