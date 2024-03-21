Le Monde: к переброске на Украину готовится полк французской армии, уже вторгавшийся в Россию в 1812 году

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Le Monde: к переброске на Украину готовится полк французской армии, уже вторгавшийся в Россию в 1812 году

По данным французской прессы, к участию в вооруженном конфликте на Украине на стороне киевского режима активно готовится 126 пехотный полк (126 Régiment d'Infanterie), в настоящее время дислоцирующийся в Брив-ла-Гайард, регион Новая Аквитания.

Как сообщает издание Le Monde, этот мотострелковый полк, насчитывает 1200 военнослужащих и доукомплектовывается 200 резервистами. Это формирование, считающееся одним из лучших боевых подразделений французской армии, имеет на вооружении многоцелевые бронетранспортеры VBMR Griffon, в 2018 году заменившие VAB. Боевым символом полка является бизон, а девиз подразделения - "Fier et vaillant" ("Гордый и доблестный").



Примечательно, что впервые 126 пехотный полк французской армии был сформирован в качестве самостоятельной тактической единицы в 1810 году и в 1812 году участвовал во вторжении в Россию в составе наполеоновской армии. В 1813 году немногочисленные уцелевшие после столкновений с русской армией военнослужащие полка были включены в состав 123-го пехотного полка.

С тех пор 126 полк несколько раз расформировывался и воссоздавался снова. Он входит в состав 9-й пехотной бригады 1-й дивизии "troupes de marine" - подразделений французской армии, предназначенных для участия в боевых действиях за пределами Европы, либо для быстрой переброски на находящиеся на значительном удалении от Франции театры военных действий.
  • Минобороны Франции
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128 комментариев
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  1. Андрей Москвин Ранг пользователя
    Андрей Москвин
    +11
    Сегодня, 09:56
    Валенками запаслись на этот раз?
    1. Serg 122 Ранг пользователя
      Serg 122
      +3
      Сегодня, 09:58
      Они поэтому весной и за собирались, по тёплому.
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +3
        Сегодня, 10:10
        Цитата: Serg 122
        Они поэтому весной и за собирались, по тёплому.

        В грязи застрянут. Сухой погоды не предвидится. То дождь, то снег.
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          +4
          Сегодня, 10:30
          А вам не кажется, что это просто "утка по французски" от леволиберальной газеты Le Monde... А не слишком ли мы бурно реагируем на статью в почти желтой прессе...??? Все основные заслуги этой газеты в прошлом... Не так то просто в ЕС военных официально отправить в воюющую страну... Может всё таки лучше подождать хоть каких то подтверждающих законодательных решений из Франции, а уже потом так бурно это обсуждать... am
          1. северный кавказ Ранг пользователя
            северный кавказ
            0
            Сегодня, 11:02
            Помимо армии у Франции есть ещё и Иностранный Легион! Потом вовсе не обязательно посылать официальных представителей армии. Есть ЧВК, добровольцы! Если официально, то может советники или технический персонал.
      2. Василенко Владимир Ранг пользователя
        Василенко Владимир
        0
        Сегодня, 10:41
        так они и прошлый раз не зимой приперлись
      3. rocket757 Ранг пользователя
        rocket757
        0
        Сегодня, 10:59
        Так германцы в 41 г тоже планировали летом/осенью все завершить.... вот и закончилось для них все, весной 45 г.!!!
    2. Пензяк Ранг пользователя
      Пензяк
      +21
      Сегодня, 10:03
      История полка конечно давняя, наверное и герои есть. Только вот не указано где они были с 1939 по 1945 годы и они тоже Гитлера победили????
      1. Смею_заметить_ Ранг пользователя
        Смею_заметить_
        +1
        Сегодня, 10:10
        Очень правильный вопрос! good
      2. северный кавказ Ранг пользователя
        северный кавказ
        0
        Сегодня, 10:33
        Только вот не указано где они были с 1939 по 1945 годы и они тоже Гитлера победили????
        Гилера победили!? Так там же написано было!-
        Это формирование, считающееся одним из лучших боевых подразделений французской армии, имеет на вооружении многоцелевые бронетранспортеры VBMR Griffon, в 2018 году заменившие VAB. Боевым символом полка является бизон, а девиз подразделения - "Fier et vaillant" ("Гордый и доблестный").
        А список побед видимо засекречен!? Когда и против кого они воевали? Против тараканов? Мышей? Мух?
      3. Василенко Владимир Ранг пользователя
        Василенко Владимир
        +3
        Сегодня, 10:43
        Цитата: Пензяк
        Только вот не указано где они были с 1939 по 1945 годы и они тоже Гитлера победили????

