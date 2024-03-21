Испания снимает с консервации 20 танков Leopard 2A4 для последующей передачи киевскому режиму

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Испания снимает с консервации 20 танков Leopard 2A4 для последующей передачи киевскому режиму

Испанское правительство решило снять с хранения 20 танков «Леопард» с целью их последующей передачи войскам украинского режима. Речь идёт о танках модификации Leopard 2A4, которые находятся на консервации в Сарагосе.

Испанская пресса сообщает о том, что два десятка танков будут расконсервированы, отремонтированы и подготовлены к отправке на Украину. По последним данным, транспортировка может быть проведена через греческий порт Александруполис.



До этого официальным Мадридом было принято решение об отправке на Украину оружия и боеприпасов на сумму 190 млн евро.

Испанские власти не скрывают того, что в обмен на старые модификации «Леопардов» желают получить более современные танки от того же производителя. Причём изначально ставка делалась на то, что такой обмен будет оплачен американскими «друзьями», но теперь из-за океана всё чаще говорят, чтобы раскошеливались на свою оборону, включая обновление парка военной техники, самостоятельно.

Тем временем, комментирующие эти решения Мадрида испанские пользователи скептически относятся к самой идее наращивания танкового парка вооружённых сил. Один из основных вопросов: с кем реально собирается воевать Испания на суше? Если с Россией, значит ли это, что правительство готово отправить своих солдат за тысячи км от границ в страну, которая даже не состоит в НАТО?
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    30 комментариев
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    1. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 06:32
      Кабальерос за счёт амеров хотят обновить свои танки. Понравилось всем западникам - старьё какелам, себе - новое и современное. Ну-ну....
      1. Ропот 55 Ранг пользователя
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 06:35
        Nexcom hi, бизнес ничего личного, при таких раскладах это затянется надолго.
        1. Nexcom Ранг пользователя
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 06:38
          Ропот 55 hi
          Да уж, бодаться им до тех пор пока технику и деньги присылает Запад....
          Ну и пока ещё есть кого под ружье поставить.
          1. Ропот 55 Ранг пользователя
            Ропот 55
            0
            Сегодня, 06:42
            Nexcom, железо, б. к. инструторов, спецназ, денег, Запад подкинет с удовольствием, приз территория России, а с человеками проблем у Ураины нет еще лет на 5 хватит если Е. С. бегунков возвращать начнет.
            1. Nexcom Ранг пользователя
              Nexcom
              +3
              Сегодня, 06:44
              Да не поедут обратно бегунки в\на Неньку - дурных нема погибать за Зелю.
              Они скорее ещё куда переместятся - в другую страну сбегут которая их не выдаст.
              1. Ропот 55 Ранг пользователя
                Ропот 55
                +1
                Сегодня, 06:51
                Nexcom, если Запад примет коллективную программу то бегункам и деваться некуда будет, а попав на территорию Украины, этих там быстро "замотивируют".
        2. FoBoss_VM Ранг пользователя
          FoBoss_VM
          +1
          Сегодня, 06:43
          Так уже затянулось ... Два года фактически фронт на одном месте , месяцами за деревни воюем. Позиционная война практически . Такими темпами мои внуки только победу увидят
          1. Алекс_1973 Ранг пользователя
            Алекс_1973
            0
            Сегодня, 07:34
            FoBoss_VM (Иван)
            Так уже затянулось ... Два года фактически фронт на одном месте , месяцами за деревни воюем. Позиционная война практически . Такими темпами мои внуки только победу увидят
            Ну так в чем проблемы, одеваете берцы, вещмошок за спину и вперед в военкомат.
            С диванов все умные, а вы попробуйте как это на самом деле. Там совсем другая война, воюют в основном артой, поэтому она и позиционная. Пока один укреп прогрызешь запаришься.
          2. Голландец Михель Ранг пользователя
            Голландец Михель
            -1
            Сегодня, 07:37
            Цитата: FoBoss_VM
            Два года фактически фронт на одном месте

