Предателям не место в новой России. Мы внутренне меняемся

Усилить работу по всем направлениям...

«Когда я сказал про этих предателей, я прошу, так, как это всегда было в нашей истории , не забывать, кто они такие, выявлять их поименно. Мы будем наказывать их без срока давности, где бы они ни находились. И прошу уделить достаточно внимания этому направлению деятельности, чтобы неповадно было никому. Мы помним, что власовцы творили на советской земле. И этим никогда не простим».

«Прут. Под химией. Перемалываем всем, что есть в наличии. ВКС и арта очень помогают… Поле перед позицией просто завалено желтушниками...»

«Хочу в этой связи поблагодарить наших пограничников, солдат и командиров армейских подразделений, бойцов Росгвардии, сотрудников ФСБ, МВД, добровольцев из отрядов территориальной обороны за четкие, слаженные действия. И конечно, хочу поблагодарить всех, кто сражается сейчас в одном строю, защищая наших граждан и границу Российской Федерации».

«Правило, что ни один террорист не должен оставаться безнаказанным, для спецслужб действовало всегда. Деятельность ДРГ всегда квалифицировалась как терроризм. После «Норд-Оста», Буденовска и Беслана все силовые структуры были заточены на то, чтобы искать каждого бандита и террориста».

Демократия не означает вседозволенность