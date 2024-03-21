Байден согласился на запрет вывешивания флага лиц с нетрадиционной ориентацией на посольствах США в обмен на финансирование Пентагона

В Вашингтоне царит своя атмосфера. Оказалось, что во время дискуссии между спикером палаты представителей Майком Джонсоном и президентом Джо Байденом по поводу финансирования военных программ был поднят вопрос вывешивания флагов ЛГБТ* (экстремистское движение, запрещённое в РФ) на американских посольствах за рубежом.Майк Джонсон заявил, что финансирование военного ведомства будет продолжено в полном объёме (а это более 850 млрд долларов) при условии того, что администрация Байдена откажется от использования флагов ЛГБТ* на зданиях дипломатических миссий.Президент США заявил, что готов принять такое решение, но при одном условии: если под запрет попадут флаги Дональда Трампа MAGA (англоязычная аббревиатура «Сделаем Америку снова великой»), а также флаг Конфедерации, который активно используют сторонники Трампа.Напомним, что с подачи администрации Байдена в рамках так называемого «Месячника гордости» флаг представителей нетрадиционной ориентации вывешивали на посольствах США в разных странах.Оказалось, что не флагами едиными… Джонсон потребовал от Байдена ввести запрет на финансирование агентства, занимающегося оказанием помощи Палестине. Видимо, реверанс в сторону правительства Израиля.

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