Россия якобы стремится «наказать» Армению за излишнюю независимость и желание мира. Об этом заявил премьер-министр Франции Габриэль Атталь, сообщает французская газета Le Figaro.Глава французского правительства утверждает, будто бы в основе ухудшения отношения России к Армении находится недовольство присоединением последней к Международному уголовному суду и в целом избранием «пути правового государства и демократии».Дальше – больше. Французский премьер раскритиковал Россию за то, что она не стала осуждать действия Азербайджана в Нагорном Карабахе. При этом сама Армения так и не признала в свое время независимость Нагорно-Карабахской республики, не заступилась за НКР при нападении на нее азербайджанской армии. Франция, кстати, тоже не предприняла никаких реальных шагов в защиту Нагорного Карабаха.Атталь, тем не менее, прямо обвинил российские миротворческие силы в том, что они «допустили возникновение гуманитарного кризиса». От Азербайджана французский премьер потребовал немедленного вывода войск с территории Армении. Впрочем, не очень понятно, что именно может сделать Париж, если Баку откажется выполнять подобные требования, а это – очевидный факт.Действия Франции в Закавказье направлены на дальнейшее усугубление противоречий между Россией и Арменией, на провоцирование эскалации между Арменией и Азербайджаном, и, в целом, носят деструктивный характер.

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