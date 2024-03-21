Премьер-министр Франции обвинил Россию в желании «наказать Армению»

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Премьер-министр Франции обвинил Россию в желании «наказать Армению»

Россия якобы стремится «наказать» Армению за излишнюю независимость и желание мира. Об этом заявил премьер-министр Франции Габриэль Атталь, сообщает французская газета Le Figaro.

Глава французского правительства утверждает, будто бы в основе ухудшения отношения России к Армении находится недовольство присоединением последней к Международному уголовному суду и в целом избранием «пути правового государства и демократии».



Дальше – больше. Французский премьер раскритиковал Россию за то, что она не стала осуждать действия Азербайджана в Нагорном Карабахе. При этом сама Армения так и не признала в свое время независимость Нагорно-Карабахской республики, не заступилась за НКР при нападении на нее азербайджанской армии. Франция, кстати, тоже не предприняла никаких реальных шагов в защиту Нагорного Карабаха.

Атталь, тем не менее, прямо обвинил российские миротворческие силы в том, что они «допустили возникновение гуманитарного кризиса». От Азербайджана французский премьер потребовал немедленного вывода войск с территории Армении. Впрочем, не очень понятно, что именно может сделать Париж, если Баку откажется выполнять подобные требования, а это – очевидный факт.

Действия Франции в Закавказье направлены на дальнейшее усугубление противоречий между Россией и Арменией, на провоцирование эскалации между Арменией и Азербайджаном, и, в целом, носят деструктивный характер.
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    29 комментариев
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    1. a.s.zzz888 Ранг пользователя
      a.s.zzz888
      +8
      Сегодня, 10:29
      Глава французского правительства утверждает, будто бы в основе ухудшения отношения России к Армении находится недовольство присоединением последней к Международному уголовному суду и в целом избранием «пути правового государства и демократии».
      Чего то лягушечье болото расходилось! напольёны, так и прут оттуда!
      1. Vugigugi Ранг пользователя
        Vugigugi
        +5
        Сегодня, 10:34
        Цитата: a.s.zzz888
        Чего то лягушечье болото расходилось! напольёны, так и прут оттуда!

        Французам надо сказать, мы Россия, основатели Армянской губернии. Мы Россия, передали всё Албанское наследие которая красиво арменизировались и стали древними. Мы Россия кормили их постоянно а денежные переводы в год, в 5 раз превышают гос.бюджет Армении. Мы не наказываем, а говорим следующее. Наши деньги хороши, а мы плохие? Что делают с собакой которая кусает руку кормящего? Так что на 3 буквы! С песенькой! С предателями так и поступают, Россия ещё опазадала, надо было это делать ещё при Кочаряне и Серже, которые дали добро на посольство США с биолабораторией, надо было тогда послать вас на 3 буквы, когда армяне не пропускали не одни сборы НАТО где был один разрублен за свой косяк.
        1. Бородач Ранг пользователя
          Бородач
          +1
          Сегодня, 11:12
          Пора уже исключить неблагодарную Армению из ОДКБ, чтобы избавится от этого чемодана без ручки, развязать руки себе и Азербайджану.
      2. knn54 Ранг пользователя
        knn54
        +5
        Сегодня, 10:37
        К поляка и украинцам, в плане "исключительности", хочет присоединиться и Армения.
        В мире становится тесно.
      3. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +3
        Сегодня, 10:39
        Россия якобы стремится «наказать» Армению за излишнюю независимость и желание мира.

        Ну да... И независимости и мира в Армении аж через край... Я так понимаю, теперь Франция с Азербайджаном и Турцией за Армению и Карабах будет воевать...??? Или все таки нет и это очередное французское бла, бла, бла...??? recourse
        1. Vugigugi Ранг пользователя
          Vugigugi
          +1
          Сегодня, 10:48
          Цитата: Lev_Russia
          Я так понимаю, теперь Франция с Азербайджаном и Турцией за Армению и Карабах будет воевать...???

