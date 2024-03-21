Советник президента США по нацбезопасности тайно прилетел в Киев заявить украинским властям о «поражении России»

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Советник президента США по нацбезопасности тайно прилетел в Киев заявить украинским властям о «поражении России»

На фоне явных провалов ВСУ на фронте и ухудшающегося положения Украины, в столицу страны Киев тайно прибыл советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Этого чиновника, кстати, считают одним из главных кураторов «украинского вопроса» в американской администрации.

Во время встречи с украинским руководством Салливан заявил о «поражении России». По словам представителя американской администрации, Россия якобы «уже проиграла». Ведь Москва, врёт Салливан, хотела стереть Украину с карты и вычеркнуть из истории саму идею быть украинцем. Но этого сделать не удалось.



Ложь Салливана очевидна – вплоть до настоящего времени в России проживают миллионы украинцев, никто и не думает отказывать им в национальной идентификации. Украинский язык изучается в новых регионах России в образовательных учреждениях.

Затем американский чиновник похвалил украинцев за то, что в 2022 году им удалось «защитить Киев». Кроме того, успехом Салливан считает и то, что России не удалось свергнуть «демократически избранное правительство», хотя и такая цель Москвой никогда официально не провозглашалась.

В целом, заявления Салливана в Киеве более похожи на «психологическую помощь» украинскому режиму. Фактически представитель Белого дома успокаивает украинскую сторону, что не всё так плохо, потому что могло быть и еще хуже.
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    46 комментариев
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    1. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      +7
      Сегодня, 08:39
      Один врун приехал вешать лапшу на уши другому вруну.... wassat
      1. Ропот 55 Ранг пользователя
        Ропот 55
        +6
        Сегодня, 08:41
        Nexcom, эт вряд-ли, скорее амер приперся провести проверку наличия и подготовки к новому наступлению, да ц. у. приволок которые почтой не пошлёшь. Да и проконтролировать марионетку надо а то мало ли. А завернули все в обертку поддержки.
        1. Nexcom Ранг пользователя
          Nexcom
          +3
          Сегодня, 08:43
          Очередной мясной контрнаступ ?
          1. Ропот 55 Ранг пользователя
            Ропот 55
            +4
            Сегодня, 08:45
            Nexcom, ну да, они его и анонсировали и готовят во всю.
            1. Nexcom Ранг пользователя
              Nexcom
              +4
              Сегодня, 08:47
              Какелы вовсю трубят что собираются 500 тыщ поставить под ружьё.
              Немало, если им удасться это сделать.... Вооружить то эту толпу, обуть-одеть тоже чем то надо.... В одних трусах же они их на ЛБС не отправят с фанерными автоматами....
              1. Ропот 55 Ранг пользователя
                Ропот 55
                +10
                Сегодня, 08:52
                Nexcom, сейчас на носу лето, с формой попроще, помощь как шла так и идёт, просто Е. С. и Вашингтон перестали орать на каждом углу о новых пакетах а делают всё по тихому, а в СМИ и Интернетах запустили волну о том что у ВСУ всё кончается и нет уже ничего, убаюкивают короче.
          2. Алекс_1973 Ранг пользователя
            Алекс_1973
            +8
            Сегодня, 08:52
            Им кровь из носа надо чтобы Зеля дотянул до выборов в ФША, иначе самоходному деду козырять нечем будет. Еще одного Афганистана ему точно не простят. Поэтому в ход пойдет все и финансирование найдут хоть и в обход конгресса. Цэевропку напрягут, надо будет и шольца продавят..
          3. фигвам Ранг пользователя
            фигвам
            +5
            Сегодня, 08:57
            Цитата: Nexcom
            Очередной мясной контрнаступ ?

            Да приехал вдохновить людей на смерть
            1. Ропот 55 Ранг пользователя
              Ропот 55
              +2
              Сегодня, 09:04
              фигвам hi, "людей" вдохновлять будут их коммандиры а этот приехал к верхушке, значит не просто чайку попить и отчёт выслушать.
        2. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          +5
          Сегодня, 08:47
          Советник президента США по нацбезопасности тайно прилетел в Киев заявить украинским властям о Нас на Ютубе победили раз уж двести…
          Нас в Инстаграме разгромили триста раз…
          А из Фейсбука стало нам известно,
          Капитуляцию сегодня ждут от нас,
          И контрибуцию хотя бы в виде Крыма,
          Ну и в довесок Краснодарский Край -
          Мол, «Рашку» Украина победила
          И ты об этом «ватник» твердо знай!!!
          Хочу тебе сказать я - Украина,
          Должна же ты когда-нибудь понять,
          Стране лгунов, де.6илов и кре .mинов
          Лечиться нужно, а не воевать…
          Так что кончай скорей сопротивляться,
          На коечку больничную ложись…
          И сразу после деНацификации
          Начнется у тебя другая жизнь!!! am
      2. knn54 Ранг пользователя
        knn54
        0
        Сегодня, 09:17
        -прилетел в Киев заявить украинским властям о «поражении России»
        За "это" и получил орден князя Ярослава Мудрого II степени.
      3. Венд Ранг пользователя
        Венд
        0
        Сегодня, 09:30
        Ну думаю. Это всё нужно для пропаганды и дальнейшего оболванивая населения. Зеленский и так знает куда катится Украина, но он кукла.
    2. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      +4
      Сегодня, 08:39
      Хоть бы печенюшек привез,чубатым. Они ведь так старались,иудушки.
      1. Nexcom Ранг пользователя
        Nexcom
        +5
        Сегодня, 08:40
        Бабку-Нуланд выкинули, так что теперь некому печь печенья. lol
      2. Ропот 55 Ранг пользователя
        Ропот 55
        +4
        Сегодня, 08:44
        Андрей Николаевич hi, ну печенек вряд-ли, а вот "муки" и "сахарной пудры" для верхушки нью нациков наверное приволок.
      3. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        +5
        Сегодня, 08:46
        Цитата: Андрей Николаевич
        Хоть бы печенюшек привез,чубатым. Они ведь так старались,иудушки.

