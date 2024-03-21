Власти США начали эвакуацию своих граждан с территории Гаити с использованием авиации
Американская администрация приняла решение об экстренной эвакуации своих граждан из Гаити. Напомним, что в этой стране вспыхнуло вооружённое противостояние между повстанцами и правительственными силами. Лидером повстанцев объявил себя Джимми Шеризье, бывший офицер полиции, который теперь сравнивает с себя то с Фиделем Кастро, то с Робином Гудом.
Стало известно о том, что в дипмиссию США обратились более полутора тысяч граждан США, находящихся на территории Гаити. В связи с ростом числа обращений с призывами эвакуировать американских граждан Пентагон решил направить на Гаити свои военные вертолёты, чтобы эвакуацию в несколько этапов осуществить. Также используются легкомоторные самолёты.
Официальный представитель Госдепа США Ведант Патель заявил, что США начинают использовать авиацию для эвакуации примерно 1600 своих граждан. Вертолёты и самолёты взлетают на территории граничащей с Гаити Доминиканской Республики и в неё же пока эвакуируют граждан США из гаитянской столицы Порт-о-Пренса. При этом граждане заявляют, что конечный пункт - Майами.
Приземление в Гаити идёт не в аэропорту, а на импровизированных взлётно-посадочных площадках. Аэропорт столицы заблокирован силами Шеризье.
Патель:
По словам Пателя, американским гражданам в государстве Гаити оставаться крайне небезопасно. Как уже сообщало «Военное обозрение», гаитянские повстанцы на днях атаковали электростанцию и несколько подстанций в результате чего электричество пропало на большей части территории Порт-о-Пренса, включая квартал, где располагается американское посольство.
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