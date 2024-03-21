Британский эксперт: Можно говорить, что мы близки к прорывам российской армией украинской обороны на нескольких участках фронта

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Британский эксперт: Можно говорить, что мы близки к прорывам российской армией украинской обороны на нескольких участках фронта

На Западе обсуждают недавно сделанные президентом России заявления, в том числе, как утверждается, заявление об отказе от активной обороны. Комментарий по этому поводу прозвучал из уст британского эксперта, аналитика Александра Меркуриса.

По его словам, заявления Владимира Путина могут свидетельствовать о том, что российская армия осуществит прорыв сразу на нескольких участках фронта, после чего «для Украины ситуация только ухудшится».



Меркурис:

В течение несколько последних суток только и слышно о том, что российская армия продвинулась то на одном, то на другом участке фронта. Соответственно, как я полагаю, уже можно говорить о том, что мы близки к тому, чтобы увидеть российские прорывы (украинской обороны) во многим местах.

Ко всем этим заявлениям западных экспертов различного уровня стоит относиться с изрядной долей скепсиса. Всевозможные «эксперты» могут говорить всё что угодно, так как никакой ответственности не несут и могут менять своё мнение по несколько раз в день. Как один из примеров – заявления западных экспертов о том, что «Россия возьмёт Киев за 72 часа». Сами этот тезис в сеть вбросили, и сами же выражали бурный восторг по поводу того, что взятия Киева не произошло. При этом мало кто из реальных экспертов на Западе задался вопросом, а ставилась ли в феврале 2022 года перед ВС РФ задача непременно взять Киев, да ещё и в трёхдневный срок.
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    16 комментариев
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    1. Комментарий был удален.
    2. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      +5
      Сегодня, 06:13
      Все же с кем мы имеем дело! Совсем недавно они там в один голос кричали, что нас порвут и Крым заберут, а теперь оказывается, что хохлу фронт прорвут в ближайшее время...
      1. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        +4
        Сегодня, 06:34
        заявлениям западных экспертов различного уровня стоит относиться с изрядной долей скепсиса.

        Вспомнилось winked
        Не врать он не мог, и когда утверждал, что Волга впадает в Каспийское море, хотелось взять карту и проверить.
        1. Медведев_Дмитрий Ранг пользователя
          Медведев_Дмитрий
          0
          Сегодня, 06:39
          laughing А Волга,, оказывается, впадает в Каму smile lol
          1. Ясная Ранг пользователя
            Ясная
            0
            Сегодня, 07:40
            Цитата: Медведев_Дмитрий
            laughing А Волга,, оказывается, впадает в Каму smile lol

            hi
            Нет, Дмитрий. Исток Камы находится выше истока Волги, а это один из критериев определения главенства той или иной реки.
        2. Andy_nsk Ранг пользователя
          Andy_nsk
          0
          Сегодня, 07:37
          Вспомнилось winked
          Не врать он не мог, и когда утверждал, что Волга впадает в Каспийское море, хотелось взять карту и проверить.

          Данное утверждение легко опровергнет любой зануда вроде меня :)))
          Каспийское море вовсе не море, а озеро. Поэтому утверждение "Волга впадает в море" неверно :Р
    3. Комментарий был удален.
      1. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        +2
        Сегодня, 06:39
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
        «Британский эксперт: Мы близки к прорывам российской армией украинской обороны на нескольких участках фронта» —

        — Близки МЫ,до вас очередь ещё не дошла ...

        Про близость.
        Чем дальше родственники, тем они ближе winked
    4. Ропот 55 Ранг пользователя
      Ропот 55
      +3
      Сегодня, 06:30
      Вот интересно из всех этих экспертов, аналитиков и прочих специалистов всех мастей дивизию собрать можно?
      1. Nexcom Ранг пользователя
        Nexcom
        +3
        Сегодня, 06:35
        Ниии, оне не пойдуть воювати - там опасно, задвухсотить могут. Другое дело в масс-медиа умничать - это безопасно. Ещё и денежку подкинут за "правильные" высказывания.
        1. Ропот 55 Ранг пользователя
          Ропот 55
          +2
          Сегодня, 06:38
          Nexcom hi, а сколько "специалистов" пропадает, этож Клондайк.)))
          1. Nexcom Ранг пользователя
            Nexcom
            +4
            Сегодня, 06:39
            hi Ропот 55.
            Скорее не Клондайк, а выгребная яма... laughing
    5. Stas157 Ранг пользователя
      Stas157
      +6
      Сегодня, 06:39
      . Как один из примеров – заявления западных экспертов о том, что «Россия возьмёт Киев за 72 часа». Сами этот тезис в сеть вбросили, и сами же выражали бурный восторг по поводу того, что взятия Киева не произошло.

      Я сам так считал! При чём здесь западные эксперты?
      Да и вполне возможно было разделаться с Украиной в считанные месяцы, если бы изначальной целью была бы задача пресечь западные поставки вооружения.
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +3
        Сегодня, 06:50
        Цитата: Stas157
        Да и вполне возможно было разделаться с Украиной в считанные месяцы, если бы изначальной целью была бы задача пресечь западные поставки вооружения.

        Можно было и за 72 часа Киев взять, если бы действовали как США. Сначала все бомбить, а потом посылать армию. И сколько раз уважаемый Кадыров просил отдать приказ на взятие Киева? Когда его бойцы так близко к нему подошли! И что? Не было приказа. "Нас попросили" потом сказал ВВП. Правда, не уточнил КТО попросил. Вот и пошло...не в ту степ.
      2. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        +2
        Сегодня, 06:53
        Цитата: Stas157
        Да и вполне возможно было разделаться с Украиной хотя бы за полгода, если бы изначальной целью была бы задача пресечь западные поставки вооружения.

        Полностью согласна.
    6. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 06:47
      уже можно говорить о том, что мы близки к тому, чтобы увидеть российские прорывы (украинской обороны) во многим местах.
      С чего это вдруг и английских "экспертов" появился такой пессимизм по отношению к ВСУ если еще недавно пели им дифирамбы и пророчили взятие Крыма? С одной стороны положение ВСУ на ЛБС действительно не из лучших, а с другой запад захлебывается в призывах увеличить помощь киеву для "достижения победы". То, что наши хоть и медленно, но уверенно продвигаются вперед - факт, от которого не уйдешь. И будем надеяться, что это только начало.
    7. андрей мартов Ранг пользователя
      андрей мартов
      +3
      Сегодня, 06:48
      По моему,всех британских экспертов можно поделить на две равные части. Тех кто добровольно ест овсянку и тех кого насильно санитары кормят овсянкой. . . winked
    8. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
      БЭТ-МЕНТ
      0
      Сегодня, 07:30
      Возможно настало время повести первую истории России воздушную наступательную операцию и стереть все с лица земли! Заодно и повысить свою квалификацию в стратегическом и оперативном планировании.

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