Власти США начали эвакуацию своих граждан с территории Гаити с использованием авиации

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Власти США начали эвакуацию своих граждан с территории Гаити с использованием авиации

Американская администрация приняла решение об экстренной эвакуации своих граждан из Гаити. Напомним, что в этой стране вспыхнуло вооружённое противостояние между повстанцами и правительственными силами. Лидером повстанцев объявил себя Джимми Шеризье, бывший офицер полиции, который теперь сравнивает с себя то с Фиделем Кастро, то с Робином Гудом.

Стало известно о том, что в дипмиссию США обратились более полутора тысяч граждан США, находящихся на территории Гаити. В связи с ростом числа обращений с призывами эвакуировать американских граждан Пентагон решил направить на Гаити свои военные вертолёты, чтобы эвакуацию в несколько этапов осуществить. Также используются легкомоторные самолёты.



Официальный представитель Госдепа США Ведант Патель заявил, что США начинают использовать авиацию для эвакуации примерно 1600 своих граждан. Вертолёты и самолёты взлетают на территории граничащей с Гаити Доминиканской Республики и в неё же пока эвакуируют граждан США из гаитянской столицы Порт-о-Пренса. При этом граждане заявляют, что конечный пункт - Майами.

Приземление в Гаити идёт не в аэропорту, а на импровизированных взлётно-посадочных площадках. Аэропорт столицы заблокирован силами Шеризье.

Патель:

Безусловно, такая операция является очень рискованной. Но мы бы её не начинали, если бы не были уверены в том, что она пройдёт хорошо.

По словам Пателя, американским гражданам в государстве Гаити оставаться крайне небезопасно. Как уже сообщало «Военное обозрение», гаитянские повстанцы на днях атаковали электростанцию и несколько подстанций в результате чего электричество пропало на большей части территории Порт-о-Пренса, включая квартал, где располагается американское посольство.
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    11 комментариев
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    1. BAI Ранг пользователя
      BAI
      0
      Сегодня, 08:09
      Что же вариант Гренады не стали использовать? Сил не хватает?
      1. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 08:26
        Цитата: BAI
        Что же вариант Гренады не стали использовать? Сил не хватает?

        Я чуть ниже сказал - щаз туристов и правительство марионеток вывезут и покажут "мощь американской демократии". Лишь бы "заливом Свиней" всё для них опять не закончилось. А для этого мощь нужно такую, чтоб не просто какой-то главарь банды, а "весь мир содрогнулся и затрепетал в почтительном уважении".
      2. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +1
        Сегодня, 08:37
        Цитата: BAI
        Сил не хватает?
        Да не нужна им эта Гаити. Там кроме голодранцев с голой ж..пой никого нет wink
    2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 08:10
      «Власти США начали эвакуацию своих граждан с территории Гаити с использованием авиации» —

      — Не Афганистан,но всё же ...
      1. Mouse Ранг пользователя
        Mouse
        0
        Сегодня, 08:11
        У штатовцев нюх... на то, когда бежать срочно надоть....
    3. Zoldat_A Ранг пользователя
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 08:20
      Блин! Вот непруха-то... Ко всем неприятностям ещё одну Кубу в печень получить? И в самый неподходящий момент.
      Что-то мне подсказывает, что сейчас они отдыхающих вывезут и покажут всю "мощь американской демократии", подогнав туда пару авианосцев и тыщ 100 армии.
      Если только опять "в определённый момент что-то не пойдёт не так" и всё не закончится очередным "заливом Свиней". Уже даже не вторым, а неизвестно каким по счёту.

      Пока, на сегодняшний день, крайний и самый масштабный "залив Свиней" для Америки - Украина. Надеюсь, последний. Хотя мелких "заливчиков" оно не исключает - долго ещё всеми щупальцами за "гегемонство" цепляться будут...
      1. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
        Иезекиль 25-17
        0
        Сегодня, 08:27
        Ещё два? Этот номер не пройдёт: два уже воюют с хуситами и палестинцами, ну и держим в уме Китай.
        1. Zoldat_A Ранг пользователя
          Zoldat_A
          +1
          Сегодня, 08:33
          Цитата: Иезекиль 25-17
          Ещё два? Этот номер не пройдёт: два уже воюют с хуситами и палестинцами, ну и держим в уме Китай.

          Чтобы "мощу показать" соберут всё, что есть. Тут не хуситы - тут ПЕЧЕНЬ. Надо миру показать, кто в доме хозяин.
          Хотя в ихнем Белом доме хозяин - не приведи господь... lol И без того весь мир видит чуть не каждый день. Как только на публике появится - так сразу что-нибудь отчебучит такое, что все видят хозяина... lol
          1. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
            Иезекиль 25-17
            +1
            Сегодня, 08:37
            В составе ВМС США 11 авианосцев, для оперативного реагирования готовы 3-4 из них. Здесь нужно что то другое, благо плечо позволяет.
            1. Zoldat_A Ранг пользователя
              Zoldat_A
              +1
              Сегодня, 08:41
              Цитата: Иезекиль 25-17
              В составе ВМС США 11 авианосцев, для оперативного реагирования готовы 3-4 из них. Здесь нужно что то другое, благо плечо позволяет.

              Не сомневаюсь, что американцы найдут выход. Уж на что хорошее, а на гадости у них всегда и сил, и ума хватит.
    4. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 08:34
      Американская администрация приняла решение об экстренной эвакуации своих граждан из Гаити
      Значит действительно поняли, что пора уносить ноги и чем быстрее, тем лучше. Не исключено, что со временем американцам придется и в других местах задуматься об эвакуации.

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