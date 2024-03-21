Появились кадры перехвата вертолётом NH90 ВМС Франции дрона хуситов над Красным морем
В военной операции против йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы) теперь принимают участие не только американские и британские вооруженные силы, но и силы стран Евросоюза. Об этом свидетельствуют появившиеся кадры перехвата беспилотника хуситов вертолетом военно-морских сил Франции.
Как стало известно, вертолет NH90 ВМС Франции смог перехватить дрон-камикадзе «Samad-3» над Красным морем. Такие беспилотники йеменские хуситы используют для постоянных атак против военных кораблей антихуситской коалиции и гражданских судов, принадлежащих израильским, британским, американским компаниям.
На кадрах можно рассмотреть, как беспилотный летательный аппарат засекается экипажем вертолета. Затем он уничтожается с помощью средств вооружения.
Дроны «Samad» активно используются йеменскими хуситами в ходе вооруженного конфликта в Йемене. Они известны в трех модификациях - Samad-1, Samad-2 и Samad-3. Беспилотник получил такое название в честь одного из лидеров движения «Ансар Алла» Салеха аль-Саммада, который был погиб в результате военной операции ОАЭ в 2018 году.
Хуситы утверждают, что дрон «Samad-3» имеет дальность действия 1500 километров и способен нести взрывчатые вещества. Западные эксперты, впрочем, утверждают, что дальность полета беспилотника еще выше, и составляет до 1800 километров.
Сам факт уничтожения хуситского дрона французским вертолетом свидетельствует о том, что Франция, наряду с США и Великобританией, уже начала принимать активное участие в военных операциях в Красном море против йеменских хуситов.
- Wikipedia / Ibex73 — Travail personnel
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