МиГ-25: уникальный истребитель-перехватчик, судьбу которого решил случай

В мае 1972 года на вооружение советской армии поступил высотный сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-25. Крылатая машина обладала уникальными характеристиками и значительно опередила свое время.Опытный образец будущей «Летающей лисицы» (МиГ-25 по классификации НАТО) имел кодовое название Е-155П-1 и впервые поднялся в небо в сентябре 1964 года.Изначально перед инженерами КБ Микояна-Гуревича стояла непростая задача – построить истребитель, который мог бы противостоять американским сверхзвуковыми бомбардировщиками В-58 и разведчикам SR-71 «Черный дрозд». Исходя из этого, будущий самолет должен был обладать выдающимися высотно-скоростными характеристиками.Стоит отметить, что советские конструкторы справились с задачей «на отлично». МиГ-25 значительно превзошел ожидания военных.Истребитель 3-го поколения мог развивать скорость до 3000 км/ч, что на то время было невероятным. Более того, данного показателя он достигал при полном вооружении - 4 ракеты Р-40.Впрочем, это не единственная характеристика, которой отличился советский самолет. Всего на счету МиГ-25 значатся 38 мировых рекордов.Один из них – это высота полета. В 1977 году летчику Александру Васильевичу Федотову удалось поднять машину на рекордные 37 650 метров. На это не способны даже современные истребители пятого поколения, такие как американский F-22 Raptor.Не удивительно, что советский боевой самолет пользовался огромным спросом. Всего с 1966 по 1982 год было произведено 1190 единиц в различных модификациях. При этом «лисица» стояла на вооружении не только в войсках СССР, но и в армиях Ливии, Ирака, Ирана, Болгарии и Алжира.К слову, в ходе операции ВС США «Буря в пустыне», МиГ-25, стоящий на вооружении ВВС Ирака, уничтожил в воздушном бою американский палубный истребитель-бомбардировщик F/A-18 Hornet. Отличилась «Летающая лисица» и в войне между Египтом и Израилем в 1967-1970 годах. В ходе конфликта советский истребитель-перехватчик крайне успешно использовался египетскими ВВС.Собственно говоря, заложенный в МиГ-25 потенциал мог бы позволить продолжать модернизацию и выпуск самолета вплоть до настоящего времени. Однако судьбу уникального истребителя решил случай.В 1978 году один советский МиГ-25 был угнан старшим лейтенантом Виктором Беленко в Японию прямо во время учений. Затем машина была передана американцам для детального изучения.США вернули самолет обратно в СССР через два месяца. Однако за это время машина уже была изучена американскими инженерами вдоль и поперек.