        5 августа 1940 года : расформирование.
        1944-1946 : 126-й пехотный полк. Официально воссоздан 15 октября 1944 года во Франции, распущен 1 апреля 1946 года во Франции.
        1 апреля 1946 года во Франции: создание 126-го пехотного батальона.
        1946: роспуск.
        1 февраля 1946 года во Франции : создание 126-го пехотного полка.
        1. Aken Ранг пользователя
          Aken
          0
          Сегодня, 10:47
          Короче, к походу Наполеона это формирование никакого отношения не имеет.
          Схожесть номера - это не преемственность.
          1. Василенко Владимир Ранг пользователя
            Василенко Владимир
            0
            Сегодня, 10:54
            нууу у них все по своему
            вот типа полная "история"
            Август 1793 года во Франции : официально появился номер 126 в истории пехоты французских вооруженных сил под обозначением 126-й боевой полубригады (французский: 126e полубригада де Батай, 126e DBB) в рамках реорганизации армий революции.
            1793 - 1796 : создание 126-й боевой полубригады из 2-го батальона 62-го пехотного полка (французский: 62e Régiment d'Infanterie, 62e RI), объединенного из двух армий во время революции (французский: Объединение двух армий за революцию), 2-го добровольческого батальона Айна (французский: 2e батальона добровольцев л ) и 3-й добровольческий батальон Ньевра (французский: 3e Bataillon de Volontaires de la Nièvre).
            1796 год во Франции : подразделение было включено в состав 99-го пехотного полка (французский: 99e Régiment d'Infanterie, 99e RI).
            1810-1813 : создание 126-го линейного пехотного полка (французский: 126e Régiment d'Infanterie de Ligne, 126e RI) из 5-го пехотного полка (французский: 5e Régiment d'Infanterie, 5e RI) и 1-го батальона 8-го пехотного полка (французский: 8e Régiment d 'Infanterie, 8e RI) Королевства Голландия, во время аннексии последнего.
            1813 год во Франции: включение остальной части полка в состав 123-го пехотного полка (французский: 123e Régiment d'Infanterie, 123e RI).
            1870-1871 : сформирован 1 ноября 1870 года 26-м маршевым полком, организованным 27 августа 4-м батальоном 66-го пехотного полка (французский: 66e Régiment d'Infanterie, 66e RI), 89-м пехотным полком (французский: 89e Régiment d'Infanterie, 89e RI) и 98-м пехотным полком. Полк (французский: 98e Régiment d'Infanterie, 98e RI). 27 марта 1871 года во Франции был объединен с 26-м пехотным полком (французский: 26e Régiment d'Infanterie, 26e RI).
            16 мая 1871 года во Франции : создание 126-го линейного пехотного полка, сформированного из 19-го провизионного пехотного полка.
            4 апреля 1872 года : указом Президента Республики был официально учрежден полк, который был обозначен как 126-й пехотный полк, состоящий из четырех батальонов по четыре роты.
            Август 1914 года во Франции: сформировал 326-й пехотный полк (французский: 326e Régiment d'Infanterie, 326e RI).
            5 августа 1940 года : расформирование.
            1944-1946 : 126-й пехотный полк. Официально воссоздан 15 октября 1944 года во Франции, распущен 1 апреля 1946 года во Франции.
            1 апреля 1946 года во Франции: создание 126-го пехотного батальона.
            1946: роспуск.
            1 февраля 1946 года во Франции : создание 126-го пехотного полка.

            https://en.wikipedia.org/wiki/126th_Infantry_Regiment_(France)
            1. Aken Ранг пользователя
              Aken
              +1
              Сегодня, 10:59
              Вот и я об этом история полка = 0.
              Это даже не новодел на базе старого.
              Это многократное создание никак не связанных между собой частей.
              Если что их и объединяет, так это номер.
              1. Василенко Владимир Ранг пользователя
                Василенко Владимир
                0
                Сегодня, 11:00
                Цитата: Aken
                Если что их и объединяет, так это номер.

                ну типа они считают, что это одно и то же подразделение, у них свои тараканы
                1. Aken Ранг пользователя
                  Aken
                  0
                  Сегодня, 11:04
                  Тогда можно вопрос по другому задать. Не Вам, конечно же.
                  Сколько знамён было? Если одно с 1793 года - это один расклад.
                  Если несколько, то как-то всё иначе выглядит.
                  И что было со знаменем полка, когда его включили в состав 123 полка в 1813 году?
                  1. Василенко Владимир Ранг пользователя
                    Василенко Владимир
                    0
                    Сегодня, 11:05
                    у меня есть подозрение, что у них к этому несколько иное отношение
                    они и руку в перчатке подают, и честь с пустой башкой отдают
      4. gmss Ранг пользователя
        gmss
        0
        Сегодня, 10:47
        126-й пехотный полк (Франция)
        -5 августа 1940 г.: роспуск.
        -1944–1946: 126-й стрелковый полк. Официально воссоздан 15 октября 1944 года во Франции

        в это опасное для него время, он не существовал )))
      5. Василенко Владимир Ранг пользователя
        Василенко Владимир
        0
        Сегодня, 11:04
        Цитата: Пензяк
        . Только вот не указано где они были с 1939 по 1945 годы и они тоже Гитлера победили????

        с 40 по 45 год полк был расформирован
  2. Владимир_2У Ранг пользователя
    Владимир_2У
    +9
    Сегодня, 09:56
    Ну если его не начнут распылять на атомы сразу по приезду, то у меня очень плохие новости для всех нас.
    1. 75Сергей Ранг пользователя
      75Сергей
      +7
      Сегодня, 10:06
      " ....Так что ж, друзья, коль наш черед, —
      Да будет сталь крепка!
      Пусть наше сердце не замрет,
      Не задрожит рука;
      Пусть свет и радость прежних встреч
      Нам светят в трудный час,
      А коль придется в землю лечь,
      Так это ж только раз.
      Но пусть и смерть — в огне, в дыму —
      Бойца не устрашит,
      И что положено кому —
      Пусть каждый совершит.... "
    2. Эдик Ранг пользователя
      Эдик
      -6
      Сегодня, 10:07
      Что, опять до Москвы дойдут?
      1. Владимир_2У Ранг пользователя
        Владимир_2У
        +2
        Сегодня, 10:26
        Цитата: Эдик
        Что, опять до Москвы дойдут?

