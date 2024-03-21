Эксперты назвали недостатки тайваньской ракеты Hsiung Sheng, способной поражать цели на территории Китая

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Эксперты назвали недостатки тайваньской ракеты Hsiung Sheng, способной поражать цели на территории Китая

Ракета Hsiung Feng III, иллюстративное фото


Вооруженные силы Тайваня завершают развертывание усовершенствованной версии ракеты Hsiung Feng-IIE (Сюнфэн 2Е) класса «земля-земля» - Hsiung Sheng. Об этом пишет издание The Eurasian Times, ссылаясь на собственные источники.



Как утверждают в тайваньском военном ведомстве, ракета Hsiung Sheng имеет увеличенную дальность действия и может поражать цели на расстоянии до 1200 километров. Это означает, что она вполне может долетать до объектов на территории материкового Китая. В первую очередь, речь идет о военных базах в районе Шанхая и в провинции Чжэцзян.

В министерстве обороны Тайваня подчеркивают, что ракета может использоваться для нанесения ударов по командным пунктам, бункерам, взлетно-посадочным полосам аэродромов противника. Однако неизвестно, располагает ли армия Тайваня возможностями для эффективной идентификации целей. Впрочем, этот вопрос может быть решен за счет активной помощи со стороны США, располагающих широким спектром средств разведки, в том числе и космической.

Ракета была запущена в производство в 2022 году в рамках программы, на реализацию которой выделили более 534 млн долларов. Один из чиновников министерства обороны Тайваня сравнил новую версию ракеты с американским «Томагавком».

Однако даже тайваньские военные эксперты скептически оценивают новую ракету. Как сообщает издание The Eurasian Times, они выделяют сразу несколько недостатков новой ракеты. Во-первых, ракетам такого типа не хватает скрытности, что позволит эффективной противовоздушной обороне Китая легко уничтожать их при подлете к материку. Во-вторых, она имеет низкую скорость полета, что тоже облегчает работу противовоздушной обороны Китая.

Кстати, другие версии ракет HF-IIE уже находятся на вооружении военно-воздушных сил Тайваня. Речь идет о ракетах Тип А и Тип В, которые имеют дальность действия 500 км и 1000 км соответственно. Ракета Тип А была испытана в 2004 году, а Тип В – в 2007 году. С тех пор обе ракеты находятся на вооружении ракетной бригады военно-воздушных сил Тайваня.
  • Wikipedia / 玄史生 - Own work
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3 комментария
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  1. Lev_Russia Ранг пользователя
    Lev_Russia
    +2
    Сегодня, 09:50
    Эксперты назвали недостатки тайваньской ракеты Hsiung Sheng, способной поражать цели на территории Китая

    Главный недостаток этой ракеты как раз в том, что она будет способна поразить цель на территории Китая... Как только это произойдёт детские игры тут же закончатся и начнется глобальный жесткий (насколько на это способен Китай) военный конфликт... Тайваню он не понравится... am
    1. роман66 Ранг пользователя
      роман66
      +1
      Сегодня, 09:58
      Да и стоит ли пыжиться тайваню? Их безопасность защищает( пока и на словах) сша, а так, Китай придет и возьмет, и ничего не поможет
  2. Serg 122 Ранг пользователя
    Serg 122
    0
    Сегодня, 10:02
    На каждый хитрый Hsiung у китайцев найдется 1,5 десятка ракет, чтобы ответить.

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