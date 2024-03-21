В США после ряда инцидентов намерены проверить состояние более 200 пассажирских самолетов Boeing

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В США после ряда инцидентов намерены проверить состояние более 200 пассажирских самолетов Boeing

В Федеральном авиационном управлении США (FAA) после ряда инцидентов намерены проверить состояние более 200 пассажирских самолетов Boeing 737 Max. Проверка будет касаться проводки, дефекты которой могут привести экипаж к потере контроля над воздушным судном.

Об этом сообщает американский телеканал NBC News.

Одно из таких чрезвычайных происшествий произошло в декабре 2021 года. Экипаж одного из Boeing 737 Max, совершавшего посадку на автопилоте на территории Соединенных Штатов, на мгновение потерял управление. Капитан воздушного судна впоследствии сообщил, что имел место неожиданный сильный крен вправо. Первый пилот среагировал быстро, примерно за секунду, и предотвратил аварию, отключив автомат и перейдя на ручное управление.

В отчете пилот написал, что во время инцидента загорелось предупреждение на панели управления, сигнализирующее о проблеме с левым спойлером – откидной пластиной в левой части крыла. Ее поднимают, чтобы вызвать лобовое сопротивление и замедлить самолет.


Инцидент 2021 года имеет поразительное сходство с как минимум двумя другими. Они побудили Федеральное авиационное управление США потребовать на прошлой неделе от эксплуатантов Boeing 737 Max в течение трех лет проверить крылья примерно 207 самолетов на предмет повреждения проводки.

Далеко не все инциденты с «Боингами» закончились так же счастливо, как и описанный выше. Немало было и аварийных посадок Boeing 737 Max. Из-за таких случаев FAA запретило производителю увеличивать объемы выпуска самолетов данной модели.
  • Boeing
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3 комментария
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  1. NightWolf1991 Ранг пользователя
    NightWolf1991
    +1
    Сегодня, 09:58
    В США после ряда инцидентов намерены проверить состояние более 200 пассажирских самолетов Boeing

    Лучше наших старых, добрых Ту-104-Ту-154-Ту204(214), ИЛ-66, 86, 96, не было, и нет.
  2. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 10:04
    Что-то подсказывает, что Boeing влип по крупному. Акции уже начали падать, а что будет дальше увидим.
    1. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      0
      Сегодня, 10:14
      Цитата: rotmistr60
      Что-то подсказывает, что Boeing влип по крупному. Акции уже начали падать, а что будет дальше увидим.

      Ничего не будет . Боинг это производитель авиатехники и монополист в США ,Что бы они не сделали ,его просто пожурят и ВСЕ . Перепродадут внутри США , спишут долги ,напечатают новых акций ,но для самой компании ничего не произойдет

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