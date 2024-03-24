Как пробивать корабли насквозь

Управляемые бомбы для люфтваффе

Пробить противника насквозь – наихудший сценарий



Превращенный в мишень эсминец Buchanan (1960 г.). Для справедливости: его размеры лишь немногим превышали размеры современного корвета. Малое отверстие – соответствует попаданию ПКР «Гарпун» с инертной БЧ. Сильно разрушенная носовая оконечность – результат воздействия двух аналогичных ПКР в боевом оснащении.

Запредельная пробивная способность сыграла с «Фрицем» злую шутку

Консервный нож

Любопытны стрельбы в 1961 году эсминца «Гневный» по эсминцу «Бойкий» – первому кораблю-мишени, который сохранил все надстройки, артиллерийские установки и торпедные аппараты. При этом «Бойкий» на бочки не ставился и от дрейфа постоянно менял свое положение.



В момент пуска ракета и мишень оказались в одной диаметральной плоскости. Ракета поразила мишень в стык палубы и борта, у основания стойки кормового флага. Получился рикошет, и ракета пошла вдоль диаметральной плоскости корабля над палубой, сметая все на своем пути. Сначала это были кормовые орудийные башни, потом надстройки с расположенным на них дальномерным постом, потом кормовой торпедный аппарат. Все было сметено за борт, вплоть до полубака.



Далее ракета вошла вдоль полубака, разрезав его, как консервным ножом, и застряла в районе носового 130-миллиметрового орудия. При этом докмачта свалилась на один борт, а мостик с КДП и еще одной 130-миллиметровой пушкой – на другой. Если бы полет ракеты не был заснят на кинопленку, никто бы не поверил, что такое можно сотворить с кораблем одной ракетой, да еще с инертной БЧ.



Эминец проекта 7. Теперь представьте, какое расстояние якобы «преодолела» ракета – через все преграждающие её путь конструкции на палубе эсминца, и далее сквозь корпус, чтобы застрять под носовой 130-мм артустановкой

Примеры из XXI века



Вот такой штукой утопили целый корабль



Фрегаты типа «Оливер Перри», с такого ракурса становятся понятны истинные размеры кораблей, включая подводную часть корпуса – в сравнении с привычными вещами и фигурками людей.

Резюме