Власти США ввели санкции против компаний из ряда стран за сотрудничество с Ираном в рамках ракетной программы

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Власти США ввели санкции против компаний из ряда стран за сотрудничество с Ираном в рамках ракетной программы

Целый ряд компаний из нескольких стран мира попал под американские санкции в связи с тесным сотрудничеством с иранскими властями. Об этом сообщило министерство финансов США.

Американская администрация усмотрела в действиях компаний из Турции, Омана и Германии факты поддержки ракетной и ядерной программ Ирана. В итоге под санкциями США оказались такие компании как Mazixon GmbH and Co KG из Германии и Gokler Dis Ticaret Limited Sirketi из Турции.



С помощью этих компаний, утверждают американские власти, иранские правительственные структуры приобретали углеродное волокно для своих ракет. Заместитель министра финансов США Брайан Нельсон подчеркнул, что Вашингтон и далее будет использовать свои возможности для воспрепятствования деятельности закупочных сетей, работающих в интересах Ирана.

Кроме того, Белый дом по-прежнему угрожает привлекать к ответственности те государства и компании, которые могут оказывать поддержку Ирану в производстве беспилотных летательных аппаратов и ракет различных типов.

Однако Иран, несмотря на многолетние и очень жесткие санкции со стороны США и других западных государств, продолжает успешную реализацию своей ракетной программы. Ему удается создавать новые образцы вооружений, в том числе и весьма эффективные, пользующиеся спросом далеко за пределами Ирана. Это свидетельствует о грамотной политике властей исламской республики в направлении обхода западных санкций.
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6 комментариев
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  1. Lev_Russia Ранг пользователя
    Lev_Russia
    +2
    Сегодня, 09:05
    Власти США ввели санкции против компаний из ряда стран за сотрудничество с Ираном в рамках ракетной программы

    Ну и толку...??? Россия уже обложена санкциями с ног до головы , но именно она может дать Ирану и первое и второе и третье (дать технологии по ядерным и ракетным программам Ирана...Впрочем, думаю мы уже вовсю поддерживаем Иран...Нам как бы уже бояться санкций теперь нечего... Их уже устали для нас придумывать...am
    1. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 09:08
      Когда же у них их извращённая фантазия иссякнет на предмет придумывания санкций?
      Уже ведь по третьему кругу пошли....
  2. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 09:10
    Целый ряд компаний из нескольких стран мира попал под американские санкции в связи с тесным сотрудничеством с иранскими властями
    Санкции - любимое оружие Сша для решения своих внешнеполитических вопросов. И не важно, что Турция и Германия как бы твои союзники по НАТО, важнее показать кто в доме хозяин.
  3. ИванИванов Ранг пользователя
    ИванИванов
    +1
    Сегодня, 09:13
    Закончится эта помойка может тогда, когда хотя бы крупным странам всерьез надоест быть детьми в колонии несовершеннолетних под началом США.
  4. Егоза Ранг пользователя
    Егоза
    0
    Сегодня, 09:21
    Однако Иран, несмотря на многолетние и очень жесткие санкции со стороны США и других западных государств, продолжает успешную реализацию своей ракетной программы.

    МОЛОДЦЫ!!! Успехов им.
  5. Владимир Нижегородский Ранг пользователя
    Владимир Нижегородский
    0
    Сегодня, 09:31
    Иран и его ракетную программу никто уже не сможет остановить.
    Санкции обходятся давно.
    Успехов и наработок у Ирана много.
    Финансовые возможности тоже имеются.

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