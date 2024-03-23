Предателям не место в новой России. Мы внутренне меняемся
С каким удовольствием я читал цитаты из выступления президента Путина на расширенной коллегии ФСБ РФ по вопросу поиска и наказания предателей. Ну наконец-то все встало на свои места. Наконец-то предателей XXI века приравняли к предателям середины и конца прошлого века. Закончена эпоха вседозволенности и сурового поглаживания по головке: «Так делать нельзя».
Иногда было до боли в сердце обидно, когда читал о ликвидации какого-то террориста-предателя времен чеченских войн, а в следующей заметке о каком-то сроке «заблудившемуся» россиянину, который воевал против наших войск. Ну почему так? Разве современный предатель менее предатель, чем предатель давно прошедших времен?
Мне иногда задают вопросы по поводу СМЕРШа. Почему не возрождают эту структуру, ведь она доказала свою эффективность во время Великой Отечественной? Достаточно трудно объяснить спросившему, что время изменилось, что существуют подразделения, которые не менее эффективно выполняют эту работу, что те предатели, о которых сообщает пресса, найдены не случайно, а благодаря кропотливой работе именно этих органов.
Смотришь на кадры задержания очередного российского члена РДК, который не принимал участия в боевых действиях, а «всего лишь» помогал материально, вербовал предателей, распространял литературу, при этом гордо заявлял, что он борец против государства, и где-то внутри возникало желание самосуда. Эту мразь надо давить! Представляю, что творится на душе у тех, кто это слушает рядом с ним.
Усилить работу по всем направлениям...
Требование президента некоторые восприняли как некий упрек спецслужбам. Быстро же мы забыли, кем был президент в предыдущей должности, какую структуру он возглавлял. Путин прекрасно знает возможности ФСБ. А для тех, кто этого не понял, приведу прямую цитату. Кстати, впервые власовцы и те, кто сейчас воюет за Украину, названы в одном контексте. Всегда полезно обратиться к первоисточнику:
Знаете, когда я узнал о подготовке операции по противодействию ДРГ, которые попытаются приникнуть на территорию России перед выборами, масштабов этой операции я не представлял. Потому и был немного удивлен, когда началась эта мясорубка. Удивлен тем, что обе стороны практически не церемонились с противником. Бить и ещё раз бить…
В разговорах с теми, кто как-то причастен к операции, меня поразил тот факт, как буднично они рассказывают о боях.
И ни одной жалобы! Все есть, всего хватает. Всегда считал, что так не бывает, но жалоб нет… Очень рад, что моё мнение совпадает с мнением президента Путина:
Безусловно, первыми в списке предателей сегодня стоят те, кто сейчас пытается кошмарить приграничные области РФ. Как по мне, там разговор должен быть короткий. Пленных не брать. Собаке собачья смерть. Да простят меня эти милые животные. Но я опять о других. О тех, например, кто пакостил на выборах, кто материально поддерживает Украину, кто прямо работает «по неведению» на СБУ и прочих.
Сколько таких пособников сейчас находится на нашей территории?
Девушка с испуганными глазами, которую шантажировали «коллекторы» из банка, бабулька – божий одуванчик, которой не хватает пенсии, алкаш, которому не на что выпить… И зеленка в урне для голосования, СВУ в ящике управления движением, дроны возле систем ПВО и прочее.
Верить тому, что они говорят о причинах своих преступлений? Русский человек добрый… Поймет и простит. В крайнем случае, посадят на пару лет за хулиганство или что-то подобное... Обстоятельства так сложились...
А когда обстоятельства складывались по-другому?
У тех, над кем издевались в фашистских лагерях, были другие обстоятельства? Или у бойцов с винтовками и одной обоймой патронов против танков где-то под Москвой или Ленинградом в 1941 были в лучшем положении?
Может, сейчас всем хватает денег на жизнь? Все катаются как сыр в масле? Или те бойцы, что оторваны от семей и месят весенний украинский чернозем, в других обстоятельствах?
Может те, кто совершает преступления против государства, не понимают того, что они делают? Все они понимают. Всмотритесь в лица тех, кого задерживают. Они умышленно идут на преступление. Умышленно!
Может, не знают, как действовать, когда понимают, что попались на крючок иностранных спецслужб? Знают! Но вместо того, чтобы помочь поймать гаденышей, идут на преступление.
И ещё вопрос.
