Адмирал ВМС США: Всё указывает на то, что Си Цзиньпин дал указание НОАК быть готовой к вторжению на Тайвань к 2027 году

Всё указывает на то, что Си Цзиньпин дал указание НОАК быть готовой к вторжению на Тайвань к 2027 году

В масштабах, невиданных со времен Второй мировой войны, наращивание сил НОАК происходит на суше, на море, в воздухе, космосе, в киберпространстве и в информационной сфере

Быстрое наращивание военной мощи Китая идёт в огромных масштабах, а это означает, что Китай находится на пути к своей цели – к 2027 году быть готовым к вторжению на Тайвань, заявил адмирал ВМС США Джон Акилино, занимающий пост командующего Индо-Тихоокеанским командованием США.— сказал адмирал.Более того, по мнению Акилино, действия НОАК указывают на их способность уложиться в указанные Си Цзиньпином сроки по объединению Тайваня с материковым Китаем силой, если будет на то приказ.Примечательно, что Акилино заявил конгрессменам на слушаниях в среду , что, по его мнению, Китай все еще надеется решить проблему Тайваня без войны.Что касается угрозы прямого вооружённого конфликта между США и Китаем, то адмирал заявил, что это не является чем-то «ни неизбежным», но Пентагону стоит действовать быстро, чтобы снизить риск войны.В своём выступлении перед Комитетом Палаты представителей по вооруженным силам Акилино отметил, что из трех основных соперников США в регионе — России, Китая и Северной Кореи — Китай является «единственной страной, которая обладает возможностями, потенциалом и намерением разрушить международный порядок».— сказал командующий Индо-Тихоокеанским командованием США.По словам Акилино, за последние три года китайские вооруженные силы пополнили свой арсенал более чем 400 истребителями и 20 военными кораблями и удвоили свой запас ракет. Кроме того, Пекин увеличил количество спутников военного назначения на 50% и более чем вдвое увеличил свой арсенал ядерных боеголовок, добавил он.Акилино призвал США активизировать свое военное развитие, заявив, что угрозы в Индо-Тихоокеанском регионе продолжают «расти и ускоряться». Адмирал призвал разместить на острове Гуам в Тихом океане системы, способные защитить от гиперзвуковых и крылатых ракет к 2027 году, на два года раньше крайнего срока (2029 г.), установленного Конгрессом в декабре прошлого года.По данным издания Politico, в этом году Индо-Тихоокеанское командование отметило в списке приоритетных пожеланий, что оно надеется на 11 миллиардов долларов больше, чем средства, выделенные Белым домом, при этом 430 миллионов долларов запрошено на систему противоракетной обороны на Гуаме.