Появились кадры перехвата вертолётом NH90 ВМС Франции дрона хуситов над Красным морем

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Появились кадры перехвата вертолётом NH90 ВМС Франции дрона хуситов над Красным морем

В военной операции против йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы) теперь принимают участие не только американские и британские вооруженные силы, но и силы стран Евросоюза. Об этом свидетельствуют появившиеся кадры перехвата беспилотника хуситов вертолетом военно-морских сил Франции.

Как стало известно, вертолет NH90 ВМС Франции смог перехватить дрон-камикадзе «Samad-3» над Красным морем. Такие беспилотники йеменские хуситы используют для постоянных атак против военных кораблей антихуситской коалиции и гражданских судов, принадлежащих израильским, британским, американским компаниям.



На кадрах можно рассмотреть, как беспилотный летательный аппарат засекается экипажем вертолета. Затем он уничтожается с помощью средств вооружения.




Дроны «Samad» активно используются йеменскими хуситами в ходе вооруженного конфликта в Йемене. Они известны в трех модификациях - Samad-1, Samad-2 и Samad-3. Беспилотник получил такое название в честь одного из лидеров движения «Ансар Алла» Салеха аль-Саммада, который был погиб в результате военной операции ОАЭ в 2018 году.


Хуситы утверждают, что дрон «Samad-3» имеет дальность действия 1500 километров и способен нести взрывчатые вещества. Западные эксперты, впрочем, утверждают, что дальность полета беспилотника еще выше, и составляет до 1800 километров.


Сам факт уничтожения хуситского дрона французским вертолетом свидетельствует о том, что Франция, наряду с США и Великобританией, уже начала принимать активное участие в военных операциях в Красном море против йеменских хуситов.
  • Wikipedia / Ibex73 — Travail personnel
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6 комментариев
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  1. Егоза Ранг пользователя
    Егоза
    0
    Сегодня, 09:07
    Хуситы утверждают, что дрон «Samad-3» имеет дальность действия 1500 километров и способен нести взрывчатые вещества. Западные эксперты, впрочем, утверждают, что дальность полета беспилотника еще выше, и составляет до 1800 километров.

    Ну, ...Аллах в помощь!
  2. Nexcom Ранг пользователя
    Nexcom
    0
    Сегодня, 09:10
    А во Франции там много мусульман..... Они ведь и обидеться могут с соответствующими выводами и действиями.....
  3. Максимус19 Ранг пользователя
    Максимус19
    +1
    Сегодня, 09:12
    Всё классно, прикольно, описано так в красках, но вся статья основана на разбое видео которое не приложено.
    1. Egeny Ранг пользователя
      Egeny
      +1
      Сегодня, 09:29
      ...ну писано же "перехват беспилотника хуситов вертолетом военно-морских сил Франции"... вертолёт в хлам.)
  4. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 09:17
    Франция, наряду с США и Великобританией, уже начала принимать активное участие в военных операциях в Красном море против йеменских хуситов
    Про Францию при Макроне можно смело сказать, что она становится "затычкой к каждой бочке". Кругом старается успеть: от украины до Красного моря, а при этом ее гонят в зашей из Африки. Как и чем остается поддерживать имидж? Только успеть влезть туда о чем говорят во всем мире.
  5. Эльдорадо Ранг пользователя
    Эльдорадо
    0
    Сегодня, 10:35
    Что там слышно про гипезвуковые ракеты хуситов? Заждались их, корабли Натовские.

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