Минобороны РФ: Над Белгородской областью уничтожены десять реактивных снарядов

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Минобороны РФ: Над Белгородской областью уничтожены десять реактивных снарядов

Противник продолжает свои попытки атаковать приграничную с Украиной Белгородскую область России. При этом в последнее время наряду с атаками беспилотных летательных аппаратов участились и обстрелы региона из наземных орудий.

Однако значительная часть вражеских ударов не достигает своих целей благодаря эффективной работе наших систем ПВО. Как сообщает российское министерство обороны, сегодня в восемь часов утра ВСУ совершили очередную атаку территории Белгородской области, применив реактивную систему залпового огня RM-70 «Вампир».



Средствами противовоздушной обороны удалось уничтожить в воздухе десять вражеских снарядов, отмечается в сообщении Минобороны РФ.

Сегодня рано утром ведомство также сообщило, что ударами РСЗО «Смерч» был уничтожен украинский артиллерийский расчет близ границы Белгородской области. Отмечается, что этим расчётом РСЗО «Смерч» были уничтожены вражеские гаубицы М777, РСЗО «Град» и бронемашины украинских ДРГ.

Напомним, что ситуация в приграничных районах Белгородской области осложнилась 12 марта, когда на территорию региона попытались пробиться вражеские диверсионные группы ГУР. Действия этих групп сопровождались интенсивными обстрелами территории области и атаками беспилотников. Однако, как уже известно, все эти действия противника оказались провальными. Потери превысили 3 тысячи боевиков, из которых уже более 800 убитые.
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    10 комментариев
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    1. Million Ранг пользователя
      Million
      +6
      Сегодня, 09:53
      Несмотря на наши успехи в СВО,бои начинают вестись на нашей стороне.
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +3
        Сегодня, 10:08
        Цитата: Million
        Несмотря на наши успехи в СВО,бои начинают вестись на нашей стороне.

        Вот этого США и добиваются. Кстати, вроде бы Зе обещал, что иностранные снаряды будут использоваться только на украине. Опять "обманули"? Или "недавний гость" ЦУ привез? Не пора ли ударить по "производителям"? а не пятиться и эвакуировать людей?
        1. Million Ранг пользователя
          Million
          +4
          Сегодня, 10:23
          Видимо,по производителям нельзя.Другого объяснения не вижу.
        2. Витов Ранг пользователя
          Витов
          0
          Сегодня, 10:57
          Для всех ещё раз. Американцы располагают военной доктриной разрушения России путём , во-первых, организации вооружённых локальных конфликтов у её границ и , во-вторых, подрыва с их помощью экономики страны и это по их мнению, должно сопровождаться недовольством населения. Для этого вводились санкции. Это государственная политика США, а всё остальное "информационные игры". Первое , у них успешно получается . Каждый день гибнут наши солдаты и офицеры. Каждый день СВО это наше поражение. О каких победах, о каких достижениях идёт речь, если мы не можем выполнить задачи СВО. Какая эйфория, какие победы ? Всё идёт по плану США. СВО, которое должна быть завершена за 3 недели, продолжается уже больше 2-х лет. А политологи и комментаторы и генералитет уже победили ?! У них одни успехи и достижения. Очнитесь !
    2. Ivan№One Ранг пользователя
      Ivan№One
      +6
      Сегодня, 10:17
      а сколько НЕ уничтожено и упали на Белгород?!
      1. Фразах Ранг пользователя
        Фразах
        +3
        Сегодня, 10:34
        Нельзя задавать такие вопросы. Надо верить в лучшее, даже если на голову упал снаряд.
    3. Фактор Ранг пользователя
      Фактор
      +5
      Сегодня, 10:32
      Что-то Медведев про красные линии помалкивает. Не заболел ли?
      1. AdAstra Ранг пользователя
        AdAstra
        0
        Сегодня, 10:49
        Погодьте, дайте айфон или чем он там сейчас пользуется зарядить.
    4. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +3
      Сегодня, 10:35
      Интересно, а когда появятся над скакляцкими городами стаи наших Гераней? Чтобы без передыху, одни улетели, а другие прилетели. И днём и ночью wink
    5. Игнатий555 Ранг пользователя
      Игнатий555
      +1
      Сегодня, 10:49
      Нужно атаковать места из которых осуществляется обстрел Российских регионов и места размещения ПВО украины. Причем, где бы они не находились: рядом с жилыми домами, школами, больницами и т.п. - не имеет значения. Это уже будет их ответственность, если будут жертвы среди мирного населения в украине, если они прикрываются жилыми кварталами. Иначе, не понимаю, как можно победить.

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