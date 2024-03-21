Британский эксперт: Можно говорить, что мы близки к прорывам российской армией украинской обороны на нескольких участках фронта
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На Западе обсуждают недавно сделанные президентом России заявления, в том числе, как утверждается, заявление об отказе от активной обороны. Комментарий по этому поводу прозвучал из уст британского эксперта, аналитика Александра Меркуриса.
По его словам, заявления Владимира Путина могут свидетельствовать о том, что российская армия осуществит прорыв сразу на нескольких участках фронта, после чего «для Украины ситуация только ухудшится».
Меркурис:
В течение несколько последних суток только и слышно о том, что российская армия продвинулась то на одном, то на другом участке фронта. Соответственно, как я полагаю, уже можно говорить о том, что мы близки к тому, чтобы увидеть российские прорывы (украинской обороны) во многим местах.
Ко всем этим заявлениям западных экспертов различного уровня стоит относиться с изрядной долей скепсиса. Всевозможные «эксперты» могут говорить всё что угодно, так как никакой ответственности не несут и могут менять своё мнение по несколько раз в день. Как один из примеров – заявления западных экспертов о том, что «Россия возьмёт Киев за 72 часа». Сами этот тезис в сеть вбросили, и сами же выражали бурный восторг по поводу того, что взятия Киева не произошло. При этом мало кто из реальных экспертов на Западе задался вопросом, а ставилась ли в феврале 2022 года перед ВС РФ задача непременно взять Киев, да ещё и в трёхдневный срок.
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