            Почти как в Первой МВ. Но она шла четыре года wink
      2. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        +4
        Сегодня, 06:48
        Испанцы, наверное, посмотрели как Леопарды горят и решили их сбагрить от греха подальше. Весь вопрос в том, что и Абрамсы горят так же ярко и массово...
        1. Nexcom Ранг пользователя
          Nexcom
          +3
          Сегодня, 06:51
          Не существует ни одного танка с абсолютной защитой. И никогда такое не создадут, потому что противотанковые средства - тоже развивают и конструируют.
          Раньше кто бы мог подумать что дорогущий танк можно уничтожить копеечным дроном ударом в башню сверху? Вот то-то и оно.....
          1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
            Михаил-Иванов
            +2
            Сегодня, 07:07
            Я всегда за объективность! По статистике и видео можно уверенно сказать что живучесть советских танков выше чем у распиаренных западных машин. Наши танки держат по несколько прилетов, их заканчивают свою жизнь после второго попадания, а в отдельных случаях после первого. Даже украинцы уже признали, что западная техника хуже советской.
        2. Егоза Ранг пользователя
          Егоза
          +1
          Сегодня, 06:56
          Цитата: Михаил-Иванов
          Испанцы, наверное, посмотрели как Леопарды горят и решили их сбагрить от греха подальше.

          Ну, они насмотревшись на украинских беженцев, решили тоже на халяву новые танки получить, да вот пока не вышло. США платить предлагает. А раз так, может и притормозят с отправкой танков на украину.
    2. вася фикс Ранг пользователя
      вася фикс
      +1
      Сегодня, 06:35
      Маловато как то,угробят быстро
      1. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        +1
        Сегодня, 07:05
        Испанское правительство решило снять с хранения 20 танков «Леопард» с целью их последующей передачи войскам украинского режима.

        Смотри-ка, belay как, по факту, расширились цели и задачи СВО. На сегодняшний день, как минимум - демилитаризация всей Европы yes
        Что ещё у врагов остаётся!? ЯО исключаю. Удар силами НАТО по России? А, если Россия выдержит этот удар!? А, она выдержит.
        Мама рОдная, crying вот тогда бесплатное турне, у наших парней на своей технике по Европе будет...
    3. андрей мартов Ранг пользователя
      андрей мартов
      +2
      Сегодня, 06:43
      Едрить-мадридь! И эти,потомки Дон Кихота и Санчо Панчо туда же. . . winked
      1. Ропот 55 Ранг пользователя
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 06:59
        андрей мартов hi, там этих потомков аж на 50 госудрств наберется и это официально только, есть подозрения что и те кто якобы на нашей стороне втихую помогают.
      2. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        +1
        Сегодня, 07:09
        Цитата: андрей мартов
        Едрить-мадридь! И эти,потомки Дон Кихота и Санчо Панчо туда же. . . winked

        Так winked какая там национальность? Не про них?... За компанию в колодце утопились.
    4. Б-15 Ранг пользователя
      Б-15
      +3
      Сегодня, 06:47
      Всё явственнее проглядывается вектор разоружения Европы Соединёнными штатами.
      Почему?
      Как мне видится, англосаксы всегда стремились играть в долгую. По обрывочным сведениям, которые встречались в открытой печати, у плана Маршала был и секретное дополнение с закабалением стран Европы на 100 лет. Эта дата близится. А что потом? Для США перспективы появления неподконтрольного региона с сопоставимой производственной мощью не приемлемы.
      Напрашивается вывод, что США специально разоружает старую Европу и максимально вооружает молодую. Тогда, через молодую Европу сможет диктовать свою волю.
      И британцы отодвинулись от старой Европы. Что, так же согласуется с этими прикидками.
      Будем надеется, что у старой Европы найдутся новые лидеры, которые сметут дядю из-за лужи и будут налаживать партнёрские отношения с нами без "движения на Восток".
      1. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        +1
        Сегодня, 07:13
        Цитата: Б-15
        вывод, что США специально разоружает старую Европу и максимально вооружает молодую. Тогда, через молодую Европу сможет диктовать свою волю.