        Обойдутся, холопы.
        Цель Салливана очевидна:
        Денег - нет, но вы держитесь.
        Разводит укрофюрер. Обещает денег, вооружения, экспедиционный корпус.
        Но потом.
        Цель: затягивание войны, могилизация большого количества населения, разрушение страны.
        Планы Салливана совпадают с планами Зеленского. Ещё бы. Зеленскому вышак корячится. am
        А потому: война до последнего украинца.
      4. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        +3
        Сегодня, 08:48
        Цитата: Андрей Николаевич
        Во время встречи с украинским руководством Салливан заявил о «поражении России».

        Не напрыгали ещё на новую партию.

        Главное, что тайное знание в результате тайного визита передал -
        Во время встречи с украинским руководством Салливан заявил о «поражении России».
        А пацаны-то и не знают... lol
    3. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +4
      Сегодня, 08:40
      «Салливан тайно прилетел в Киев заявить украинским властям о "поражении России"» —

      — Только просил никому об этом не рассказывать,засмеют ...
    4. Uprun Ранг пользователя
      Uprun
      +4
      Сегодня, 08:40
      Да, даже на печенюжки бабла уже нет, только "добрым" словом.
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +3
        Сегодня, 08:43
        Цитата: Uprun
        даже на печенюжки бабла уже нет, только "добрым" словом.

