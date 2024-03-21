Госдеп США признал Аруначал-Прадеш частью Индии вопреки региональным интересам Китая

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Госдеп США признал Аруначал-Прадеш частью Индии вопреки региональным интересам Китая

Штат Аруначал-Прадеш, расположенный на северо-востоке Индии, является индийской территорией и такой ее признают Соединенные Штаты Америки. Соответствующее заявление сделал Государственный департамент США.

Чуть ранее китайское военное командование назвало Аруначал-Прадеш «частью Китая». Как известно, у КНР есть давние территориальные претензии к Индии в этой части Южной Азии. В Пекине убеждены, что, по крайней мере, часть территории Аруначал-Прадеш является китайской. Китай претендует на 90 тысяч квадратных километров в индийском штате, считая их частью территорий Южного Тибета. Вплоть до последнего времени китайские власти продолжают выдавать специальные визы жителям индийского штата.

В 2023 году в Китае была издана новая карта страны, на которой территории индийского штата были обозначены как территория КНР, наряду с Тайванем и рядом других регионов.


Еще раньше, в декабре 2022 года, в секторе Таванг в штате Аруначал-Прадеш, произошло столкновение между индийскими и китайскими пограничниками. Китайские военнослужащие появились на линии фактического контроля, но встретили отпор со стороны индийской пограничной охраны.

Штат Аруначал-Прадеш действительно имеет значительные отличия от остальной Индии в культурном отношении. Основную часть населения штата составляют народы тибето-бирманской языковой группы, который исповедуют тибетский буддизм. В этническом, культурном, религиозном отношении они куда ближе к тибетским народам соседнего Китая, чем к основной части населения Индии. Китай, кстати, поддерживает и разнообразные националистические и левацкие движения, действующие в северо-восточной части Индии и доставляющие немало проблем индийским властям.

Естественно, что на фоне индийско-китайских территориальных противоречий, США принимают сторону Нью-Дели и действуют в пику региональным интересам Китая. Как заявил представитель Госдепа США, Вашингтон выступает против «любого вторжения или посягательств» вдоль линии фактического контроля. Понятно, что в интересах США – ослабление Китая, поэтому Вашингтон в любом случае будет поддерживать Индию в этом территориальном споре.
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    34 комментария
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +6
      Сегодня, 08:15
      — Признает Китай Техас частью Мексики?Нет конечно ...
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +4
        Сегодня, 08:41
        — Признает Китай Техас частью Мексики?Нет конечно ...

        А надо бы... Что только не сделают Штаты, чтобы окончательно рассорить Индию и Китай... Вот так творя повсюду хаос и живёт эта страна... На секунду представил что она исчезла навсегда с политической карты мира и аж на душе легче стало... am
      2. krot Ранг пользователя
        krot
        +6
        Сегодня, 08:41
        Признание только разожжёт конфликт еще сильнее.. В этом англосаксы мастера!
        Надеюсь в Индии понимают, что не от любви к индусам так поступают США?
        Им нужна еще одна горячая точка!
      3. knn54 Ранг пользователя
        knn54
        +2
        Сегодня, 09:12
        Байден подтвердил, что власти США не поддерживают независимость Тайваня.Об этом заявил недавно и Блинкен во время встречи с товарищем Си.
        При янкесы этом заявляют о готовности защищать остров в случае нападения КНР.
    2. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +7
      Сегодня, 08:27
      Чего только не сделаешь чтобы подгадить Китаю! tongue
      1. Aken Ранг пользователя
        Aken
        +5
        Сегодня, 08:30
        И втереться в доверие к Индии.
        Вот смотрите - мы признали, а Путин не признал. Видите теперь, кто ваш настоящий друг?
        А вот и рекламный буклетик с ценами.
        И это, нефть у русских не покупайте.
      2. Mouse Ранг пользователя
        Mouse
        +7
        Сегодня, 08:31
        Национальная штатовская черта, всем нагадить.... а то аж кушать не могут....
      3. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        +3
        Сегодня, 08:39
        Цитата: Егоза
        Чего только не сделаешь чтобы подгадить Китаю! tongue

        А что, кто-то в Китае мог подумать, что будет по-другому?
        Тогда уж и Тайвань сдать...
        Эдак неизвестно до чего договориться можно - дальше так пойдёт, всё китайским признавать, так и Крым российский? Сразу вспоминается один наш политик с врождёнными мешками под глазами
        Нет!!! На это я пойтить не могу!!!
    3. ИванИванов Ранг пользователя
      ИванИванов
      +8
      Сегодня, 08:32
      Китаю, ряд банков которого перестал принимать платежи в юанях от из за опасения вторичных санкций большой привет. Сеножуйство и предательство имеет последствия. Нужно договариваться с индией и создавать коалицию, если конечно не хотят дальше лизать американский сапог, идиоты.

