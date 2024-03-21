Секретарь СНБО Украины в оскорбительной форме высказался о спецпредставителе Китая

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Секретарь СНБО Украины в оскорбительной форме высказался о спецпредставителе Китая

Выступая на украинском телеканале «Рада», секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов (внесён в санкционный список РФ) позволил себе нецензурное высказывание относительно спецпредставителя Китая по Евразии Ли Хуэя.

Напомним, что Ли Хуэй был направлен ранее руководством КНР в Европу для поиска решений по мирному урегулированию конфликта на Украине. 12 марта китайский дипломат завершил своё турне, побывав в России, Франции, Германии, Польше, Бельгии и Украине.



По словам Данилова, не Китаю решать, когда Украина должна садиться за стол переговоров и там не должны разбрасываться украинскими территориями. При этом секретарь СНБО сделал вид, что подзабыл имя китайского спецпредставителя и как бы случайно назвал его нецензурным словом.

Я не понимаю, кто может нашими территориями, нашими землями так брать и разбрасываться. Потому что какому-то …, я извиняюсь, фамилия как там, или еще кому-то там показалось, что они должны это решать

- заявил Данилов ведущим телеканала «Рада».

Отношение нынешних украинских властей к миротворческой деятельности Пекина довольно недоброжелательное. Однако, очевидно, что вопрос переговоров будут решить не они, а их западные покровители, несмотря на утверждение Данилова, что это будет решать «народ Украины во главе с президентом».
  • Википедия/Nstlv
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28 комментариев
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  1. ИванИванов Ранг пользователя
    ИванИванов
    +5
    Сегодня, 09:19
    Китайские виляния толстым задом, называемые гибкой политикой ни к чему другому привести не могут. Будут и прижимать и плевать по ходу, несмотря уступки.
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +7
      Сегодня, 09:25
      Да свинорылу Данилову, судя по всему, по хрену против кого и что языком ляпать... Он же считает себя бессмертным... Ну прям очень бы хотелось посмотреть на его храбрость на допросе в нашем ФСБ... Посмотреть на преображение хамелеона...Наверняка вспомнит что он тоже этнический русский, да про маму, живущую в Донецке... am
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        +1
        Сегодня, 09:50
        Зато у данилова голова такая смешная, сразу в шею и задницу переходит laughing
  2. svp67 Ранг пользователя
    svp67
    +5
    Сегодня, 09:21
    я извиняюсь, фамилия как там
    Китай фамилию этого "луганского коновала" хорошо запомнит... и посмотрим, чем это закончиться.
    1. dnestr74 Ранг пользователя
      dnestr74
      +7
      Сегодня, 09:23
      Они, украинцы, Китай кидали уже не раз, стерпят ради американских денег, шапито все это.
      1. ИванИванов Ранг пользователя
        ИванИванов
        +1
        Сегодня, 09:29
        Согласен, китай утирается не хуже нашего, начиная с визита пелоси, будут не соображая, куда эта политика ведет. С таким подходом вооружения ему не понадобятся.
    2. Чёрный Ранг пользователя
      Чёрный
      0
      Сегодня, 09:51
      Уже забыли как упрашивали Си ответить на звонок... bully
    3. Ропот 55 Ранг пользователя
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 10:09
      svp67 hi, ничем, абсолютно, история с Мотор Сич, история с руководством Хуавей, визит Пеллоси и прочее.
  3. Nexcom Ранг пользователя
    Nexcom
    +5
    Сегодня, 09:22
    Какелы уже и на Китай глотку дерут-оскарбляют.... Китайцы это запомнят. Как и про Мотор Сич....
    1. Aken Ранг пользователя
      Aken
      0
      Сегодня, 09:57
      Если Окраина выстоит, то за спиной США им плевать на китайские запоминалки.
      А если исчезнет с лица Земли, то плевать вдвойне.
  4. bambr731 Ранг пользователя
    bambr731
    +1
    Сегодня, 09:24
    Выступая на украинском телеканале «Рада», секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов (внесён в санкционный список РФ) позволил себе нецензурное высказывание относительно спецпредставителя Китая по Евразии Ли Хуэя.

    Этот напыщенный секретарь договорится когда-нибудь. Язык, всё-таки, нужно контролировать. Даже упоротым
    1. Mouse Ранг пользователя
      Mouse
      +1
      Сегодня, 09:30
      ...............................
  5. Южноукраинец Ранг пользователя
    Южноукраинец
    +1
    Сегодня, 09:24
    . Секретарь СНБО Украины в оскорбительной форме высказался о спецпредставителе Китая