          Ильхам Алиев Францию разносит по всему миру , опуская их ниже плинтуса, любой ЛАЙ в сторону Азербайджана, все нападут на Францию, это 1000000000000000% Ильхам Алиев этого Макрона живьем сожрет в дипломатии. Понимаете он выставляет по всему миру Французом редисками, по этому в Европарламенте не проходит не одна резолюция против Азербайджана. Не с теми связались



          Чтобы опускать Францию, нам не Турция не Пакистан не Израиль не нужен :) Они сами себя террористами вытащут. Ильхам Алиев шикарно играет в политические шахматы. УВЫ ДЛЯ НИХ ВСЕХ.
          1. Эдик Ранг пользователя
            Эдик
            +1
            Сегодня, 11:09
            Да вы кладезь знаний, так держать! good hi
            1. Vugigugi Ранг пользователя
              Vugigugi
              +1
              Сегодня, 11:13
              Цитата: Эдик
              Да вы кладезь знаний, так держать!

              Спасибо Влад. Врага своего надо знать хорошо. С уважением hi
          2. paul3390 Ранг пользователя
            paul3390
            +1
            Сегодня, 11:13
            Как по мне - надо официально плюнуть на Армению, раз уж она сама себя спасать не желает. На кой ляд нам такие типа союзники? А поставить - на Азербайджан. Вот уж с ним - у нас точно найдутся общие интересы.. Самый очевидный - это противодействие Турции, пусть пока и в тихую. Ибо не думаю, что Алиев - спит и видит себя назначенным османским султаном пашой Азербайджанского пашалыка. Оно ему - на кой? Так что - пока да, вопли о братстве и нерушимой дружбе с турками, но как только Алиев получит своё - перед ним поневоле встанет во весь рост вопрос - а что дальше? Эрдоган железно ведь потребует платы.. И она явно будет велика и тяжка.. Вот тут-то - Азербайджану и понадобится поддержка с севера.

            А армяне - свою дорогу выбрали. Своей волей, никто их не принуждал. Вот пусть - по ней и идут. До конца. Но без нас. Нам - с такими не по пути..
      4. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        0
        Сегодня, 10:47
        Цитата: a.s.zzz888
        Чего то лягушечье болото расходилось! напольёны, так и прут оттуда!

        "Пепел Клааса...", тьфу ты, Шарля Азнавура, никак не дает успокоиться
    2. Scientist_ Ранг пользователя
      Scientist_
      +5
      Сегодня, 10:30
      не стала осуждать действия Азербайджана в Нагорном Карабахе

      А за что осуждать то? Это территория Азербайджана, наших соотечественников там нет.
      1. Vugigugi Ранг пользователя
        Vugigugi
        +3
        Сегодня, 10:35
        Цитата: Scientist_
        Это территория Азербайджана

        Правильно, мало того ещё под 4 резолюциями ООН и ОБСЕ что это территория Азербайджана.
      2. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +2
        Сегодня, 10:52
        Цитата: Scientist_
        Это территория Азербайджана
        На которую Российская империя собрала всех армян с Ближнего и Среднего Востока, а СССР провозгласило Армянскую республику. Вот так они и стали древним государством wink
        1. Vugigugi Ранг пользователя
          Vugigugi
          +3
          Сегодня, 11:05
          Цитата: Голландец Михель
          Вот так они и стали древним государством

          Где можно поставить 10 плюсов Вам? hi У них фамилии 80% это тюркские и мусульманские. 6000 слов в разговорнике у них тюркские. Понимаете японамать тоже древний, римляне и многие другие, но никто так громко не орёт что всё на свете делают армяне и всё сделал армянин. У них комплекс. Понимаете? По вашему нормальный народ такое создаст? АРМЯНСКИЙ метод вешанья белья, ну по вашему такое нормальные люди напишут?
    3. Копчёный Ранг пользователя
      Копчёный
      -1
      Сегодня, 10:31
      Правильно заявляет. Это он ещё тутошние комменты не читал. И тебе выселить из России и тебе отключить газсветвсё и даже ядрёный удар по Еревану если вдруг чё. Так что прав лягушатник.
    4. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +5
      Сегодня, 10:31
      «Россия якобы стремится "наказать" Армению» —

      — Армения сама себя наказала Пашиняном ...
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +2
        Сегодня, 10:38
        — Армения сама себя наказала Пашиняном ...