        Это значит что сведут всё к "договорняку", причём максимально убблюдочному. .
        1. северный кавказ Ранг пользователя
          северный кавказ
          0
          Сегодня, 10:56
          Да эти договорняки с самого начала идут! Постоянно педалируют тему переговоров. Вопрос. Почему? Нет уверенности и сил в Победе? Почему то Зеленский не заикается о переговорах. Чувствует силу? А мы выходит силу за собой не чувствуем? По моему переговоры должна предлагать слабая сторона. А сильная сторона только предъявлять ультиматум! Вот почему произошли вылазки в Белгородской области? Да потому что у ВСУ были свободные силы! Дави их РФ по полной прграмме, у ВСУ не было бы никаких сил на подобные выходки! А почему РФ не давит ВСУ? Видимо нехватка личного состава и боеприпасов с техникой. А как ещё объяснить свободу перемещения контингента ВСУ? Только не надо про поставки НАТО! Россия между прочим первая экономика Европы! Почему первая экономика Европы проигрывает окраине? Почему первая экономика Европы позволяет поставлять военные поставки на позиции? Почему против первой экономики Европы вводят санкции, а первая экономика боится ввести санкции против Европы? Мы же Первая Экономика! Давайте отрубим все поставки в ЕС? У нас денег не будет? Почему? Мы же первая экономика! Почему отсталая Европа вводит санкции? Им же это не выгодно? Или им выгодно в долгосрочной перспективе? А почему нам не выгодно в краткосрочной перспективе если мы первые? Почему страдающая Европа не предлагает никаких переговоров, а процветающая первая экономика постоянно трындит о переговорах?
        2. Эдик Ранг пользователя
          Эдик
          0
          Сегодня, 11:02
          Если серьёзно, я вам скажу, что будет. По новостям скажут: ракетой «Искандер» уничтожен пункт базирования наёмников там-то и там!И вы даже не узнаете, кто это и что.А где-то во Франции заплачет Макрон и чья-то мать.
      2. северный кавказ Ранг пользователя
        северный кавказ
        0
        Сегодня, 10:36
        До Москвы совсем необязательно на танках ехать. Достаточно принести евро и баксы! Что мы и наблюдали с 90-х. И что интересно! Ни один гад ни сдох от того с чем к нам пришёл! Или есть случаи смерти у носителей долларов и евро?
        1. Aken Ранг пользователя
          Aken
          +2
          Сегодня, 10:49
          Они все умерли.
          В собственной постели от старости. В окружении хорошо обеспеченных внуков и правнуков.
          1. северный кавказ Ранг пользователя
            северный кавказ
            +1
            Сегодня, 10:59
            Ну так их дело продолжают их внуки и правнуки! И их кажется даже понос ни берёт!
            1. Aken Ранг пользователя
              Aken
              +2
              Сегодня, 11:01
              Династия, однако. Наследственный и почётный бизнес.
              Страны ощипывать - это вам не пиццу продавать.
    3. Бородач Ранг пользователя
      Бородач
      +1
      Сегодня, 10:38
      Цитата: Владимир_2У
      Ну если его не начнут распылять на атомы сразу по приезду, то у меня очень плохие новости для всех нас.

      ДАМ недвусмысленно высказался по поводу передислокации 126 полка дивизии СС Шарлемань к Бандере транзитом через Украину: будут уничтожены. am
      Я весь в предвкушении калибрования 126 полка. am
      Французские эксперты уже нарисовали возможные места расквартирования французского экспедиционного корпуса в глубоком тылу для высвобождения частей ВСУ для дальнейшей свинорезки.
      Несомненно, что местное население сдаст места дислокации французов для последующей могилизацией калибрами.
      ВС РФ следует официально объявить об учреждении большой денежной премии информаторам за информацию о дислокации французских войск на Украине. Продажные украинцы обязательно продадут французов: гроши треба. laughing good
    4. PROXOR Ранг пользователя
      PROXOR
      0
      Сегодня, 10:48
      Однозначно. Надо максимально в короткие сроки узнать о месте дислокации полка на территории 404й и обрушить массированный ракетный удар Кинжалами, Искандерами и Калибрами. Остатки добивать Гераньками. Прям показательно!
  3. Nexcom Ранг пользователя
    Nexcom
    +2
    Сегодня, 09:56
    Дубль два хотят получить?
  4. Trapp1st Ранг пользователя
    Trapp1st
    +1
    Сегодня, 09:57
    У нас до сих пор все идет по плану?
    1. Эдик Ранг пользователя
      Эдик
      -5
      Сегодня, 10:09
      Цитата: Trapp1st
      У нас до сих пор все идет по плану?

      Да притом этому плану лет пять уже исполнилось.
  5. Rom8681 Ранг пользователя
    Rom8681
    0
    Сегодня, 09:58
    ,если мы, такими темпами, будем воевать...
    Получим или третью мировую или пинка в Украине и по плану гордо закончим СВО
  6. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +4
    Сегодня, 10:00
    в 1812 году участвовал во вторжении в Россию в составе наполеоновской армии
    Символично. Значит в очередной раз, как и их предки отгребут по полной.
  7. FoBoss_VM Ранг пользователя
    FoBoss_VM
    +5
    Сегодня, 10:00
    Интресно , гитлеру эти гордые бизоны сколько противостояли?
    1. tatarin1972 Ранг пользователя
      tatarin1972
      +2
      Сегодня, 10:05
      Вспомни кто оборонял Рейхстаг. Дивизия французов- " Шарлемань".
      1. Deon59 Ранг пользователя
        Deon59
        -2
        Сегодня, 10:33
        Там штурмовали советские содаты . К СВО ВОВ никакого отношения не имеет.
    2. Ныробский Ранг пользователя
      Ныробский
      0
      Сегодня, 10:49
      Цитата: FoBoss_VM
      Интресно , гитлеру эти гордые бизоны сколько противостояли?

