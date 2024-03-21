На саммите ЕС решение о передаче Украине доходов от замороженных активов РФ наверняка принято не будет

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На саммите ЕС решение о передаче Украине доходов от замороженных активов РФ наверняка принято не будет

Чиновники Евросоюза давно и упорно пытаются изобрести способы изъятия замороженных в Европе после начала спецоперации российских активов, основу которых составляют золотовалютные резервы (ЗВР) Центробанка РФ, размещенные в основном в виде ценных бумаг и оцениваемые в сумму более 300 миллиардов долларов/евро. Заявляется, что средства эти пойдут на текущую «помощь и восстановление» Украины.

Юридического механизма для этого откровенного грабежа не существует. Поэтому в последнее время Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен буквально на коленке изобретает способы по изъятию хотя бы доходов от использования активов ЦБ РФ. В частности, речь в этом случае идет о крупнейшем бельгийском депозитарии Euroclear, который в прошлом году на обращении принадлежащих Банку России ценных бумагах заработал порядка 5,5 млрд евро.



При этом западные финансово-контрольные структуры пока что не могут даже разыскать и толком сосчитать все активы РФ. Так накануне еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что в ЕС заморожено 207 млрд евро российских активов. В то время как ранее в прессе сообщалось, что только на счетах того же Euroclear их размещено порядка 220 миллиардов.

Однако и эта инициатива ЕК не находит поддержки у некоторых наиболее экономически развитых, да и просто здравомыслящих, государствах союза. Среди них Германия, Австрия, Бельгия и другие. Там прекрасно понимают, что этот прецедент международного грабежа наверняка сильно ударит по репутации евро и еще более подкосит и без того испытывающую серьезные трудности финансово-экономическую систему еврозоны. Против этой операции выступает и президент Европейского центрального банка Кристин Лагард.

Более того, любые конфликты когда-либо заканчиваются, а некоторые финансовые обязательства практически не имеют срока давности. К примеру, Российская Федерация, будучи правопреемником СССР, погасила все иностранные кредиты Советского Союза, оставшиеся после его распада. Кроме того, Москва расплатилась даже по долгам Царской России. А еще наше государство рассчиталось перед бывшими союзниками в период Великой Отечественной войны за «помощь» в рамках программы ленд-лиза.

И вот немецкое издание сообщает, что на предстоящем саммите лидеров Европейского союза, который состоится 21 марта в Брюсселе, решение о передаче доходов от замороженных российских активов Украине скорее всего вновь не будет принято. Об этом журналистам рассказал неназванный европейский дипломат, подчеркнув, что большинство государств Евросоюза имеют понимание того, что средства от российских активов должны пойти на покупку вооружений для Украины. Как всегда наиболее жесткую позицию по этому вопросу занимает Венгрия, правительство которой во главе с Виктором Орбаном последовательно и твердо выступает против любой военной помощи Киеву.
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    22 комментария
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    1. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      +1
      Сегодня, 10:02
      В Гейсоюзе ещё остались думающий люди , не все же превратились в "Табаки".
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 10:13
        На саммите ЕС решение о передаче Украине доходов от замороженных активов РФ наверняка принято не будет

        Да как то всё равно будет принято решение или нет... Их (доходы) наверняка уже передают или под них кредиты УкроРейху дают... Да какая разница, креаклов, пока они с нами воюют, без денег не оставят... Нам лучше сейчас думать, как лучше возместить наши потери за счет доходов от замороженных иностранных инвестиций в наши предприятия... Особенно в сырьевые, а суммы там должны быть вполне приличные... am
    2. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +3
      Сегодня, 10:06
      В гейсоюзе ждут нашей реакции ,как мы ответим - конфискуем прибыль на СВО или конфискуем все активы запада в России?
      1. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
        oleg-nekrasov-19
        +2
        Сегодня, 10:16
        Проблему создаёт тот факт, что формально эти деньги находятся у компании "Евроклир". И если у неё их отберут, то фактически отберут деньги компании "Евроклир". А её обязательства перед Россией никуда не денутся. После этого у компании "Евроклир" возникнут серьёзные проблемы с обеспечением её деятельности . А потом всё равно придут русские и, заталкивая чью-то голову в унитаз, будут спрашивать: "Где наши деньги, Лебовски?!"
        1. Дедок Ранг пользователя
          Дедок
          0
          Сегодня, 11:12
          А её обязательства перед Россией никуда не денутся.


          это если действуют, хоть какие то законы...
          а если они не действуют в отношении нас???
          как вы взыщите украденное??
      2. tralflot1832 Ранг пользователя
        tralflot1832
        +3
        Сегодня, 10:35
        Маленький прикол,США блокирует выкуп Райфайзеном доли Дерипаски в Starbag AG,а это 1,5 млрд $.А сколько он уже вывел?
      3. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +1
        Сегодня, 10:56
        Цитата: tralflot1832
        В гейсоюзе ждут нашей реакции ,как мы ответим
        Ой боюсь, что ответим точно так же, как отвечаем всегда
        1. tralflot1832 Ранг пользователя
          tralflot1832
          0
          Сегодня, 11:12
          Если конфискация активов " Uniper" и " Fortum" в России, это ответ как всегда.То вы ужасно далеки о событиях в России.
      4. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        +1
        Сегодня, 11:07
        Цитата: tralflot1832
        В гейсоюзе ждут нашей реакции ,как мы ответим - конфискуем прибыль на СВО или конфискуем все активы запада в России?

