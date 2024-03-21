. Секретарь СНБО Украины в оскорбительной форме высказался о спецпредставителе Китая

Я не понимаю, кто может нашими территориями, нашими землями так брать и разбрасываться. Потому что какому-то …, я извиняюсь, фамилия как там, или еще кому-то там показалось, что они должны это решать

Выступая на украинском телеканале «Рада», секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов (внесён в санкционный список РФ) позволил себе нецензурное высказывание относительно спецпредставителя Китая по Евразии Ли Хуэя.Напомним, что Ли Хуэй был направлен ранее руководством КНР в Европу для поиска решений по мирному урегулированию конфликта на Украине. 12 марта китайский дипломат завершил своё турне, побывав в России, Франции, Германии, Польше, Бельгии и Украине.По словам Данилова, не Китаю решать, когда Украина должна садиться за стол переговоров и там не должны разбрасываться украинскими территориями. При этом секретарь СНБО сделал вид, что подзабыл имя китайского спецпредставителя и как бы случайно назвал его нецензурным словом.- заявил Данилов ведущим телеканала «Рада».Отношение нынешних украинских властей к миротворческой деятельности Пекина довольно недоброжелательное. Однако, очевидно, что вопрос переговоров будут решить не они, а их западные покровители, несмотря на утверждение Данилова, что это будет решать «народ Украины во главе с президентом».