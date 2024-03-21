Армия США может стать основным участником программы инновационных технологий Replicator по развёртыванию тысяч дронов

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Армия США может стать основным участником программы инновационных технологий Replicator по развёртыванию тысяч дронов

По словам главного представителя службы армии США по закупкам, Пентагон может стать крупнейшим игроком в первом раунде программы инновационных технологий и кибербезопасности Replicator. В рамках первоначального этапа программы предполагается в течение ближайших двух лет развернуть тысячи дронов и других автономных роботизированных систем.

Программа Replicator предполагает использование концепции мозаичной войны, которая отдает предпочтение простым и недорогим вариантам, предназначенным для подавления и уничтожения сил противника. Программа, в частности, направлена ​​на развитие американских технологических систем, особенно тех, которые относятся к областям искусственного интеллекта (ИИ), таким как робототехника, сенсорное управление, интеллектуальное производство и машинное обучение.



Пентагон не раскрывает, какие системы он выбрал для Replicator, однако, по данным DefenseScoop, служба обеспечения американской армии предложила включить в программу барражирующие боеприпасы Switchblade 600 от компании AeroVironment.

Правительство США выделило на реализацию программы Replicator в 2024 и 2025 финансовых годах один миллиард долларов. Пентагон предполагает использовать программу для расширения возможностей вооруженных сил.

В последнем докладе Института Рейгана высоко оценивается стремление военного ведомства участвовать в программе Replicator и рекомендуется увеличить финансирование этих инициатив, несмотря на опасения по поводу способности Пентагона трансформировать американские инновационные технологии в возможности национальной безопасности.
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2 комментария
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  1. Смею_заметить_ Ранг пользователя
    Смею_заметить_
    +2
    Сегодня, 11:07
    Чем больше разгоняют тему ИИ, роёв дронов..., тем больше мне хочется вырубить Интернет.
    Ибо... в очередной раз Человечество пытается использовать полезное открытие для усовершенствования способов убийства себе подобных.
    Начинаю понимать глубину решения Царя Ивана Васильевича...
    "- Это ты такую ты машину смастерил?!...
    - У меня вот тоже один такой был – крылья сделал.
    - Ну-ну?
    - Что «ну-ну»? Я его на бочку с порохом посадил, пущай полетает. (с)
  2. северный кавказ Ранг пользователя
    северный кавказ
    +1
    Сегодня, 11:15
    Ну что сказать?! Молодцы! Смотрят на перспективу! Не зря у них есть дроны с дозаправкой в воздухе и дали задание на разаботку безэкипажных танков. Абрамсы уже списаны в утиль как устаревшее оружие для прошлых войн. Ещё доведут до ума аква-дроны и прощай ВМФ противника! Потренироваться в боевой обстановке у них есть на ком. ЧФ кажется успешно выполняет роль подопытного кролика.

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