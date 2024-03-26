«Во всем виноват британский империализм»: реальность и вымысел о роли Великобритании в парагвайской войне

«Парагвайская война захватническая война Бразилии, Аргентины и Уругвая против Парагвая в 1864–1870. Развязыванию войны, давно подготовлявшейся рабовладельцами Бразилии и буржуазно-помещичьей верхушкой Аргентины, способствовали Великобритания, Франция и США, стремившиеся открыть беспрепятственный доступ своему капиталу в Парагвай. Парагвайской войне предшествовали интервенция Бразилии и Аргентины в Уругвай и обращение последнего за помощью к Парагваю. Парагвай, опасавшийся изоляции от побережья Атлантического океана в случае захвата Бразилией территории Уругвая, пытался мирно разрешить бразильско-уругвайский конфликт, однако в ноябре 1864 был вовлечён в войну» [4].

Историография войны в Парагвае – два взгляда на конфликт

«Война привела Парагвай к истреблению не только из-за действий Альянса, но и из-за поступков самого Лопеса. Деспоты всегда хотят казаться исполнителями национальной воли или служить интересам нации. Любой здравомыслящий человек поймет, что Лопес не должен был вмешиваться в уругвайско-бразильский конфликт или тем более провоцировать войну… Это была жертва целого народа. Страна была разорена и расчленена» [3].

Западная историография парагвайской войны

«Парагвайская война может лучше всего рассматриваться как часть интеграции бассейна Ривер Плейт (Рио-де-ла-Плата) в английскую мировую экономику: Аргентина, Уругвай и Бразилия, чьи экономики были обращены к Атлантике, вынудили Парагвай отказаться от [его] самодостаточности» [7].

Роль Великобритании в войне

«Историк экономики Карлос Маричаль подсчитал, что иностранные, в основном британские, займы составляли лишь 15 % от общих расходов Бразилии и 20 % от общих расходов Аргентины на войну с Парагваем» [1],

«непроницаемое выражение лица всякий раз, когда упоминалось слово «Парагвай»... и общее признание в полном невежестве и безнадежном отсутствии интереса» [9].

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