Адмирал ВМС США: Всё указывает на то, что Си Цзиньпин дал указание НОАК быть готовой к вторжению на Тайвань к 2027 году

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Адмирал ВМС США: Всё указывает на то, что Си Цзиньпин дал указание НОАК быть готовой к вторжению на Тайвань к 2027 году

Быстрое наращивание военной мощи Китая идёт в огромных масштабах, а это означает, что Китай находится на пути к своей цели – к 2027 году быть готовым к вторжению на Тайвань, заявил адмирал ВМС США Джон Акилино, занимающий пост командующего Индо-Тихоокеанским командованием США.

Всё указывает на то, что Си Цзиньпин дал указание НОАК быть готовой к вторжению на Тайвань к 2027 году

— сказал адмирал.



Более того, по мнению Акилино, действия НОАК указывают на их способность уложиться в указанные Си Цзиньпином сроки по объединению Тайваня с материковым Китаем силой, если будет на то приказ.

Примечательно, что Акилино заявил конгрессменам на слушаниях в среду , что, по его мнению, Китай все еще надеется решить проблему Тайваня без войны.

Что касается угрозы прямого вооружённого конфликта между США и Китаем, то адмирал заявил, что это не является чем-то «ни неизбежным», но Пентагону стоит действовать быстро, чтобы снизить риск войны.

В своём выступлении перед Комитетом Палаты представителей по вооруженным силам Акилино отметил, что из трех основных соперников США в регионе — России, Китая и Северной Кореи — Китай является «единственной страной, которая обладает возможностями, потенциалом и намерением разрушить международный порядок».

В масштабах, невиданных со времен Второй мировой войны, наращивание сил НОАК происходит на суше, на море, в воздухе, космосе, в киберпространстве и в информационной сфере

— сказал командующий Индо-Тихоокеанским командованием США.

По словам Акилино, за последние три года китайские вооруженные силы пополнили свой арсенал более чем 400 истребителями и 20 военными кораблями и удвоили свой запас ракет. Кроме того, Пекин увеличил количество спутников военного назначения на 50% и более чем вдвое увеличил свой арсенал ядерных боеголовок, добавил он.

Акилино призвал США активизировать свое военное развитие, заявив, что угрозы в Индо-Тихоокеанском регионе продолжают «расти и ускоряться». Адмирал призвал разместить на острове Гуам в Тихом океане системы, способные защитить от гиперзвуковых и крылатых ракет к 2027 году, на два года раньше крайнего срока (2029 г.), установленного Конгрессом в декабре прошлого года.

По данным издания Politico, в этом году Индо-Тихоокеанское командование отметило в списке приоритетных пожеланий, что оно надеется на 11 миллиардов долларов больше, чем средства, выделенные Белым домом, при этом 430 миллионов долларов запрошено на систему противоракетной обороны на Гуаме.
  • Официальный сайт Пентагона
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2 комментария
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  1. paul3390 Ранг пользователя
    paul3390
    0
    Сегодня, 11:17
    китайские вооруженные силы пополнили свой арсенал более чем 400 истребителями и 20 военными кораблями и удвоили свой запас ракет.

    Вот так - вменяемые разумные люди готовятся к неминуемой грядущей войне... А не как некоторые..
  2. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 11:17
    Всё указывает на то, что Си Цзиньпин дал указание НОАК быть готовой к вторжению на Тайвань к 2027 году
    При этом сам заявляет, что Китай надеется решить проблему без войны о чем, кстати, говорили и в КНР. Американцев не так волнует Тайвань, как свое отставание от Китая по отдельным видам вооружений. Поэтому говорит о сроке в три года для того, чтобы прямо намекнуть на необходимость выделение дополнительных средств Пентагону. Не зря в своем выступлении акцентировал внимание на то, что
    из трех основных соперников США в регионе — России, Китая и Северной Кореи — Китай является «единственной страной, которая обладает возможностями, потенциалом и намерением разрушить международный порядок

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