      Теперь что у нас:
      1. торможение силы сибири 2
      2. торможение турецкого газового хаба и новой аэс
      3. согласовании исполнения санкций между турками и США
      4. отказ индийского переработчика от услуг совкофлота, попавшего под санкции.
      5. блокировка платежей в юанях от ряда китайских банков.
      6. блокировка карт мир в армении.
      7. торможение создания едной валюты брикс

      Нормальный такой список, уверен это не предел. С нашей стороны это результат , нежелания трясти "больше чем партнеров", сильно запоздавшее импортозамещение. Со стороны наших "партнеров по брикс" это очевидный но ожидаемый кидок и привычка кланяться белому господину. Мерзко однако.
      1. Aken Ранг пользователя
        Aken
        +2
        Сегодня, 08:39
        Это не предел. Ещё 2-3 года СВО и станет ещё хуже.
      2. AdAstra Ранг пользователя
        AdAstra
        -1
        Сегодня, 09:12
        Это да, интересная новость про банки Китая и юаня с утречка пораньше. recourse
    4. Виктор Ленинградец Ранг пользователя
      Виктор Ленинградец
      +3
      Сегодня, 08:33
      Всерьёз готовятся. Если даже Пекин и сдаст назад в Тайваньском вопросе, то cases belli обязательно будет.
      1. Aken Ранг пользователя
        Aken
        +4
        Сегодня, 08:41
        Отказ Китая от Тайваня это не повод для отказа США от подчинения ЮВА и вытеснения оттуда Китая.
        Это вообще никак не взаимосвязано.
        1. ИванИванов Ранг пользователя
          ИванИванов
          +1
          Сегодня, 08:51
          Больше всего удивляет откровенная тупорогость Китая, Индии. Ясно же, что цель США разобщение и подчинение, этому противопоставить можно только решительный общие действия. Ни один из лидеров брикс всерьез к этому не созрел. К.р.е.т.и.н.ы, других слов нет. Вместо коллективного удара в оборзевшее штатовское рыло, они привычно раздвигают булки, называя это "гибкой политикой". Самое удивительное что таким же термином пользуются наши эксперты.
          1. Aken Ранг пользователя
            Aken
            0
            Сегодня, 09:40
            Что Вас удивляет? Очень многочисленная и влиятельная часть элиты ориентируется на международный финансовый капитал - 6 колонна.
            Думаете в Индии и Китае по-другому? Точно такая же фигня.
            Решительное принятие одной из сторон означает тотальную зачистку половины элиты. В том числе и физическую.
            Покажите мне страны БРИКС, которые на это готовы.
            1. ИванИванов Ранг пользователя
              ИванИванов
              0
              Сегодня, 09:56
              Удивляет недальновидность. Без сильной государственной подпорки большая часть влиятельной китайской, индийской элиты в элиту мировую не запрыгнут, будет та же история что с нашими.
              Неужели история не учит, что мнимое временное благополучие с постоянными уступками ведет к развалу. Ладно Горбачев и ко лопухи, но Китай создал десятки институтов по изучению опыта перестройки, экономику грамотно выстроил, поэтому ожидалось несколько другое поведение.
              1. Aken Ранг пользователя
                Aken
                0
                Сегодня, 10:00
                Параллельно с изучением опыта вырастили свою 6 колонну.
                Экономика экспортоориентирована. Это трудно назвать грамотной. Случись что, санкции по Китаю удалят десятикратно больней. Вплоть до голода. Вот и приходится маневрировать и выступать против своих глобальных интересов.
        2. ИванИванов Ранг пользователя
          ИванИванов
          +1
          Сегодня, 08:59
          В в совокупности с намерением ввода войск НАТО, очевидно что подобная динамика событий может закончится либо капитуляцией и подчинением, либо армагеддоном, если яиц хватит. А Три чудака - кремлевский, индийский, китайский медленно варятся как лягушки.Нет ни слов ни выражений по поводу.
          1. Aken Ранг пользователя
            Aken
            -1
            Сегодня, 09:42
            Посмотрите мой пост выше. Решительные действия означают гражданскую войну. Ту самую войну о начале которой в России ежесекундно грезят бандеровцы. Для них это чудесное спасение. Последний шанс.
            1. ИванИванов Ранг пользователя
              ИванИванов
              +1
              Сегодня, 09:59
              После Тяньаньмэнь никакой гражданской войны в китае не случилось, откуда она сейчас? При быстрой зачистке гр. войны быть не должно, тем более что на другой чаше веслов слишком много.
              1. Aken Ранг пользователя
                Aken
                0
                Сегодня, 10:03
                Хорошо помню, как в Горбачёвские времена приезжие туристы спрашивали, когда развалится Советский Союз? Мы над ними смеялись. В 91 году смеяться перестали.
                Быстрая зачистка, говорите? А кто кого зачищать будет?
                1. ИванИванов Ранг пользователя
                  ИванИванов
                  0
                  Сегодня, 10:30
                  В идеале - те, кто поддерживает китайскую государственность, от глобальных "дунек", в противном случае государственность закончится, вместе с наукой, ВПК и т.п.
                  1. Aken Ранг пользователя
                    Aken
                    0
                    Сегодня, 10:44
                    Именно, что в идеале.
                    В СССР так не получилось.
    5. Южноукраинец Ранг пользователя
      Южноукраинец
      +5
      Сегодня, 08:33
      . Госдеп США признал Аруначал-Прадеш частью Индии