        Они боятся не только этого. Западные активы находятся и в Азиатских странах. РФ может попробовать конфисковать их через суд.
        В любом случае - это ящик Пандоры. Могущество Запада помимо военной силы основано на доминировании ничем не обеспеченных валют. Если утратится доверие к западным валютам, то западные и так очень кастрированные армии не на что будет содержать, а это уже полный кирдык западной гегемонии.
        1. tralflot1832 Ранг пользователя
          tralflot1832
          0
          Сегодня, 11:15
          Бородач.Откроется ящичек не хилый - грабь награбленное по всему миру.Можно подключать в энергосектор " зелёных террористов"- эти отнимут всё.
    3. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +2
      Сегодня, 10:07
      По мне так надо закрыть этот вопрос раз и на всегда. Мы даже закончив войну ,эти средства не получим. Вспомните вопрос с деньками четы Маркос с Филиппин. Филиппинцы получали свои 20 миллиардов, 16 лет по моему и прошли с десяток судов и получили процентов 80 от суммы .По хорошему, следует произвести взаимный обмен
    4. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +2
      Сегодня, 10:13
      решение о передаче доходов от замороженных российских активов Украине скорее всего вновь не будет принято
      Зато с каим пафосом и громко на днях заявили о том, что Еврокомиссия при всеобщем одобрении приняла решение об использовании доходной части замороженных российских активов на помощь украине. Наверное уже прикинули сколько кому (в т.ч. украине) достанется от "пирога". Финансисты в данном вопросе проявляют наибольшее благоразумие в отличии от политиков.
    5. Mouse Ранг пользователя
      Mouse
      +3
      Сегодня, 10:14
      давно и упорно пытаются изобрести способы изъятия замороженных в Европе после начала спецоперации российских активов

      Изобретут... будьте уверены... прожженые аферисты!
      1. роман66 Ранг пользователя
        роман66
        +2
        Сегодня, 10:46
        Вася! hi
        Слава богу, на этот раз у нас будет,, чем ответить
        1. Mouse Ранг пользователя
          Mouse
          +2
          Сегодня, 10:53
          в ответ на их обман, найдем еще кудрявее!
          wink
          Роман! hi
    6. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +2
      Сегодня, 10:15
      решение о передаче доходов от замороженных российских активов Украине скорее всего вновь не будет принято.

      Это гадание на кофейной гуще. Кто кого продавит, того и результат. Снова только на Орбана надежда
    7. a.s.zzz888 Ранг пользователя
      a.s.zzz888
      +2
      Сегодня, 10:25
      Чиновники Евросоюза давно и упорно пытаются изобрести способы изъятия замороженных в Европе после начала спецоперации российских активов, основу которых составляют золотовалютные резервы (ЗВР) Центробанка РФ, размещенные в основном в виде ценных бумаг и оцениваемые в сумму более 300 миллиардов долларов/евро.
      Было же сказано, что сразу же Россия уйдёт)) бабки и самой гейропы. И откроется ящичек, по имени Пандора. А репутации банков, которые сотню и более лет, её создавали? Боятся таки, вражьё наше, что палка о двух концах.
    8. Scientist_ Ранг пользователя
      Scientist_
      +1
      Сегодня, 10:26
      Да есть ли эти активы? Или, как в одном фильме, "всё украдено до нас"?
    9. Фразах Ранг пользователя
      Фразах
      +1
      Сегодня, 10:26
      Задача трех тел. Своровать так, что бы никто не догадался, сообщив о готовящемся преступлении каждому встречному и без последствий.
    10. ЗлойКоммунист Ранг пользователя
      ЗлойКоммунист
      0
      Сегодня, 10:36
      Проблема этих денег , заключается в том , что РФ больше не несёт за них никакой юридической ответственности. Это просто нули и единицы на балансе эмиисии денег страны государства которая захочет их принять. Они будут болтаться как известная субстанция в проруби.
    11. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 10:39
      Специально для Украины.ВР ( Англия ) повысила свою капитализацию в Роснефти до 28 млрд $.Украина для английских нефтяников этих денег стоит?
    12. Дедок Ранг пользователя
      Дедок
      0
      Сегодня, 11:07
      большинство государств Евросоюза имеют понимание того, что средства от российских активов должны пойти на покупку вооружений для Украины. Как всегда наиболее жесткую позицию по этому вопросу занимает Венгрия, правительство которой во главе с Виктором Орбаном последовательно и твердо выступает против любой военной помощи Киеву.


      он не заявляет о незаконности таких действий...

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