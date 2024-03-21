Le Monde: к переброске на Украину готовится полк французской армии, уже вторгавшийся в Россию в 1812 году
По данным французской прессы, к участию в вооруженном конфликте на Украине на стороне киевского режима активно готовится 126 пехотный полк (126 Régiment d'Infanterie), в настоящее время дислоцирующийся в Брив-ла-Гайард, регион Новая Аквитания.
Как сообщает издание Le Monde, этот мотострелковый полк, насчитывает 1200 военнослужащих и доукомплектовывается 200 резервистами. Это формирование, считающееся одним из лучших боевых подразделений французской армии, имеет на вооружении многоцелевые бронетранспортеры VBMR Griffon, в 2018 году заменившие VAB. Боевым символом полка является бизон, а девиз подразделения - "Fier et vaillant" ("Гордый и доблестный").
Примечательно, что впервые 126 пехотный полк французской армии был сформирован в качестве самостоятельной тактической единицы в 1810 году и в 1812 году участвовал во вторжении в Россию в составе наполеоновской армии. В 1813 году немногочисленные уцелевшие после столкновений с русской армией военнослужащие полка были включены в состав 123-го пехотного полка.
С тех пор 126 полк несколько раз расформировывался и воссоздавался снова. Он входит в состав 9-й пехотной бригады 1-й дивизии "troupes de marine" - подразделений французской армии, предназначенных для участия в боевых действиях за пределами Европы, либо для быстрой переброски на находящиеся на значительном удалении от Франции театры военных действий.
- Минобороны Франции
Информация