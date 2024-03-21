Байден согласился на запрет вывешивания флага лиц с нетрадиционной ориентацией на посольствах США в обмен на финансирование Пентагона

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Байден согласился на запрет вывешивания флага лиц с нетрадиционной ориентацией на посольствах США в обмен на финансирование Пентагона

В Вашингтоне царит своя атмосфера. Оказалось, что во время дискуссии между спикером палаты представителей Майком Джонсоном и президентом Джо Байденом по поводу финансирования военных программ был поднят вопрос вывешивания флагов ЛГБТ* (экстремистское движение, запрещённое в РФ) на американских посольствах за рубежом.

Майк Джонсон заявил, что финансирование военного ведомства будет продолжено в полном объёме (а это более 850 млрд долларов) при условии того, что администрация Байдена откажется от использования флагов ЛГБТ* на зданиях дипломатических миссий.

Президент США заявил, что готов принять такое решение, но при одном условии: если под запрет попадут флаги Дональда Трампа MAGA (англоязычная аббревиатура «Сделаем Америку снова великой»), а также флаг Конфедерации, который активно используют сторонники Трампа.

Напомним, что с подачи администрации Байдена в рамках так называемого «Месячника гордости» флаг представителей нетрадиционной ориентации вывешивали на посольствах США в разных странах.

Оказалось, что не флагами едиными… Джонсон потребовал от Байдена ввести запрет на финансирование агентства, занимающегося оказанием помощи Палестине. Видимо, реверанс в сторону правительства Израиля.
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    13 комментариев
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    1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      +3
      Сегодня, 07:08
      Ну у них там и компромиссы)))
      1. Nexcom Ранг пользователя
        Nexcom
        +6
        Сегодня, 07:11
        Похоже Бидону перфокарту не ту засунули.... laughing Ох как сейчас ЛГБТня то взвоет....
        1. Егоза Ранг пользователя
          Егоза
          0
          Сегодня, 07:18
          Цитата: Nexcom
          Ох как сейчас ЛГБТня то взвоет....

          Могут выть. Байдену важно Трампа укусить
          1. Nexcom Ранг пользователя
            Nexcom
            +2
            Сегодня, 07:19
            да пусть они там все перегрызутся. побоку.
          2. свой1970 Ранг пользователя
            свой1970
            +3
            Сегодня, 07:29
            Цитата: Егоза
            Цитата: Nexcom
            Ох как сейчас ЛГБТня то взвоет....

            Могут выть. Байдену важно Трампа укусить

            Мне понравилось две вещи- флаг ЛГБТ на посольстве как обозначения места сборища геев(-Поручик, малчааать!).
            И флаг Конфедерации у сторонников Трампа- это хороший признак раскола внутри США.Флаг Конфедерации на американском посольстве - это шикарный признак раскола.
            Идеальный вариант для нас - Гражданская там у них с учетом количества оружия на руках там....
            1. Голландец Михель Ранг пользователя
              Голландец Михель
              0
              Сегодня, 07:39
              Цитата: свой1970
              Идеальный вариант для нас - Гражданская там у них с учетом количества оружия на руках там..
              Как только это у них начнется я даже телевизор куплю, чтобы наслаждаться wink
          3. Наган Ранг пользователя
            Наган
            0
            Сегодня, 07:38
            Цитата: Егоза
            Байдену важно Трампа укусить

            А каким местом эта договоренность кусает Трампа? Наоборот, это администрации пришлось выбирать между плохим (для администрации - LGBTQ+ одна из групп избирателей, потеря денег и голосов которой сильно скажется на шансах дерьмократов на выборах) и совсем плохим (оставить армию без средств, тем более перед выборами, это дать оппозиции крупнейший козырь). Запрет флагов MAGA на зданиях посольств? Так этих флагов и не было как минимум с момента прихода нынешней администрации к власти. Флаги Конфедерации тем паче давно под запретом, да и республиканцы уже давно стараются дистанцироваться от них. А вот то, что перекроют кислород палестинцам, это отвратит мусульман от дерьмократов, и одновременно покажет евреям, что именно республиканцы радеют об их интересах. Пусть карты на руках Джонсона не самые сильные, как-никак и администрация, и Сенат пока что в руках дерьмократов, но Джонсон выжимает из них все, что можно, и даже сверх того.
    2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +6
      Сегодня, 07:16
      — Что там за шум на улице, Бэрримор?
      — Это гей-парад, сэр.
      — И чего же они требуют, Бэрримор?
      — Однополой любви, сэр.
      — Им разве кто-то запрещает?
      — Нет, сэр.
      — Так почему же всё-таки они шумят?
      — Педерасты , сэр...
      1. Александр 3 Ранг пользователя
        Александр 3
        +1
        Сегодня, 07:23
        Надо же, месячные флаги вывешивать педерастам запретили.Устроят голожопую акцию по всему НАТО, мало не покажется.
    3. dimy44 Ранг пользователя
      dimy44
      +2
      Сегодня, 07:18
      В Вашингтоне царит своя атмосфера.
      А я заметил, в последнее время корреспонденты ВО пишут с огоньком)))
    4. Victal Ранг пользователя
      Victal
      +1
      Сегодня, 07:30
      Байден, нет! Либеральные ценности должны быть на первом месте!
    5. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 07:33
      при условии того, что администрация Байдена откажется от использования флагов ЛГБТ* на зданиях дипломатических миссий.
      Все же спикер Майк Джонсон не только здравомыслящий политик (по отношению помощи украине), но и нормальный мужик, которого очевидно уже достала американская пропаганда ЛГБТ да еще по всему миру. А "самоходный" Байден то каков - сразу встречное условие и по отношению к своему главному сопернику на предстоящих выборах. В этом случае его советники сработали быстро и в нужном направлении.
    6. Ясная Ранг пользователя
      Ясная
      0
      Сегодня, 07:36
      финансирование военного ведомства будет продолжено в полном объёме (а это более 850 млрд долларов) при условии того, что администрация Байдена откажется от использования флагов ЛГБТ* на зданиях дипломатических миссий

      Банально. Это избитый аналогичный приём, когда сотрудник, в письменной справке начальнику, умышленно делает несколько орфографических ошибок, чтобы начальник их сразу обнаружил и с удовольствием вернул на исправление не меняя смысл и вывод справки.

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