      Америкосы продолжают заигрывать с Индией, стараясь перетянуть её "на свою сторону" и одновременно "враждуют" с Китаем. Так что ничего удивительного в этом нет.
    6. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +6
      Сегодня, 08:34
      Старая английская практика ,столкнуть лбом страны и стать рефери
      1. U-58 Ранг пользователя
        U-58
        +3
        Сегодня, 08:39
        Ну да. Разделяй и властвуй.
        Проверенная временем формула
      2. Андрей Москвин Ранг пользователя
        Андрей Москвин
        +3
        Сегодня, 08:42
        Они лишь продолжатели дела римских имперцев с их тезисом "Разделяй и властвуй".
      3. Mouse Ранг пользователя
        Mouse
        +2
        Сегодня, 08:43
        И пожать плоды.... наварится....
    7. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +3
      Сегодня, 08:35
      Госдеп США признал
      Прикольно они признают находясь за десятки тысяч километров wink
    8. Яро Полк Ранг пользователя
      Яро Полк
      +5
      Сегодня, 08:39
      матрасные подонки без провокаций и разжигания войн жить не могут..
      *надеюсь китайский и индийский(пол человечества) народ с 6000-летней историй ..не поведутся на это ..и будут мудрей матрасных животных.
    9. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +3
      Сегодня, 08:43
      США принимают сторону Нью-Дели и действуют в пику региональным интересам Китая.
      Не зря же Сша уже давно обхаживают Индию, заходя с разных сторон, делая заманчивые предложения. А Китай американцы сами объявили противником №1. В данном случае 2 в 1 - Индии угодить и Китаю насолить.
    10. Владимир - USSR Ранг пользователя
      Владимир - USSR
      +1
      Сегодня, 08:54
      Аляска и форд Росс - территория РФ, а остальные штаты поделить между Канадой и Мексикой
    11. Gomunkul Ранг пользователя
      Gomunkul
      +2
      Сегодня, 08:55
      Понятно, что в интересах США – ослабление Китая, поэтому Вашингтон в любом случае будет поддерживать Индию в этом территориальном споре.
      Для США в этом региональном территориальном споре между Индией и Китаем, главное не дать возможности этим странам договориться между собой, т.к. этот отложенный военный конфликт, который когда это будет выгодно для США можно перевести будет в горячую фазу.
      1. ИванИванов Ранг пользователя
        ИванИванов
        +1
        Сегодня, 09:07
        Самое удивительное, что обе стороны игнорируют этот очевидный факт, предпочитая плыть в штатовском фарватере.

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