О том, знают ли спецслужбы о тех, кто потенциально готов к преступлению?
Отвечу так, по большей части да. Они не скрываются. Они выходят на митинги. Демократия. Россия слишком заботится о международном имидже. Человек должен иметь возможность высказывать свое мнение…
А в светоче демократии, в США, как поступили с теми, кто проник в здание Конгресса? Демократически посадили на приличные сроки! И что? Кто-то из американцев возмутился? Закон есть закон! Нарушил – наказан! И плевать на то, что скажет «цивилизованный мир». Это США, и там действует закон. Плохо ли, хорошо ли, но это так.
Недавно разговаривал с одним таким «демократом», давно сменившим российское гражданство на немецкое. Он очень удивился, что мне все равно, что говорит Запад о наших выборах. Мы же не признали!.. Что из того? Они не признали мой выбор. А я их просил признать? Я просто выбрал то, что мне подходит. Выбрал того, кого считаю достойным.
«Народ так не считает!» А я не народ? Я и есть народ. И нас большинство. Так что, будет работать принцип демократического централизма. Меньшинство подчиняется большинству. Высказывать свое мнение? Да, пожалуйста. Организовывать оппозиционные партии и движения? Не вопрос. Но лишь до того момента, пока все происходит по закону.
Митинг? Есть процедура, выполняя которую, вы не только проведете митинг, но вас ещё и охранять будут от ваших противников. А майданить мы не позволим. Насмотрелись на соседей.
И вот тут надо дать возможность спецам купировать опасность. Узнали о появлении радикальной организации или группы – провели соответствующие мероприятия.
Когда-то президент Путин высказался немного по-хулигански. Я про «мочить в сортире». Тогда все поняли, что началась «тихая война» с предателями. Что бы ни говорили наши враги. Да, по-хулигански, но иногда надо именно так. И я рад, что за годы своей работы в должности президента Путин не изменил своей позиции. Мочить везде и всегда!
Приведу ещё одну цитату.
На этот раз от того, кто «мочил» практически. От президента союза «Офицеры Группы Альфа» Алексея Филатова, которая опубликована во «Взгляде»:
Наверное, читатели заметили, что я не делаю акцента на Украине, хотя у некоторых создается впечатление, что президент имел в виду именно тех, кто сейчас воюет там против нас. Нет!
Противник не дурак. И понимает, что тех, кто сейчас там, давно вычислили, и им не уйти от возмездия. Не спасут ни дальние страны, ни пластика, ни помощь иностранных спецслужб.
Россия – огромная страна со множеством соседей. Границы многих государств у нас пока условны. Диверсанты и шпионы это понимают. К сожалению, паспорта некоторых государств получить достаточно легко. Так что работать надо со всеми. Украинцы – всего лишь часть проблемы, причем самая видимая.
Демократия не означает вседозволенность
Закончу сегодня несколько неожиданно.
Скоро начнутся вопли западных «демократов» и наших «либерастов» о репрессиях в стиле Сталина. Когда спецслужбы начнут реально «брать за фаберже» предателей и их пособников. Мы уже видели это, например, после приговора террористке, которая принесла СВУ на презентацию.
Страна проводит спецоперацию. Недавно я летел на самолете в компании ребят-участников СВО. Кто-то после ранения, кто-то в отпуск… Мы разговаривали о том о сем. По большей части о мирной жизни. Мужики, прошедшие ад, говорили о проблемах, о которых раньше даже не задумывались. О детях, о студентах, отрицающих власть и порядок, о своих недочетах в мирной жизни.
Что характерно, я не увидел ни одной награды на груди. Да, есть, да, за дело, но это личное. Для себя. Для семьи и друзей, чтобы знали, что не подвел, что делал свою работу достойно. А гаденышей, которые мутят воду в тылу, мы сами передавим. Вот так, по-солдатски прямо. Эти люди помогут спецслужбам навести порядок в стране. Их не запугаешь и не запутаешь разговорами о свободе слова и прочем.
Россия очищается. Сбрасывает тот нарост грязи, который нам наваливали долгие десятилетия. К которому многие привыкли и даже приспособились так жить. Глобальные изменения, которые сейчас происходят, коснутся всех. И виноват в этом не Путин или кто-то другой из политической элиты страны. Эти изменения внутри нас. Внутри каждого из нас.
Мы меняемся...
- Александр Ставер
- runews24.ru
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