      Вся Франция скопом сопротивлялась всего 42 дня.
  8. belost79 Ранг пользователя
    belost79
    +3
    Сегодня, 10:01
    Как быстро проходит время от "Год французкого языка и русско-французской дружбы" до "Мочите этих уб..ков ЯО сразу, иначе еще полезут"
    1. Aleksandr21 Ранг пользователя
      Aleksandr21
      -1
      Сегодня, 10:35
      Цитата: belost79
      до "Мочите этих уб..ков ЯО сразу, иначе еще полезут"


      Если бы Россия адекватно отвечала за нарушения красных линии то до этой стадии ничего бы не дошло) ведь все помнят про поставки касок и бронников в начале и ожидание реакции России на это…. посмотрели – последствии для Запада нет, следующий пробный шар и т.д. и вот мы здесь.
      А способов ответить было очень много, и за северный поток, и за многое другое…. Было бы желание, можно было действовать руками мигрантов и создать угрозу странам ЕС, да много чего можно было сделать.

      Но нерешительность ВВП (который с 2014 года затянул ситуацию) оказала наибольшие влияние на то что с Россией никто не считается…. Что стоит признать Украинский режим террористическим за теракты против мирных жителей ? И ликвидировать верхушку как военных преступников, или просто террористов. Все эти заигрывания с Западом и Киевским режимом до добра не доведут…

      На линии фронта, остался последний аргумент для прорыва обороны (т.к. в 2022 году упустили все возможности и дали ВСУ провести полную мобилизацию и не одну) и это применение ТЯО для прорыва фронта…раньше можно было без него решить вопрос, сейчас уже нет, а через полгода-год увеличится количество бпла/дронов у ВСУ и фронт встанет, на каждый наш снаряд будет по паре дронов…. Вот и выходит что нерешительность военного руководства и верхушки подводит нас к последним аргументам в споре.

      Нельзя воевать наполовину.
  9. роман66 Ранг пользователя
    роман66
    +5
    Сегодня, 10:01
    Слабоумие и отвага их девиз. Как с парохода сойдут, заискандерить, если что - извиниться... Не не стоит
    1. tatarin1972 Ранг пользователя
      tatarin1972
      +2
      Сегодня, 10:14
      Они через Молдову пойдут, часть лягушатников уже там.
      1. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        0
        Сегодня, 10:42
        Цитата: tatarin1972
        Они через Молдову пойдут, часть лягушатников уже там.

        Вы думаете, что никто из одесситов не сдаст места их дислокации? laughing
        1. tatarin1972 Ранг пользователя
          tatarin1972
          0
          Сегодня, 10:44
          Пост выше прочитайте, там про пароход, а я привожу контраргумент.
    2. Бородач Ранг пользователя
      Бородач
      +1
      Сегодня, 10:41
      Цитата: роман66
      Слабоумие и отвага их девиз. Как с парохода сойдут, заискандерить, если что - извиниться... Не не стоит

      Зачем извиняться?
      Нужно будет выразить глубочайшие соболезнования за гибель всего 126 полка. am good
      И попросить поставки дополнительной партии мясного удобрения почвы. laughing
  10. Владимир М Ранг пользователя
    Владимир М
    +3
    Сегодня, 10:01
    Вопрос, что будет делать наше руководство после ввода подразделений стран НАТО на территории Одесской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской... областей Украины? С учётом того, что эти подразделения не будут официально вести б/действия против Армии России.
    1. Rom8681 Ранг пользователя
      Rom8681
      -1
      Сегодня, 10:04
      Цитата: Владимир М
      Вопрос, что будет делать наше руководство после ввода подразделений стран НАТО на территории Одесской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской... областей Украины? С учётом того, что эти подразделения не будут официально вести б/действия против Армии России.

      Да ничего не будет им тепло и жрать есть что
      1. Владимир М Ранг пользователя
        Владимир М
        0
        Сегодня, 10:06
        Но ведь это может очень плачевно закончится для России. Должно же у руководства быть чувство самосохранения.
        1. Trapp1st Ранг пользователя
          Trapp1st
          +2
          Сегодня, 10:09
          Должно же у руководства быть чувство самосохранения.
          Так они не они же и не их родственники в окопах умирают.
          1. Владимир М Ранг пользователя
            Владимир М
            -2
            Сегодня, 10:12
            Сейчас да, ни они, ни их родственники в окопах не умирают. Но я говорю о последствиях для России. Их же тоже "зацепит". Так по крайне мере говорит история.
            1. Trapp1st Ранг пользователя
              Trapp1st
              +1
              Сегодня, 10:16
              Их же тоже "зацепит".
              Может и зацепит, за них не беспокойтесь, вывозить и истекать кровью, пухнуть с голода, и нищенствовать все равно простому народу.
              1. Владимир М Ранг пользователя
                Владимир М
                0
                Сегодня, 10:20
                Я за них и не переживаю. Их же самих и их семьи запад "пустит под нож", ну а самых "счастливых" отправит в Гаагу на потеху.
                1. Trapp1st Ранг пользователя
                  Trapp1st
                  -2
                  Сегодня, 10:23
                  Их же самих и их семьи запад "пустит под нож", ну а самых "счастливых" отправит в Гаагу на потеху.
                  Для этого придется с начала пустить под нож всех кого смогут в РФ. По этому верхушка РФ и не суетится.
                  1. Владимир М Ранг пользователя
                    Владимир М
                    0
                    Сегодня, 10:27
                    У них вполне может получится провернуть все то, что они провернули в России чуть больше 100 лет назад. Но тогда Россию спасли "большевики", сейчас таких на горизонте не наблюдается.
    2. Эдик Ранг пользователя
      Эдик
      -1
      Сегодня, 10:11
      Будем их холить, лелеять и носы подтирать!
    3. kventinasd Ранг пользователя
      kventinasd
      -2
      Сегодня, 10:14
      Самое печальное, что даже если эти подразделения будут вести боевые действия против нашей армии, то главком и это проглотит как должное. Его на западе уже давно на слабо взяли, потому что знают что он не в силах объявить войну одной из натовских стран, хотя как по мне, со всеми этими странами давно надо разрывать дип.отношения.
      1. Tagan Ранг пользователя
        Tagan
        +3
        Сегодня, 10:41
        Реальность и то, что вы взяли из своей головы, заметно отличаются.
    4. Есаул Ранг пользователя
      Есаул
      +1
      Сегодня, 10:20
      Надо предупредить францию, что отправка военных на окраину для борьбы с Россией будет рассматриваться как объявление войны России со всеми вытекающими последствиями в виде ударов по военным объектам на территории франции. Если всё-таки залезут, то разбомбить какой-нибудь военный объект во франции, показав серьезные намерения. Это ядерную войну не вызовет, но тогда скорее всего другие страны 100 раз подумают прежде чем лезть.
      Но это конечно мечты. К сожалению, путин очень боится запада, а у каждого третьего чиновника из высшей власти там какой-нибудь домик и детки живут...
      1. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        +3
        Сегодня, 10:45
        Цитата: Есаул
        Надо предупредить францию, что отправка военных на окраину для борьбы с Россией будет рассматриваться как объявление войны России со всеми вытекающими последствиями в виде ударов по военным объектам на территории франции. Если всё-таки залезут, то разбомбить какой-нибудь военный объект во франции, показав серьезные намерения. Это ядерную войну не вызовет, но тогда скорее всего другие страны 100 раз подумают прежде чем лезть.
        Но это конечно мечты. К сожалению, путин очень боится запада, а у каждого третьего чиновника из высшей власти там какой-нибудь домик и детки живут...

