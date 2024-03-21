ВВС США отказались от испытаний самолёта огневой поддержки AC-130J с лазерной пушкой

Технические проблемы заставили командование военно-воздушных сил США отказаться от лётных испытаний самолёта огневой поддержки AC-130J, вооруженного лазерной пушкой. Об этом пишет американское издание The War Zone.По информации командования ВВС США, испытания самолёта AC-130J Ghostrider, оснащенного прототипом лазерной системы Airborne High Energy Laser, больше проводиться не будут. Главной причиной такого решения названы технические проблемы, выявившиеся в процессе проведения испытаний.Издание уточняет, что были проведены наземные испытания под открытым небом. Они продемонстрировали наличие у лазерной системы AHEL определенного спектра проблем. Соответственно, военные не смогли интегрировать лазерную систему в оборудование самолета. В конечном итоге было принято решение вообще отказаться и от этой интеграции, и от дальнейших испытаний.Примечательно, что Пентагон рассчитывал на проведение испытаний самолета с лазерной системой еще в 2021 году. Однако сроки проведения испытаний несколько раз переносились. В конечном итоге было принято решение провести первый полет самолета в январе 2024 года. Но этот полет так и не состоялся.Что касается лазерной системы AHEL, то компания-производитель Lockheed Martin получила первоначальный контракт на ее поставку еще в 2019 году. Эта же компания занялась и работами по интеграции лазерного вооружения в самолет AC-130J.

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