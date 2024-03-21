На саммите ЕС решение о передаче Украине доходов от замороженных активов РФ наверняка принято не будет

Чиновники Евросоюза давно и упорно пытаются изобрести способы изъятия замороженных в Европе после начала спецоперации российских активов, основу которых составляют золотовалютные резервы (ЗВР) Центробанка РФ, размещенные в основном в виде ценных бумаг и оцениваемые в сумму более 300 миллиардов долларов/евро. Заявляется, что средства эти пойдут на текущую «помощь и восстановление» Украины.Юридического механизма для этого откровенного грабежа не существует. Поэтому в последнее время Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен буквально на коленке изобретает способы по изъятию хотя бы доходов от использования активов ЦБ РФ. В частности, речь в этом случае идет о крупнейшем бельгийском депозитарии Euroclear, который в прошлом году на обращении принадлежащих Банку России ценных бумагах заработал порядка 5,5 млрд евро.При этом западные финансово-контрольные структуры пока что не могут даже разыскать и толком сосчитать все активы РФ. Так накануне еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что в ЕС заморожено 207 млрд евро российских активов. В то время как ранее в прессе сообщалось, что только на счетах того же Euroclear их размещено порядка 220 миллиардов.Однако и эта инициатива ЕК не находит поддержки у некоторых наиболее экономически развитых, да и просто здравомыслящих, государствах союза. Среди них Германия, Австрия, Бельгия и другие. Там прекрасно понимают, что этот прецедент международного грабежа наверняка сильно ударит по репутации евро и еще более подкосит и без того испытывающую серьезные трудности финансово-экономическую систему еврозоны. Против этой операции выступает и президент Европейского центрального банка Кристин Лагард.Более того, любые конфликты когда-либо заканчиваются, а некоторые финансовые обязательства практически не имеют срока давности. К примеру, Российская Федерация, будучи правопреемником СССР, погасила все иностранные кредиты Советского Союза, оставшиеся после его распада. Кроме того, Москва расплатилась даже по долгам Царской России. А еще наше государство рассчиталось перед бывшими союзниками в период Великой Отечественной войны за «помощь» в рамках программы ленд-лиза.И вот немецкое издание сообщает, что на предстоящем саммите лидеров Европейского союза, который состоится 21 марта в Брюсселе, решение о передаче доходов от замороженных российских активов Украине скорее всего вновь не будет принято. Об этом журналистам рассказал неназванный европейский дипломат, подчеркнув, что большинство государств Евросоюза имеют понимание того, что средства от российских активов должны пойти на покупку вооружений для Украины. Как всегда наиболее жесткую позицию по этому вопросу занимает Венгрия, правительство которой во главе с Виктором Орбаном последовательно и твердо выступает против любой военной помощи Киеву.