        Полторы тысячи солдат не сделают погоды в этой войне. А вот полторы тысячи трупов французских солдат здорово повлияют на французский электорат. am good
    5. Deon59 Ранг пользователя
      Deon59
      -2
      Сегодня, 10:34
      Что и делало два года , в глубокой обороне и просить переговоры
    6. VLAD-96 Ранг пользователя
      VLAD-96
      -1
      Сегодня, 10:35
      Да ничего особо не поменяется, будут так же вату катать и осторожничать, что бы за океаном не дай бог не обиделись на нашу чрезмерную жёсткость.
    7. Tagan Ранг пользователя
      Tagan
      +1
      Сегодня, 10:36
      Они давно по-тихому введены, разве что под другой вывеской, и официально не ведут боевых действий против наших ВС. Тем не менее, огребают по принципу "равноправия". С чего вы взяли, что что-то должно поменяться в этом смысле? Это притом, что предупреждения по этому поводу были даны давно и не двусмысленно.
    8. Бывший солдат Ранг пользователя
      Бывший солдат
      +1
      Сегодня, 10:39
      Вопрос, что будет делать наше руководство после ввода подразделений стран НАТО на территории Одесской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской... областей Украины?


      Думаю, что наши военные не будут сортировать по национальному признаку всех вояк на украинской стороне, ибо это не толерантно. laughing
      1. Владимир М Ранг пользователя
        Владимир М
        -1
        Сегодня, 10:43
        Главный же вопрос не том будут наши военные "сортировать" или нет. А в том, что у России нет другого выхода, как забирать восточные, южные, северные области Украины. Это уже вопрос самого сохранения и существования России, "договорняк" здесь уже не пройдет.
    9. Бородач Ранг пользователя
      Бородач
      +1
      Сегодня, 10:43
      Цитата: Владимир М
      Вопрос, что будет делать наше руководство после ввода подразделений стран НАТО на территории Одесской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской... областей Украины? С учётом того, что эти подразделения не будут официально вести б/действия против Армии России.

      Что-что? Калибровать.
      ДАМ уже дал ответ. Он конечно не такой харизматичный, как Жириновский. Но он гораздо ближе к власти и принятию решений.
      1. Владимир М Ранг пользователя
        Владимир М
        -1
        Сегодня, 10:46
        Мы будем "калибровать" туже Одессу, они - Белгород, Курск... И так до бесконечности? А дальше что?
        1. Бородач Ранг пользователя
          Бородач
          +2
          Сегодня, 10:54
          Цитата: Владимир М
          Мы будем "калибровать" туже Одессу, они - Белгород, Курск... И так до бесконечности? А дальше что?

          Дальше: или наша Победа на Украине, или Третья Мировая Война.
          По сути, она уже идёт. Более 50 стран поставляют вооружения нацистской Украине. И ПМВ и ВМВ начинались с серии локальных конфликтов, во время которых производились практические испытания современных систем вооружения, отрабатывалась тактика и стратегия боевых действий.
          Своей санкционной политикой Запад ослабил свою мировую гегемонию. Чтобы не утратить политическую и экономическую гегемонию, Западу нужна победа над Россией. Чтобы утвердить Новый Мировой Порядок - Многополярность, и отстоять свою независимость, право на существование, резервную мировую валюту - рубль, нам нужна Победа.
          Ставки в игре будут расти. Отступать некуда. Победа или смерть. am
          1. Владимир М Ранг пользователя
            Владимир М
            +2
            Сегодня, 11:10
            Считаю, что Третья Мировая началась ещё в 2011году. У всех разное понятие "победы" на Украине. Кто-то и "договорняк" считает "победой".
            1. Бородач Ранг пользователя
              Бородач
              0
              Сегодня, 11:15
              Цитата: Владимир М
              Считаю, что Третья Мировая началась ещё в 2011году. У всех разное понятие "победы" на Украине. Кто-то и "договорняк" считает "победой".

