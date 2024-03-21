Российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС нанесли удары по объектам противника в Киевской и Житомирской областях

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Российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС нанесли удары по объектам противника в Киевской и Житомирской областях

Интерактивная карта Украины в ночные часы окрашивалась в красный цвет, означающий объявление воздушной тревоги. Киевские паблики заявили о «воздушной угрозе в виде ракет, выпущенных российскими стратегическими бомбардировщиками Ту-95». Также появились сообщения о взлёте МиГ-31К.

К настоящему моменту известно о серии взрывов в Киеве. Одна из ракет нанесла огневое поражение цеху завода по производству военной техники.



Есть и сообщения о пусках гиперзвуковых ракет «Кинжал», но нет официального подтверждения.

Известно о поражении нескольких объектов противника в Киеве и Киевской области, а также в соседней с ней Житомирской области. Причём украинская сторона утверждает, что помимо крылатых ракет воздушного базирования ВС РФ использовали «баллистику».

Таким образом, в ночь на 21 марта был нанесён наиболее мощный ракетный удар по объектам в столичном регионе Украины как минимум с начала февраля.

ЗУР ПВО ВСУ в Киеве, пусковые установки которой располагаются непосредственно в жилых кварталах, в попытке сбить российские ракеты, направлявшиеся на военные и военно-промышленные объекты, нештатно отработав, упали на гражданский сектор. Естественно, киевский режим будет утверждать, что это «Россия нанесла удар по мирным киевлянам».

Напомним, что на днях российские войска нанесли удар по одному из центров принятия решений киевского режима в Одессе. В результате ликвидированы несколько офицеров ВСУ, СБУ и нацполиции.
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    16 комментариев
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    1. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +4
      Сегодня, 06:59
      Тревогу объявили в 3 часа ночи и до сих пор отбоя не было. Будем посмотреть.
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        +2
        Сегодня, 07:03
        Кладовки и погреба с банками соленьев расчехлили? laughing
        Х.хлы, не бойтесь, это они французиков выискивают wassat
      2. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        +4
        Сегодня, 07:10
        Я уж думал по Банковой вдарили в честь окончания срока полномочий Шута...
        1. Чёрный Ранг пользователя
          Чёрный
          +1
          Сегодня, 07:13
          К сожалению, нет...разве что украинское ПВО попадёт laughing ...кстати сегодня они один дом в куеве могут себе в актив записать...
    2. yuliatreb Ранг пользователя
      yuliatreb
      +7
      Сегодня, 07:03
      А когда же будет нанесен удар по основному центру принятия решений, все вокруг да около. Как говорил один мудрый человек, "Если вы хотите, чтоб завтра закончилась война, отправьте детей политиков на фронт и она закончится", а так мы еще не начинали, только почему то наши лучший генетический фонд (не хотел ни кого обидеть) гибнет на так называемой СВО.
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        +4
        Сегодня, 07:06
        Самое время по киевскому радио объявить: "Доброго утра, громодяне! Начинаем утреннюю зарядку!" laughing
        1. yuliatreb Ранг пользователя
          yuliatreb
          +1
          Сегодня, 07:14
          Самое время по киевскому радио объявить: "Доброго утра, громодяне! Начинаем утреннюю зарядку!"

          Жестко конечно, но что то в этом есть, свой особый смысл.
          1. Чёрный Ранг пользователя
            Чёрный
            +1
            Сегодня, 07:32
            Ну, ожидание и реальность...мечтали о венской опере и утреннем круассане, а получили зассаный подвал и утренний калибр
      2. dimy44 Ранг пользователя
        dimy44
        +2
        Сегодня, 07:07
        отправьте детей политиков
        Может, меня сейчас заклюют, но это спорный вопрос. Хватит Медведчука.
        1. Ясная Ранг пользователя
          Ясная
          +1
          Сегодня, 07:27
          Цитата: dimy44
          отправьте детей политиков
          Может, меня сейчас заклюют, но это спорный вопрос. Хватит Медведчука.

          По моему, такие медведчуки в 22 году напели и убедили "начальника", что Россию встретят цветами.
          1. dimy44 Ранг пользователя
            dimy44
            +1
            Сегодня, 07:33
            Ясная, я к тому клоню, что потом их один к ста обменивать втихаря начнут, а надо наоборот.
            1. Ясная Ранг пользователя
              Ясная
              +1
              Сегодня, 07:38
              Цитата: dimy44
              Ясная, я к тому клоню, что потом их один к ста обменивать втихаря начнут, а надо наоборот.

              Меня от этих медведчуков тоже тошнит.
      3. п-к Ранг пользователя
        п-к
        0
        Сегодня, 07:42
        Все правильно Вы написали.
    3. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 07:09
      Одна из ракет нанесла огневое поражение цеху завода по производству военной техники.
      Заводы действуют хотя периодически наносятся т.н. точечные удары по цехам. А ведь можно исключить завод из производственного цикла на длительное время ударами не только по отдельному цеху, как сегодня, а и инфраструктуре поддерживающей работоспособность этого завода (котельная, электроподстанция, управление завода...).
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +1
        Сегодня, 07:35
        Цитата: rotmistr60
        электроподстанция
        А вот по ним почему-то и не бьют. Как не бьют по тоннелям, дата-центрам и ТВ-центрам
    4. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      +1
      Сегодня, 07:20
      Очень гуманно бомбят. Очень гуманно.

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