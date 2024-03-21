ВВС США отказались от испытаний самолёта огневой поддержки AC-130J с лазерной пушкой

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ВВС США отказались от испытаний самолёта огневой поддержки AC-130J с лазерной пушкой

Технические проблемы заставили командование военно-воздушных сил США отказаться от лётных испытаний самолёта огневой поддержки AC-130J, вооруженного лазерной пушкой. Об этом пишет американское издание The War Zone.

По информации командования ВВС США, испытания самолёта AC-130J Ghostrider, оснащенного прототипом лазерной системы Airborne High Energy Laser, больше проводиться не будут. Главной причиной такого решения названы технические проблемы, выявившиеся в процессе проведения испытаний.



Издание уточняет, что были проведены наземные испытания под открытым небом. Они продемонстрировали наличие у лазерной системы AHEL определенного спектра проблем. Соответственно, военные не смогли интегрировать лазерную систему в оборудование самолета. В конечном итоге было принято решение вообще отказаться и от этой интеграции, и от дальнейших испытаний.

Примечательно, что Пентагон рассчитывал на проведение испытаний самолета с лазерной системой еще в 2021 году. Однако сроки проведения испытаний несколько раз переносились. В конечном итоге было принято решение провести первый полет самолета в январе 2024 года. Но этот полет так и не состоялся.

Что касается лазерной системы AHEL, то компания-производитель Lockheed Martin получила первоначальный контракт на ее поставку еще в 2019 году. Эта же компания занялась и работами по интеграции лазерного вооружения в самолет AC-130J.
  • MSgt Christopher Boitz - US Air Force
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4 комментария
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  1. svarog77 Ранг пользователя
    svarog77
    0
    Сегодня, 10:53
    Что такое, внезапно обнаружили в небе облака?
    1. Витов Ранг пользователя
      Витов
      0
      Сегодня, 11:12
      Проблема всё та же. Для работы лазерной системы нужен мощный источник энергии. Бортовая система энергообеспечения самолёта не может обеспечить необходимую мощность. У нас "Пересвет" выполнен в виде 2-х фур и всё равно мощность недостаточная. Нужно ставить "ядерное сердце", но у нас оптика уже давно хромает. А американцы не могут, или не хотят таких экспериментов. Что-то я не слышал, как "Пересвет" защищает Белгородскую область ? Сказки кончились ? Изобретатели и победители тихо молчат ? Что у нас стоит и на каком дежурстве ?
  2. Смею_заметить_ Ранг пользователя
    Смею_заметить_
    +1
    Сегодня, 10:55
    Технические проблемы заставили командование военно-воздушных сил США отказаться от лётных испытаний самолёта огневой поддержки AC-130J, вооруженного лазерной пушкой.
    Ну, это - нормально. (с)
    Главное, что успели выделенный бюджет освоить.
  3. NG inform Ранг пользователя
    NG inform
    0
    Сегодня, 11:04
    Плевать, что лазеры для такого фундаментально непригодны - это не мешает осваивать на них многие миллиарды каждые десять лет :)
    Фотка ещё подходящая - такая дымка даже лазерное наведение делает бессмысленным, не то, что попытку что-то нагреть.

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