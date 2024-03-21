Минобороны РФ: Над Белгородской областью уничтожены десять реактивных снарядов
Противник продолжает свои попытки атаковать приграничную с Украиной Белгородскую область России. При этом в последнее время наряду с атаками беспилотных летательных аппаратов участились и обстрелы региона из наземных орудий.
Однако значительная часть вражеских ударов не достигает своих целей благодаря эффективной работе наших систем ПВО. Как сообщает российское министерство обороны, сегодня в восемь часов утра ВСУ совершили очередную атаку территории Белгородской области, применив реактивную систему залпового огня RM-70 «Вампир».
Средствами противовоздушной обороны удалось уничтожить в воздухе десять вражеских снарядов, отмечается в сообщении Минобороны РФ.
Сегодня рано утром ведомство также сообщило, что ударами РСЗО «Смерч» был уничтожен украинский артиллерийский расчет близ границы Белгородской области. Отмечается, что этим расчётом РСЗО «Смерч» были уничтожены вражеские гаубицы М777, РСЗО «Град» и бронемашины украинских ДРГ.
Напомним, что ситуация в приграничных районах Белгородской области осложнилась 12 марта, когда на территорию региона попытались пробиться вражеские диверсионные группы ГУР. Действия этих групп сопровождались интенсивными обстрелами территории области и атаками беспилотников. Однако, как уже известно, все эти действия противника оказались провальными. Потери превысили 3 тысячи боевиков, из которых уже более 800 убитые.
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