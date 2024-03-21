Российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС нанесли удары по объектам противника в Киевской и Житомирской областях

Интерактивная карта Украины в ночные часы окрашивалась в красный цвет, означающий объявление воздушной тревоги. Киевские паблики заявили о «воздушной угрозе в виде ракет, выпущенных российскими стратегическими бомбардировщиками Ту-95». Также появились сообщения о взлёте МиГ-31К.К настоящему моменту известно о серии взрывов в Киеве. Одна из ракет нанесла огневое поражение цеху завода по производству военной техники.Есть и сообщения о пусках гиперзвуковых ракет «Кинжал», но нет официального подтверждения.Известно о поражении нескольких объектов противника в Киеве и Киевской области, а также в соседней с ней Житомирской области. Причём украинская сторона утверждает, что помимо крылатых ракет воздушного базирования ВС РФ использовали «баллистику».Таким образом, в ночь на 21 марта был нанесён наиболее мощный ракетный удар по объектам в столичном регионе Украины как минимум с начала февраля.ЗУР ПВО ВСУ в Киеве, пусковые установки которой располагаются непосредственно в жилых кварталах, в попытке сбить российские ракеты, направлявшиеся на военные и военно-промышленные объекты, нештатно отработав, упали на гражданский сектор. Естественно, киевский режим будет утверждать, что это «Россия нанесла удар по мирным киевлянам».Напомним, что на днях российские войска нанесли удар по одному из центров принятия решений киевского режима в Одессе. В результате ликвидированы несколько офицеров ВСУ, СБУ и нацполиции.

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