        А, если вооруженную "молодую Европу" Россия помножит на ноль? winked
        1. Б-15 Ранг пользователя
          Б-15
          +1
          Сегодня, 07:17
          Нам бы с Украиной разобраться с минимизацией наших людских потерь.
          Ведь не зря, англосаксы постоянно бьют по нашей демографической яме, расширяя и углубляя её.
          1. Ясная Ранг пользователя
            Ясная
            0
            Сегодня, 07:21
            Цитата: Б-15
            Ведь не зря, англосаксы постоянно бьют по нашей демографической яме, расширяя и углубляя её.
            Ну, как-то... конфет с печеньями мы от них и не ждали no

            Цитата: Б-15
            Нам бы с Украиной разобраться с минимизацией наших людских потерь.
            А, какие у Вас замечания по факту нынешней разборки?
            С "Банковскую в труху!" я, согласна yes
            1. Б-15 Ранг пользователя
              Б-15
              0
              Сегодня, 07:29
              Я бы устроил суд над верхушкой 404.
              Необходимо донести до всего мира кто кукловод. Это будет, по мне, очень сильный ход. Ведь не зря англосаксы постарались перед СВО зачистить всё медийное пространство на своей территории. И не допускать интенсивных обменов туристами.
    5. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +2
      Сегодня, 06:53
      Испанское правительство решило снять с хранения 20 танков «Леопард» с целью их последующей передачи войскам украинского режима.
      Этим сегодня уже ни кого не удивишь. Вся Европа выгребает все, что можно и нельзя для помощи киеву. При этом еще и хвастаются кто и сколько дал не забывая "пожурить" нерадивых. Под шумок помощи украине каждый пытается обновить свои вооружения и зачастую в кредит. У них на носу война с Россией, которая непременно "нападет" на одну или несколько стран НАТО
      1. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        +2
        Сегодня, 07:17
        Цитата: rotmistr60
        Испанское правительство решило снять с хранения 20 танков «Леопард» с целью их последующей передачи войскам украинского режима.
        Этим сегодня уже ни кого не удивишь. Вся Европа выгребает все, что можно и нельзя для помощи киеву. При этом еще и хвастаются кто и сколько дал не забывая "пожурить" нерадивых. Под шумок помощи украине каждый пытается обновить свои вооружения и зачастую в кредит. У них на носу война с Россией, которая непременно "нападет" на одну или несколько стран НАТО

        Приветствую, Геннадий hi
        Одно нужно учитывать: отдаешь сейчас, а получаешь в неопределенном будущем.
        И что такое воспроизвести новое вооружение? Даже если у тебя полно денег.
        Во-первых, это редкоземельные металлы... Их надо добыть, доставить, переработать... Короче, долгая история.
        1. rotmistr60 Ранг пользователя
          rotmistr60
          +1
          Сегодня, 07:23
          отдаешь сейчас, а получаешь в неопределенном будущем.
          hi Вы правы в том, что "история" с перевооружением может затянуться. Но для некоторых очевидно "журавль в небе" предпочтительней "синицы в руках", а тем более при красивых обещаниях производителей оружия.
    6. sgr291158 Ранг пользователя
      sgr291158
      +1
      Сегодня, 07:06
      Этот старый хлам проблемы не решит.
      1. Б-15 Ранг пользователя
        Б-15
        +2
        Сегодня, 07:16
        Ну во первых, это не хлам. Мы то же используем старые танки (например, Т64).
        Во вторых, это укрепление ВСУ хотя бы на небольшом участке фронта. Что для нас равносильно потерей наших бойцов.
        Да, эти танки не смогут дать заметное преимущество ВСУ. Но они попортят нервы на том месте фронта, где окажутся.
    7. 1 z1 Ранг пользователя
      1 z1
      +1
      Сегодня, 07:19
      У них на носу война с Россией, которая непременно "нападет" на одну или несколько стран НАТО

      У США на носу острая необходимость блокады Китая. Возможно и военным путем , раз политически и экономически плохо получается. А мы получается как форпост на пути хотелок США .
    8. С.З. Ранг пользователя
      С.З.
      0
      Сегодня, 07:31
      Разумное решение. Танки Испании не нужны, утилизировать их дорого, отправить на Украину - там их утилизируют за чужой счет.

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