        ДА ПОЧЕМУ ОН ВООБЩЕ ДО КИЕВА ДОБРАЛСЯ?!!! Не могли по дороге сбить? am
    5. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +4
      Сегодня, 08:42
      Карту привез ,где с Клоуном пилят нефть ,алмазы .............
      1. Ропот 55 Ранг пользователя
        Ропот 55
        +5
        Сегодня, 08:46
        APASUS hi, ага, и в наших мехах)))
    6. Александр 3 Ранг пользователя
      Александр 3
      +4
      Сегодня, 08:43
      Во время встречи с украинским руководством Салливан заявил о «поражении России»-Не говори хоп ,пока не перепрыгнешь.А мы видим и слышим одни -хоп ,хоп.Что то мешает им прыгнуть.
      1. Ропот 55 Ранг пользователя
        Ропот 55
        +3
        Сегодня, 08:49
        Александр 3 hi, Запад смотрит, изучает, ставит свои эксперементы, а заодно старается ослабить Россию руками ВСУ. Вступление в игру Вашингтона случиться когда они сочтут что мы максимально уязвимы.
        1. Александр 3 Ранг пользователя
          Александр 3
          +3
          Сегодня, 08:54
          Вашингтон давно этого хочет,но это будет их последняя попытка.Они заняли место англичан ,обворовывая аборигенов.
          1. Ропот 55 Ранг пользователя
            Ропот 55
            +3
            Сегодня, 08:58
            Александр 3, насчёт последней попытки не согласен, не выгорит с Украиной, откатятся и будут пробывать других соседей, там вон желающих еще три - четыре страны при желании натравить можно.
            1. Александр 3 Ранг пользователя
              Александр 3
              +2
              Сегодня, 09:02
              Пока не рухнет доллар ,так и будет.
              1. Ропот 55 Ранг пользователя
                Ропот 55
                +1
                Сегодня, 09:06
                Александр 3, есть ещё один вариант, правда на сей момент это сказка, развал США по примеру войны Юга и Севера.
    7. LeutnantTom Ранг пользователя
      LeutnantTom
      +4
      Сегодня, 08:47
      Будьте осторожны, люди! Сейчас будет еще несколько нападений на Россию со стороны украинских нацистов!
      До сих пор всякий раз, когда американец посещал босса киевского режима, происходили нападения на Россию. Либо были украинские теракты на Крымском мосту, либо против кораблей в Черном море, либо против Москвы, либо против российской промышленности!
      Россия: будь бдительна или нанеси удар первой!
      1. Копчёный Ранг пользователя
        Копчёный
        +3
        Сегодня, 08:51
        Видимо да. По идее ракеты ATACMS должны были уже привезти. Это конечно не поражение, но крови прольёт. Партнёры такие партнёры же.
    8. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      +3
      Сегодня, 08:48
      Приехал , налил хохлоте приятное на уши , ничего не дал , уехал .
      1. Ропот 55 Ранг пользователя
        Ропот 55
        +3
        Сегодня, 09:01
        Ирек hi, это не известно, может и приволок чего, просто молча гадость нам готовят. А "занавески" повесили что просто так, с такими организмами уши надо держать в остро.
        1. п-к Ранг пользователя
          п-к
          0
          Сегодня, 09:17
          Логично! (Короткий комментарий).
    9. Владимир - USSR Ранг пользователя
      Владимир - USSR
      +2
      Сегодня, 08:49
      обыкновенная матрасная и к тому же 3,14-здо-ball.
    10. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
      oleg-nekrasov-19
      +3
      Сегодня, 08:52
      Да нет, он привез алгоритм дальнейших действий для своей марионетки.
    11. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +3
      Сегодня, 08:53
      Салливан заявил о «поражении России»
      Это уже не просто лживая пропаганда замешанная на лести киеву с целью продолжения истребления украинцев, это проявление цинизма по отношению к стране и ее народу. Вы главное воюйте за наши интересы не смотря на людские и экономические потери, а мы вас не только поддержим, но и похвалим.
    12. BABAY22 Ранг пользователя
      BABAY22
      +3
      Сегодня, 08:55
      А мне нравится это американское:
      ВЫ УЖЕ ПОБЕДИЛИ!
      Хотя индивид в полной опе.
      Так и Германия во ВМВ уже_победила, ведь союзникам не удалось стереть германию с карты и вычеркнуть из истории саму идею быть немцем
      Да ну их...
    13. BAI Ранг пользователя
      BAI
      +3
      Сегодня, 08:55
      Он когда прибыл то? Под ночной налет попал?
    14. Napayz Ранг пользователя
      Napayz
      +3
      Сегодня, 08:59
      Как в анекдоте
      ...в Киев тайно прибыл советник...
      об этом написали утренние газеты
      1. п-к Ранг пользователя
        п-к
        0
        Сегодня, 09:14
        Супер! (Короткий комментарий).
    15. убей фашиста Ранг пользователя
      убей фашиста
      +1
      Сегодня, 09:07
      Чем бы дитя не тешилось лишь бы оно не вешалось. У наркоманов эмоциональные качели - то эйфория то депрессия. И чтобы в период депрессии не накосячил - время от времени приезжают кураторы увидеть состояние пациента воочию, а не из докладов "санитаров" постоянно находящихся при пианисте. Ну и подбодрить заявив что-то типа - Россия уже проиграла.
    16. Tagan Ранг пользователя
      Tagan
      +1
      Сегодня, 09:08
      тайно прилетел в Киев заявить украинским властям о «поражении России»

      Чем-то напоминает анекдот о том, как paгуль нагадил посреди Красной площади себе в шаровары.
    17. п-к Ранг пользователя
      п-к
      0
      Сегодня, 09:12
      Селиван молотит, что на ум взбредет.
    18. ИванИванов Ранг пользователя
      ИванИванов
      -1
      Сегодня, 09:23
      Украину с карты и вычеркнуть из истории саму идею быть украинцем. Но этого сделать не удалось.

      А чего ерничать. Отчасти он прав. Топочемся на месте, конца не просматривается, больше чем союзники кидают периодами. Это точно нельзя назвать нашей победой, если продолжать в том же духе. Кстати, почему салливан уехал из куева целым? Тоже не признак победы и решимости ее достичь
    19. nik-mazur Ранг пользователя
      nik-mazur
      0
      Сегодня, 10:44
      Москва ... хотела стереть Украину с карты и вычеркнуть из истории саму идею быть украинцем

      Во-первых, не вижу в этом ничего плохого.
      Во-вторых, ещё не вечер...
    20. Юрась_Беларусь Ранг пользователя
      Юрась_Беларусь
      0
      Сегодня, 10:46
      Салливан не то чтобы соврал. Это называется "покривил душой". Декларацию РФ об обеспечении защиты русскоговорящих жителей Антироссии (бывшей Украины) и обеспечении безопасности РФ путём демилитаризации и денацификации Антироссии (бывшей Украины), Салливан подменил криками русских правых националистов о "ликвидации украинского проекта". Даже честно говоря он и душой не кривил - он осознанно применил пропагандистский метод стравливания соседей через подмену их слов, мыслей и поступков. Ещё в прошлом веке нацисты так стравливали народы через раздувание идеологии украинских националистов против польских националистов, хорватских националистов против сербских националистов и так далее.

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