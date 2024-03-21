Советник президента США по нацбезопасности тайно прилетел в Киев заявить украинским властям о «поражении России»
На фоне явных провалов ВСУ на фронте и ухудшающегося положения Украины, в столицу страны Киев тайно прибыл советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Этого чиновника, кстати, считают одним из главных кураторов «украинского вопроса» в американской администрации.
Во время встречи с украинским руководством Салливан заявил о «поражении России». По словам представителя американской администрации, Россия якобы «уже проиграла». Ведь Москва, врёт Салливан, хотела стереть Украину с карты и вычеркнуть из истории саму идею быть украинцем. Но этого сделать не удалось.
Ложь Салливана очевидна – вплоть до настоящего времени в России проживают миллионы украинцев, никто и не думает отказывать им в национальной идентификации. Украинский язык изучается в новых регионах России в образовательных учреждениях.
Затем американский чиновник похвалил украинцев за то, что в 2022 году им удалось «защитить Киев». Кроме того, успехом Салливан считает и то, что России не удалось свергнуть «демократически избранное правительство», хотя и такая цель Москвой никогда официально не провозглашалась.
В целом, заявления Салливана в Киеве более похожи на «психологическую помощь» украинскому режиму. Фактически представитель Белого дома успокаивает украинскую сторону, что не всё так плохо, потому что могло быть и еще хуже.
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