              Украина - это всего лишь поле боя.
              Битва идёт за мировую валюту, за доминирование БРИКС+в ООН и т.д. и т.п.
              Идет очередной передел мира, который определит мировой порядок, как минимум на ближайшие 50 лет.
              1. Владимир М Ранг пользователя
                Владимир М
                0
                Сегодня, 11:18
                Я понимаю, что Украина всего лишь поле боя и никого в этом мире жизни украинцев не интересуют. Но ставки для России слишком велики, что бы проиграть на Украине.
  11. SEVERIN Ранг пользователя
    SEVERIN
    +2
    Сегодня, 10:02
    Le Monde: к переброске на Украину готовится полк французской армии, уже вторгавшийся в Россию в 1812 году
    - надо устроить им экстрим-тур с ночёвками под снегом во чистом поле и дегустацией вороньих блюд - как их предкам! А то тут писал один о французских гренадерах в сибирских снегах - даже смешно.
  12. Вадим С Ранг пользователя
    Вадим С
    +2
    Сегодня, 10:02
    Я думаю они это специально сделали, символизм в почёте, только вот история любит повторятся!
  13. Копчёный Ранг пользователя
    Копчёный
    +1
    Сегодня, 10:03
    Ну, последние конфликты удивляют новизной их процесса. Вот сейчас, имеем военный конфликт, войной со всеми вытекающими как в старое доброе время, его не назвали. Государство вполне может пригласить к себе армию другой страны назвав это хоть учениями хоть чем угодно оформить. Дальше будем посмотреть как пойдёт. Пока, похоже на то, что кто то кого то пробует взять на слабо.
    Визуально это конечно можно показать шикарно. Колонна французской/польской/прибалтийской армии вся во флагах движется по Украине куда то, встречают цветами, слезами, прямой эфир все дела.
    1. Бывший солдат Ранг пользователя
      Бывший солдат
      +2
      Сегодня, 10:43
      Визуально это конечно можно показать шикарно. Колонна французской/польской/прибалтийской армии вся во флагах движется по Украине куда то, встречают цветами, слезами, прямой эфир все дела.


      ...И вдруг без предупредительного свиста, на всё это благолепие, прилетает российский КАБ 1500 или даже два. request
      1. Копчёный Ранг пользователя
        Копчёный
        -3
        Сегодня, 10:45
        Как фантазия для книжки, супер! А вот для реальной жизни, скоро увидим как будет. Главное, как мне кажется, не разочароваться в своих ожиданиях.
      2. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        +1
        Сегодня, 10:58
        Цитата: Бывший солдат
        Визуально это конечно можно показать шикарно. Колонна французской/польской/прибалтийской армии вся во флагах движется по Украине куда то, встречают цветами, слезами, прямой эфир все дела.


        ...И вдруг без предупредительного свиста, на всё это благолепие, прилетает российский КАБ 1500 или даже два. request

        В последнее время ВС РФ наносят мало ударов ракетами Калибр, Кинжал, Искандер и т.д. Думаете ракеты кончились? Ракеты накапливаются.
        Скопления войск НАТО на Украине будут откалиброваны, откинжалены, отискандерены, отцирконены и т.д. am
        1. Бывший солдат Ранг пользователя
          Бывший солдат
          0
          Сегодня, 11:15
          В последнее время ВС РФ наносят мало ударов ракетами Калибр, Кинжал, Искандер и т.д. Думаете ракеты кончились? Ракеты накапливаются.


          Тоже так думаю. Дальнобойные ракеты приберегаем для украинских "гостей" и НАТО если придется вдарить. А КАБы, ФАБы гораздо дешевле и эффективны на ЛБС и прифронтовой полосе.
  14. Ирек Ранг пользователя
    Ирек
    +1
    Сегодня, 10:03
    Значит опять половина армии от дизентирии сгинет , а вторая половина от голода.
  15. Ivan№One Ранг пользователя
    Ivan№One
    +3
    Сегодня, 10:04
    ну посмотрим, что и как будет

    нашим властителям не надо было делать угрозы, которые не собирались исполнять, про линии и удары
    теперь они не боятся... "выражения озабоченности" не пугают
    1. Ильнур Ранг пользователя
      Ильнур
      0
      Сегодня, 10:31
      нашим властителям не надо было делать угрозы, которые не собирались исполнять

      А на большее не способны, только угрожать, красные линии и выражать озобоченностей способны.. Для них они все ещё "партнеры", и у них там имущество, которые могут и потерять...
  16. tatarin1972 Ранг пользователя
    tatarin1972
    -1
    Сегодня, 10:04
    Французы сделали ход, теперь наша очередь, чем ответит Верховный? По идее, Парижа уже быть не должно.
    1. Ivan№One Ранг пользователя
      Ivan№One
      +5
      Сегодня, 10:09
      ты смешной
      с киевом и львовом все хорошо, так почему с парижем что-то должно случится?!
      тем более там дочка пискова живет, как можно... это же не Белгород
      1. tatarin1972 Ранг пользователя
        tatarin1972
        -1
        Сегодня, 10:12
        Русский язык выучи, потом писать пробуй. А, да забыл, у вас сейчас русский язык зрада.
        1. Ivan№One Ранг пользователя
          Ivan№One
          +1
          Сегодня, 10:15
          смотри с дивана не упади, в атаке
    2. Галеон Ранг пользователя
      Галеон
      +4
      Сегодня, 10:11
      Утрется верховный, ему не привыкать утираться.
      Либо оккупантов надо жёстко накрывать сразу по прибытии как можно эффективно, либо Одессу и Николаев можно считать потерянными, а войну перманентной на ближайшие несколько десятилетий. Только если не будет выхода к морю у фашистской гадины ее можно будет победить.
  17. APASUS Ранг пользователя
    APASUS
    +1
    Сегодня, 10:10
    Я надеюсь они историю своего подразделения хорошо выучили ,понимают на что идут ?
    1. Ivan№One Ранг пользователя
      Ivan№One
      +1
      Сегодня, 10:14
      Путин - Александр 1?
      шойгу - Кутузов?
      1. APASUS Ранг пользователя
        APASUS
        +2
        Сегодня, 10:15
        Цитата: Ivan№One
        Путин - Александр 1?
        шойгу - Кутузов?

