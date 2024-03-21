Власти США ввели санкции против компаний из ряда стран за сотрудничество с Ираном в рамках ракетной программы
Целый ряд компаний из нескольких стран мира попал под американские санкции в связи с тесным сотрудничеством с иранскими властями. Об этом сообщило министерство финансов США.
Американская администрация усмотрела в действиях компаний из Турции, Омана и Германии факты поддержки ракетной и ядерной программ Ирана. В итоге под санкциями США оказались такие компании как Mazixon GmbH and Co KG из Германии и Gokler Dis Ticaret Limited Sirketi из Турции.
С помощью этих компаний, утверждают американские власти, иранские правительственные структуры приобретали углеродное волокно для своих ракет. Заместитель министра финансов США Брайан Нельсон подчеркнул, что Вашингтон и далее будет использовать свои возможности для воспрепятствования деятельности закупочных сетей, работающих в интересах Ирана.
Кроме того, Белый дом по-прежнему угрожает привлекать к ответственности те государства и компании, которые могут оказывать поддержку Ирану в производстве беспилотных летательных аппаратов и ракет различных типов.
Однако Иран, несмотря на многолетние и очень жесткие санкции со стороны США и других западных государств, продолжает успешную реализацию своей ракетной программы. Ему удается создавать новые образцы вооружений, в том числе и весьма эффективные, пользующиеся спросом далеко за пределами Ирана. Это свидетельствует о грамотной политике властей исламской республики в направлении обхода западных санкций.
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