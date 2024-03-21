Индийский обозреватель: четыре американских танка Abrams были отправлены «в нокаут» всего за пару недель

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Индийский обозреватель: четыре американских танка Abrams были отправлены «в нокаут» всего за пару недель

Индийский обозреватель Ашиш Дангвал пишет о том, что американские танки Abrams ещё ни уничтожались так часто, как это происходит в ходе украинского конфликта. Он указывает на то, что за пару недель «в нокаут» были отправлены 4 танка американского производства. При этом приводятся слова российского военнослужащего, который забирался в башню одного из подбитых «Абрамсов» в районе села Бердычи к западу от Авдеевки. Российский разведчик указал на то, что не увидел в этом танке ничего сверхъестественного, добавив, что по целому ряду характеристик российские ОБТ превосходят американские «Абрамсы».

Ашиш Дангвал добавляет, что впервые в истории вооружённых конфликтов американский «Абрамс» был поражён дроном с воздуха. Речь идёт об FPV-дронах, которые активно применяются в зоне проведения специальной военной операции. Причём после попадания FPV-дрона в верхнюю проекцию танка Abrams он загорелся так, будто был поражён с помощью куда более мощного оружия.



Свои оценки украинских потерь танков «Абрамс» звучат и в США. Там указывается на то, что опыт украинского конфликта диктует производителям американских ОБТ рассмотреть заводской вариант защиты от поражения FPV-дронами. Для этого предлагается создавать «металлические конструкции» в качестве дополнительной защиты (у нас это стало именоваться «противодроновыми мангалами»), а также размещать мобильные станции радиоэлектронного подавления сигнала беспилотника. Но для всего этого нужны и время, и средства.
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    10 комментариев
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    1. a.s.zzz888 Ранг пользователя
      a.s.zzz888
      +1
      Сегодня, 09:17
      Он указывает на то, что за пару недель «в нокаут» были отправлены 4 танка американского производства.
      Наши парни могут, и нА день по несколько. Пусть нацики присылают. ПТРУРСов хватит на всех.
    2. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 09:18
      quote]Для этого предлагается создавать «металлические конструкции» в качестве дополнительной защиты[/quote]
      Вот и "Абрамсы" под козырёк мангальный попросились... А помню как над нашими смеялись... Ну и как "Абрашки", жить то хочется...???am
    3. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      0
      Сегодня, 09:22
      Но для всего этого нужны и время, и средства.

      Главное денег дайте!
    4. Владимир Нижегородский Ранг пользователя
      Владимир Нижегородский
      +1
      Сегодня, 09:22
      Это для ABRAMS только начало их конца....
      Далее по списку техники пойдут.
      У парней только азарт, только в раж вошли.
      Да и премию от Охлобыстина получили, ещё можно
    5. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +2
      Сегодня, 09:23
      Вот и американцы озаботились отсутствием защиты от дронов. Оказывается "мангал" не повод для шуток, а очень нужная вещь. Какой еще урок извлекут из конфликта?
      1. Копчёный Ранг пользователя
        Копчёный
        0
        Сегодня, 09:46
        Никакой. Военные всегда готовятся к прошлой войне. Если сразу думать на перспективу, ну там возможные штуки в будущем, никто денег под фантазии не даст. Вот есть пример с немцами в ВМВ. Они думали, что у всех будут магнитные мины и первые сразу начали наносить на танки "циммерит", а оказалось, что другим это не интересно.
    6. bambr731 Ранг пользователя
      bambr731
      +1
      Сегодня, 09:33
      Индийский обозреватель Ашиш Дангвал пишет о том, что американские танки Abrams ещё ни уничтожались так часто, как это происходит в ходе украинского конфликта. Он указывает на то, что за пару недель «в нокаут» были отправлены 4 танка американского производства.

      Репутацию западного оружия наши парни подмочили yes
    7. ветеран-танкист Ранг пользователя
      ветеран-танкист
      +2
      Сегодня, 09:34
      4 Абрамса за пару недель это беспрецедентно. Таких потерь Абрамсов не было ни в одной войне, включая Иракскую. Конечно америкосы будут говорить, что украинцы неправильно применяли танки и т. д.
      По поводу противодроновой защиты - все эти "мангалы" дело временное и вынужденное. Конечно кустарщина, но это в какой то мере защита. В ВОВ, для защиты от панцерфаустов, танкисты устанавливали на башнях сетки от немецких металлических кроватей - помогало.
      1. AKSIS Ранг пользователя
        AKSIS
        0
        Сегодня, 11:17
        Цитата: ветеран-танкист
        В ВОВ, для защиты от панцерфаустов, танкисты устанавливали на башнях сетки от немецких металлических кроватей - помогало

        Современные решетчатые экраны пытаются разрушить на сколько возможно корпус кумулятивного заряда, чтобы струя нормально не сформировалась.
        Да и детонаторы немецконацистских фаустпатронов были не электроконтактные так что возводились часто уже прижав сетку кровати к броне.
    8. SEVERIN Ранг пользователя
      SEVERIN
      0
      Сегодня, 10:15
      После того как Индия отказалась покупать российское оружие - не им иронизировать над абрамсами! - после этого считаю их экспертов некомпетентными.

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