        Просто Европа сейчас в упадке и Макрон, на роль на роль Императора не тянет.
        1. Ivan№One Ранг пользователя
          Ivan№One
          0
          Сегодня, 10:16
          ну так кто спорит?
          и макарон не Наполеон
          и у макарона своих Даву и Мюратов нет

          так что все сравнения тут ложны
  18. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 10:11
    «126 пехотный полк французской армии был сформирован в качестве самостоятельной тактической единицы в 1810 году и в 1812 году участвовал во вторжении в Россию » —

    — "Сапоги дорогу знают"(Обратную и далеко не для всех) ...
  19. JÜRGEN WEGNER Ранг пользователя
    JÜRGEN WEGNER
    -2
    Сегодня, 10:12
    1200 - похоронок надо заказать.

    А в России принять постановление/закон о смертной казне для иностранных наёмников принимающих участие в войне против России.
  20. Смею_заметить_ Ранг пользователя
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 10:15
    Готовятся они.
    Только...
    Стесняюсь спросить...
    А кто ж их хоронить-то у нас будет?
    1. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      +1
      Сегодня, 10:42
      Так высылайте ж к нам, витии,
      Своих озлобленных сынов:
      Есть место им в полях России,
      Среди нечуждых им гробов. (Наше Всё)
  21. Grossvater Ранг пользователя
    Grossvater
    +3
    Сегодня, 10:16
    Вот этих, если припрутся, живыми не выпускать.
    1. Ivan№One Ранг пользователя
      Ivan№One
      -4
      Сегодня, 10:23
      ты можешь принять участие в этом процессе лично, сходив в свой военкомат и подписав контракт.

      всегда забавно читать воинственные комментарии про: "похороним", "живыми не выпускать", "в плен не брать" и т.д. от людей с диванов, которые подразумевают, что это сделает кто-то другой
  22. Жнец Ранг пользователя
    Жнец
    +1
    Сегодня, 10:16
    Да, собственно, к этому потихоньку всё и шло. Укры заканчиваются, теперь очередь настоящих частей нато вступать в войну против нас.
    1. Копчёный Ранг пользователя
      Копчёный
      +1
      Сегодня, 10:23
      А вот и нет. Встанут они себе на границе с Белоруссией обезопасив от неожиданностей и просто будут стоять. Вооружения можно будет спокойнее передавать, типа едет для них, а не ВСУ. Много чего придумать можно. Не только в Кремле одни такие умные. Не хотели наты вна Украине, ну вот как то так.
  23. Mедвежонок Ранг пользователя
    Mедвежонок
    +2
    Сегодня, 10:22
    Германия и Польша только что заключили соглашение о создании боевой группы общей численностью 5000 солдат, готовой к «быстрым действиям». Несложно догадаться, где будут проводиться эти мероприятия.
  24. spirit Ранг пользователя
    spirit
    +3
    Сегодня, 10:23
    Глядя как у нас всякие Жёнушки замов Паркетного,во время СВО кутят в Куршавеле(которых засняли к их великому сожалению).Уверен ничего Французам не будет.Как можно уничтожать свой любимый курорт)
  25. alovrov Ранг пользователя
    alovrov
    0
    Сегодня, 10:25
    "troupes de marine" что в переводе с французского означает морские трупы.
    1. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      0
      Сегодня, 10:43
      Цитата: alovrov
      "troupes de marine" что в переводе с французского означает морские трупы.

      "Это гугл-переводчик такое выдал? laughing
    2. Grencer81 Ранг пользователя
      Grencer81
      +1
      Сегодня, 10:48
      А может быть морская пехота?
    3. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 10:57
      Цитата: alovrov
      "troupes de marine" что в переводе с французского означает морские трупы.

      вообще-то военно морские силы
  26. НЕзлобный
    НЕзлобный
    +1
    Сегодня, 10:25
    Цитата: tatarin1972
    Французы сделали ход, теперь наша очередь, чем ответит Верховный? По идее, Парижа уже быть не должно.


    "По идее, Парижа уже быть не должно." - по какой "идее", если позвольте уточнить? По лично Вашей? А если нет, пришлите, пжлста, ссылку прямо сюда на нормативный и / или любой другой государственный документ / ФЗ / доктрину, в рамках которого "Парижа уже быть не должно".
    "...чем ответит Верховный?" - в рамках закона / доктрины РФ ответит. Например, уничтожением солдат (со всего мира, как делалось и делается с 2022 г.), которые попадают "под обстрел". Не верите? Гоу смотреть архив фед.каналов ТВ про то, сколько в Мариуполе "их" уже затрюмили. И обменяли, кажется? Или просто отпустили в силу обстоятельств, которые могут быть самыми разными. В т.ч., и весьма объективными.
    Интереснее гораздо другая тема: за чей счёт едут французы? Им/их надо платить "боевые", одевать, обувать, снаряжать, кормить, мыть, размещать, лечить, ротировать..., и всё это - в рамках "европейских стандартов". Это всё весьма exessif et tres cher.
    И, пжлста, не надо только течь мыслью по древу о том, что "они ничего не ведают, заплачут и попросятся домой при первых мало или много исчислимых полученных потерях ЛС". Не-а. Большинство солдат из этого регимента с удовольствием поедут по причине "заработка". И риск возвращения на елисейские поля без ноги, зубов и уха им прекрасно известен.
  27. akropin Ранг пользователя
    akropin
    -1
    Сегодня, 10:28
    Один полк = Один "Искандер".
  28. Ermak_Timofeich Ранг пользователя
    Ermak_Timofeich
    +3
    Сегодня, 10:28
    в 1812 году участвовал во вторжении в Россию в составе наполеоновской армии