    А кто ожидал от этого болвана чего то другого?
  6. Егоза Ранг пользователя
    Егоза
    +2
    Сегодня, 09:25
    Хряк он и есть хряк. (см.фото) Какая уж тут вежливость может быть. И не только по отношению к Китаю.
    1. a.s.zzz888 Ранг пользователя
      a.s.zzz888
      +2
      Сегодня, 09:33
      Егоза
      (Елена)
      +1
      Сегодня, 09:25
      Новый
      Хряк он и есть хряк. (см.фото) Какая уж тут вежливость может быть. И не только по отношению к Китаю.
      Таки да. Не от большого ума. А вернее от ПОЛНОГО ЕГО отсутствия. Елена, hi !
  7. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    +5
    Сегодня, 09:25
    Даже комментировать нет желания.
    Вот и Китай получил укус от бешеной собаки.
    А ведь подобных «лидеров» нацистского режима надо было уничтожать с самого начала СВО.
    Но мы же не такие...Мы же не будем, как они...
    «Кто выбирает между войной и позором позор, тот получает и войну и позор»
    * * *
    Необходимо продолжить неначатое... belay
  8. knn54 Ранг пользователя
    knn54
    +2
    Сегодня, 09:27
    "Ну грех смеяться над убогими"...(х/ф "Формула любви")
  9. ИванИванов Ранг пользователя
    ИванИванов
    +5
    Сегодня, 09:31
    А на стене его висит автор исторических фэнтези г-н Грушевский, которому наши зачем то в 30х дали кафедру.
  10. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +4
    Сегодня, 09:31
    позволил себе нецензурное высказывание относительно спецпредставителя Китая по Евразии Ли Хуэя.
    Совсем охренел Данилов да и не он один в киеве. Нормы дипломатии, просто человеческой морали там давно уже забыты. Сидит этакое рыло на высокой должности и считает себя "истинным украинцем", которым с западного разрешения сегодня позволено все. Уверен в Китае это запомнят надолго.
  11. Монтесума Ранг пользователя
    Монтесума
    0
    Сегодня, 09:35
    Китай не Германия, где украинскому дипломату можно было запросто назвать Шольца обиженной колбасой. В Киеве думают. что Китай далеко и они прикроются Америкой. Но это пока, а время идёт, расстановка сил в мире меняется. У председателя Си хорошая память - припомнят ещё укрорейху и историю с заводом Мотор Сич, и февральские обещания украинских депутатов плечом к плечу воевать вместе с Америкой против Китая, и унижение китайского спецпредставителя.
    1. Neo-9947 Ранг пользователя
      Neo-9947
      -1
      Сегодня, 09:53
      С чего такая уверенность?
      Были прецеденты?
      Китай в Большой политике еще мальчик в коротких штанишках, несмотря на свою многовековую историю.
      1. Монтесума Ранг пользователя
        Монтесума
        -3
        Сегодня, 10:03
        Цитата: Neo-9947
        С чего такая уверенность?
        Были прецеденты?

        В ноябре 2020 года в Вильнюсе, как и обещали, открыли официальное представительство Тайваня, несмотря на предупреждение Пекина. И Литва внезапно исчезла из компьютерной системы таможни Китая. Литовские товары застряли в Шанхае и других портах. Товарооборот с Китаем составлял полтора миллиарда евро, и убытки оказались очень чувствительными для маленького государства.
        1. Neo-9947 Ранг пользователя
          Neo-9947
          0
          Сегодня, 10:18
          Отделались помидорами.
          Им поляки привезут хоть пол-китая. Границы то нет. ЕС.
          И Китай вторичные санкции не введет.
  12. Ирек Ранг пользователя
    Ирек
    +2
    Сегодня, 09:35
    Данилов главный ветеринар в хохлостаде , его мнение осень важно.
  13. Monster_Fat Ранг пользователя
    Monster_Fat
    -5
    Сегодня, 09:42
    Китай, ещё тот "партнер-союзник".
    В Пекин без "капусты": ряд китайских банков перестал принимать платежи в юанях из РФ

    https://finance.mail.ru/2024-03-21/pekin-bez-kapusty-ryad-kitayskih-bankov-perestal-prinimat-platezhi-v-yuanyah-iz-rf-60310621/
    1. Монтесума Ранг пользователя
      Монтесума
      0
      Сегодня, 09:52
      Цитата: Monster_Fat
      Китай, ещё тот "партнер-союзник".
      В Пекин без "капусты": ряд китайских банков перестал принимать платежи в юанях из РФ

      Вместе с тем, многие финансовые игроки КНР, включая крупнейший Bank of China, продолжают проводить расчеты и в рублях, и в юанях.
      Сейчас, как отмечается, есть несколько способов для продолжения расчетов — через российский банк, платежи от которого еще принимают в Китае; с помощью открытия филиала компании в КНР или другой дружественной стране, а также через гонконгских партнеров.
      При этом эксперты полагают, что ситуация с расчетами с Китаем, скорее всего, будет улучшаться — сейчас между двумя странами идет плотное взаимодействие по налаживанию бизнес-процессов. (с)
      https://1prime.ru/20240321/kitay-846532614.html
  14. Андрей Москвин Ранг пользователя
    Андрей Москвин
    -1
    Сегодня, 09:53
    Данилов-
    Я не понимаю, кто может нашими территориями, нашими землями так брать и разбрасываться

    ... кроме нас самих!
  15. APASUS Ранг пользователя
    APASUS
    0
    Сегодня, 10:19
    В Китай можно плюнуть и ответ не последует сразу . Китайцы эти слова запишут и лет через 10 , Данилова можно будет встретить на помойке , в розысках пропитания

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