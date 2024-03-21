Власти США ввели санкции против компаний из ряда стран за сотрудничество с Ираном в рамках ракетной программы

Целый ряд компаний из нескольких стран мира попал под американские санкции в связи с тесным сотрудничеством с иранскими властями. Об этом сообщило министерство финансов США.Американская администрация усмотрела в действиях компаний из Турции, Омана и Германии факты поддержки ракетной и ядерной программ Ирана. В итоге под санкциями США оказались такие компании как Mazixon GmbH and Co KG из Германии и Gokler Dis Ticaret Limited Sirketi из Турции.С помощью этих компаний, утверждают американские власти, иранские правительственные структуры приобретали углеродное волокно для своих ракет. Заместитель министра финансов США Брайан Нельсон подчеркнул, что Вашингтон и далее будет использовать свои возможности для воспрепятствования деятельности закупочных сетей, работающих в интересах Ирана.Кроме того, Белый дом по-прежнему угрожает привлекать к ответственности те государства и компании, которые могут оказывать поддержку Ирану в производстве беспилотных летательных аппаратов и ракет различных типов.Однако Иран, несмотря на многолетние и очень жесткие санкции со стороны США и других западных государств, продолжает успешную реализацию своей ракетной программы. Ему удается создавать новые образцы вооружений, в том числе и весьма эффективные, пользующиеся спросом далеко за пределами Ирана. Это свидетельствует о грамотной политике властей исламской республики в направлении обхода западных санкций.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»