    Вот от куда в России шантропа (chantera pas) появилась.
  29. a.s.zzz888 Ранг пользователя
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 10:28
    Примечательно, что впервые 126 пехотный полк французской армии был сформирован в качестве самостоятельной тактической единицы в 1810 году и в 1812 году участвовал во вторжении в Россию в составе наполеоновской армии.
    Недобили таки. Возможно в этот раз какому, а лучше каким! ФАБАам, на полторашку и более тонн, повезёт. bully
  30. НЕзлобный
    НЕзлобный
    -1
    Сегодня, 10:31
    Цитата: Владимир М
    Но ведь это может очень плачевно закончится для России. Должно же у руководства быть чувство самосохранения.


    Почему должно закончиться "плачевно"? Не затруднит пояснить, в чём плачевность уничтожения армии, л.с., противника на средне-... ближне-... дальних дистанциях, теми же ракетами и бонбами с крылышками?
  31. BABAY22 Ранг пользователя
    BABAY22
    +2
    Сегодня, 10:33
    Ну-с, товарищи офицеры.
    Что будем делать?
    Опять интервенты на нашей земле.
    1. Копчёный Ранг пользователя
      Копчёный
      0
      Сегодня, 10:38
      Ну, для начала объявить войну, закончить её и сделать землю своей как положено. Потом уже, кого то обзывать интервентом и готовить похоронки для них.
      1. BABAY22 Ранг пользователя
        BABAY22
        -1
        Сегодня, 10:41
        Париж будем брать?
        Войну то лягушатникам объявляем.
        Морской десант в Марселе силами ЧФ и походным маршем тремя колоннами на столицу! sad
        1. Копчёный Ранг пользователя
          Копчёный
          -1
          Сегодня, 10:42
          Именно так товарисчь! И это только начало нашего ответа!!!11адынадынадын
  32. Бомба Ранг пользователя
    Бомба
    +1
    Сегодня, 10:36
    Гарант давеча озвучил пусть только попробуют сунуться и живые будут завидовать мертвым. Иииииии?????
    1. Вменяемый Ранг пользователя
      Вменяемый
      0
      Сегодня, 10:49
      . Иииииии?????

      Что сказать-то хотел ?
  33. К-50 Ранг пользователя
    К-50
    -2
    Сегодня, 10:40
    Le Monde: к переброске на Украину готовится полк французской армии, уже вторгавшийся в Россию в 1812 году

    Вот как прибудут, так и уронить на них сразу пару-тройку искандеров. Чтобы напомнить, чем без приглашения на русскую землю заканчиваются такие визиты. И в плен не брать. Надо уже забыть про такую черту, давая возможность выжить всяким бандитам.
  34. КВУ-НСвД Ранг пользователя
    КВУ-НСвД
    0
    Сегодня, 10:44
    По прибытии должны показательно быть сделаны приоритетной целью .
  35. ЗлойКоммунист Ранг пользователя
    ЗлойКоммунист
    0
    Сегодня, 10:45
    Русские Казаки в Париже.v2024
  36. Voronezh Ранг пользователя
    Voronezh
    -1
    Сегодня, 10:46
    Как только расквартируются, показательно изничтожить не жалея средств. Иначе пойдет поток из других стран. Ну и как это ни печально, морально готовиться к ........
  37. Grencer81 Ранг пользователя
    Grencer81
    +1
    Сегодня, 10:46
    Этот полк не входит в состав Иностранного легиона Франции,а значит его отправка возможна только после того как это разрешит парламент Франции.А это равносильно тому, что Франция объявила войну России.
    1. ЗлойКоммунист Ранг пользователя
      ЗлойКоммунист
      0
      Сегодня, 10:52
      Именно, это открытое объявление войны... И тем кто не понял , сочувствую....
  38. андрей мартов Ранг пользователя
    андрей мартов
    -2
    Сегодня, 10:48
    "Это формирование считается лучшим во французской армии"- говорят,что солдат этого французского формирования,кормят отборными лягушками . . с того,наверное и лучшие . . . winked
  39. Копчёный Ранг пользователя
    Копчёный
    0
    Сегодня, 10:52
    Комменты просто песня. Прав был Семён Уралов, когда писал про украинизацию российского общества в части психологии. Жесть как же Вас будет колбасить то, когда ожидания не совпадут с происходящим.
  40. Rom8681 Ранг пользователя
    Rom8681
    0
    Сегодня, 10:59
    Цитата: Бомба
    Гарант давеча озвучил пусть только попробуют сунуться и живые будут завидовать мертвым. Иииииии?????

    Да... горькая улыбка
  41. Скобаристан Ранг пользователя
    Скобаристан
    -1
    Сегодня, 11:03
    Цитата: Копчёный
    Жесть как же Вас будет колбасить то, когда ожидания не совпадут с происходящим.

    Полно. Уж вам то не знать что эти клиенты в подавляющем числе пишут украинцы и остальные бойцы инфовойны
  42. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 11:09
    Французские негры и арабы не замёрзнут в России?
  43. belost79 Ранг пользователя
    belost79
    0
    Сегодня, 11:13
    Цитата: Aleksandr21
    и это применение ТЯО для прорыва фронта…

    А что помешает Западу подкинуть определенное количество единиц ТЯО ВСУ, если мы начнем его применять? Красные линии и так все пройдены.

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