        И продолжает себя наказывать... Мазохизм прям какой-то... am
    5. DGDenis Ранг пользователя
      DGDenis
      +6
      Сегодня, 10:33
      За слова отвечать надо . Да и Армяне сами виноваты. Надо было запрос в ОДКБ делать . Не сделали .Де-юре в конфликт Россия не имела права вмешиваться. Проиграли. Теперь жалуются.
      1. роман66 Ранг пользователя
        роман66
        +1
        Сегодня, 10:49
        И никакой ювенальной, накосячил - наказать по попе больно!
    6. kventinasd Ранг пользователя
      kventinasd
      +3
      Сегодня, 10:33
      Да, Пашиняна давно пора выпороть, а то ничему его пример с Украиной и Грузией не учит.
      1. BABAY22 Ранг пользователя
        BABAY22
        +2
        Сегодня, 10:38
        Вот грузины сидят на седалище ровно. Урок пошел в прок.
        1. Копчёный Ранг пользователя
          Копчёный
          +1
          Сегодня, 10:41
          Ну, они догадались буйных вна Украину отправить на мясо и делать дома бизнес спокойно. В Армении так не прокатит, там иначе бабки делают.
    7. Комментарий был удален.
    8. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 10:45
      Французик переложил все грехи Пашиняна на Россию и остался доволен собой. Пашинян со своей стороны тоже остался доволен премьер-министром Франции. И такие людишки осели в политике этих стран.
    9. К-50 Ранг пользователя
      К-50
      0
      Сегодня, 10:46
      Премьер-министр Франции обвинил Россию в желании «наказать Армению»

      Уж не знают, чтобы ещё такое соврать, дабы армяне от России отвернулись lol
      Где были бы армяне, если бы Россия их не защищала? Давно бы турки на навоз спустили. Но сейчас ищут других "защитников". Типа они лучше справятся?
      Как показывает история, только Россия защищает от геноцида.
      Но пусть их, вдруг им "веселее" жизни захотелось. Потом армяне поймут, как жестоко их, ну пусть будет, нагрели. Только во сколько жизней их соотечественников это знание обернётся?
    10. андрей мартов Ранг пользователя
      андрей мартов
      0
      Сегодня, 10:53
      В тире становится тесно от мишеней. . . winked
    11. КВУ-НСвД Ранг пользователя
      КВУ-НСвД
      +2
      Сегодня, 11:00
      Кончится всё тем , что раздербанят Армению между Азербайджаном с Турцией и Ираном . Ну и пополнением армянских диаспор по миру . А Небритомордасян поселится где нить в Майами. И что интересно , никто скупую слезу по Армении не утрёт . Даже , судя по всему , и сами армяне
    12. Gomunkul Ранг пользователя
      Gomunkul
      0
      Сегодня, 11:02
      Что то вдруг вспомнилось:
      Власти Армении, которая ещё в августе 1990 года объявила о своей независимости, отказались от организации проведения всесоюзного референдума и в феврале 1991 года Верховный Совет Армении принял решение об организации референдума по вопросу о подтверждении независимости республики. Референдум должен был состояться через 6 месяцев.

      21 сентября был проведён референдум о выходе из состава СССР и установлении независимой государственности c вопросом: «Согласны ли вы, чтобы Республика Армения была независимым демократическим государством вне состава СССР?». 95 % избирателей приняли участие в голосовании и 99 % проголосовавших высказались за выход Армении из состава Советского Союза.
    13. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 11:03
      . Об этом заявил премьер-министр Франции Габриэль Атталь, сообщает французская газета Le Figaro.
      . Для особо одухотворенных... как ещё можно наказать тех, у которых мозги стухли напрочь??? А у тамошних, это на столько явно видно, что стараются искать подтверждения не надо.
    14. Хорон Ранг пользователя
      Хорон
      0
      Сегодня, 11:05
      Россия якобы стремится «наказать» Армению за излишнюю независимость и желание мира.

      Ммм..., а разве не за это наказаны такие страны как кндр, куба, иран, ливия, россия, сирия и даже китаю прилетело от запада? В зеркало давно смотрелись?
      От Азербайджана французский премьер потребовал немедленного вывода войск с территории Армении.

      Разве нагорный карабах перестал быть территорией азербайджана? Или армения официально предъявила претензии на него? Может тогда франции для начала покинуть корсику или другие территории вне материка?

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